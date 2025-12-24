La închisoare – pentru „insulte”, amendă – pentru childfree. Cum a copiat Transnistria legile rusești și ce poate face Chișinăul / Proiect special
NewsMaker, 24 decembrie 2025 09:10
La închisoare – pentru „insulte", amendă – pentru childfree Cum a copiat Transnistria legile rusești și ce poate face Chișinăul La închisoare – pentru „insulte", amendă – pentru childfree. Cum a copiat Transnistria legile rusești și ce poate face Chișinăul Regiunea transnistreană nerecunoscută există de peste 30 de ani, continuând să rămână o zonă juridică […]
Acum 30 minute
09:10
La închisoare – pentru „insulte", amendă – pentru childfree. Cum a copiat Transnistria legile rusești și ce poate face Chișinăul / Proiect special # NewsMaker
La închisoare – pentru „insulte”, amendă – pentru childfree Cum a copiat Transnistria legile rusești și ce poate face Chișinăul La închisoare – pentru „insulte”, amendă – pentru childfree. Cum a copiat Transnistria legile rusești și ce poate face Chișinăul Regiunea transnistreană nerecunoscută există de peste 30 de ani, continuând să rămână o zonă juridică […] The post La închisoare – pentru „insulte”, amendă – pentru childfree. Cum a copiat Transnistria legile rusești și ce poate face Chișinăul / Proiect special appeared first on NewsMaker.
09:10
Un avion s-a prăbușit în Turcia. Printre victime – șeful Statului Major al armatei libiene # NewsMaker
În Turcia, în seara zilei de 23 decembrie, la scurt timp după decolarea din Ankara, s-a prăbușit un avion la bordul căruia se afla șeful Statului Major al forțelor armate libiene, Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad, relatează BBC. Prim-ministrul Guvernului Unității Naționale din Libia, Abdel Hamid Dbeibah, a confirmat decesul acestuia. Ministrul de Interne al Turciei […]
Acum o oră
08:30
NM Espresso: Moldova se va descurca fără banii FMI, polița (nu) se va scumpi, partidele lui Dodon și Ceban vor prieteni? # NewsMaker
Moldova și UE Moldova trebuie să mențină ritmul reformelor pentru a fi pregătită de aderarea la Uniunea Europeană în 2030, a declarat vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, la reuniunea anuală a ambasadorilor moldoveni: „Obiectivul nostru este să fim nu doar pregătiți, ci și credibili, pentru a semna tratatul în 2028 și a adera la UE în […]
Acum 2 ore
08:10
Energocom a achiziționat, în premieră, energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare # NewsMaker
Compania Energocom a achiziționat energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare a energiei. Potrivit Energocom, această achiziție reprezintă o premieră. Reprezentanții Energocom au declarat că achiziția de energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare a energiei reprezintă „o soluție modernă ce contribuie la echilibrarea sistemului […]
Acum 12 ore
21:10
„Pe toți îi unește dragostea de țară". Nicolae Timofti, Vasile Șoimaru, Emilian Crețu au primit distincții de stat # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a înmânat pe 23 decembrie distincții de stat mai multor personalități. Instituția prezidențială a precizat că distincțiile au fost acordate în baza decretelor semnate de șefa statului pe parcursul anului 2025. Potrivit imaginilor publicate de președintă, printre cei care au primit distincțiile se numără ex-președintele Nicolae Timofti, fostul deputat Vasile Șoimaru, actorul […]
Acum 24 ore
20:10
Doi copii, forțați să cerșească și să muncească de la 5 și 9 ani? Sentință în Moldova, inculpata căutată # NewsMaker
O femeie din raionul Rîșcani a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii. Conform Procuraturii Generale, aceasta a exploatat doi copii prin muncă și cerșetorie încă de când aveau 5 și 9 ani, amenințându-i cu violența fizică. Procurorii nu sunt de acord cu sentința și anunță că vor solicita o pedeapsă […]
19:40
(VIDEO) Acord între Dodon și Ceban?/Centrul Capitalei va fi blocat/În cine au încredere locuitorii Moldovei? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Bolea: în 347 de localități nu există transport public— CFM introduce curse feroviare suplimentare pe direcția Chișinău–Iași— Cine sunt politicienii în care moldovenii au cea mai mare încredere?— Circulație suspendată în centrul Chișinăului în ajunul Crăciunului— Catlabuga: regimul de licențiere pentru cerealele […]
