Krasnoselski susține că Centrala Cuciurgan poate exporta energie Chișinăului. Junghietu: Nu este eficient din punct de vedere economic

13:20

Ceața densă, în special la altitudini mai mari, se va menține încă o zi. Meteorologii au prelungit codul galben până duminică la amiază. Vizibilitate va fi de sub 200 de metri, avertizează specialiștii. În aceste condiții, șoferii sunt îndemnați să verifice funcționalitatea sistemului de iluminare înainte de a porni la drum, să adapteze viteza la […] Articolul Meteorologii au prelungit codul galben de ceață cu încă o zi. Vizibilitatea va fi sub 200 de metri apare prima dată în ZIUA.md.