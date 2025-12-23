În 2023 s-au închis de două ori mai multe întreprinderi și firme decât au fost înființate, arată datele Biroului de Statistică
Ziua, 23 decembrie 2025 11:40
În Republica Moldova activau, în 2023, aproximativ 42 de mii de întreprinderi, cu 0,7% mai multe față de 2022. Întreprinderile active au reprezentat 75,5% din totalul unităților raportoare, arată datele Biroului Național de Statistică. În același an 4.100 de întreprinderi au fost desființate, față de doar 2.300 de firme nou-create, ceea ce înseamnă că au dispărut […] Articolul În 2023 s-au închis de două ori mai multe întreprinderi și firme decât au fost înființate, arată datele Biroului de Statistică apare prima dată în ZIUA.md.
Associated Press: Rusia ar evacua familiile diplomaților din Venezuela. Moscova neagă informația # Ziua
Rusia a început evacuarea familiilor diplomaților săi din Venezuela, pe fondul tensiunilor tot mai mari din regiune, a relatat agenția Associated Press, citând un reprezentant al serviciilor de informații europene. Potrivit sursei, evacuarea femeilor și copiilor ar fi început vineri, 19 decembrie. Ministerul rus de Externe a negat însă aceste informații. În seara zilei de […] Articolul Associated Press: Rusia ar evacua familiile diplomaților din Venezuela. Moscova neagă informația apare prima dată în ZIUA.md.
Trump anunță că negocierile dintre Ucraina și Rusia „merg înainte”, fără a oferi detalii despre un posibil acord # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că negocierile privind încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei sunt în desfășurare, însă a evitat să ofere detalii concrete despre progresele realizate, pașii următori sau eventuale termene-limită. Declarațiile au fost făcute pe 22 decembrie, în cadrul unui eveniment organizat la Palm Beach, Florida, unde Trump a fost […] Articolul Trump anunță că negocierile dintre Ucraina și Rusia „merg înainte”, fără a oferi detalii despre un posibil acord apare prima dată în ZIUA.md.
Accident cu răniți pe un drum din raionul Drochia. Un șofer a fost blocat între fiare, fiind necesară intervenția salvatorilor # Ziua
Cinci persoane au fost rănite în urma unui grav accident rutier care s-a produs în seara de luni pe un drum din apropierea satului Nicoreni din raionul Drochia. Un microbuz și un autoturism s-au tamponat, iar un șofer, în vârstă de 36 de ani, a rămas blocat în interiorul automobilului. Pentru efectuarea lucrărilor de descărcare, […] Articolul Accident cu răniți pe un drum din raionul Drochia. Un șofer a fost blocat între fiare, fiind necesară intervenția salvatorilor apare prima dată în ZIUA.md.
Cel puțin trei morți, printre care și un copil, în urma atacului rusesc cu peste 600 de drone și zeci de rachete asupra Ucrainei # Ziua
Au apărut primele informații privind victimele atacului masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de 23 decembrie și în cursul dimineții. Potrivit autorităților, decese au fost raportate în regiunile Kiev, Hmelnițki și Jîtomîr, printre victime aflându-se și un copil în vârstă de patru ani. „Întreaga noapte, statul terorist a atacat Ucraina cu drone și […] Articolul Cel puțin trei morți, printre care și un copil, în urma atacului rusesc cu peste 600 de drone și zeci de rachete asupra Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Republica Moldova nu va avea un nou acord cu FMI în viitorul apropiat, susține expertul economic Veaceslav Ioniță # Ziua
Expertul IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță, susține că, în viitorul apropiat, Republica Moldova nu va avea un nou acord cu Fondul Monetar Internațional. Potrivit acestuia, concluziile preliminare ale experților FMI, care au efectuat recent o vizită la Chișinău, sunt departe de a fi optimiste și reprezintă „un duș rece” pentru actuala guvernare. „Unii încercau să spună […] Articolul VIDEO | Republica Moldova nu va avea un nou acord cu FMI în viitorul apropiat, susține expertul economic Veaceslav Ioniță apare prima dată în ZIUA.md.