19:10
Abonamente pentru șase luni, la doar 40 de lei, ca un cadou de Anul Nou? RTEC: informația este falsă # NewsMaker
Pe rețelele de socializare circulă un mesaj potrivit căruia Primăria Chișinău ar oferi un „abonament de transport limitat", care ar permite „călătorii gratuite timp de 6 luni, pentru doar 40 de lei, ca un cadou de Anul Nou". Autoritățile capitalei au precizat că informațiile sunt false și au îndemnat locuitorii și oaspeții să se informeze doar din […]
19:00
Sentința prin care Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani de închisoare, menținută de Curtea de Apel # NewsMaker
Curtea de Apel Centru a menținut sentința prin care Alexandr Nesterovschi, afiliat fugarului Ilan Șor, a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei. Magistrații au respins, pe 23 decembrie, ca nefondat apelul depus de avocatul fostului deputat împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe […]
18:40
Mai multe curse Chișinău – Iași, în perioada sărbătorilor de iarnă: în ce zile va circula trenul # NewsMaker
„Calea Ferată din Moldova" (CFM) anunță curse suplimentare pe ruta Chișinău – Socola (Iași), în perioada sărbătorilor de iarnă. Întreprinderea de stat precizează că măsura a fost luată ca urmare a solicitărilor venite din partea călătorilor. Astfel, trenul nr. 821/1051–1054/824 va circula suplimentar în zilele de 26, 27 și 28 decembrie 2025, precum și pe […]
18:30
Un procuror din dosarul „Kuliok" trece filtrele integrității… din a treia încercare. Constatările Comisiei de evaluare externă # NewsMaker
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea externă a procurorului Vitalie Codreanu de la Procuratura Anticorupție. Astfel, procurorul a fost propus pentru promovarea evaluării externe. Codreanu este procurorul în dosarul „Kuliok". „Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura de evaluare externă a procurorului Vitalie Codreanu din Procuratura Anticorupție și propune promovarea evaluării de […]
18:10
Câștig de cauză: Moldova scapă de plata a 100 milioane lei în dosarul pașapoartelor cu o firmă din Bulgaria # NewsMaker
Republica Moldova a scăpat de o povară financiară de peste 100 de milioane de lei după ce Agenția Servicii Publice (ASP) a câștigat definitiv procesul împotriva companiei bulgare OPTIMO IT SOLUTIONS LTD. Curtea de Apel a respins pretențiile companiei pentru plăți pretinse neexecutate în perioada 2020-2021. Litigiul a pornit de la refuzul ASP de a […]
17:30
Un jurnalist originar din Moldova, condamnat pentru că a scris despre crimele armatei Rusiei în Bucea, a rămas fără cetățenie rusă # NewsMaker
Roman Anin, jurnalist și fondator al publicației „Важных Историй", care este originar din Republica Moldova, a fost lipsit de cetățenia rusă în baza unei condamnări într-un dosar privind răspândirea „falsurilor" despre armata Federației Ruse. Anunțul fost făcut pe 23 decembrie de Ministerul Afacerilor Interne de la Moscova, relatează Meduza. MAI a explicat decizia privind retragerea […]
16:50
Moldovenii vor putea să călătorească fără vize în spațiul Schengen și în continuare. Raportul Comisiei Europene # NewsMaker
Cetățenii Republicii Moldova vor putea continua să călătorească fără vize în statele Spațiului Schengen. Decizia a fost confirmată pe 19 decembrie, când Comisia Europeană a adoptat cel de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize. Potrivit concluziilor Comisiei, autoritățile moldovenești au implementat măsurile recomandate în raportul precedent. Documentul adoptat de […]
16:20
Sărbătorile de iarnă au costat deja Primăria Chișinău aproape 1 milion de lei. Pe ce au fost cheltuiți banii # NewsMaker
Pentru organizarea sărbătorilor de iarnă 2025-2026 în Chișinău, autoritățile capitalei au cheltuit deja peste 974 de mii de lei pentru achiziția unor ghirlande, lucrări de realizare a unor structuri din metal și compoziții de decor stradal. Cifra a fost comunicată pentru Ziarul de Gardă de autoritățile capitalei. Ultimele au precizat că nu pot spune, deocamdată, […]
