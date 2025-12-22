Krasnoselski susține că Centrala Cuciurgan poate exporta energie Chișinăului. Junghietu: Nu este eficient din punct de vedere economic
Ziua, 22 decembrie 2025 16:40
Centrala de la Cuciurgan este capabilă să crească producția de energie electrică, inclusiv pentru export în Moldova, dar pentru aceasta MGRES trebuie să fie aprovizionată cu suficient gaz, a declarat liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, într-un interviu citat de Novosti Pridnestrovia, citat de IPN. Krasnoselski a declarat pentru RIA Novosti că Centrala de […] Articolul Krasnoselski susține că Centrala Cuciurgan poate exporta energie Chișinăului. Junghietu: Nu este eficient din punct de vedere economic apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
16:40
Krasnoselski susține că Centrala Cuciurgan poate exporta energie Chișinăului. Junghietu: Nu este eficient din punct de vedere economic # Ziua
Centrala de la Cuciurgan este capabilă să crească producția de energie electrică, inclusiv pentru export în Moldova, dar pentru aceasta MGRES trebuie să fie aprovizionată cu suficient gaz, a declarat liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, într-un interviu citat de Novosti Pridnestrovia, citat de IPN. Krasnoselski a declarat pentru RIA Novosti că Centrala de […] Articolul Krasnoselski susține că Centrala Cuciurgan poate exporta energie Chișinăului. Junghietu: Nu este eficient din punct de vedere economic apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
16:20
Ucraina a atacat unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei din regiunea Mării Negre # Ziua
Drone de atac ale Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR) au lovit, în noaptea de 21 spre 22 decembrie, terminalul petrolier maritim „Tamanneftegaz”, situat în regiunea Krasnodar a Federației Ruse, informează RBC-Ucraina, citând surse din cadrul GUR. Potrivit acestora, atacul a avariat elemente ale echipamentelor terminalului de încărcare a petrolului, cheiul […] Articolul Ucraina a atacat unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei din regiunea Mării Negre apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
15:50
Vicepreședintele SUA vorbește despre „progrese” în negocierile de pace, dar avertizează că nu există garanții pentru un acord rapid # Ziua
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat că în negocierile privind încetarea războiului din Ucraina s-au înregistrat progrese, însă nu există certitudinea că un acord de pace va fi obținut în viitorul apropiat. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat portalului britanic UnHerd. „Nu aș spune cu siguranță că vom ajunge la o soluție pașnică. […] Articolul Vicepreședintele SUA vorbește despre „progrese” în negocierile de pace, dar avertizează că nu există garanții pentru un acord rapid apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Republica Moldova va găzdui în anul viitor etapa de calificare a unuia dintre cele mai prestigioase turnee europene pe echipe pentru juniori – „Tennis Europe Winter Cups by Dunlop”, la categoria de vârstă până la 14 ani, transmite IPN. Turneul de calificare va avea loc în perioada 6-8 februarie 2026, în incinta Centrului Național de […] Articolul Republica Moldova va găzdui etapa de calificare a turneului „Tennis Europe Winter Cups” U14 apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
La Chișinău a avut loc Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale R. Moldova # Ziua
La Chișinău a avut loc luni deschiderea Reuniunii șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate, eveniment care reunește ambasadorii Republicii Moldova acreditați peste hotare și este dedicat evaluării priorităților de politică externă și coordonării acțiunilor diplomatice. În deschiderea reuniunii, președintele Maia Sandu a prezentat principalele direcții ale politicii externe pentru anul […] Articolul La Chișinău a avut loc Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Programul antidrog va fi prezentat zilele următoare, anunță Ion Ceban, care atrage atenția și la consumul de vape-uri în rândul tinerilor # Ziua
Programul municipal antidrog va fi prezentat zilele următoare, a anunțat primarul Ion Ceban, în cadrul ședinței de astăzi a Primăriei. Chișinău. Acesta a mai declarat că, pe lângă contracararea consumului de droguri, trebuie să atragem atenția și asupra consumului de țigări electronice în rândul tinerilor. „Este timpul să acționăm și să unim eforturile în contracararea […] Articolul Programul antidrog va fi prezentat zilele următoare, anunță Ion Ceban, care atrage atenția și la consumul de vape-uri în rândul tinerilor apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
