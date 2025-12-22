Vlad Filat, condamnat în Franța într-un dosar de spălare de bani. Fostul premier contestă decizia și spune că ar fi fost influențată de la Chișinău
Ziua, 22 decembrie 2025 14:20
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost condamnat la începutul lunii decembrie, în lipsă, de Tribunalul Corecțional din Paris la doi ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro. Acesta este vizat într-un dosar de spălare de bani și corupție legat de concesionarea loteriei naționale a Republicii Moldova. Potrivit hotărârii instanței
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost condamnat la începutul lunii decembrie, în lipsă, de Tribunalul Corecțional din Paris la doi ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro. Acesta este vizat într-un dosar de spălare de bani și corupție legat de concesionarea loteriei naționale a Republicii Moldova. Potrivit hotărârii instanței
Polițiștii din Chișinău au ridicat droguri sintetice de 7 milioane de lei de la un bărbat de la Ciocana # Ziua
Un bărbat în vârstă de 45 de ani riscă între 7 și 15 ani de pușcărie pentru trafic de droguri. Polițiștii și procurorii din sectorul Ciocana al Capitalei au ridicat de la suspect 10 kilograme de droguri sintetice în valoare de șapte milioane de lei. În urma unei informații operative, polițiștii au intervenit prompt
Kremlinul respinge informațiile potrivit cărora Putin ar urmări noi războaie în Europa: „Nu corespund realității” # Ziua
Kremlinul a respins informațiile potrivit cărora președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar urmări cucerirea întregii Ucraine și extinderea conflictului către alte state europene, afirmând că astfel de concluzii „nu corespund realității". Reacția Moscovei vine după ce agenția Reuters a relatat, citând șase surse familiarizate cu evaluările comunității de informații a Statelor Unite, că Putin nu ar
Transportatorii de pasageri solicită o întrevedere cu premierul Alexandru Munteanu. Într-o scrisoare deschisă, aceștia fac referire la un proiect de modificare a Codului transporturilor rutiere (CTR), care, în opinia lor, ar putea determina operatorii de transport să iasă la manifestații de protest, transmite IPN. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a menționat în
VIDEO | Două instalații energetice din Odesa, atacate într-o singură noapte. Autoritățile investighează cazul ca posibilă crimă de război # Ziua
Orașul Odesa a fost ținta a două atacuri succesive cu drone în noaptea de duminică spre luni, 22 decembrie, fiind avariate obiective de infrastructură critică, au anunțat autoritățile ucrainene. Potrivit șefului Administrației Militare a orașului Odesa, Serghei Lisak, atacurile au provocat întreruperi temporare de electricitate în anumite zone ale orașului. Un bărbat în vârstă de
Stare de alertă la un liceu din Chișinău. Peste 1200 de elevi, evacuați după ce un panou electric a luat foc # Ziua
Stare de alertă, în dimineața de luni, la Liceul „Iulia Hașdeu" din sectorul Botanica al Capitalei. Peste 1200 de elevi și aproximativ 100 de profesori și angajați ai instituției, au fost evacuați, după ce un panou electric a luat foc. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență susține că la liceul de pe strada Nicolae Titutlescu
După demisia lui Ermak, toți consilierii și asistenții săi au fost eliberați din Administrația Prezidențială de la Kiev # Ziua
Toți consilierii și asistenții fostului șef al Biroului Președintelui Ucrainei, Andrei Ermak, au fost eliberați din funcții după demiterea acestuia, informează publicația Ukrainskie Novosti, citând un răspuns oficial al Administrației Prezidențiale de la Kiev la o solicitare jurnalistică. Potrivit instituției, după eliberarea din funcție a conducătorului Biroului Președintelui, toate persoanele care dețineau poziții de consilieri
Conducerea IP Centru, demisă din funcție, după focurile de arme din incinta inspectoratului. Polițistul implicat în incident, dat și el afară # Ziua
