Detalii macabre despre crima de la Anenii Noi. Ce s-ar fi întâmplat cu cadavrele
Unika.md, 23 decembrie 2025 19:20
Detalii macabre despre crima de la Anenii Noi. Ce s-ar fi întâmplat cu cadavrele
• • •
Alte ştiri de Unika.md
Acum 30 minute
19:30
Moldovenii pot calcula online ce pensie vor primi și ce salariu trebuie să aibă pentru pensia dorită. Calculatorul pensiilor explicat # Unika.md
Moldovenii pot calcula online ce pensie vor primi și ce salariu trebuie să aibă pentru pensia dorită. Calculatorul pensiilor explicat
Acum o oră
19:20
Moldova, principalul partener pentru exporturile de lactate ucrainene în 2025
19:20
Detalii macabre despre crima de la Anenii Noi. Ce s-ar fi întâmplat cu cadavrele
19:20
Premieră la Lozova, Strășeni: apă potabilă sigură și mineralizată, după decenii de așteptare. Proiect-pilot cu tehnologii moderne de filtrare # Unika.md
Premieră la Lozova, Strășeni: apă potabilă sigură și mineralizată, după decenii de așteptare. Proiect-pilot cu tehnologii moderne de filtrare
19:10
Jurnalistul moldovean Roman Anin, fondatorul „Vajnîe Istorii”, a fost lipsit de cetățenia rusă și condamnat în absență la peste 8 ani de închisoare # Unika.md
Jurnalistul moldovean Roman Anin, fondatorul „Vajnîe Istorii”, a fost lipsit de cetățenia rusă și condamnat în absență la peste 8 ani de închisoare
19:00
Irina Rîngaci, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025 în Republica Moldova. Performanțe excepționale la lupte feminine și lupte pe plajă # Unika.md
Irina Rîngaci, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025 în Republica Moldova. Performanțe excepționale la lupte feminine și lupte pe plajă
Acum 2 ore
18:40
Marin Robu, desemnat cel mai bun sportiv al anului 2025 în Republica Moldova. Un an de medalii europene și mondiale # Unika.md
Marin Robu, desemnat cel mai bun sportiv al anului 2025 în Republica Moldova. Un an de medalii europene și mondiale
18:20
Vitalie Codreanu, procurorul din dosarul „Kuliok”, propus pentru promovarea evaluării externe. Raportul, în așteptarea deciziei CSP # Unika.md
Vitalie Codreanu, procurorul din dosarul „Kuliok”, propus pentru promovarea evaluării externe. Raportul, în așteptarea deciziei CSP
18:00
Trenul Chișinău–Iași va circula mai des în perioada sărbătorilor de iarnă. Orarul suplimentat și perspectivele Căii Ferate din Moldova # Unika.md
Trenul Chișinău–Iași va circula mai des în perioada sărbătorilor de iarnă. Orarul suplimentat și perspectivele Căii Ferate din Moldova
18:00
Prima de asigurare medicală pentru 2026 rămâne neschimbată, dar proprietarii de terenuri agricole neasigurați de stat vor plăti aproape dublu # Unika.md
Prima de asigurare medicală pentru 2026 rămâne neschimbată, dar proprietarii de terenuri agricole neasigurați de stat vor plăti aproape dublu
Acum 4 ore
17:50
Caz șocant la Beriozchi, Anenii Noi: un bărbat și concubina sa, reținuți într-o anchetă de presupus omor. Poliția investighează o posibilă dispariție cu circumstanțe grave # Unika.md
Caz șocant la Beriozchi, Anenii Noi: un bărbat și concubina sa, reținuți într-o anchetă de presupus omor. Poliția investighează o posibilă dispariție cu circumstanțe grave
17:50
Statul nu va plăti peste 100 de milioane de lei pentru blanchetele de pașapoarte: Agenția Servicii Publice a câștigat procesul cu Optimo IT Solutions # Unika.md
Statul nu va plăti peste 100 de milioane de lei pentru blanchetele de pașapoarte: Agenția Servicii Publice a câștigat procesul cu Optimo IT Solutions
17:50
Condamnare definitivă pentru fostul deputat Alexandr Nesterovschi: 12 ani de închisoare pentru corupție și finanțare ilegală a partidelor # Unika.md
Condamnare definitivă pentru fostul deputat Alexandr Nesterovschi: 12 ani de închisoare pentru corupție și finanțare ilegală a partidelor
16:00
Tany Vander clarifică: Tatiana Maxian nu i-a făcut avansuri soțului meu. „Nu căutați unde nu trebuie!” # Unika.md
Tany Vander clarifică: Tatiana Maxian nu i-a făcut avansuri soțului meu. „Nu căutați unde nu trebuie!”