ATITUDINI | Alexandru Tănase: Vandalizarea memoriei. Ipocrizia gestului „justițiar” al deputatului Vexler # Ziua
Există gesturi care, deși par minore, dezvăluie cu o claritate uimitoare o criză mult mai profundă decât evenimentul în sine. Zilele trecute, în plenul Camerei Deputaților, deputatul Silviu Vexler a rupt ostentativ, în fața tuturor, un afiș care conținea imaginile fundamentale ale culturii române: Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Mircea Eliade, Octavian Goga, Bogdan Petriceicu Hașdeu, […] Articolul ATITUDINI | Alexandru Tănase: Vandalizarea memoriei. Ipocrizia gestului „justițiar” al deputatului Vexler apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
14:50
Ministrul român de Externe, la Chișinău: România își reafirmă sprijinul pentru R. Moldova și parcursul său european # Ziua
Ministrul Afacerilor Externe din România, Oana Țoiu, a efectuat luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația omologului său de la Chișinău, Mihai Popșoi. Vizita a avut loc în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au […] Articolul Ministrul român de Externe, la Chișinău: România își reafirmă sprijinul pentru R. Moldova și parcursul său european apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) din stânga Nistrului intră de marți în regim de șomaj tehnic, cu achitarea a două treimi din salariu. Măsura va fi aplicată până la 31 decembrie inclusiv. Informația a fost comunicată de surse ale agenției IPN sub condiția anonimatului. Aplicarea măsurii vine ca urmare a instituirii stării de urgență în economie […] Articolul Uzina Metalurgică din Râbnița trimite angajații în șomaj tehnic apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Vlad Filat, condamnat în Franța într-un dosar de spălare de bani. Fostul premier contestă decizia și spune că ar fi fost influențată de la Chișinău # Ziua
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost condamnat la începutul lunii decembrie, în lipsă, de Tribunalul Corecțional din Paris la doi ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro. Acesta este vizat într-un dosar de spălare de bani și corupție legat de concesionarea loteriei naționale a Republicii Moldova. Potrivit hotărârii instanței […] Articolul Vlad Filat, condamnat în Franța într-un dosar de spălare de bani. Fostul premier contestă decizia și spune că ar fi fost influențată de la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Polițiștii din Chișinău au ridicat droguri sintetice de 7 milioane de lei de la un bărbat de la Ciocana # Ziua
Un bărbat în vârstă de 45 de ani riscă între 7 și 15 ani de pușcărie pentru trafic de droguri. Polițiștii și procurorii din sectorul Ciocana al Capitalei au ridicat de la suspect 10 kilograme de droguri sintetice în valoare de șapte milioane de lei. În urma unei informații operative, polițiștii au intervenit prompt […] Articolul Polițiștii din Chișinău au ridicat droguri sintetice de 7 milioane de lei de la un bărbat de la Ciocana apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Kremlinul respinge informațiile potrivit cărora Putin ar urmări noi războaie în Europa: „Nu corespund realității” # Ziua
Kremlinul a respins informațiile potrivit cărora președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar urmări cucerirea întregii Ucraine și extinderea conflictului către alte state europene, afirmând că astfel de concluzii „nu corespund realității”. Reacția Moscovei vine după ce agenția Reuters a relatat, citând șase surse familiarizate cu evaluările comunității de informații a Statelor Unite, că Putin nu ar […] Articolul Kremlinul respinge informațiile potrivit cărora Putin ar urmări noi războaie în Europa: „Nu corespund realității” apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Transportatorii de pasageri solicită o întrevedere cu premierul Alexandru Munteanu. Într-o scrisoare deschisă, aceștia fac referire la un proiect de modificare a Codului transporturilor rutiere (CTR), care, în opinia lor, ar putea determina operatorii de transport să iasă la manifestații de protest, transmite IPN. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a menționat în […] Articolul Transportatorii amenință din nou cu proteste și cer o întrevedere cu prim-ministrul apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
12:40
VIDEO | Două instalații energetice din Odesa, atacate într-o singură noapte. Autoritățile investighează cazul ca posibilă crimă de război # Ziua