Conducerea Inspectoratului de Poliție Centru, șeful și șeful adjunct, precum și polițistul care a tras focurile de armă în cadrul Inspectoratului, au fost eliberați din funcție, anunță IGP, care mai precizează că a pornit o anchetă internă pe acest caz. „Precizăm cǎ, în acel moment, arma din dotarea angajatului se afla în unitatea de gardǎ
Am ascultat, zilele trecute, punctul de vedere al jurnaliștilor de la ZIUA.md despre apariția unor ingerințe din partea unor instituții moldovenești la adresa activității jurnalistice a acestui portal. Mi-am adus aminte de zicerea veche, a lui Nicolae Iorga – că oamenii nu pot fi „deasupra vremurilor", ci sunt inevitabil condiționați de ele: „Oamenii nu sunt
Emisarul lui Trump anunță progrese în negocierile de pace. Steve Witkoff susține că discuțiile dintre SUA, Ucraina și Rusia au fost „productive” # Ziua
Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că negocierile purtate în ultimele zile între oficiali americani, europeni și ucraineni privind încheierea războiului din Ucraina au fost „productive și constructive", transmite Reuters. Întâlnirile, desfășurate în Florida pe parcursul a trei zile, au avut ca obiectiv principal alinierea pozițiilor Statelor Unite, Europei și
BREAKING NEWS | Zeci de focuri de armă la Inspectoratul de Poliție Centru, de Ziua Poliției, anunță Costiuc. Cernăuțeanu confirmă cazul # Ziua
Apropximativ 30 de focuri de armă au fost trase, de Ziua Poliției, în 18 decembrie, la Inspectoratul de Poliție Centru. Despre asta a anunțat deputatul „Democrația Acasă" Vasile Costiuc. „Pentru că vineri a fost Ziua Poliției, șefii din poliție au mers să sărbătorească. Au sărbătorit fiecare cum a putut: după Palatul Național, după ce au
Încă 30 de zile de arest pentru Vlad Plahotniuc. Este a treia prelungire de la extrădarea fostului lider al PDM # Ziua
Judecătoria Chișinău a prelungit din nou mandatul de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc cu încă 30 de zile. Aceasta este a treia prelungire făcută la solicitarea procurorilor după extrădarea politicianului, în 25 septembrie. Decizia instanței a fost luată în urma demersului făcut de procurorul de caz, Alexandru Cernei, depus în 18 decembrie. Noul mandat de arestare
CNA a pus sub sechestru, în 2025, bunuri în valoare de 192 de milioane de lei. Două treimi sunt obținute din cauze de corupție # Ziua
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în 2025, sechestre pe bunuri în sumă de aproximativ 192 de milioane de lei. Măsura a fost luată în urma executării, de la începutul anului, a 280 de solicitări ale procurorilor și organelor de urmărire penală. Aproape două treimi din sechestre au
Un general al armatei ruse a fost ucis luni dimineață la Moscova, în urma exploziei unei bombe amplasate într-un automobil, a anunțat Comitetul de Investigații al Federației Ruse. Victima este general-locotenentul Fanil Sarvarov, șeful Direcției de pregătire operativă a armatei din cadrul Statului Major General al Forțelor Armate ale Rusiei. Potrivit autorităților, dispozitivul exploziv a
Creștinii ortodocși de stil vechi proslăvesc, astăzi, 22 decembrie, momentul zămislirii Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana. Urmare firească a acestei zile, după nouă luni, la 21 septembrie, se prăznuiește Nașterea Maicii Domnului. Zămislirea Maicii Domnului este momentul în care Dumnezeu își alege Sfânt Lăcaș, în care avea să se sălășluiască însuși Iisus Hristos, unind
România a acoperit până la 70% din consumul de energie al Republicii Moldova după atacurile din Ucraina # Ziua
România a furnizat Republicii Moldova până la 60-70% din consumul zilnic de energie electrică, după atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, potrivit informațiilor transmise de ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu, la solicitarea Mediafax. Ajutorul de avarie a fost activat la 6 decembrie 2025, când Moldelectrica a solicitat preluarea energiei din sistemul electroenergetic al
Al doilea cel mai mare centru logistic militar din Europa va fi deschis în România pentru aprovizionarea Ucrainei cu armament # Ziua