Acum 6 ore
15:50
Greta Thunberg, arestată la Londra în timpul unui protest pro-Palestina. Manifestația vizată de legea antiteroristă britanică # Unika.md
Greta Thunberg, arestată la Londra în timpul unui protest pro-Palestina. Manifestația vizată de legea antiteroristă britanică
15:40
SUA triplează stimulentul financiar pentru migranții ilegali care aleg să părăsească voluntar țara. 3.000 de dolari și bilet de avion până la sfârșitul anului # Unika.md
SUA triplează stimulentul financiar pentru migranții ilegali care aleg să părăsească voluntar țara. 3.000 de dolari și bilet de avion până la sfârșitul anului
15:40
Lupte intense la granița Ucrainei cu Rusia: 52 de civili răpiți de trupele ruse din satul Hrabovske, regiunea Sumî # Unika.md
Lupte intense la granița Ucrainei cu Rusia: 52 de civili răpiți de trupele ruse din satul Hrabovske, regiunea Sumî
15:30
Președinta Maia Sandu, la Gala Olimpicilor 2025: „Celebrăm excelența – elevi care, prin pasiune și multă muncă, au dus drapelul și bunul renume al Republicii Moldova pe cele mai înalte podiumuri” # Unika.md
Președinta Maia Sandu, la Gala Olimpicilor 2025: „Celebrăm excelența – elevi care, prin pasiune și multă muncă, au dus drapelul și bunul renume al Republicii Moldova pe cele mai înalte podiumuri”
15:20
Carburanții, tot mai ieftini: Noile prețuri plafon stabilite de ANRE
15:20
Secretarul general al NATO, Mark Rutte: Europa trebuie să continue sprijinul pentru Ucraina și să-și mărească cheltuielile de apărare # Unika.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte: Europa trebuie să continue sprijinul pentru Ucraina și să-și mărească cheltuielile de apărare
15:20
Republica Moldova, cel mai mare progres european în 2025. Toate cele 27 de state UE susțin deschiderea negocierilor de aderare # Unika.md
Republica Moldova, cel mai mare progres european în 2025. Toate cele 27 de state UE susțin deschiderea negocierilor de aderare
15:20
Dumitru Obadă, reales președinte al Consiliului Superior al Procurorilor cu vot unanim
15:20
Șase orașe din Republica Moldova, dotate cu tractoare performante pentru intervenții rapide în fața fenomenelor meteo extreme # Unika.md
Șase orașe din Republica Moldova, dotate cu tractoare performante pentru intervenții rapide în fața fenomenelor meteo extreme
15:20
Amalgamarea teritorială în Republica Moldova: reformă necesară, dar cu avans lent și provocări majore # Unika.md
Amalgamarea teritorială în Republica Moldova: reformă necesară, dar cu avans lent și provocări majore
15:00
O femeie din Rîșcani, condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii și exploatare prin muncă și cerșetorie # Unika.md
O femeie din Rîșcani, condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii și exploatare prin muncă și cerșetorie
14:40
ANI: Averi nejustificate de peste 2,8 milioane lei, confiscate de la doi funcționari publici. Sancțiuni și interdicții pentru cei vizați # Unika.md
ANI: Averi nejustificate de peste 2,8 milioane lei, confiscate de la doi funcționari publici. Sancțiuni și interdicții pentru cei vizați
14:40
Ministra Afacerilor Interne, despre incidentul armat la sediul Poliției din centrul Chișinăului: anchetă în desfășurare # Unika.md
Ministra Afacerilor Interne, despre incidentul armat la sediul Poliției din centrul Chișinăului: anchetă în desfășurare
14:40
Descoperire șocantă la Cahul! Un bărbat a fost găsit mort într-un canal de irigare
Acum 8 ore
13:40
Nouă răniți, trei în stare gravă, după ce o mașină a intrat într-o mulțime în Olanda
13:40
Auditul Curții de Conturi: Achizițiile publice centralizate în sănătate – progrese, dar și deficiențe care necesită remediere # Unika.md
Auditul Curții de Conturi: Achizițiile publice centralizate în sănătate – progrese, dar și deficiențe care necesită remediere
13:20
Ministerul Finanțelor va avea un secretar de stat dedicat digitalizării. Guvernul creează și o nouă funcție la Serviciul Vamal # Unika.md
Ministerul Finanțelor va avea un secretar de stat dedicat digitalizării. Guvernul creează și o nouă funcție la Serviciul Vamal
13:20
Un tânăr de 19 ani, condamnat la închisoare cu suspendare pentru escrocherie bancară. Victima, prejudiciată cu 17.000 de lei # Unika.md
Un tânăr de 19 ani, condamnat la închisoare cu suspendare pentru escrocherie bancară. Victima, prejudiciată cu 17.000 de lei
13:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău va avea din nou cameră de păstrare a bagajelor, la solicitarea pasagerilor # Unika.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău va avea din nou cameră de păstrare a bagajelor, la solicitarea pasagerilor
13:00
Republica Moldova va avea noi ambasadori în România, Ucraina, Franța și China. Cine sunt diplomații propuși # Unika.md
Republica Moldova va avea noi ambasadori în România, Ucraina, Franța și China. Cine sunt diplomații propuși
12:20
Sondaj: Ar mai câștiga PAS majoritatea parlamentară, dacă mâine ar avea loc alegeri?