Orașul Odesa a fost ținta a două atacuri succesive cu drone în noaptea de duminică spre luni, 22 decembrie, fiind avariate obiective de infrastructură critică, au anunțat autoritățile ucrainene. Potrivit șefului Administrației Militare a orașului Odesa, Serghei Lisak, atacurile au provocat întreruperi temporare de electricitate în anumite zone ale orașului. Un bărbat în vârstă de […] Articolul VIDEO | Două instalații energetice din Odesa, atacate într-o singură noapte. Autoritățile investighează cazul ca posibilă crimă de război apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Stare de alertă la un liceu din Chișinău. Peste 1200 de elevi, evacuați după ce un panou electric a luat foc # Ziua
Stare de alertă, în dimineața de luni, la Liceul „Iulia Hașdeu” din sectorul Botanica al Capitalei. Peste 1200 de elevi și aproximativ 100 de profesori și angajați ai instituției, au fost evacuați, după ce un panou electric a luat foc. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență susține că la liceul de pe strada Nicolae Titutlescu […] Articolul Stare de alertă la un liceu din Chișinău. Peste 1200 de elevi, evacuați după ce un panou electric a luat foc apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
După demisia lui Ermak, toți consilierii și asistenții săi au fost eliberați din Administrația Prezidențială de la Kiev # Ziua
Toți consilierii și asistenții fostului șef al Biroului Președintelui Ucrainei, Andrei Ermak, au fost eliberați din funcții după demiterea acestuia, informează publicația Ukrainskie Novosti, citând un răspuns oficial al Administrației Prezidențiale de la Kiev la o solicitare jurnalistică. Potrivit instituției, după eliberarea din funcție a conducătorului Biroului Președintelui, toate persoanele care dețineau poziții de consilieri […] Articolul După demisia lui Ermak, toți consilierii și asistenții săi au fost eliberați din Administrația Prezidențială de la Kiev apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Conducerea IP Centru, demisă din funcție, după focurile de arme din incinta inspectoratului. Polițistul implicat în incident, dat și el afară # Ziua
Conducerea Inspectoratului de Poliție Centru, șeful și șeful adjunct, precum și polițistul care a tras focurile de armă în cadrul Inspectoratului, au fost eliberați din funcție, anunță IGP, care mai precizează că a pornit o anchetă internă pe acest caz. „Precizăm cǎ, în acel moment, arma din dotarea angajatului se afla în unitatea de gardǎ […] Articolul Conducerea IP Centru, demisă din funcție, după focurile de arme din incinta inspectoratului. Polițistul implicat în incident, dat și el afară apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Am ascultat, zilele trecute, punctul de vedere al jurnaliștilor de la ZIUA.md despre apariția unor ingerințe din partea unor instituții moldovenești la adresa activității jurnalistice a acestui portal. Mi-am adus aminte de zicerea veche, a lui Nicolae Iorga – că oamenii nu pot fi „deasupra vremurilor”, ci sunt inevitabil condiționați de ele: „Oamenii nu sunt […] Articolul ATITUDINI | Victor Nichituș: Portalul ZIUA.md și Nicolae Iorga apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Emisarul lui Trump anunță progrese în negocierile de pace. Steve Witkoff susține că discuțiile dintre SUA, Ucraina și Rusia au fost „productive” # Ziua
Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că negocierile purtate în ultimele zile între oficiali americani, europeni și ucraineni privind încheierea războiului din Ucraina au fost „productive și constructive”, transmite Reuters. Întâlnirile, desfășurate în Florida pe parcursul a trei zile, au avut ca obiectiv principal alinierea pozițiilor Statelor Unite, Europei și […] Articolul Emisarul lui Trump anunță progrese în negocierile de pace. Steve Witkoff susține că discuțiile dintre SUA, Ucraina și Rusia au fost „productive” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
10:50
BREAKING NEWS | Zeci de focuri de armă la Inspectoratul de Poliție Centru, de Ziua Poliției, anunță Costiuc. Cernăuțeanu confirmă cazul # Ziua
Apropximativ 30 de focuri de armă au fost trase, de Ziua Poliției, în 18 decembrie, la Inspectoratul de Poliție Centru. Despre asta a anunțat deputatul „Democrația Acasă” Vasile Costiuc. „Pentru că vineri a fost Ziua Poliției, șefii din poliție au mers să sărbătorească. Au sărbătorit fiecare cum a putut: după Palatul Național, după ce au […] Articolul BREAKING NEWS | Zeci de focuri de armă la Inspectoratul de Poliție Centru, de Ziua Poliției, anunță Costiuc. Cernăuțeanu confirmă cazul apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Încă 30 de zile de arest pentru Vlad Plahotniuc. Este a treia prelungire de la extrădarea fostului lider al PDM # Ziua