Forțele ruse au lansat în noaptea de luni spre marți un atac asupra regiunii Odesa, folosind drone de atac. În urma bombardamentelor au fost avariate peste o sută de locuințe, o navă civilă și mai multe obiective de infrastructură, fiind raportate și întreruperi ale alimentării cu energie electrică. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale, Oleg Kiper, […] Articolul Un nou atac rusesc asupra regiunii Odesa. Peste o sută de case și o navă avariate apare prima dată în ZIUA.md.
Vreme instabilă pe parcursul întregii săptămâni. Ploi, ninsori și ger de până la -12 grade, anunță meteorologii # Ziua
Meteorologii anunță precipitații slabe pentru miercuri, joi și vineri, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În regiunea de sud va ploua, iar în centru și nord se așteaptă lapoviță și ninsori. De joi vremea se răcește considerabil, cu temperaturi minime de până la -12 grade Celsius, transmite IPN. Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că săptămâna va […] Articolul Vreme instabilă pe parcursul întregii săptămâni. Ploi, ninsori și ger de până la -12 grade, anunță meteorologii apare prima dată în ZIUA.md.
Radu Marian, după împușcăturile de la un inspectorat de poliție din Chișinău: Se mai întâmplă, să nu facem circ din fiecare incident # Ziua
Deputatul PAS Radu Marian nu prea pare deranjat de scandalul de la Inspectoratul de Poliție Centru din Capitală, acolo unde, joia trecută, au fost trase focuri de armă în sediul instituției, după festivitățile dedicate Zilei Poliției. Parlamentarul susține că „se mai întâmplă” și cheamă societatea să „nu facă circ din fiecare incident”. „Cred că este […] Articolul Radu Marian, după împușcăturile de la un inspectorat de poliție din Chișinău: Se mai întâmplă, să nu facem circ din fiecare incident apare prima dată în ZIUA.md.
„Nu va exista armistițiu de Crăciun”. Zelenski anunță că Rusia a respins propunerea și pregătește lovituri masive în perioada 23–25 decembrie # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia a respins propunerea privind un „armistițiu de Crăciun”, inițiativă avansată de Statele Unite ca semnal diplomatic pentru lansarea unor negocieri, și, în schimb, se pregătește pentru atacuri masive asupra Ucrainei chiar în zilele de sărbătoare. Declarațiile au fost făcute pe 22 decembrie, în cadrul unui discurs susținut […] Articolul „Nu va exista armistițiu de Crăciun”. Zelenski anunță că Rusia a respins propunerea și pregătește lovituri masive în perioada 23–25 decembrie apare prima dată în ZIUA.md.
Explozii în mai multe orașe din vestul Ucrainei, unde are loc un atac masiv cu rachete și drone rusești asupra infrastructurii energetice # Ziua
Mai multe explozii au fost auzite în această dimineață în orașe și localități din vestul Ucrainei, după ce forțele ruse au lansat un atac de amploare cu rachete și drone, vizând în principal infrastructura energetică, relatează presa ucraineană. Potrivit postului public Suspilne, explozii au fost semnalate în Rovno, în localitățile Burștin și Rohatin din regiunea […] Articolul Explozii în mai multe orașe din vestul Ucrainei, unde are loc un atac masiv cu rachete și drone rusești asupra infrastructurii energetice apare prima dată în ZIUA.md.
SURSE | Încă o demisie în Guvernul României. Ministrul Educației, Daniel David, a renunțat la funcție # Ziua
Ministrul Educației din România, Daniel David, a demisionat. Despre acest lucru scrie HotNews, cu referire la surse guvernamentale. Demisia a fost depusă la solicitarea premierului. Potrivit sursei citate, propunerea pentru un nou ministru al Educației urmează să fie înaintată marți. Ca posibil succesor ar fi luată în calcul candidatura lui Marilen Pirtea, care este deputat […] Articolul SURSE | Încă o demisie în Guvernul României. Ministrul Educației, Daniel David, a renunțat la funcție apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Raportul critic al FMI, criza economică, sfaturi utile pentru sărbători și procesul lui Plahotniuc. Veaceslav Ioniță, la Contrasens # Ziua
Expertul IDIS Viitorul, economistul Veaceslav Ioniță a fost din nou oaspetele emisiunii Contrasens, realizată de jurnaliștii ZIUA George Iosip și Nicolae Federiuc. Temele centrale ale discuției s-au axat pe vizita recentă a reprezentanților FMI și șansele ca Republica Moldova să poată încheia un nou acord cu această importantă instituție financiară. Invitatul din platou a vorbit […] Articolul VIDEO | Raportul critic al FMI, criza economică, sfaturi utile pentru sărbători și procesul lui Plahotniuc. Veaceslav Ioniță, la Contrasens apare prima dată în ZIUA.md.
