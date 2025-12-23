Sistarea temporară a transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt de Crăciun
Curentul.md, 23 decembrie 2025 16:40
Primăria Chișinău informează că, în perioada 24 decembrie 2025, ora 13:00 – 25 decembrie 2025, ora 05:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni. Transportul, inclusiv cel public, va fi redirecționat pe străzile adiacente. Măsura a fost […]
MIDR lansează consultări publice pentru îmbunătățirea transportului de pasageri. Bolea: propunerile nu sunt decizii finale și nu favorizează interese înguste # Curentul.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, spune că a inițiat un proces de analiză și consultare pentru a construi politici publice în transport care să servească oamenii, dar care să țină cont, în mod corect și responsabil, și de rolul agenților economici. El spune că transportul public nu poate funcționa fără operatori, așa cum […]
15:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova. Agenda discuțiilor a vizat prioritățile politicii externe, cu un accent pe consolidarea diplomației economice. În dialog cu Ambasadorii, Premierul a subliniat rolul misiunilor diplomatice în atragerea investițiilor, extinderea exporturilor și promovarea intereselor economice ale Republicii Moldova pe piețele […]
15:20
INTERVIU// Tatiana Șevciuc, președinta Curții de Conturi: Auditul public extern – un pilon esențial al unei democrații moderne # Curentul.md
Interviu cu Președinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, Tatiana Șevciuc Care este rolul Curții de Conturi într-un stat de drept? Curtea de Conturi a Republicii Moldova este Instituția Supremă de Audit, având un rol esențial în arhitectura statului de drept și a democrației. Misiunea noastră este de a verifica modul în care sunt gestionate […]
15:10
Comisia pentru politică externă a Parlamentului a aprobat avizele consultative pentru candidaturile agreate a patru noi ambasadori ai Republicii Moldova în România, Ucraina, Republica Franceză și Republica Populară Chineză. Astfel, Mihai Mîțu urmează să fie desemnat ambasador al țării noastre în România, Victor Chirilă – în Ucraina, Lorina Bălteanu – în Republica Franceză, iar Petru […]
14:40
Executivul a aprobat, astăzi, crearea de noi servicii și a actualizat mai multe Regulamente care vin să îmbunătățească și să diversifice serviciile oferite copiilor, familiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, precum și victimelor violenței și ale traficului de ființe umane. Toate modificările urmăresc sporirea calității serviciilor oferite de stat și a accesibilității acestora. „Este un pachet […]
14:10
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura de evaluare externă a procurorului Vitalie Codreanu din Procuratura Anticorupție și propune promovarea evaluării de către acesta. Raportul de evaluare a fost transmis luni, 22 decembrie 2025, subiectului evaluării și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Raportul va fi făcut public după examinarea acestuia de către CSP, adoptarea […]
13:40
Permisul de conducere modernizat, dar și un nou tip de permis provizoriu va fi pus în circulație, anul viitor, în Republica Moldova. „Modelul 2025” a fost aprobat, astăzi, de Guvern. Ambele permise vor fi dotate cu elemente noi de securitate și funcționalitate. Printre acestea se numără imprimarea unui cod QR pe verso, care va permite […]
13:10
Astăzi, 23 decembrie, se împlinesc 31 de ani de la crearea Autonomiei Găgăuze în componența Republicii Moldova. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) afirmă că data aceasta are o semnificație deosebită nu doar pentru poporul găgăuz, ci și pentru întreaga noastră țară. „În urmă cu 31 de ani a fost atins un compromis istoric înțelept și […]
12:10
Căutarea, vizualizarea și descărcarea denumirilor geografice vor fi disponibile online. Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul resursei informaționale formate de sistemul informațional „Registrul denumirilor geografice”. Serviciul informațional va reprezenta o platformă digitală care colectează, păstrează și oferă informații oficiale despre denumirile geografice standardizate, precum numele localităților, râurilor, câmpiilor sau altor obiective geografice. Platforma online va […]
11:40
INTERVIU// Mircea Baciu: Avem o strategie de dezvoltare clară, pe care o implementăm consecvent, iar rezultatele sunt pe măsură # Curentul.md
