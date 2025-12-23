Petr Vlah – la a 31-a aniversare de la crearea UTA Găgăuzia: Astăzi, UE este un spaţiu de stabilitate şi prosperitate şi locul găgăuzilor este anume acolo

Oficial.md, 23 decembrie 2025 10:10

Politicianul Petr Vlah a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 10 minute
10:20
Primarul Chișinăului a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Chinei Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere oficială cu Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în..
10:20
Ion Ceban: PAS ignoră avertismentele externe și împinge Moldova spre izolare Oficial.md
Președintele Mișcarea Alternativă Națională, Ion Ceban, afirmă că actuala guvernare tratează cu nepăsare semnalele venite..
Acum 30 minute
10:10
Petr Vlah – la a 31-a aniversare de la crearea UTA Găgăuzia: Astăzi, UE este un spaţiu de stabilitate şi prosperitate şi locul găgăuzilor este anume acolo Oficial.md
Politicianul Petr Vlah a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări..
10:10
Accident la Drochia. Unul dintre șoferi a rămas blocat Oficial.md
În după amiaza zilei de 22 decembrie 2025, salvatorii din nordul țării au intervenit în..
10:10
31 ani de la crearea Găgăuziei. PSRM: Găgăuzia a devenit pe bună dreptate unul dintre pilonii statalității moldovenești Oficial.md
Astăzi, 23 decembrie, se împlinesc 31 de ani de la crearea Autonomiei Găgăuze în componența..
Acum o oră
09:40
ANSA anuță nimicirea a peste 130 mii ouă retrase de pe piață Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță finalizarea cu succes a acțiunilor de retragere și..
09:40
Maia Sandu a discutat cu reprezentanții diasporei despre întoarcerea și reintegrarea cetățenilor acasă Oficial.md
Președinta Maia Sandu a avut astăzi un dialog cu reprezentanți ai diasporei, axat pe îmbunătățirea..
09:40
Vicepreședinta unei organizații teritoriale de partid condamnată la 4 ani de închisoare Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința vicepreședintei organizației teritoriale Rîșcani..
09:30
PSRM a desfășurat ședința Consiliului Republican: Una din decizii: obținerea victoriei la alegerile din Găgăuzia Oficial.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a desfășurat ședința Consiliului Republican. Participanții au făcut bilanțul anului..
Acum 24 ore
17:20
Locuitorii comunei Sadîc din Cantemir vor referendum de demitere a primarului Oficial.md
În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat un grup de inițiativă,..
17:20
Alegeri locale noi vor avea loc în Taraclia și Orhei Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale noi..
17:10
Prima reuniune din acest an a experților din domeniul ocrotirii sănătății a avut loc la Bender Oficial.md
Astăzi, 22 decembrie 2025, în incinta sediului din or. Bender al Misiunii OSCE în Moldova,..
17:10
Premierul și ministra de externe a României au discutat principalele rezultate ale cooperării bilaterale Oficial.md
Principalele rezultate ale cooperării bilaterale din anul curent și prioritățile comune pentru următoarea perioadă au..
15:50
Irina Vlah: Raportul ENEMO confirmă că Partidul Republican „Inima Moldovei” şi candidaţii săi au fost excluşi din cursa electorală în mod abuziv Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” salută raportul final al Misiunii de Observare Electorală ENEMO, „care confirmă..
15:40
Arest preventiv – pentru bărbatul la care s-au depistat 10 kg de droguri sintetice Oficial.md
Procuratura Chișinău, Oficiul Ciocana, în comun cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și..
15:30
Programul municipal antidrog va fi prezentat în zilele următoare Oficial.md
Programul municipal antidrog va fi prezentat în zilele următoare – a anunțat primarul capitalei, Ion..
14:30
Vlad Filat: Decizia pronunțată de instanța franceză în dosarul privind partajarea bunurilor după divorțul meu din 2012 este una motivată politic Oficial.md
O instanță franceză l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier Vlad..
14:20
Ministra de externe a României în Republica Moldova: Parteneriatul nostru strategic produce rezultate concrete Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a găzduit-o pe ministra afacerilor externe..
14:20
Recomandările IGSU pentru prevenirea situațiilor de risc de sărbători Oficial.md
Sărbătorile de iarnă aduc în casele oamenilor lumină, culoare și emoție, iar bradul de Crăciun..
14:00
PSRM: Propunerile noastre din domeniul social sunt „centrate pe Om” Oficial.md
Deputații PSRM Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci au prezentat, în cadrul briefingului de astăzi, bilanțul..
13:30
Instanța a prelungit arestul preventiv în privința lui Vladimir Plahotniuc cu încă 30 de zile Oficial.md
Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis integral demersul procurorului privind..
13:30
Maia Sandu a trasat prioritățile politicii externe pentru anul 2026 la reuniunea ambasadorilor Republicii Moldova Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a trasat..
13:20
Dmitri Torner: Întreprinderile de stat se prăbuşesc… Sunt necesare ample audieri atât pe platforma Agenţiei Proprietăţii Publice, cât şi a Comisiei parlamentare finanțe Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, afirmă că „Ministerul Finanţelor a..