12:20
Bărbat din Chișinău, trimis în judecată pentru deținere și distribuire de pornografie infantilă. Peste 5.500 de fișiere descărcate în nouă ani # Unika.md
Bărbat din Chișinău, trimis în judecată pentru deținere și distribuire de pornografie infantilă. Peste 5.500 de fișiere descărcate în nouă ani
12:20
Guvernul extinde și diversifică serviciile sociale pentru copii, familii, vârstnici, persoane cu dizabilități și victime ale violenței # Unika.md
Guvernul extinde și diversifică serviciile sociale pentru copii, familii, vârstnici, persoane cu dizabilități și victime ale violenței
12:20
Denumirile geografice vor fi disponibile online: Guvernul lansează Registrul digital al denumirilor geografice # Unika.md
Denumirile geografice vor fi disponibile online: Guvernul lansează Registrul digital al denumirilor geografice
Acum 12 ore
11:30
SUA, gata să sprijine Republica Moldova în reglementarea conflictului transnistrean, dar inițiativa trebuie să vină de la Chișinău # Unika.md
SUA, gata să sprijine Republica Moldova în reglementarea conflictului transnistrean, dar inițiativa trebuie să vină de la Chișinău
11:20
R. Moldova analizează un nou acord cu FMI, fără componentă financiară. Statul are suficiente surse pentru investiții, afirmă ministrul Finanțelor # Unika.md
R. Moldova analizează un nou acord cu FMI, fără componentă financiară. Statul are suficiente surse pentru investiții, afirmă ministrul Finanțelor
11:20
Valeriu Chiveri: Discuțiile despre reglementarea conflictului transnistrean rămân confidențiale. Autoritățile lucrează la o viziune strategică # Unika.md
Valeriu Chiveri: Discuțiile despre reglementarea conflictului transnistrean rămân confidențiale. Autoritățile lucrează la o viziune strategică
11:20
Promo-LEX: Situație alarmantă a drepturilor omului în regiunea transnistreană. Represiuni, militarizare și discriminare accentuată # Unika.md
Promo-LEX: Situație alarmantă a drepturilor omului în regiunea transnistreană. Represiuni, militarizare și discriminare accentuată
11:20
Doi cetățeni străini, îndepărtați sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova după încercarea de trecere ilegală a frontierei # Unika.md
Doi cetățeni străini, îndepărtați sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova după încercarea de trecere ilegală a frontierei
11:20
Igor Dodon propune colaborare politică primarului Ion Ceban pentru stabilitatea Chișinăului și adoptarea bugetului municipal # Unika.md
Igor Dodon propune colaborare politică primarului Ion Ceban pentru stabilitatea Chișinăului și adoptarea bugetului municipal
11:10
ANRE a aprobat marja comercială specifică pentru primul semestru al anului 2026
11:10
Obligația de serviciu public pentru SA „Energocom”, prelungită pentru a asigura securitatea energetică a Moldovei # Unika.md
Obligația de serviciu public pentru SA „Energocom”, prelungită pentru a asigura securitatea energetică a Moldovei
10:50
CNAM: Cele mai mari sume pentru medicamente compensate, alocate tratamentului acestor boli # Unika.md
CNAM: Cele mai mari sume pentru medicamente compensate, alocate tratamentului acestor boli
10:50
Tragedie la ieșirea din Logănești: Un bărbat de 67 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină # Unika.md
Tragedie la ieșirea din Logănești: Un bărbat de 67 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină
10:50
Restricții de circulație pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău pentru Ajunul Crăciunului pe stil nou. Rutele transportului public, modificate # Unika.md
Restricții de circulație pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău pentru Ajunul Crăciunului pe stil nou. Rutele transportului public, modificate
10:50
Protest la Universitatea „B.P. Hasdeu” din Cahul: profesorii cer păstrarea autonomiei
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.