Arhitectura de sprijin militar pentru Ucraina se extinde semnificativ pe Flancul Estic al NATO. Începând cu luna ianuarie 2026, România va găzdui al doilea centru major de coordonare și tranzit al echipamentelor militare destinate Ucrainei, a confirmat generalul Mike (Maik) Keller, comandant adjunct al Comandamentului NATO pentru Asistență și Instruire pentru Ucraina (NSATU), relatează Defense
Kremlinul exprimă disponibilitatea lui Putin de a dialoga cu Macron. Președinția franceză spune că anunțul e „binevenit” # Ziua
Kremlinul a declarat că președintele rus Vladimir Putin este pregătit să poarte un dialog cu omologul său francez, Emmanuel Macron, dacă există voință politică de ambele părți. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, într-o declarație pentru agenția RIA Novosti, relatează The Moscow Times. „El (Emmanuel Macron) a
O dronă de doi metri, găsită într-o pădure din judeţul Argeş, România. Autorităţile încearcă să afle cum a ajuns acolo # Ziua
Un bărbat care duminică participa la o vânătoare a anunţat că a găsit o dronă, căzută printre arbori, din zona comunei argeşene Lereşti. Potrivit News.ro, poliţia a anunţat instituţiile abilitate pentru a face verificări pentru a stabili cum a ajuns aparatul de zbor acolo şi de unde provine acesta. „Astăzi 21 decembrie 2025, în jurul
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, vine mâine la Chișinău, la invitația ministrului de Externe, Mihai Popșoi # Ziua
Ministrul Afacerilor Externe din România, Oana Țoiu, va efectua luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația omologului său de la Chișinău, Mihai Popșoi. Vizita are loc în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Potrivit agendei oficiale, Oana-Silvia Țoiu va avea întrevederi
La un pas de tragedie. Trei persoane, bunica și două nepoate, intoxicate cu monoxid de carbon într-o gospodărie din Ialoveni # Ziua
O femeie de 60 de ani și nepoatele acesteia, în vârstă de 12 și 9 ani, au suferit intoxicație cu monoxid de carbon într-o gospodărie din localitatea Puhoi. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 21 decembrie. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:52. Potrivit informațiilor preliminare, intoxicația s-a produs din
„Minciuni și propagandă”. Șefa informațiilor americane acuză NATO și UE că vor să atragă SUA într-un război direct cu Rusia # Ziua
Directoarea Serviciilor de Informații ale SUA, Tulsi Gabbard, a declarat că Rusia nu dispune nici de resursele, nici de capacitățile militare necesare pentru a cuceri Ucraina, cu atât mai puțin pentru a lansa un atac împotriva Europei. Declarația a fost făcută ca reacție la un material publicat de Reuters, potrivit căruia președintele rus Vladimir Putin
Căile Ferate Ucrainene reiau circulația trenurilor Odesa-Chișinău, pe fondul îngrijorărilor de securitate din regiune # Ziua
Compania feroviară de stat a Ucrainei, Ukrzalizniţia, a anunțat reluarea circulației trenurilor pe ruta Odesa-Chișinău, pentru prima dată din 2022, pe fondul blocajelor rutiere și al riscurilor de securitate din sudul Ucrainei, transmite portal de știri ucrainean Mezha. Potrivit canalului oficial Telegram al Ukrzalizniţia, cererea pentru această rută a fost extrem de ridicată: peste 60%
Judecătoarea Marina Rusu, mamă a șapte copii, cere sprijin public: „Drepturile maternității nu trebuie să rămână doar pe hârtie” # Ziua
Judecătoarea Marina Rusu a lansat un apel public de solidaritate, acuzând un tratament disproporționat la revenirea sa la muncă cu program redus, în condițiile în care este mamă a șapte copii, dintre care cinci minori. Într-un mesaj făcut public, magistrata afirmă că, deși activează legal patru ore pe zi și beneficiază de pauză pentru alăptare,
Discriminată pentru curajul de a fi mamă. Cristina Ciubotaru, despre cazul judecătoarei Marina Rusu # Ziua
Marina Rusu este o l
Australienii sunt rugaţi să aprindă lumânări şi să păstreze un minut de reculegere duminică, la o săptămână după masacrul antisemit comis de doi bărbaţi împotriva participanţilor la o sărbătoare evreiască pe o plajă emblematică din Sydney, relatează AFP, citată de News.ro. Cei doi atacatori, Sajid Akram, în vârstă de 50 de ani, un indian care […] Articolul Minut de reculegere în Australia, la o săptămână după atentatul de la Bondi Beach apare prima dată în ZIUA.md.