Interviu cu Mircea Baciu, CEO al Grupului de companii „Almigor” (reţeaua de magazine „Bomba”) Domnule Baciu, se apropie de final anul 2025. Cum a fost acesta pentru afacerea dumneavoastră? M.B.: În anul 2025, am urmat trendul ascendent de dezvoltare, care a fost unul constant în ultimii ani, chiar dacă ne-am confruntat şi cu unele provocări. […]
11:30
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere oficială cu Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dong Zhihua, care a efectuat o vizită de curtoazie la Primăria Chișinău, în cadrul căreia au fost abordate subiecte de interes comun privind dezvoltarea cooperării bilaterale la nivel local. Potrivit edilului, discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării dintre […]
11:20
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat schimbări de cadre, informează CURENTUL. Daniel Rotaru a fost numit secretar de stat al Guvernului, din 23 decembrie 2025. Vadim Cemîrtan a fost numit director general adjunct al Centrului de Management al Crizelor, din 24 decembrie 2025. Andrei Chistol a fost eliberat din funcția de secretar de stat al […]
11:20
VIDEO// Irina Vlah: Astăzi, marcăm cea de-a 31-a aniversare de la crearea autonomiei găgăuze – o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova # Curentul.md
Irina Vlah, bașcan al Găgăuziei în două mandate (2015-2023), lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări de la crearea autonomiei găgăuze. Politiciana a remarcat că este „o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova. Or, această zi simbolizează […]
11:10
O grădiniță din comuna Manta, raionul Cahul, a ajuns să aibă factură zero la energia electrică, datorită energiei solare # Curentul.md
Grădinița de copii „Catincuța” din satul Pașcani, raionul Cahul, și-a redus integral cheltuielile pentru energia electrică în urma implementării unui proiect de energie din surse regenerabile. Instalarea panourilor fotovoltaice a transformat instituția într-un exemplu de bună practică la nivel local și național, cu beneficii directe pentru copii, angajați și bugetul public local. Pentru impactul obținut, […]
11:10
Petr Vlah, mesaj cu ocazia a celei de-a 31-a aniversări de la crearea UTA Găgăuzia: Găgăuzii, moldovenii, alte etnii care convieţuiesc în R. Moldova au un viitor comun # Curentul.md
Politicianul Petr Vlah a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări a Unității Administrativ-Teritoriale Găgăuzia (UTAG). El afirmă că, constituirea autonomiei găgăuze a fost un pas corect, pentru că astfel s-a găsit o soluţie paşnică pentru un conflict care devenea tot mai pronunţat. „Soluţia identificată atunci, ne-a permis să trăim în […]
11:10
Ion Ceban: Guvernarea tratează cu nepăsare semnalele venite din partea partenerilor internaționali, fapt care riscă să izoleze țara pe plan internațional și să agraveze problemele interne # Curentul.md
Președintele Mișcarea Alternativă Națională, Ion Ceban, afirmă că actuala guvernare tratează cu nepăsare semnalele venite din partea partenerilor internaționali, fapt care riscă să izoleze țara pe plan internațional și să agraveze problemele interne. Potrivit lui Ion Ceban, în ultimele luni, Republica Moldova a primit semnale clare și repetate din partea instituțiilor internaționale, însă reacția guvernării […]
10:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță finalizarea cu succes a acțiunilor de retragere și distrugere a loturilor de ouă neconforme (cod 3 MD IL 017 SRL „ADALVA”), în care fusese depistată prezența de reziduuri de medicamente de uz veterinar, cu antibioticul salinomicin, din grupa coccidiostatice. Astfel, în urma monitorizării stricte efectuate de inspectorii ANSA, […]
10:10
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a desfășurat astăzi ședința Consiliului Republican, în cadrul căreia a fost prezentat bilanțul activității pentru anul în curs și a fost aprobat planul de acțiuni pentru anul 2026. Totodată, membrii Consiliului au adoptat o declarație politică, care reafirmă poziția PSRM de opoziție față de actuala guvernare. Formațiunea susține că […]
09:50
În perioada săptămânii precedente, 15 – 19 decembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1,3 miliarde lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului Fiscal […]
09:10