16:00
Plahotniuc, absent de la ultima ședință de judecată din acest an. Procuror: „Se creează premise pentru prelungirea examinării cauzei" # NewsMaker
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc și martorii săi nu s-au prezentat la ultima ședință de judecată din acest an, în dosarul cunoscut generic drept „Furtul miliardului". Procurorul de caz, Alexandru Cernei, a semnalat dificultăți în derularea procesului și a precizat că instanța a cerut documente care să ateste că apărătorii au luat toate măsurile pentru […]
15:50
Sondaj: Maia Sandu e politicianul-lider la încrederea moldovenilor, Vasile Costiuc intră în top 3 # NewsMaker
Președinta Maia Sandu rămâne politicianul în care cei mai mulți dintre moldoveni au cea mai mare încredere. Asta arată rezultatele unui sondaj iData, care a fost prezentate pe 23 decembrie. Potrivit sondajului, în președinta Maia Sandu au cea mai mare încredere 31,9% dintre respondenți. Aceasta este urmată de Igor Dodon – 10,9%, Vasile Costiuc – […]
15:30
Ce este important să știi înainte de a cumpăra o mașină din Canada pentru import în Moldova # NewsMaker
Cumpărarea unui automobil din Canada este tot mai des luată în calcul de rezidenții Republicii Moldova ca alternativă la piața din SUA. Mașinile din Canada atrag adesea printr-o utilizare mai atentă, o stare tehnică bună și o istorie de service mai ușor de urmărit. Totuși, înainte de a lua decizia de cumpărare, este important să […]
15:20
(VIDEO) Moldova „are suficienți bani"/ Cernăuțeanu va fi demis?/ Cine va plăti dublu pentru polița medicală? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Prețul poliței medicale pentru proprietarii de terenuri agricole se dublează— Meșteșugul care adună femeile din satul Bujor— Peste 130 de mii de ouă cu reziduuri de antibiotic au fost distruse— Premierul explică de ce Moldova a ratat tranșa de circa 170 mln […]
14:40
„Ne-am isprăvit cu brio în acești doi ani": Obadă, reales președinte al Consiliului Superior al Procurorilor # NewsMaker
Dumitru Obadă a fost reales președinte al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Decizia a fost luată pe 23 decembrie cu votul unanim al membrilor CSP. „Noi ne-am isprăvit cu brio în acești doi ani de activitate. (…) Ceea ce ne-am propus
14:20
Trei focuri de armă au fost trase în noaptea de 18 spre 19 decembrie, în sediul Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău; pe caz a fost deschis un dosar penal, iar polițistul implicat și conducerea inspectoratului au fost eliberați din funcție. Informația a fost comunicată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, înainte de ședința Guvernului. […] The post „Au fost 3 împușcături”: Ministra Afacerilor Interne despre incidentul de la IP Centru appeared first on NewsMaker.
13:50
A descărcat peste 5 500 de imagini și video-uri cu pornografie infantilă. Pedeapsa pentru un bărbat din Chișinău # NewsMaker
Un bărbat din Chișinău, care este învinuit că a descărcat de pe internet peste 5 500 de fotografii și filmulețe cu pornografie infantilă, timp de opt ani, a fost trimis în judecată. Anunțul a fost făcut de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care gestionează cauza penală, într-un comunicat din 23 decembrie. […] The post A descărcat peste 5 500 de imagini și video-uri cu pornografie infantilă. Pedeapsa pentru un bărbat din Chișinău appeared first on NewsMaker.
13:50
Peste 240 de milioane de lei pentru promovarea limbii române: ce prevede programul național de 3 ani pregătit de Moldova # NewsMaker
Autoritățile de la Chișinău planifică să aloce, în următorii trei ani, peste 240 de milioane de lei pentru implementarea Programului național de studiere a limbii române. Ministerul Educației susține că investițiile vor contribuie la reducerea inegalităților sociale și educaționale și vor facilita integrarea minorităților naționale. NewsMaker explică ce prevede programul, cum vor fi cheltuiți banii […] The post Peste 240 de milioane de lei pentru promovarea limbii române: ce prevede programul național de 3 ani pregătit de Moldova appeared first on NewsMaker.