Judecătoria Chișinău a prelungit din nou mandatul de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc cu încă 30 de zile. Aceasta este a treia prelungire făcută la solicitarea procurorilor după extrădarea politicianului, în 25 septembrie. Decizia instanței a fost luată în urma demersului făcut de procurorul de caz, Alexandru Cernei, depus în 18 decembrie. Noul mandat de arestare […] Articolul Încă 30 de zile de arest pentru Vlad Plahotniuc. Este a treia prelungire de la extrădarea fostului lider al PDM apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
CNA a pus sub sechestru, în 2025, bunuri în valoare de 192 de milioane de lei. Două treimi sunt obținute din cauze de corupție # Ziua
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în 2025, sechestre pe bunuri în sumă de aproximativ 192 de milioane de lei. Măsura a fost luată în urma executării, de la începutul anului, a 280 de solicitări ale procurorilor și organelor de urmărire penală. Aproape două treimi din sechestre au […] Articolul CNA a pus sub sechestru, în 2025, bunuri în valoare de 192 de milioane de lei. Două treimi sunt obținute din cauze de corupție apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Un general al armatei ruse a fost ucis luni dimineață la Moscova, în urma exploziei unei bombe amplasate într-un automobil, a anunțat Comitetul de Investigații al Federației Ruse. Victima este general-locotenentul Fanil Sarvarov, șeful Direcției de pregătire operativă a armatei din cadrul Statului Major General al Forțelor Armate ale Rusiei. Potrivit autorităților, dispozitivul exploziv a […] Articolul Un general al Statului Major rus a fost ucis la Moscova într-un atentat cu bombă apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
08:50
Creștinii ortodocși de stil vechi proslăvesc, astăzi, 22 decembrie, momentul zămislirii Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana. Urmare firească a acestei zile, după nouă luni, la 21 septembrie, se prăznuiește Nașterea Maicii Domnului. Zămislirea Maicii Domnului este momentul în care Dumnezeu își alege Sfânt Lăcaș, în care avea să se sălășluiască însuși Iisus Hristos, unind […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi proslăvesc azi Zămislirea Sfintei Fecioare Maria apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
17:00
România a acoperit până la 70% din consumul de energie al Republicii Moldova după atacurile din Ucraina # Ziua
România a furnizat Republicii Moldova până la 60-70% din consumul zilnic de energie electrică, după atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, potrivit informațiilor transmise de ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu, la solicitarea Mediafax. Ajutorul de avarie a fost activat la 6 decembrie 2025, când Moldelectrica a solicitat preluarea energiei din sistemul electroenergetic al […] Articolul România a acoperit până la 70% din consumul de energie al Republicii Moldova după atacurile din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
14:50
Al doilea cel mai mare centru logistic militar din Europa va fi deschis în România pentru aprovizionarea Ucrainei cu armament # Ziua
Arhitectura de sprijin militar pentru Ucraina se extinde semnificativ pe Flancul Estic al NATO. Începând cu luna ianuarie 2026, România va găzdui al doilea centru major de coordonare și tranzit al echipamentelor militare destinate Ucrainei, a confirmat generalul Mike (Maik) Keller, comandant adjunct al Comandamentului NATO pentru Asistență și Instruire pentru Ucraina (NSATU), relatează Defense […] Articolul Al doilea cel mai mare centru logistic militar din Europa va fi deschis în România pentru aprovizionarea Ucrainei cu armament apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Kremlinul exprimă disponibilitatea lui Putin de a dialoga cu Macron. Președinția franceză spune că anunțul e „binevenit” # Ziua
Kremlinul a declarat că președintele rus Vladimir Putin este pregătit să poarte un dialog cu omologul său francez, Emmanuel Macron, dacă există voință politică de ambele părți. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, într-o declarație pentru agenția RIA Novosti, relatează The Moscow Times. „El (Emmanuel Macron) a […] Articolul Kremlinul exprimă disponibilitatea lui Putin de a dialoga cu Macron. Președinția franceză spune că anunțul e „binevenit” apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
O dronă de doi metri, găsită într-o pădure din judeţul Argeş, România. Autorităţile încearcă să afle cum a ajuns acolo # Ziua