Președinta Maia Sandu a avut un dialog cu reprezentanți ai diasporei, axat pe îmbunătățirea politicilor publice destinate revenirii și reintegrării în Republica Moldova. La eveniment au participat peste o sută de persoane: reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ambasadori ai Republicii Moldova în state cu comunități numeroase de moldoveni, precum și membri ai diasporei […]
18:40
Curtea de Conturi a auditat modul de gestionare a patrimoniului și fondurilor publice în muzee # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit al conformității asupra utilizării mijloacelor financiare alocate în anii 2023–2024 de la bugetul de stat și asupra gestionării patrimoniului public de către muzeele publice în care Ministerul Culturii are calitatea de fondator. Misiunea de audit a vizat evaluarea modului în care instituțiile muzeale și […]
18:10
Sărbătorile ne adunǎ împreună, dar ne aduc și momente în care graba, aglomerația sau neatenția pot genera situații neplǎcute. Pentru ca fiecare familie să se bucure în liniște, #Poliția_Națională recomandă cetățenilor câteva reguli simple, dar importante: În spațiile publice: • Țineți aproape copiii; • Aveți grijǎ de bunurile personale; • Dacă observați în preajmǎ pe […]
17:40
MEC lansează concursul de proiecte pentru modernizarea blocurilor sanitare din școli, pentru anul 2026 # Curentul.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță lansarea concursului de proiecte pentru construcția, renovarea și reabilitarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, pentru anul 2026. Inițiativa face parte din eforturile continue ale MEC de a îmbunătăți infrastructura școlară și de a asigura condiții adecvate de igienă și sanitație pentru elevi și cadrele […]
17:10
Președintele Parlamentului, în vizită de lucru la Ștefan Vodă: „Trebuie să continuăm proiectele de infrastructură din toată țara” # Curentul.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. Șeful legislativului s-a întâlnit cu primarii și oamenii de afaceri din regiune și a discutat despre proiectele de infrastructură implementate și despre planurile din perioada următoare. În raionul Ștefan Vodă, prin intermediul Programului Satului European II urmează să fie implementate 19 […]
16:30
Peste 605.538 de gospodării beneficiază de compensații la căldură pentru luna noiembrie, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Vedeți mai jos cum sunt distribuite, pe raioane, gospodăriile beneficiare de compensații în prima lună a perioadei de acordare.
16:20
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Raportul observatorilor ENEMO a confirmat dreptatea noastră # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” salută raportul final al Misiunii de Observare Electorală ENEMO, „care confirmă ceea ce formaţiunea noastră a denunţat demult: scrutinul din 28 septembrie 2025 s-a desfăşurat într-un cadru legal cu deficienţe majore, care au permis excluderea abuzivă a unor concurenţi electorali din alegeri”. Potrivit partidului politic, „Raportul ENEMO menţionează clar: Modificările recente […]
16:10
Programul municipal antidrog va fi prezentat în zilele următoare – a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban. „Este timpul să acționăm și să unim eforturile în contracararea acestui flagel. Totodată, trebuie să atragem atenția și la folosirea de către minori a țigărilor electronice și a tot felul de așa-numite snusuri cu nicotină. Cum le cumpără, cine […]
15:40
MDED: Investițiile în mașini și utilaje au avansat cu 26%, contribuind la creșterea PIB # Curentul.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a comunicat că, în anul 2025, activitatea investițională se menține pe un trend ascendent și continuă să aibă o contribuție importantă la evoluția economică, confirmând consolidarea procesului de relansare economică, informează CURENTUL. Potrivit instituției, în trimestrul III, formarea brută de capital fix a înregistrat o creștere de aproape 18%, având […]
15:10
PSRM a prezentat bugetul social alternativ pentru 2026, axat pe majorări de salarii și sprijin pentru familii # Curentul.md
Deputații PSRM Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci au prezentat, în cadrul briefingului de astăzi, bilanțul activității fracțiunii parlamentare privind elaborarea proiectului de buget alternativ în domeniul social pentru anul 2026. Alla Ursu-Antoci a menționat că toate propunerile incluse în bugetul alternativ pentru domeniul social au fost selectate în urma consultărilor cu autoritățile publice locale și […]
14:30