13:20
MAN din CMC constată că guvernarea nu vrea să-și asume responsabilitatea pentru situația economică și bugetară din țară Oficial.md
Fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) constată „cu regret că, în..
13:10
Peste 600 mii gopodării beneficiază de compensații la căldură Oficial.md
Peste 605.538 de gospodării beneficiază de compensații la căldură pentru luna noiembrie. Vedeți mai jos..
13:00
Ion Ceban: Doresc cele mai calde urări de bine tuturor cetățenilor în ajunul Crăciunului Oficial.md
Ion Ceban, Primar General al municipiului Chișinău, spune că în aceste zile de sărbătoare la..
13:00
Curtea de Conturi a publicat Raportul de audit al conformității privind utilizarea fondurilor bugetare și gestionarea patrimoniului public de către muzeele naționale Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit al conformității asupra utilizării mijloacelor..
12:20
MDED: Activitatea investițională se menține pe un trend ascendent Oficial.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a comunicat că, în anul 2025, activitatea investițională se..
12:20
Demisii la IP Centru. Costiuc: 30 focuri de armă au fost trase în incinta inspectoratului Oficial.md
Cu referire la cazul produs în Inspectoratul de Poliție (IP) Centru din capitală, de la..
12:20
Poliția Națională îndeamnă cetățenii la prudență în perioada sărbătorilor Oficial.md
Sărbătorile ne adunǎ împreună, dar ne aduc și momente în care graba, aglomerația sau neatenția..
12:20
MEC lansează concursul de proiecte pentru modernizarea blocurilor sanitare din școli, pentru anul 2026 Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță lansarea concursului de proiecte pentru construcția, renovarea și reabilitarea..
12:20
Igor Grosu a efectuat o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. Șeful..
12:10
Atelier de evaluare a activității organelor electorale la alegerile parlamentare Oficial.md
La Chișinău s-a desfășurat Atelierul de lucru post-electoral privind evaluarea activității organelor electorale în cadrul..
10:50
Promitea locuri de muncă în Israel, contra unor sume bănești, însă nu-și onora obligațiile Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 51..
10:40
(INTERVIU) Viorel Godea: „Lagmar” tot timpul pune accentul pe calitate, pe inovaţie, dar şi pe ceea ce putem defini ca şi confort urban Oficial.md
Interviu cu Viorel Godea, director general al companiei de construcţii „Lagmar”   Dle Godea, pe data..
10:40
Vlad Filat a citit raportul final al ENEMO. Ce a constatat Oficial.md
Vlad Filat, ex-prim-ministru, lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), spune că a citit cu..
10:30
Ce a făcut CNA săptămâna trecută Oficial.md
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în..
Ieri
10:20
ANSA monitorizează strict utilizarea aditivilor alimentari Oficial.md
Într-o societate în care oferta de produse alimentare este tot mai diversă, consumatorul modern își..
10:20
AIPA a instituit Linia specializată anticorupție Oficial.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că în cadrul instituției a fost creată..
10:10
Ion Ceban a prezentat raportul de activitate pentru al doilea an din cel de-al doilea mandat Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a prezentat raportul de activitate și proiectele realizate de Primăria Chișinău..
10:10
Crescătorii de bovine, ovine și caprine pot depune cereri de finanțare pentru dezvoltarea sectorului zootehnic Oficial.md
Crescătorii de bovine, ovine și caprine pot depune cereri de finanțare în cadrul Proiectului „Investiții..
09:30
Peste 976 mln. lei încasați de Serviciul Vamal Oficial.md
În perioada 15 – 21 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică..
09:20
Ziua Energeticianului este marcată astăzi Oficial.md
Astăzi este marcată Ziya Energeticianului. Cu acest prilej, directorul general al Termoelectrica S.A., Iurie Razlovan,..
21 decembrie 2025
13:30
Ministra de externe a României vine în Republica Moldova Oficial.md
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de..
12:00
Trei persoane inclusiv două minore au suferit intoxicație cu monoxid de carbon într-o gospodărie din raionul Ialoveni Oficial.md
Trei persoane, dintre care două minore, au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de..
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
PAS a tras linie: Cum a fost anul pentru formațiune Oficial.md
Partidul Acțiune și Solidaritate a desfășurat ședința Consiliului Politic Național. Igor Grosu spune că formațiunea..
14:00
Deputații PSRM au înregistrat un proiect privind revenirea Portului Giurgiulești în proprietatea statului Oficial.md
Deputații PSRM au înregistrat un proiect privind revenirea Portului Giurgiulești în proprietatea statului. Despre acest..
14:00
Vlad Batrîncea și Olga Cebotari au avut o întrevedere cu Ambasadorul Chinei în Republica Moldova Oficial.md
Astăzi, Vlad Batrîncea, vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, președintele Grupului parlamentar de prietenie Moldova–China și Olga..
13:50
Socialiștii desfășoară Ziua de informare politică în întreaga țară Oficial.md
În acest weekend, în ajunul Anului Nou, deputații din Parlament, consilierii locali, activiștii Partidului Socialiștilor..
12:10
2 picturi murale au fost desenate pe pereții Grădiniței „Spicușor” Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, împreună cu înalți oficiali, reprezentanți ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.