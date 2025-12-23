Vicepreședinta unei organizații teritoriale de partid condamnată la 4 ani de închisoare
Oficial.md, 23 decembrie 2025 09:40
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința vicepreședintei organizației teritoriale Rîșcani..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 15 minute
09:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță finalizarea cu succes a acțiunilor de retragere și..
09:40
Maia Sandu a discutat cu reprezentanții diasporei despre întoarcerea și reintegrarea cetățenilor acasă # Oficial.md
Președinta Maia Sandu a avut astăzi un dialog cu reprezentanți ai diasporei, axat pe îmbunătățirea..
09:40
Vicepreședinta unei organizații teritoriale de partid condamnată la 4 ani de închisoare # Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința vicepreședintei organizației teritoriale Rîșcani..
Acum 30 minute
09:30
PSRM a desfășurat ședința Consiliului Republican: Una din decizii: obținerea victoriei la alegerile din Găgăuzia # Oficial.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a desfășurat ședința Consiliului Republican. Participanții au făcut bilanțul anului..
Acum 24 ore
17:20
În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat un grup de inițiativă,..
17:20
Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale noi..
17:10
Prima reuniune din acest an a experților din domeniul ocrotirii sănătății a avut loc la Bender # Oficial.md
Astăzi, 22 decembrie 2025, în incinta sediului din or. Bender al Misiunii OSCE în Moldova,..
17:10
Premierul și ministra de externe a României au discutat principalele rezultate ale cooperării bilaterale # Oficial.md
Principalele rezultate ale cooperării bilaterale din anul curent și prioritățile comune pentru următoarea perioadă au..
15:50
Irina Vlah: Raportul ENEMO confirmă că Partidul Republican „Inima Moldovei” şi candidaţii săi au fost excluşi din cursa electorală în mod abuziv # Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” salută raportul final al Misiunii de Observare Electorală ENEMO, „care confirmă..
15:40
Procuratura Chișinău, Oficiul Ciocana, în comun cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și..
15:30
Programul municipal antidrog va fi prezentat în zilele următoare – a anunțat primarul capitalei, Ion..
14:30
Vlad Filat: Decizia pronunțată de instanța franceză în dosarul privind partajarea bunurilor după divorțul meu din 2012 este una motivată politic # Oficial.md
O instanță franceză l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier Vlad..
14:20
Ministra de externe a României în Republica Moldova: Parteneriatul nostru strategic produce rezultate concrete # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a găzduit-o pe ministra afacerilor externe..
14:20
Sărbătorile de iarnă aduc în casele oamenilor lumină, culoare și emoție, iar bradul de Crăciun..
14:00
Deputații PSRM Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci au prezentat, în cadrul briefingului de astăzi, bilanțul..
13:30
Instanța a prelungit arestul preventiv în privința lui Vladimir Plahotniuc cu încă 30 de zile # Oficial.md
Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis integral demersul procurorului privind..
13:30
Maia Sandu a trasat prioritățile politicii externe pentru anul 2026 la reuniunea ambasadorilor Republicii Moldova # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a trasat..
13:20
Dmitri Torner: Întreprinderile de stat se prăbuşesc… Sunt necesare ample audieri atât pe platforma Agenţiei Proprietăţii Publice, cât şi a Comisiei parlamentare finanțe # Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, afirmă că „Ministerul Finanţelor a..
13:20
MAN din CMC constată că guvernarea nu vrea să-și asume responsabilitatea pentru situația economică și bugetară din țară # Oficial.md
Fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) constată „cu regret că, în..
13:10
Peste 605.538 de gospodării beneficiază de compensații la căldură pentru luna noiembrie. Vedeți mai jos..
13:00
Ion Ceban: Doresc cele mai calde urări de bine tuturor cetățenilor în ajunul Crăciunului # Oficial.md
Ion Ceban, Primar General al municipiului Chișinău, spune că în aceste zile de sărbătoare la..
13:00
Curtea de Conturi a publicat Raportul de audit al conformității privind utilizarea fondurilor bugetare și gestionarea patrimoniului public de către muzeele naționale # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit al conformității asupra utilizării mijloacelor..
12:20
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a comunicat că, în anul 2025, activitatea investițională se..