Maia Sandu: Aderarea la UE rămâne prioritatea absolută a politicii externe a Republicii Moldova # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a trasat principalele direcții ale politicii externe pentru anul 2026. În discursul său, șefa statului a subliniat că contextul regional și internațional marcat de intensificarea amenințărilor hibride, rămâne unul complicat. În aceste condiții geopolitice, pentru Republica Moldova există o singură strategie realistă […]
14:10
Fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) constată „cu regret că, în loc să își asume responsabilitatea pentru situația economică și bugetară gravă în care a fost adusă Republica Moldova, reprezentanții PAS (a se citi „guvernarea”) continuă să caute vinovați în altă parte și să mute atenția publică spre administrația municipală”. „Vorbim […]
13:40
Dmitri Torner: Cifrele făcute publice de Ministerul Finanţelor arată că privatizările ar trebui să ne intereseze şi din punctul de vedere al salvării mai multor întreprinderi, care acum sunt de stat # Curentul.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, afirmă că „Ministerul Finanţelor a efectuat o monitorizare financiară, care a scos în evidenţă faptul că întreprinderile de stat se prăbuşesc” și în context el propune ample audieri atât pe platforma Agenţiei Proprietăţii Publice, cât şi a Comisiei parlamentare pentru economie, buget şi finanţe. „Dacă în […]
13:10
La 19 decembrie 2025, Comisia de evaluare a procurorilor a desfășurat audieri publice cu participarea procurorilor din Procuratura Anticorupție Vitalie Ivanov și Victor Cazacu. În cadrul procesului de evaluare, Completul B al Comisiei a colectat și analizat informațiile relevante pentru evaluarea integrității etice și financiare a procurorului Vitalie Ivanov. Membrii Completului au adresat întrebări […]
12:40
Sinteza CNA: Sechestre pe bunuri ilicite de peste 73,6 milioane de lei aplicate de ARBI # Curentul.md
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în ultima săptămână, sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de peste 73,6 milioane de lei, în cadrul executării unei cereri de asistență juridică internațională din Italia. Bunurile au fost indisponibilizate în dosare ce vizează infracțiuni de spălare de bani, […]
12:10
La data de 19 decembrie a avut loc Gala Juridică, ediția a III-a – „Gala premiilor în domeniul jurisprudenței”, eveniment care a reunit profesioniști ai dreptului, reprezentanți ai instituțiilor din domeniul justiției și tineri practicieni. Agenda evenimentului a inclus sesiuni de discuții pe teme de actualitate și prezentări de cazuri relevante din practica juridică. În […]
11:40
Într-o societate în care oferta de produse alimentare este tot mai diversă, consumatorul modern își pune întrebări referitor la conținutul și calitatea acestora, în special cu privire la aditivii alimentari și utilizarea lor în industria alimentară. Pentru a proteja consumatorii, Republica Moldova aplică norme stricte de utilizare a aditivilor alimentari, garantând, astfel, o protecție sporită […]
11:10
Igor Dodon anunță un proiect de lege pentru revenirea Portului Giurgiulești în proprietatea statului # Curentul.md
Deputații din fracțiunea parlamentară a PSRM au înregistrat un proiect de lege care prevede revenirea Portului Internațional Liber Giurgiulești în proprietatea statului. Anunțul a fost făcut de liderul fracțiunii, Igor Dodon. Potrivit acestuia, inițiativa vizează readucerea sub controlul statului a unui obiectiv considerat strategic pentru securitatea economică a Republicii Moldova. Igor Dodon a declarat că […]
10:40
(INTERVIU) Viorel Godea: „Lagmar” tot timpul pune accentul pe calitate, pe inovaţie, dar şi pe ceea ce putem defini ca şi confort urban # Curentul.md
Interviu cu Viorel Godea, director general al companiei de construcţii „Lagmar” Dle Godea, pe data de 22 decembrie, compania „Lagmar” face 24 de ani de activitate. Cum au fost aceşti ani? V.G.: Au fost ani de afirmare continuă, în care am muncit cu dedicaţie pentru a fi mereu la înălţimea aşteptărilor beneficiarilor proiectelor noastre. Iar pentru […]
10:10
Ion Ceban prezintă bilanțul investițiilor în suburbiile capitalei: Peste 500 de proiecte de dezvoltare realizate # Curentul.md
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat astăzi raportul de activitate privind proiectele realizate în cele 18 suburbii ale capitalei, în parteneriat cu administrațiile publice locale, în primii doi ani ai celui de-al doilea mandat. Potrivit edilului, în această perioadă, Primăria Chișinău a fost partener în peste 200 de proiecte de dezvoltare în […]
