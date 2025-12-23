Sistarea temporară a transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt de Crăciun

16:30

Politiciana Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a mărturisit că, din cauza implicării sale în politică, relația cu fratele său a avut de suferit foarte mult – ei nu mai comunică deja de câțiva ani. Fiind întrebată, în cadrul unui interviu pentru hotnews.md, cum reacţionează apropiaţii săi la activitatea politică pe care o desfășoară, […]