Un bărbat care duminică participa la o vânătoare a anunţat că a găsit o dronă, căzută printre arbori, din zona comunei argeşene Lereşti. Potrivit News.ro, poliţia a anunţat instituţiile abilitate pentru a face verificări pentru a stabili cum a ajuns aparatul de zbor acolo şi de unde provine acesta. „Astăzi 21 decembrie 2025, în jurul […] Articolul O dronă de doi metri, găsită într-o pădure din judeţul Argeş, România. Autorităţile încearcă să afle cum a ajuns acolo apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, vine mâine la Chișinău, la invitația ministrului de Externe, Mihai Popșoi # Ziua
Ministrul Afacerilor Externe din România, Oana Țoiu, va efectua luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația omologului său de la Chișinău, Mihai Popșoi. Vizita are loc în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Potrivit agendei oficiale, Oana-Silvia Țoiu va avea întrevederi […] Articolul Șefa diplomației române, Oana Țoiu, vine mâine la Chișinău, la invitația ministrului de Externe, Mihai Popșoi apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
La un pas de tragedie. Trei persoane, bunica și două nepoate, intoxicate cu monoxid de carbon într-o gospodărie din Ialoveni # Ziua
O femeie de 60 de ani și nepoatele acesteia, în vârstă de 12 și 9 ani, au suferit intoxicație cu monoxid de carbon într-o gospodărie din localitatea Puhoi. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 21 decembrie. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:52. Potrivit informațiilor preliminare, intoxicația s-a produs din […] Articolul La un pas de tragedie. Trei persoane, bunica și două nepoate, intoxicate cu monoxid de carbon într-o gospodărie din Ialoveni apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
„Minciuni și propagandă”. Șefa informațiilor americane acuză NATO și UE că vor să atragă SUA într-un război direct cu Rusia # Ziua
Directoarea Serviciilor de Informații ale SUA, Tulsi Gabbard, a declarat că Rusia nu dispune nici de resursele, nici de capacitățile militare necesare pentru a cuceri Ucraina, cu atât mai puțin pentru a lansa un atac împotriva Europei. Declarația a fost făcută ca reacție la un material publicat de Reuters, potrivit căruia președintele rus Vladimir Putin […] Articolul „Minciuni și propagandă”. Șefa informațiilor americane acuză NATO și UE că vor să atragă SUA într-un război direct cu Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Căile Ferate Ucrainene reiau circulația trenurilor Odesa-Chișinău, pe fondul îngrijorărilor de securitate din regiune # Ziua
Compania feroviară de stat a Ucrainei, Ukrzalizniţia, a anunțat reluarea circulației trenurilor pe ruta Odesa-Chișinău, pentru prima dată din 2022, pe fondul blocajelor rutiere și al riscurilor de securitate din sudul Ucrainei, transmite portal de știri ucrainean Mezha. Potrivit canalului oficial Telegram al Ukrzalizniţia, cererea pentru această rută a fost extrem de ridicată: peste 60% […] Articolul Căile Ferate Ucrainene reiau circulația trenurilor Odesa-Chișinău, pe fondul îngrijorărilor de securitate din regiune apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Judecătoarea Marina Rusu, mamă a șapte copii, cere sprijin public: „Drepturile maternității nu trebuie să rămână doar pe hârtie” # Ziua
Judecătoarea Marina Rusu a lansat un apel public de solidaritate, acuzând un tratament disproporționat la revenirea sa la muncă cu program redus, în condițiile în care este mamă a șapte copii, dintre care cinci minori. Într-un mesaj făcut public, magistrata afirmă că, deși activează legal patru ore pe zi și beneficiază de pauză pentru alăptare, […] Articolul Judecătoarea Marina Rusu, mamă a șapte copii, cere sprijin public: „Drepturile maternității nu trebuie să rămână doar pe hârtie” apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Discriminată pentru curajul de a fi mamă. Cristina Ciubotaru, despre cazul judecătoarei Marina Rusu # Ziua
Marina Rusu este o luptătoare pentru drepturile omului, drepturile femeii și drepturile copilului. Este o profesionistă care ar fi meritat pe deplin să fie aleasă în CSM de către colegii săi, dacă i s-ar fi oferit cu adevărat o șansă. Din păcate, această șansă i-a fost refuzată în mod repetat dintr-un motiv profund nedrept: faptul […] Articolul Discriminată pentru curajul de a fi mamă. Cristina Ciubotaru, despre cazul judecătoarei Marina Rusu apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Australienii sunt rugaţi să aprindă lumânări şi să păstreze un minut de reculegere duminică, la o săptămână după masacrul antisemit comis de doi bărbaţi împotriva participanţilor la o sărbătoare evreiască pe o plajă emblematică din Sydney, relatează AFP, citată de News.ro. Cei doi atacatori, Sajid Akram, în vârstă de 50 de ani, un indian care […] Articolul Minut de reculegere în Australia, la o săptămână după atentatul de la Bondi Beach apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