SUA propun un nou format de negocieri cu Ucraina şi Rusia, anunţă liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski # Ziua
Statele Unite au propus un posibil nou format pentru negocierile de pace dintre Ucraina şi Rusia, care ar putea include participarea unor emisari americani şi, eventual, europeni, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. Vorbind cu reporterii la Kiev, Zelenski a precizat că Ucraina va decide dacă acceptă acest format după ce […] Articolul SUA propun un nou format de negocieri cu Ucraina şi Rusia, anunţă liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski apare prima dată în ZIUA.md.
Se împlinesc 36 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989, care a pus capăt puterii comuniste din România. Punctul central al acelor evenimente a avut loc în 22 decembrie 1989, când Ceaușescu a părăsit sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu un elicopter, de pe acoperișul clădirii, momentul simbolic al căderii regimului. […] Articolul 36 de ani de la Revoluția Română. 22 decembrie 1989, ziua căderii regimului Ceaușescu apare prima dată în ZIUA.md.
429 de ani de la nașterea Sf. Ierarh Petru Movilă, mitropolitul român al Kievului, care a oprit expansiunea catolicismului în spațiul ucrainean # Ziua
În data de 21 decembrie 1596, conform calendarului de stil vechi, se năștea, la Suceava, Petru Movilă, fiul lui Simion Movilă, care a devenit mai târziu domnitorul Țării Românești. Tatăl său era fratele lui Ieremia Movilă, domnul Moldovei, precum și al lui Gheorghe Movilă, cel care a fost mitropolit al Moldovei. După moartea tatălui său, […] Articolul 429 de ani de la nașterea Sf. Ierarh Petru Movilă, mitropolitul român al Kievului, care a oprit expansiunea catolicismului în spațiul ucrainean apare prima dată în ZIUA.md.
Cea mai scurtă zi din an. 21 decembrie – solstițiul de iarnă, care marchează începutul iernii astronomice # Ziua
Astăzi, 21 decembrie, are loc solstițiul de iarnă, momentul în care se înregistrează cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an în emisfera nordică. În Republica Moldova, ziua are puțin peste 8 ore de lumină, în timp ce noaptea depășește 15 ore. Soarele urcă cel mai puțin pe cer, iar la amiază […] Articolul Cea mai scurtă zi din an. 21 decembrie – solstițiul de iarnă, care marchează începutul iernii astronomice apare prima dată în ZIUA.md.
Autoritățile anunță o mobilizare în contextul creșterii fluxului de camioane spre Ucraina în urma atacului de la podul peste Nistru de la Maiaki # Ziua
Autoritățile de la Chișinău anunță că se pregătesc, în următoarea perioadă, de o creștere a fluxului de transport de mărfuri spre Ucraina redirecționat pe teritoriul R. Moldova, după exploziile și atacurile asupra podului peste Nistru de la Maiaki, cea mai importantă arteră de legătură cu raioanele din sudul regiunii Odesa, de la Gurile Dunării. […] Articolul Autoritățile anunță o mobilizare în contextul creșterii fluxului de camioane spre Ucraina în urma atacului de la podul peste Nistru de la Maiaki apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Proiecte de 170 de milioane de lei realizate de Primăria Capitalei, în ultimii doi ani, în suburbii. Ion Ceban a prezentat un raport de activitate # Ziua
Peste 200 de proiecte în valoare de 170 de milioane de lei au fost realizate, în ultimii doi ani, de Primăria Chișinău în cele 18 suburbii ale Capitalei. Sunt datele ce se regăsesc într-un raport de activitate prezentat de edilul Ion Ceban, în contextul celor doi ani din al doilea mandat. Ion Ceban a […] Articolul VIDEO | Proiecte de 170 de milioane de lei realizate de Primăria Capitalei, în ultimii doi ani, în suburbii. Ion Ceban a prezentat un raport de activitate apare prima dată în ZIUA.md.