Cântărețul britanic Chris Rea a murit. Interpretul piesei „Driving Home For Christmas” avea 74 de ani # Ziua
Cântărețul și muzicianul britanic Chris Rea, cunoscut pentru hituri precum „The Road to Hell” și celebra piesă de Crăciun „Driving Home for Christmas”, a murit la vârsta de 74 de ani. Artistul s-a stins din viață la spital, după o scurtă boală, cu doar câteva zile înainte de Crăciun. „Cu o profundă tristețe vă informăm […] Articolul Cântărețul britanic Chris Rea a murit. Interpretul piesei „Driving Home For Christmas” avea 74 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
În luna mai vor avea loc alegeri locale noi în orașele Orhei și Taraclia, unde recent edilii și-au dat demisia # Ziua
În orașele Orhei și Taraclia se vor desfășura alegeri locale noi în 17 mai. Decizia despre organizarea scrutinelor a fost luată luni de Comisia Electorală Centrală, după demisia recentă a primarilor din cele două orașe. La Orhei, Tatiana Cociu a renunțat la mandat la începutul lunii decembrie, invocând presiuni din partea autorităților centrale și blocarea […] Articolul În luna mai vor avea loc alegeri locale noi în orașele Orhei și Taraclia, unde recent edilii și-au dat demisia apare prima dată în ZIUA.md.
UE a transferat Ucrainei o termocentrală din Lituania, care va asigura electricitate pentru aproximativ un milion de oameni # Ziua
Uniunea Europeană a livrat Ucrainei o termocentrală provenită din Lituania, care va contribui la asigurarea energiei electrice pentru aproximativ un milion de ucraineni, a anunțat Ministerul Energiei de la Kiev și Comisia europeană într-un comunicat. Potrivit autorităților ucrainene, operațiunea logistică de amploare s-a desfășurat pe parcursul a 11 luni și a inclus 149 de transporturi […] Articolul UE a transferat Ucrainei o termocentrală din Lituania, care va asigura electricitate pentru aproximativ un milion de oameni apare prima dată în ZIUA.md.
Krasnoselski susține că Centrala Cuciurgan poate exporta energie Chișinăului. Junghietu: Nu este eficient din punct de vedere economic # Ziua
Centrala de la Cuciurgan este capabilă să crească producția de energie electrică, inclusiv pentru export în Moldova, dar pentru aceasta MGRES trebuie să fie aprovizionată cu suficient gaz, a declarat liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, într-un interviu citat de Novosti Pridnestrovia, citat de IPN. Krasnoselski a declarat pentru RIA Novosti că Centrala de […] Articolul Krasnoselski susține că Centrala Cuciurgan poate exporta energie Chișinăului. Junghietu: Nu este eficient din punct de vedere economic apare prima dată în ZIUA.md.
Ucraina a atacat unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei din regiunea Mării Negre # Ziua
Drone de atac ale Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR) au lovit, în noaptea de 21 spre 22 decembrie, terminalul petrolier maritim „Tamanneftegaz”, situat în regiunea Krasnodar a Federației Ruse, informează RBC-Ucraina, citând surse din cadrul GUR. Potrivit acestora, atacul a avariat elemente ale echipamentelor terminalului de încărcare a petrolului, cheiul […] Articolul Ucraina a atacat unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei din regiunea Mării Negre apare prima dată în ZIUA.md.