13:40
Ambasadori noi în România, Ucraina, China și Franța. Printre candidați, un ex-deputat PAS # NewsMaker
Mihai Mîțu urmează să fie desemnat ambasador al Republicii Moldova în România, Victor Chirilă – ambasador în Ucraina, Petru Frunze – ambasador în China, iar Lorina Bălteanu – ambasador în Franța. Candidaturile celor patru au fost avizate pe 23 decembrie de Comisia pentru politică externă a Parlamentului. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Ministerului de […] The post Ambasadori noi în România, Ucraina, China și Franța. Printre candidați, un ex-deputat PAS appeared first on NewsMaker.
13:20
Circulația transportului public în centrul Chișinăului va fi sistată temporar în Ajunul Crăciunului pe stil nou, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, unde vor avea loc manifestări cultural-artistice în Piața Marii Adunări Naționale. Potrivit unui anunț al Primăriei Chișinău, restricțiile vor fi valabile din 24 decembrie, ora 13:00, până pe 25 decembrie, ora 05:00. […] The post Centrul Chișinăului, închis pentru două zile. Cum va circula transportul public appeared first on NewsMaker.
12:50
FOTO Permise de conducere noi în Moldova: când vor fi emise și ce trebuie să știe șoferii # NewsMaker
Noul model de permis de conducere va fi pus în circulație anul viitor, nu mai târziu de 31 mai 2026. Informația a fost comunicată de Agenția Servicii Publice (ASP). Potrivit instituției, noul permis are un design actualizat și un nivel sporit de protecție împotriva falsificării. Conform ASP, noul model este elaborat și aprobat în cadrul […] The post FOTO Permise de conducere noi în Moldova: când vor fi emise și ce trebuie să știe șoferii appeared first on NewsMaker.
12:30
Hărți de risc și evaluări „din priviri”: cum vor fi verificate clădirile din Moldova la cutremure (ANALIZĂ) # NewsMaker
Clădirile deja construite din Republica Moldova vor fi verificate, începând cu 2026, la rezistența la cutremure, prin inspecții vizuale. Autoritățile își propun să colecteze date despre fondul construit și să identifice imobilele care necesită, cu prioritate, intervenții de consolidare seismică. NewsMaker explică ce presupune evaluarea vizuală a rezistenței seismice, ce informații vor fi colectate și […] The post Hărți de risc și evaluări „din priviri”: cum vor fi verificate clădirile din Moldova la cutremure (ANALIZĂ) appeared first on NewsMaker.
12:30
Deputat PAS, despre împușcăturile din Inspectoratul de Poliție Centru: „Nu trebuie să se facă circ din fiecare incident” # NewsMaker
Radu Marian, deputat al formațiunii de guvernământ PAS, a declarat că poliția ar fi trebuit „să acționeze mai rapid” pe cazul focurilor de armă trase în incinta Inspectoratului de Poliție Centru – incident despre care s-a informat doar după ce a fost dezvăluit de parlamentarul Vasile Costiuc. În același timp, Marian consideră că „nu trebuie […] The post Deputat PAS, despre împușcăturile din Inspectoratul de Poliție Centru: „Nu trebuie să se facă circ din fiecare incident” appeared first on NewsMaker.
12:30
După ce s-a distanțat de primarul general Ion Ceban, care a părăsit PSRM și și-a lansat ulterior propriul partid „declarat pro-UE”, liderul socialiștilor Igor Dodon, a propus edilului capitalei semnarea unui acord politic pentru a debloca activitatea Consiliului Municipal și a vota bugetul pentru 2026. În replică, fracțiunea condusă de Ceban, Mișcarea Alternativă Națională, a […] The post Dodon și Ceban bat palma? Acordul de cooperare propus de socialiști și reacția MAN appeared first on NewsMaker.
11:30
Comunicat de presă despre un incendiu, ilustrat cu AI. Expertă media: instituțiile trebuie să le marcheze # NewsMaker
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a publicat, pe 22 decembrie, un comunicat privind intervenția pompierilor la un liceu din Chișinău, ilustrat cu o imagine generată de inteligență artificială, fără ca acest lucru să fie menționat explicit. Deși fotografia avea un caracter simbolic și nu era realizată la fața locului, aceasta a fost preluată […] The post Comunicat de presă despre un incendiu, ilustrat cu AI. Expertă media: instituțiile trebuie să le marcheze appeared first on NewsMaker.