217 ani de la nașterea înaltului ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul ortodox care a întărit spiritualitatea românilor din Ardeal # Ziua
Astăzi se împlinesc 217 ani de la nașterea înaltului ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul ortodox al Ardealului, care a întărit spiritualitatea ortodoxă și a luptat pentru drepturile românilor din Transilvania, într-o perioadă istorică plină de constrângeri. A fost fondatorul Gimnaziului Românesc din Brașov și membru de onoare al Academiei Române. Andrei Șaguna a fost una dintre […] Articolul 217 ani de la nașterea înaltului ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul ortodox care a întărit spiritualitatea românilor din Ardeal apare prima dată în ZIUA.md.
Cetățenii moldoveni asigurați medical pot reduce impozitul pe venit prin deducerea cheltuielilor de sănătate # Ziua
Persoanele asigurate medical în Republica Moldova care au suportat cheltuieli pentru servicii medicale pot solicita reducerea venitului impozabil prin deducerea acestor cheltuieli, în limita valorii unui salariu mediu pe economie, transmite IPN. Potrivit deputatei Victoria Belous, fostă ministră a finanțelor, o persoană poate deduce cheltuielile efectuate la un singur furnizor de servicii medicale, cu condiția […] Articolul Cetățenii moldoveni asigurați medical pot reduce impozitul pe venit prin deducerea cheltuielilor de sănătate apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Cristina Ciubotaru: În contextul integrării UE, mi se pare suicidal să insiști asupra creării PACCO în urma criticilor Comisiei de la Veneția # Ziua
Conducerea UE și Comisia de la Veneția a transmis un mesaj clar, împachetat într-un limbaj diplomatic, că Procuratura Anticorupție „trebuie consolidată”, iar orice încercare de lichidare a instituției nu va aduce progrese. Despre acest lucru vorbește experta anticorupție Cristina Ciubotaru, care precizează că dacă actuala guvernare nu va „da greutate” constatărilor Comisiei de la Veneția, […] Articolul VIDEO | Cristina Ciubotaru: În contextul integrării UE, mi se pare suicidal să insiști asupra creării PACCO în urma criticilor Comisiei de la Veneția apare prima dată în ZIUA.md.
Accidentul de la Ceadâr-Lunga, cu implicarea unei mașini de poliție, ar fi fost provocat de șoferul microbuzului # Ziua
Poliția Națională a venit cu detalii despre accidentul rutier de la Ceadâr-Lunga cu implicarea unei mașini a INSP. Potrivit inspectorilor, vehiculul polițiștilor, care efectua o virare regulamentară, a fost lovit de un microbuz care ieșise pe contrasens. Ambele mașini au ajuns în șanț în urma impactului. „Potrivit informațiilor preliminare, un echipaj de poliție, aflat în […] Articolul Accidentul de la Ceadâr-Lunga, cu implicarea unei mașini de poliție, ar fi fost provocat de șoferul microbuzului apare prima dată în ZIUA.md.
Meteorologii au prelungit codul galben de ceață cu încă o zi. Vizibilitatea va fi sub 200 de metri # Ziua
Ceața densă, în special la altitudini mai mari, se va menține încă o zi. Meteorologii au prelungit codul galben până duminică la amiază. Vizibilitate va fi de sub 200 de metri, avertizează specialiștii. În aceste condiții, șoferii sunt îndemnați să verifice funcționalitatea sistemului de iluminare înainte de a porni la drum, să adapteze viteza la […] Articolul Meteorologii au prelungit codul galben de ceață cu încă o zi. Vizibilitatea va fi sub 200 de metri apare prima dată în ZIUA.md.