Vicepreședintele SUA vorbește despre „progrese” în negocierile de pace, dar avertizează că nu există garanții pentru un acord rapid # Ziua
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat că în negocierile privind încetarea războiului din Ucraina s-au înregistrat progrese, însă nu există certitudinea că un acord de pace va fi obținut în viitorul apropiat. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat portalului britanic UnHerd. „Nu aș spune cu siguranță că vom ajunge la o soluție pașnică. […] Articolul Vicepreședintele SUA vorbește despre „progrese” în negocierile de pace, dar avertizează că nu există garanții pentru un acord rapid apare prima dată în ZIUA.md.
Republica Moldova va găzdui în anul viitor etapa de calificare a unuia dintre cele mai prestigioase turnee europene pe echipe pentru juniori – „Tennis Europe Winter Cups by Dunlop”, la categoria de vârstă până la 14 ani, transmite IPN. Turneul de calificare va avea loc în perioada 6-8 februarie 2026, în incinta Centrului Național de […] Articolul Republica Moldova va găzdui etapa de calificare a turneului „Tennis Europe Winter Cups” U14 apare prima dată în ZIUA.md.
La Chișinău a avut loc Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale R. Moldova # Ziua
La Chișinău a avut loc luni deschiderea Reuniunii șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate, eveniment care reunește ambasadorii Republicii Moldova acreditați peste hotare și este dedicat evaluării priorităților de politică externă și coordonării acțiunilor diplomatice. În deschiderea reuniunii, președintele Maia Sandu a prezentat principalele direcții ale politicii externe pentru anul […] Articolul La Chișinău a avut loc Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
Programul antidrog va fi prezentat zilele următoare, anunță Ion Ceban, care atrage atenția și la consumul de vape-uri în rândul tinerilor # Ziua
Programul municipal antidrog va fi prezentat zilele următoare, a anunțat primarul Ion Ceban, în cadrul ședinței de astăzi a Primăriei. Chișinău. Acesta a mai declarat că, pe lângă contracararea consumului de droguri, trebuie să atragem atenția și asupra consumului de țigări electronice în rândul tinerilor. „Este timpul să acționăm și să unim eforturile în contracararea […] Articolul Programul antidrog va fi prezentat zilele următoare, anunță Ion Ceban, care atrage atenția și la consumul de vape-uri în rândul tinerilor apare prima dată în ZIUA.md.
ATITUDINI | Alexandru Tănase: Vandalizarea memoriei. Ipocrizia gestului „justițiar” al deputatului Vexler # Ziua
Există gesturi care, deși par minore, dezvăluie cu o claritate uimitoare o criză mult mai profundă decât evenimentul în sine. Zilele trecute, în plenul Camerei Deputaților, deputatul Silviu Vexler a rupt ostentativ, în fața tuturor, un afiș care conținea imaginile fundamentale ale culturii române: Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Mircea Eliade, Octavian Goga, Bogdan Petriceicu Hașdeu, […] Articolul ATITUDINI | Alexandru Tănase: Vandalizarea memoriei. Ipocrizia gestului „justițiar” al deputatului Vexler apare prima dată în ZIUA.md.
Ministrul român de Externe, la Chișinău: România își reafirmă sprijinul pentru R. Moldova și parcursul său european # Ziua
Ministrul Afacerilor Externe din România, Oana Țoiu, a efectuat luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația omologului său de la Chișinău, Mihai Popșoi. Vizita a avut loc în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au […] Articolul Ministrul român de Externe, la Chișinău: România își reafirmă sprijinul pentru R. Moldova și parcursul său european apare prima dată în ZIUA.md.
Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) din stânga Nistrului intră de marți în regim de șomaj tehnic, cu achitarea a două treimi din salariu. Măsura va fi aplicată până la 31 decembrie inclusiv. Informația a fost comunicată de surse ale agenției IPN sub condiția anonimatului. Aplicarea măsurii vine ca urmare a instituirii stării de urgență în economie […] Articolul Uzina Metalurgică din Râbnița trimite angajații în șomaj tehnic apare prima dată în ZIUA.md.