11:30
Prețul poliței medicale pentru agricultori și proprietari de terenuri se dublează. Explicație: „Trebuie să existe echitate” # NewsMaker
Proprietarii de terenuri agricole și alte categorii de contribuabili neasigurați de stat vor plăti în 2026 o primă de asigurare obligatorie de asistență medicală majorată, de 2 527 de lei, aproape dublă față de anul precedent. Explicația, oferită de președintele Casei Naționale de Asigurări în Medicină, Ion Dodon, arată că modificarea a fost necesară după schimbările […] The post Prețul poliței medicale pentru agricultori și proprietari de terenuri se dublează. Explicație: „Trebuie să existe echitate” appeared first on NewsMaker.
11:00
Moldova va adera la UE în 2030? Gherasimov: Scopul nostru este să fim convingători pentru semnarea tratatului # NewsMaker
Autoritățile de la Chișinău trebuie să continue să implementeze reforme pentru a fi convingători pentru statele-membre UE, pentru semnarea Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană în 2028 și de aderare în 2030. Declarația a fost făcută de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, pe 22 decembrie în marja Reuniunii șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor […] The post Moldova va adera la UE în 2030? Gherasimov: Scopul nostru este să fim convingători pentru semnarea tratatului appeared first on NewsMaker.
10:50
O cameră de păstrare a bagajelor va fi amenajată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, pentru a răspunde solicitărilor pasagerilor. Astfel, cei care ajung în Republica Moldova pentru câteva ore vor putea să-și lase bagajele în siguranță, să-și desfășoare activitățile personale și să revină ulterior pentru a-și continua călătoria. Declarațiile au fost făcute de […] The post Aeroportul Chișinău planifică schimbări privind parcările și păstrarea bagajelor appeared first on NewsMaker.
10:00
Peste 130 de mii de ouă cu reziduuri de antibiotic, distruse. ANSA dă undă verde producătorului: poate relua livrările # NewsMaker
Ouăle de găină, care aparțineau companiei „ADALVA” și au fost anterior rechemate de la consumatori, după ce s-a depistat că produsele conțin reziduuri de medicamente de uz veterinar, au fost distruse. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Națională (ANSA) într-un comunicat din 23 decembrie. Potrivit ANSA, în total, 132 270 de ouă […] The post Peste 130 de mii de ouă cu reziduuri de antibiotic, distruse. ANSA dă undă verde producătorului: poate relua livrările appeared first on NewsMaker.
10:00
„Avem suficienți bani”: Munteanu explică de ce Moldova a ratat creditul de circa 3 miliarde lei de la FMI # NewsMaker
Republica Moldova dispune de suficiente resurse financiare și nu se află într-o situație de criză, motiv pentru care nu a primit ultima tranșă din programul Fondului Monetar Internațional (FMI). Explicațiile au fost oferite de premierul Alexandru Munteanu în cadrul emisiunii „În Context” de la Moldova 1. Mai mult, șeful Guvernului a negat faptul că Moldova […] The post „Avem suficienți bani”: Munteanu explică de ce Moldova a ratat creditul de circa 3 miliarde lei de la FMI appeared first on NewsMaker.
Ieri
08:30
NM Espresso: Milioane pentru limba română, ninsoare de Crăciun și Anul Nou pentru Plahotniuc # NewsMaker
Maia Sandu și ambasadorii În actualele condiții geopolitice, Moldova are o singură strategie realistă de supraviețuire ca stat democratic, liber și suveran – aderarea la UE, a declarat Președinta Maia Sandu la întâlnirea anuală a ambasadorilor Republicii Moldova. Ea a menționat că Moldova traversează astăzi „un moment de cotitură” și i-a îndemnat pe diplomați să acționeze „responsabil, […] The post NM Espresso: Milioane pentru limba română, ninsoare de Crăciun și Anul Nou pentru Plahotniuc appeared first on NewsMaker.
08:10
„Cooperăm cu autoritățile moldovene pe aspecte operaționale”: Diplomat american, despre combaterea migrației ilegale în SUA # NewsMaker
Cetățenii Republicii Moldova nu ar trebui să se aștepte la schimbări negative majore în privința vizelor sau procedurilor de călătorie în Statele Unite, în contextul noii Strategii de Securitate Națională a SUA. Dimpotrivă, rata de eliberare a vizelor pentru moldoveni s-a îmbunătățit în ultimii ani. Declarația a fost făcută de însărcinatul de afaceri al SUA […] The post „Cooperăm cu autoritățile moldovene pe aspecte operaționale”: Diplomat american, despre combaterea migrației ilegale în SUA appeared first on NewsMaker.