12:20
Demisii la IP Centru. Costiuc: 30 focuri de armă au fost trase în incinta inspectoratului # Oficial.md
Cu referire la cazul produs în Inspectoratul de Poliție (IP) Centru din capitală, de la..
12:20
Sărbătorile ne adunǎ împreună, dar ne aduc și momente în care graba, aglomerația sau neatenția..
12:20
MEC lansează concursul de proiecte pentru modernizarea blocurilor sanitare din școli, pentru anul 2026 # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță lansarea concursului de proiecte pentru construcția, renovarea și reabilitarea..
12:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. Șeful..
12:10
La Chișinău s-a desfășurat Atelierul de lucru post-electoral privind evaluarea activității organelor electorale în cadrul..
10:50
Promitea locuri de muncă în Israel, contra unor sume bănești, însă nu-și onora obligațiile # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 51..
10:40
(INTERVIU) Viorel Godea: „Lagmar” tot timpul pune accentul pe calitate, pe inovaţie, dar şi pe ceea ce putem defini ca şi confort urban # Oficial.md
Interviu cu Viorel Godea, director general al companiei de construcţii „Lagmar” Dle Godea, pe data..
10:40
Vlad Filat, ex-prim-ministru, lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), spune că a citit cu..
10:30
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în..
10:20
Într-o societate în care oferta de produse alimentare este tot mai diversă, consumatorul modern își..
10:20
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că în cadrul instituției a fost creată..
10:10
Ion Ceban a prezentat raportul de activitate pentru al doilea an din cel de-al doilea mandat # Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a prezentat raportul de activitate și proiectele realizate de Primăria Chișinău..
10:10
Crescătorii de bovine, ovine și caprine pot depune cereri de finanțare pentru dezvoltarea sectorului zootehnic # Oficial.md
Crescătorii de bovine, ovine și caprine pot depune cereri de finanțare în cadrul Proiectului „Investiții..
Ieri
09:30
În perioada 15 – 21 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică..
09:20
Astăzi este marcată Ziya Energeticianului. Cu acest prilej, directorul general al Termoelectrica S.A., Iurie Razlovan,..
21 decembrie 2025
13:30
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de..
12:00
Trei persoane inclusiv două minore au suferit intoxicație cu monoxid de carbon într-o gospodărie din raionul Ialoveni # Oficial.md
Trei persoane, dintre care două minore, au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de..
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Partidul Acțiune și Solidaritate a desfășurat ședința Consiliului Politic Național. Igor Grosu spune că formațiunea..
14:00
Deputații PSRM au înregistrat un proiect privind revenirea Portului Giurgiulești în proprietatea statului # Oficial.md
Deputații PSRM au înregistrat un proiect privind revenirea Portului Giurgiulești în proprietatea statului. Despre acest..
14:00
Vlad Batrîncea și Olga Cebotari au avut o întrevedere cu Ambasadorul Chinei în Republica Moldova # Oficial.md
Astăzi, Vlad Batrîncea, vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, președintele Grupului parlamentar de prietenie Moldova–China și Olga..
13:50
În acest weekend, în ajunul Anului Nou, deputații din Parlament, consilierii locali, activiștii Partidului Socialiștilor..
12:10
Primarul General, Ion Ceban, împreună cu înalți oficiali, reprezentanți ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și..
19 decembrie 2025
19:30
Oaspete din Franța la Parlament. Igor Dodon: Sperăm că această vizită va deschide calea și pentru alți reprezentanți ai mediului public și politic european # Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, a participat la un dialog parlamentar privind pluralismul de opinii în spațiul..
19:20
Astăzi, Președinta Maia Sandu, împreună cu angajații Administrației Prezidențiale și copiii acestora, au inaugurat atmosfera..
16:00
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță finalizarea procesului de examinare și autorizare a..
16:00
Premierul: 2025 este anul în care Europa a devenit „Acasă” și pentru plățile moldovenești # Oficial.md
Republica Moldova se integrează treptat în arhitectura financiară europeană, în anul 2025 fiind parcurse etape..
15:50
În contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei și în scopul asigurării securității cetățenilor, Poliția de..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.