Vlad Filat, condamnat în Franța într-un dosar de spălare de bani. Fostul premier contestă decizia și spune că ar fi fost influențată de la Chișinău # Ziua
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost condamnat la începutul lunii decembrie, în lipsă, de Tribunalul Corecțional din Paris la doi ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro. Acesta este vizat într-un dosar de spălare de bani și corupție legat de concesionarea loteriei naționale a Republicii Moldova. Potrivit hotărârii instanței […] Articolul Vlad Filat, condamnat în Franța într-un dosar de spălare de bani. Fostul premier contestă decizia și spune că ar fi fost influențată de la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
Polițiștii din Chișinău au ridicat droguri sintetice de 7 milioane de lei de la un bărbat de la Ciocana # Ziua
Un bărbat în vârstă de 45 de ani riscă între 7 și 15 ani de pușcărie pentru trafic de droguri. Polițiștii și procurorii din sectorul Ciocana al Capitalei au ridicat de la suspect 10 kilograme de droguri sintetice în valoare de șapte milioane de lei. În urma unei informații operative, polițiștii au intervenit prompt […] Articolul Polițiștii din Chișinău au ridicat droguri sintetice de 7 milioane de lei de la un bărbat de la Ciocana apare prima dată în ZIUA.md.
Kremlinul respinge informațiile potrivit cărora Putin ar urmări noi războaie în Europa: „Nu corespund realității” # Ziua
Kremlinul a respins informațiile potrivit cărora președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar urmări cucerirea întregii Ucraine și extinderea conflictului către alte state europene, afirmând că astfel de concluzii „nu corespund realității”. Reacția Moscovei vine după ce agenția Reuters a relatat, citând șase surse familiarizate cu evaluările comunității de informații a Statelor Unite, că Putin nu ar […] Articolul Kremlinul respinge informațiile potrivit cărora Putin ar urmări noi războaie în Europa: „Nu corespund realității” apare prima dată în ZIUA.md.
Transportatorii de pasageri solicită o întrevedere cu premierul Alexandru Munteanu. Într-o scrisoare deschisă, aceștia fac referire la un proiect de modificare a Codului transporturilor rutiere (CTR), care, în opinia lor, ar putea determina operatorii de transport să iasă la manifestații de protest, transmite IPN. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a menționat în […] Articolul Transportatorii amenință din nou cu proteste și cer o întrevedere cu prim-ministrul apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Două instalații energetice din Odesa, atacate într-o singură noapte. Autoritățile investighează cazul ca posibilă crimă de război # Ziua
Orașul Odesa a fost ținta a două atacuri succesive cu drone în noaptea de duminică spre luni, 22 decembrie, fiind avariate obiective de infrastructură critică, au anunțat autoritățile ucrainene. Potrivit șefului Administrației Militare a orașului Odesa, Serghei Lisak, atacurile au provocat întreruperi temporare de electricitate în anumite zone ale orașului. Un bărbat în vârstă de […] Articolul VIDEO | Două instalații energetice din Odesa, atacate într-o singură noapte. Autoritățile investighează cazul ca posibilă crimă de război apare prima dată în ZIUA.md.
Stare de alertă la un liceu din Chișinău. Peste 1200 de elevi, evacuați după ce un panou electric a luat foc # Ziua
Stare de alertă, în dimineața de luni, la Liceul „Iulia Hașdeu” din sectorul Botanica al Capitalei. Peste 1200 de elevi și aproximativ 100 de profesori și angajați ai instituției, au fost evacuați, după ce un panou electric a luat foc. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență susține că la liceul de pe strada Nicolae Titutlescu […] Articolul Stare de alertă la un liceu din Chișinău. Peste 1200 de elevi, evacuați după ce un panou electric a luat foc apare prima dată în ZIUA.md.
După demisia lui Ermak, toți consilierii și asistenții săi au fost eliberați din Administrația Prezidențială de la Kiev # Ziua
Toți consilierii și asistenții fostului șef al Biroului Președintelui Ucrainei, Andrei Ermak, au fost eliberați din funcții după demiterea acestuia, informează publicația Ukrainskie Novosti, citând un răspuns oficial al Administrației Prezidențiale de la Kiev la o solicitare jurnalistică. Potrivit instituției, după eliberarea din funcție a conducătorului Biroului Președintelui, toate persoanele care dețineau poziții de consilieri […] Articolul După demisia lui Ermak, toți consilierii și asistenții săi au fost eliberați din Administrația Prezidențială de la Kiev apare prima dată în ZIUA.md.