22 decembrie 2025
21:10
Ar putea sau nu fi extrădat? Ministerul Justiției explică ce se întâmplă după condamnarea lui Vlad Filat în Franța # NewsMaker
Republica Moldova a contestat la tribunalul francez cuantumul daunelor morale acordate statului în dosarul fostului premier Vlad Filat. Reprezentanții Ministerului Justiției au declarat pentru NewsMaker că instanța franceză a recunoscut că statul a fost prejudiciat. Potrivit instituției, justiția din Franța a admis cererea Republicii Moldova de a fi recunoscută ca parte civilă în dosarul fostului […] The post Ar putea sau nu fi extrădat? Ministerul Justiției explică ce se întâmplă după condamnarea lui Vlad Filat în Franța appeared first on NewsMaker.
20:40
Furtul miliardului și creditele cu garanții de stat. Ce au relatat foștii conducători ai BNM și CNFP în procesul lui Plahotniuc # NewsMaker
În procesul lui Vladimir Plahotniuc, acuzat de complicitate la furtul unui miliard de dolari, au fost audiați încă doi martori ai apărării — foști oficiali de rang înalt, Ion Sturzu și Artur Gherman. Aceștia au relatat despre presiunea politică și neregulile sistemice care au precedat colapsul sistemului bancar al țării. O nouă ședință de judecată […] The post Furtul miliardului și creditele cu garanții de stat. Ce au relatat foștii conducători ai BNM și CNFP în procesul lui Plahotniuc appeared first on NewsMaker.
19:20
VIDEO Martorii lui Plahotniuc se tem să vorbească?/ Moldovenii, deportați din SUA?/ Ger puternic de Crăciun # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker! — Vladimir Filat, condamnat în Franța pentru spălare de bani— Alegeri locale noi la Orhei și Taraclia— Oficial SUA: cei care rămân ilegal pe teritoriul SUA vor fi arestați și deportați— Avocatul lui Plahotniuc: martorii se tem de consecințe— Vladimir Plahotniuc va […] The post VIDEO Martorii lui Plahotniuc se tem să vorbească?/ Moldovenii, deportați din SUA?/ Ger puternic de Crăciun appeared first on NewsMaker.
18:40
PSRM și-a stabilit obiectivele pentru 2026: victoria în Găgăuzia și Taraclia, prioritate principală # NewsMaker
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și-a prezentat pe 22 decembrie, bilanțul activității pe 2025 și planurile pentru anul 2026, în cadrul ședinței Consiliului Republican. În declarația adoptată, conducerea formațiunii a subliniat că unul dintre principalele obiective pentru anul viitor este obținerea victoriei în alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei și pentru funcția de primar […] The post PSRM și-a stabilit obiectivele pentru 2026: victoria în Găgăuzia și Taraclia, prioritate principală appeared first on NewsMaker.
18:30
Monitorizarea se extinde și pe online. CA va crea o direcție pentru supravegherea serviciilor media digitale # NewsMaker
O nouă direcție va fi creată în cadrul Consiliului Audiovizualului pentru a monitoriza activitatea furnizorilor de servicii media audiovizuale neliniare, adică a platformelor online unde utilizatorii aleg individual ce conținut să urmărească și când. Decizia a fost aprobată în ședința CA din 19 decembrie. Inițiativa face parte din angajamentele asumate de Republica Moldova prin Programul […] The post Monitorizarea se extinde și pe online. CA va crea o direcție pentru supravegherea serviciilor media digitale appeared first on NewsMaker.
18:00
Chris Rea, artistul britanic cunoscut pentru piese precum Driving Home for Christmas și The Road to Hell, a murit luni, 22 decembrie. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al familiei, scrie BBC. Muzicianul avea 74 de ani. „Cu o imensă tristețe anunțăm moartea iubitului nostru Chris. El s-a stins din viață liniștit, […] The post Cântărețul britanic Chris Rea a încetat din viață. Avea 74 de ani appeared first on NewsMaker.