Accident grav pe un drum din Găgăuzia. O mașină a poliției și un microbuz cu pasageri, aruncate în șanț # Ziua
Un grav accident s-a produs, azi-dimineață, în sudul Republicii Moldova, pe drumul dintre orașul Ceadâr-Lunga și satul Tomai. Sursele media din Găgăuzia scriu că impactul a avut loc între o mașină a unui echipaj de poliție și un microbuz cu pasageri. În urma accidentului, ambele vehicule au fost aruncate pe marginea drumului, microbuzul fiind răsturnat. […] Articolul Accident grav pe un drum din Găgăuzia. O mașină a poliției și un microbuz cu pasageri, aruncate în șanț apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri am urmărit ultima conferință de presă a lui Vladimir Putin. Fără emoții inutile și fără dorința de a exagera, pot spune fără niciun dubiu că avem de-a face cu o persoană profund dezechilibrată psihic. Nu în sens polemic, ci funcțional. Un mitoman patologic, un mincinos cronic, un om rupt de realitate, care trăiește într-un […] Articolul ATITUDINI | Alexandru Tănase: Republica Moldova, între iluzie și supraviețuire apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Conflictul dintre PAS și Veronica Dragalin „nu a dat bine” în fața FMI, spune Cristina Ciubotaru: Fondul așteaptă garanții anticorupție atunci când investește # Ziua
Uniunea Europeană și instituțiile financiare internaționale așteaptă, înainte de orice acord de investiție, asigurări și garanții anticorupție în Republica Moldova și că, în eventualitatea unor delapidări și acte de corupție, cei vinovați vor fi trași la răspundere. Despre acest lucru reamintește experta anticorupție Cristina Ciubotaru care, în contextul recentelor critici din raportul Fondului Monetar Internațional, […] Articolul VIDEO | Conflictul dintre PAS și Veronica Dragalin „nu a dat bine” în fața FMI, spune Cristina Ciubotaru: Fondul așteaptă garanții anticorupție atunci când investește apare prima dată în ZIUA.md.
Analizele indirecte arată că risipa alimentară în R. Moldova va ajunge, în 2025, la 9 miliarde de lei, dintre care un miliard revine sărbătorilor de iarnă # Ziua
În acest an, analizele indirecte arată că cetățenii Republicii Moldova au aruncat la gunoi produse alimentare cumpărate și nefolosite ulterior în valoare de 8,9 miliarde de lei. Calculele sunt anunțate de expertul economic Veaceslav Ioniță, care susține că doar în perioada sărbătorilor de iarnă, între 24 decembrie și 14 ianuarie, risipa alimentară ajunge la aproximativ […] Articolul Analizele indirecte arată că risipa alimentară în R. Moldova va ajunge, în 2025, la 9 miliarde de lei, dintre care un miliard revine sărbătorilor de iarnă apare prima dată în ZIUA.md.
Forțele SUA au lansat un atac în centrul Siriei asupra grupării „Stat Islamic”, după uciderea unor militari americani de către teroriști # Ziua
Armata Statelor Unite a desfășurat, noaptea trecută, un atac masiv pentru a „elimina luptătorii grupării „Stat Islamic”, infrastructuri și depozite de arme”, ca răspuns la uciderea a trei cetățeni americani, doi dintre ei militari, într-un atac armat produs în Siria. Potrivit BBC, Comandamentul Central al SUA a transmis că avioane de vânătoare, elicoptere de atac […] Articolul Forțele SUA au lansat un atac în centrul Siriei asupra grupării „Stat Islamic”, după uciderea unor militari americani de către teroriști apare prima dată în ZIUA.md.
Atac dur asupra portului din Odesa. Autoritățile anunță opt morți și aproximativ 30 de răniți # Ziua
Regiunea Odesa continuă să fie ținta atacurilor forțelor ruse. Noaptea trecută, portul din Odesa a fost supus unor lovituri cu rachete balistice în urma cărora au murit opt persoane, iar alte 27 au fost rănite. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Odesa susține că în urma atacurilor a fost lovit și un […] Articolul Atac dur asupra portului din Odesa. Autoritățile anunță opt morți și aproximativ 30 de răniți apare prima dată în ZIUA.md.