Conducerea IP Centru, demisă din funcție, după focurile de arme din incinta inspectoratului. Polițistul implicat în incident, dat și el afară # Ziua
Conducerea Inspectoratului de Poliție Centru, șeful și șeful adjunct, precum și polițistul care a tras focurile de armă în cadrul Inspectoratului, au fost eliberați din funcție, anunță IGP, care mai precizează că a pornit o anchetă internă pe acest caz. „Precizăm cǎ, în acel moment, arma din dotarea angajatului se afla în unitatea de gardǎ […] Articolul Conducerea IP Centru, demisă din funcție, după focurile de arme din incinta inspectoratului. Polițistul implicat în incident, dat și el afară apare prima dată în ZIUA.md.
Am ascultat, zilele trecute, punctul de vedere al jurnaliștilor de la ZIUA.md despre apariția unor ingerințe din partea unor instituții moldovenești la adresa activității jurnalistice a acestui portal. Mi-am adus aminte de zicerea veche, a lui Nicolae Iorga – că oamenii nu pot fi „deasupra vremurilor”, ci sunt inevitabil condiționați de ele: „Oamenii nu sunt […] Articolul ATITUDINI | Victor Nichituș: Portalul ZIUA.md și Nicolae Iorga apare prima dată în ZIUA.md.
Emisarul lui Trump anunță progrese în negocierile de pace. Steve Witkoff susține că discuțiile dintre SUA, Ucraina și Rusia au fost „productive” # Ziua
Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că negocierile purtate în ultimele zile între oficiali americani, europeni și ucraineni privind încheierea războiului din Ucraina au fost „productive și constructive”, transmite Reuters. Întâlnirile, desfășurate în Florida pe parcursul a trei zile, au avut ca obiectiv principal alinierea pozițiilor Statelor Unite, Europei și […] Articolul Emisarul lui Trump anunță progrese în negocierile de pace. Steve Witkoff susține că discuțiile dintre SUA, Ucraina și Rusia au fost „productive” apare prima dată în ZIUA.md.
BREAKING NEWS | Zeci de focuri de armă la Inspectoratul de Poliție Centru, de Ziua Poliției, anunță Costiuc. Cernăuțeanu confirmă cazul # Ziua
Apropximativ 30 de focuri de armă au fost trase, de Ziua Poliției, în 18 decembrie, la Inspectoratul de Poliție Centru. Despre asta a anunțat deputatul „Democrația Acasă” Vasile Costiuc. „Pentru că vineri a fost Ziua Poliției, șefii din poliție au mers să sărbătorească. Au sărbătorit fiecare cum a putut: după Palatul Național, după ce au […] Articolul BREAKING NEWS | Zeci de focuri de armă la Inspectoratul de Poliție Centru, de Ziua Poliției, anunță Costiuc. Cernăuțeanu confirmă cazul apare prima dată în ZIUA.md.
Încă 30 de zile de arest pentru Vlad Plahotniuc. Este a treia prelungire de la extrădarea fostului lider al PDM # Ziua
Judecătoria Chișinău a prelungit din nou mandatul de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc cu încă 30 de zile. Aceasta este a treia prelungire făcută la solicitarea procurorilor după extrădarea politicianului, în 25 septembrie. Decizia instanței a fost luată în urma demersului făcut de procurorul de caz, Alexandru Cernei, depus în 18 decembrie. Noul mandat de arestare […] Articolul Încă 30 de zile de arest pentru Vlad Plahotniuc. Este a treia prelungire de la extrădarea fostului lider al PDM apare prima dată în ZIUA.md.