17:30
Comisia Electorală Centrală a stabilit, pe 22 decembrie, data alegerilor locale noi la Orhei și Taraclia. Locuitorii celor două orașe vor fi chemați la vot pe data de 17 mai 2026, pentru a-și alege viitorii primari. Decizia vine după ce, la începutul lunii decembrie, oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat definitiv în dosarul denumit generic „Frauda […] The post Oficial: data la care locuitorii orașelor Orhei și Taraclia își vor alege primarii appeared first on NewsMaker.
17:10
Lideră din echipa lui Șor de la Rîșcani, condamnată: câți bani ar fi primit ilegal și pe ce i-ar fi cheltuit # NewsMaker
Fosta vicepreședintă a organizației Rîșcani a PP „Șor” a fost condamnată la patru ani de închisoare după ce, în perioada iulie–octombrie 2022, ar fi contribuit la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a interzis, timp de cinci ani, să mai ocupe funcții financiare în partide și să fie membru […] The post Lideră din echipa lui Șor de la Rîșcani, condamnată: câți bani ar fi primit ilegal și pe ce i-ar fi cheltuit appeared first on NewsMaker.
17:00
UE prelungește sancțiunile economice împotriva Rusiei și adaugă pe lista neagră un judecător și un procuror # NewsMaker
Uniunea Europeană prelungește cu încă șase luni, până la 31 iulie 2026, sancțiunile economice impuse Federației Ruse, în contextul continuării războiului de agresiune împotriva Ucrainei. Decizia a fost luată astăzi, 22 decembrie, de Consiliul Uniunii Europene. Tot astăzi, UE a impus măsuri restrictive împotriva a două persoane din sistemul judiciar rus – judecătorul Dmitri Gordeev […] The post UE prelungește sancțiunile economice împotriva Rusiei și adaugă pe lista neagră un judecător și un procuror appeared first on NewsMaker.
16:40
„Vă vom găsi, vă vom reține și vă vom trimite acasă”. Interviu cu chargé d’Affaires Nick Pietrowicz, despre migrația ilegală în SUA și Moldova # NewsMaker
La începutul lunii decembrie, administrația Trump a publicat noua Strategie de Securitate Națională a SUA. Documentul definește migrația ilegală drept una dintre principalele pericole în adresa securității Statelor Unite. În scurt timp, subiectul este discutat și la Chișinău: însărcinatul de afaceri al SUA Nick Pietrowicz a adus subiectul în atenția publică în cadrul unui interviu […] The post „Vă vom găsi, vă vom reține și vă vom trimite acasă”. Interviu cu chargé d’Affaires Nick Pietrowicz, despre migrația ilegală în SUA și Moldova appeared first on NewsMaker.
16:30
Alăptare, dosare și justiție: protestul unei judecătoare la CSM și reacția magistraților # NewsMaker
Judecătoarea Marina Rusu, care a revenit la serviciu cu program redus pentru a-și putea alăpta copiii mici, dar este nemulțumită de volumul de lucru mare care îi este repartizat, a protestat la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pe 22 decembrie. Ea a avut și o discuție încinsă cu președintele CSM, Sergiu Caraman. El a […] The post Alăptare, dosare și justiție: protestul unei judecătoare la CSM și reacția magistraților appeared first on NewsMaker.
16:20
Acte urbanistice semnate fără declararea conflictului de interese? Șef-adjunct de la Primăria Chișinău, în vizorul ANI # NewsMaker
Șeful adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare din Primăria Chișinău, Igor Vrabie, va fi sancționat de Autoritatea Națională de Integritate pentru nedeclararea și nesoluționarea unui conflict de interese, după ce ar fi semnat acte urbanistice și autorizații de construire pentru o proprietate cumpărată de soția sa de la administratorul unui SRL, fără […] The post Acte urbanistice semnate fără declararea conflictului de interese? Șef-adjunct de la Primăria Chișinău, în vizorul ANI appeared first on NewsMaker.
16:20
Moldcell anunță o schimbare semnificativă pentru toți utilizatorii săi: începând cu 22 decembrie, noul Abonament Lumo aduce posibilitatea de a folosi telefonul în Uniunea Europeană la aceleași tarife ca acasă. Este un pas important pentru conectivitatea cetățenilor și o pregătire practică pentru integrarea Republicii Moldova în spațiul european al comunicațiilor. Roaming ca acasă – un […] The post Moldcell lansează Abonamentul Lumo: Roaming în Europa ca acasă appeared first on NewsMaker.