09:40
În perioada 15 – 21 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 976,1 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 102,8%. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 39,9 miliarde lei, ceea […]
09:10
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Agenda vizitei include întrevederi cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai […]
15:10
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a desfășurat astăzi ședința Consiliului Politic Național, în cadrul căreia au fost făcute totalurile anului 2025, informează CURENTUL. „Am tras concluziile acestui an la ședința Consiliului Politic Național a PAS. Am avut alegeri parlamentare și o campanie cu multe provocări, dar și rezultate ca partid – 3 mii de voluntari, […]
19 decembrie 2025
18:40
În cadrul vizitei de lucru efectuată în sudul țării, în raioanele Cahul și Cantemir, ministrul Vladimir Bolea a evaluat stadiul unor obiective de infrastructură feroviară cu importanță strategică pentru conectivitatea regională. Agenda vizitei a inclus tronsonul de cale ferată de la km 74, din zona satului Văleni, raionul Cahul, unde ministrul a examinat evoluția lucrărilor […]
18:10
Ministrul Finanțelor și ambasadoarea Marii Britanii au discutat prioritățile cooperării bilaterale # Curentul.md
Consolidarea cooperării moldo-britanice, cu accent pe susținerea creșterii economice și modernizarea instituțională, a constituit subiectul întrevederii dintre Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, și Ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, E.S. Fern Horine. În cadrul discuțiilor, oficialii au analizat posibilitățile de extindere a cooperării bilaterale în diverse domenii, inclusiv în ceea ce privește […]
17:40
Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care conține măsuri legislative pentru simplificarea modului de desfășurare a afacerilor. Documentul a fost elaborat de deputații din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” Victoria Belous, Alic Baraboi și Ilie Ionaș. Autorii inițiativei legislative menționează că propunerile sunt necesare deoarece înlătură unele impedimente nejustificate pentru […]
17:10
Deputații au audiat rapoarte privind auditul la Ministerul Muncii și Protecției Sociale și privind domeniul medicamentelor # Curentul.md
La 17 decembrie 2025, Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice (CCFP) a examinat, în cadrul ședinței sale, trei rapoarte de audit elaborate de Curtea de Conturi a Republicii Moldova, care vizează domenii de importanță majoră pentru protecția socială, sănătatea publică și gestionarea patrimoniului și a resurselor financiare publice. În cadrul audierilor, Nina Onofrei, membră […]
17:00
Moldovagaz a ales auditorul pentru 2025: „Primaudit Company” va verifica rapoartele financiare # Curentul.md
Întreprinderea SRL „Primaudit Company” a fost aprobată în calitate de societate de audit pentru efectuarea următorului audit obligatoriu al raportului financiar al SA „Moldovagaz”, precum și al raportului financiar consolidat al companiilor din grupul „Moldovagaz” pentru anul 2025. Decizia corespunzătoare a fost aprobată în cadrul Adunării generale extraordinare a acționarilor SA „Moldovagaz” din 19 decembrie […]
16:40
Contrabandă cu 1 milion de pachete de țigări: organizatorul schemei, șoferul camionului și soția acestuia – trimiși în judecată # Curentul.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță trimiterea în judecată a dosarului penal privind tentativa de contrabandă cu aproape 1.000.000 țigări ascunse-n tavanul semiremorcii unui Mercedes Actros, la ieșirea din Moldova spre România. Precum anunțau procurorii PCCOCS și ofițerii vamali în octombrie 2025, la traversarea hotarului, șoferul ar fi declarat fals că transportul ar fi […]
16:30
Irina Vlah, despre relația cu fratele său după ce s-a implicat în politică: „Spun acest lucru în premieră şi cu un mare regret: noi nu comunicăm deja de câţiva ani” # Curentul.md
Politiciana Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a mărturisit că, din cauza implicării sale în politică, relația cu fratele său a avut de suferit foarte mult – ei nu mai comunică deja de câțiva ani. Fiind întrebată, în cadrul unui interviu pentru hotnews.md, cum reacţionează apropiaţii săi la activitatea politică pe care o desfășoară, […]