Se redeschide frontiera cu Ucraina peste Nistru, însă autoritățile de la Chișinău recomandă evitarea deplasărilor spre regiunea Odesa # Ziua
Poliția de Frontieră anunță că, potrivit ultimelor evoluții din zona de frontieră, prin punctul de trecere a frontierei Tudora-Starokazacie, traversarea spre Belgorod-Dnestrovsk este permisă tuturor călătorilor, fără restricții. În același timp, spre regiunea Odesa, traversarea este autorizată doar cetățenilor ucraineni și mijloacelor de transport cu masa de până la 3,5 tone. Totodată, în apropierea localității […] Articolul Se redeschide frontiera cu Ucraina peste Nistru, însă autoritățile de la Chișinău recomandă evitarea deplasărilor spre regiunea Odesa apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Podul peste Nistru de pe traseul Odesa-Reni, lovit de 15 drone Shahed și o rachetă balistică. Trafic blocat spre Odesa # Ziua
Podul strategic de la Maiaki, pe traseul Odesa-Reni, a fost lovit în ultimele două zile de un atac masiv al forțelor ruse, care a inclus aproximativ 15 drone Shahed și o rachetă balistică cu muniție cu dispersie, a declarat expertul în război electronic și comunicații Serghei „Flash” Beskrestnov. Potrivit acestuia, în cursul nopții podul a […] Articolul VIDEO | Podul peste Nistru de pe traseul Odesa-Reni, lovit de 15 drone Shahed și o rachetă balistică. Trafic blocat spre Odesa apare prima dată în ZIUA.md.
Șoferii vor plăti mai puțin pentru carburanți în acest weekend. Motorina standard coboară sub pragul de 19 lei pentru un litru, iar benzina COR 95 ajunge aproape de cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani, transmite IPN. Pentru perioada 20-22 decembrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețul maxim de 22,32 lei […] Articolul Carburanții se ieftinesc din nou. Prețul motorinei scade sub pragul de 19 lei apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat vineri, în cadrul conferinței sale anuale de presă, că armata rusă avansează pe câmpul de luptă din Ucraina și că Moscova își va atinge obiectivele militare dacă Kievul nu va accepta condițiile impuse de Rusia în eventualele negocieri de pace, relatează Associated Press. Putin a susținut că forțele ruse […] Articolul Putin susține că armata rusă avansează în Ucraina și își va atinge obiectivele militare apare prima dată în ZIUA.md.
Veaceslav Ioniță, audiat în dosarul „Frauda Bnacară”: Nu am primit niciodată indicații de la Vlad Plahotniuc # Ziua
Fostul deputat și președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță, a fost audiat vineri, 19 decembrie, în calitate de martor al apărării în dosarul privind frauda bancară. Acesta a afirmat că nu a primit niciodată indicații din partea fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, și că a acționat în limitele legii și ale […] Articolul Veaceslav Ioniță, audiat în dosarul „Frauda Bnacară”: Nu am primit niciodată indicații de la Vlad Plahotniuc apare prima dată în ZIUA.md.
Revoltă în sistemul educațional. Peste 10 mii de cadre didactice au semnat o petiție prin care cer majorarea salariilor # Ziua
Peste 10 mii de persoane au semnat o petiție publică, lansată de Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ), prin care este solicitată organizarea unor audieri publice privind înghețarea valorii de referință în bugetul de stat pentru anul 2026 la nivelul de 2500 de lei, potrivit Bani.md. Demersul a fost făcut public pe 19 decembrie […] Articolul Revoltă în sistemul educațional. Peste 10 mii de cadre didactice au semnat o petiție prin care cer majorarea salariilor apare prima dată în ZIUA.md.
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a dispus inițierea controalelor la băncile comerciale și companiile de asigurare pentru „a verifica respectarea cerințelor legale privind protecția consumatorilor”. Într-un comunicat e presă, CNPF va examina respectarea de către bănci a modului de calcul și aplicare a ratei dobânzii aferente creditului, precum și a elementelor de cost ce […] Articolul CNPF anunță controale extinse la companiile de asigurare și bănci timp de jumătate de an apare prima dată în ZIUA.md.