CNA a pus sub sechestru, în 2025, bunuri în valoare de 192 de milioane de lei. Două treimi sunt obținute din cauze de corupție # Ziua
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în 2025, sechestre pe bunuri în sumă de aproximativ 192 de milioane de lei. Măsura a fost luată în urma executării, de la începutul anului, a 280 de solicitări ale procurorilor și organelor de urmărire penală. Aproape două treimi din sechestre au […] Articolul CNA a pus sub sechestru, în 2025, bunuri în valoare de 192 de milioane de lei. Două treimi sunt obținute din cauze de corupție apare prima dată în ZIUA.md.
Un general al armatei ruse a fost ucis luni dimineață la Moscova, în urma exploziei unei bombe amplasate într-un automobil, a anunțat Comitetul de Investigații al Federației Ruse. Victima este general-locotenentul Fanil Sarvarov, șeful Direcției de pregătire operativă a armatei din cadrul Statului Major General al Forțelor Armate ale Rusiei. Potrivit autorităților, dispozitivul exploziv a […] Articolul Un general al Statului Major rus a fost ucis la Moscova într-un atentat cu bombă apare prima dată în ZIUA.md.
Creștinii ortodocși de stil vechi proslăvesc, astăzi, 22 decembrie, momentul zămislirii Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana. Urmare firească a acestei zile, după nouă luni, la 21 septembrie, se prăznuiește Nașterea Maicii Domnului. Zămislirea Maicii Domnului este momentul în care Dumnezeu își alege Sfânt Lăcaș, în care avea să se sălășluiască însuși Iisus Hristos, unind […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi proslăvesc azi Zămislirea Sfintei Fecioare Maria apare prima dată în ZIUA.md.
România a acoperit până la 70% din consumul de energie al Republicii Moldova după atacurile din Ucraina # Ziua
România a furnizat Republicii Moldova până la 60-70% din consumul zilnic de energie electrică, după atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, potrivit informațiilor transmise de ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu, la solicitarea Mediafax. Ajutorul de avarie a fost activat la 6 decembrie 2025, când Moldelectrica a solicitat preluarea energiei din sistemul electroenergetic al […] Articolul România a acoperit până la 70% din consumul de energie al Republicii Moldova după atacurile din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
Al doilea cel mai mare centru logistic militar din Europa va fi deschis în România pentru aprovizionarea Ucrainei cu armament # Ziua
Arhitectura de sprijin militar pentru Ucraina se extinde semnificativ pe Flancul Estic al NATO. Începând cu luna ianuarie 2026, România va găzdui al doilea centru major de coordonare și tranzit al echipamentelor militare destinate Ucrainei, a confirmat generalul Mike (Maik) Keller, comandant adjunct al Comandamentului NATO pentru Asistență și Instruire pentru Ucraina (NSATU), relatează Defense […] Articolul Al doilea cel mai mare centru logistic militar din Europa va fi deschis în România pentru aprovizionarea Ucrainei cu armament apare prima dată în ZIUA.md.
Kremlinul exprimă disponibilitatea lui Putin de a dialoga cu Macron. Președinția franceză spune că anunțul e „binevenit” # Ziua
Kremlinul a declarat că președintele rus Vladimir Putin este pregătit să poarte un dialog cu omologul său francez, Emmanuel Macron, dacă există voință politică de ambele părți. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, într-o declarație pentru agenția RIA Novosti, relatează The Moscow Times. „El (Emmanuel Macron) a […] Articolul Kremlinul exprimă disponibilitatea lui Putin de a dialoga cu Macron. Președinția franceză spune că anunțul e „binevenit” apare prima dată în ZIUA.md.
O dronă de doi metri, găsită într-o pădure din judeţul Argeş, România. Autorităţile încearcă să afle cum a ajuns acolo # Ziua
Un bărbat care duminică participa la o vânătoare a anunţat că a găsit o dronă, căzută printre arbori, din zona comunei argeşene Lereşti. Potrivit News.ro, poliţia a anunţat instituţiile abilitate pentru a face verificări pentru a stabili cum a ajuns aparatul de zbor acolo şi de unde provine acesta. „Astăzi 21 decembrie 2025, în jurul […] Articolul O dronă de doi metri, găsită într-o pădure din judeţul Argeş, România. Autorităţile încearcă să afle cum a ajuns acolo apare prima dată în ZIUA.md.
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, vine mâine la Chișinău, la invitația ministrului de Externe, Mihai Popșoi # Ziua
Ministrul Afacerilor Externe din România, Oana Țoiu, va efectua luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația omologului său de la Chișinău, Mihai Popșoi. Vizita are loc în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Potrivit agendei oficiale, Oana-Silvia Țoiu va avea întrevederi […] Articolul Șefa diplomației române, Oana Țoiu, vine mâine la Chișinău, la invitația ministrului de Externe, Mihai Popșoi apare prima dată în ZIUA.md.
La un pas de tragedie. Trei persoane, bunica și două nepoate, intoxicate cu monoxid de carbon într-o gospodărie din Ialoveni # Ziua
O femeie de 60 de ani și nepoatele acesteia, în vârstă de 12 și 9 ani, au suferit intoxicație cu monoxid de carbon într-o gospodărie din localitatea Puhoi. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 21 decembrie. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:52. Potrivit informațiilor preliminare, intoxicația s-a produs din […] Articolul La un pas de tragedie. Trei persoane, bunica și două nepoate, intoxicate cu monoxid de carbon într-o gospodărie din Ialoveni apare prima dată în ZIUA.md.
„Minciuni și propagandă”. Șefa informațiilor americane acuză NATO și UE că vor să atragă SUA într-un război direct cu Rusia # Ziua
Directoarea Serviciilor de Informații ale SUA, Tulsi Gabbard, a declarat că Rusia nu dispune nici de resursele, nici de capacitățile militare necesare pentru a cuceri Ucraina, cu atât mai puțin pentru a lansa un atac împotriva Europei. Declarația a fost făcută ca reacție la un material publicat de Reuters, potrivit căruia președintele rus Vladimir Putin […] Articolul „Minciuni și propagandă”. Șefa informațiilor americane acuză NATO și UE că vor să atragă SUA într-un război direct cu Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
Căile Ferate Ucrainene reiau circulația trenurilor Odesa-Chișinău, pe fondul îngrijorărilor de securitate din regiune # Ziua
Compania feroviară de stat a Ucrainei, Ukrzalizniţia, a anunțat reluarea circulației trenurilor pe ruta Odesa-Chișinău, pentru prima dată din 2022, pe fondul blocajelor rutiere și al riscurilor de securitate din sudul Ucrainei, transmite portal de știri ucrainean Mezha. Potrivit canalului oficial Telegram al Ukrzalizniţia, cererea pentru această rută a fost extrem de ridicată: peste 60% […] Articolul Căile Ferate Ucrainene reiau circulația trenurilor Odesa-Chișinău, pe fondul îngrijorărilor de securitate din regiune apare prima dată în ZIUA.md.
Judecătoarea Marina Rusu, mamă a șapte copii, cere sprijin public: „Drepturile maternității nu trebuie să rămână doar pe hârtie” # Ziua
Judecătoarea Marina Rusu a lansat un apel public de solidaritate, acuzând un tratament disproporționat la revenirea sa la muncă cu program redus, în condițiile în care este mamă a șapte copii, dintre care cinci minori. Într-un mesaj făcut public, magistrata afirmă că, deși activează legal patru ore pe zi și beneficiază de pauză pentru alăptare, […] Articolul Judecătoarea Marina Rusu, mamă a șapte copii, cere sprijin public: „Drepturile maternității nu trebuie să rămână doar pe hârtie” apare prima dată în ZIUA.md.
Discriminată pentru curajul de a fi mamă. Cristina Ciubotaru, despre cazul judecătoarei Marina Rusu # Ziua
Marina Rusu este o luptătoare pentru drepturile omului, drepturile femeii și drepturile copilului. Este o profesionistă care ar fi meritat pe deplin să fie aleasă în CSM de către colegii săi, dacă i s-ar fi oferit cu adevărat o șansă. Din păcate, această șansă i-a fost refuzată în mod repetat dintr-un motiv profund nedrept: faptul […] Articolul Discriminată pentru curajul de a fi mamă. Cristina Ciubotaru, despre cazul judecătoarei Marina Rusu apare prima dată în ZIUA.md.