SUA propun un nou format de negocieri cu Ucraina şi Rusia, anunţă liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski # Ziua
Statele Unite au propus un posibil nou format pentru negocierile de pace dintre Ucraina şi Rusia, care ar putea include participarea unor emisari americani şi, eventual, europeni, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. Vorbind cu reporterii la Kiev, Zelenski a precizat că Ucraina va decide dacă acceptă acest format după ce […] Articolul SUA propun un nou format de negocieri cu Ucraina şi Rusia, anunţă liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Se împlinesc 36 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989, care a pus capăt puterii comuniste din România. Punctul central al acelor evenimente a avut loc în 22 decembrie 1989, când Ceaușescu a părăsit sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu un elicopter, de pe acoperișul clădirii, momentul simbolic al căderii regimului. […] Articolul 36 de ani de la Revoluția Română. 22 decembrie 1989, ziua căderii regimului Ceaușescu apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
429 de ani de la nașterea Sf. Ierarh Petru Movilă, mitropolitul român al Kievului, care a oprit expansiunea catolicismului în spațiul ucrainean # Ziua
În data de 21 decembrie 1596, conform calendarului de stil vechi, se năștea, la Suceava, Petru Movilă, fiul lui Simion Movilă, care a devenit mai târziu domnitorul Țării Românești. Tatăl său era fratele lui Ieremia Movilă, domnul Moldovei, precum și al lui Gheorghe Movilă, cel care a fost mitropolit al Moldovei. După moartea tatălui său, […] Articolul 429 de ani de la nașterea Sf. Ierarh Petru Movilă, mitropolitul român al Kievului, care a oprit expansiunea catolicismului în spațiul ucrainean apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Cea mai scurtă zi din an. 21 decembrie – solstițiul de iarnă, care marchează începutul iernii astronomice # Ziua
Astăzi, 21 decembrie, are loc solstițiul de iarnă, momentul în care se înregistrează cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an în emisfera nordică. În Republica Moldova, ziua are puțin peste 8 ore de lumină, în timp ce noaptea depășește 15 ore. Soarele urcă cel mai puțin pe cer, iar la amiază […] Articolul Cea mai scurtă zi din an. 21 decembrie – solstițiul de iarnă, care marchează începutul iernii astronomice apare prima dată în ZIUA.md.
20 decembrie 2025
17:30
Autoritățile anunță o mobilizare în contextul creșterii fluxului de camioane spre Ucraina în urma atacului de la podul peste Nistru de la Maiaki # Ziua
Autoritățile de la Chișinău anunță că se pregătesc, în următoarea perioadă, de o creștere a fluxului de transport de mărfuri spre Ucraina redirecționat pe teritoriul R. Moldova, după exploziile și atacurile asupra podului peste Nistru de la Maiaki, cea mai importantă arteră de legătură cu raioanele din sudul regiunii Odesa, de la Gurile Dunării. […] Articolul Autoritățile anunță o mobilizare în contextul creșterii fluxului de camioane spre Ucraina în urma atacului de la podul peste Nistru de la Maiaki apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
VIDEO | Proiecte de 170 de milioane de lei realizate de Primăria Capitalei, în ultimii doi ani, în suburbii. Ion Ceban a prezentat un raport de activitate # Ziua
Peste 200 de proiecte în valoare de 170 de milioane de lei au fost realizate, în ultimii doi ani, de Primăria Chișinău în cele 18 suburbii ale Capitalei. Sunt datele ce se regăsesc într-un raport de activitate prezentat de edilul Ion Ceban, în contextul celor doi ani din al doilea mandat. Ion Ceban a […] Articolul VIDEO | Proiecte de 170 de milioane de lei realizate de Primăria Capitalei, în ultimii doi ani, în suburbii. Ion Ceban a prezentat un raport de activitate apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
217 ani de la nașterea înaltului ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul ortodox care a întărit spiritualitatea românilor din Ardeal # Ziua
Astăzi se împlinesc 217 ani de la nașterea înaltului ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul ortodox al Ardealului, care a întărit spiritualitatea ortodoxă și a luptat pentru drepturile românilor din Transilvania, într-o perioadă istorică plină de constrângeri. A fost fondatorul Gimnaziului Românesc din Brașov și membru de onoare al Academiei Române. Andrei Șaguna a fost una dintre […] Articolul 217 ani de la nașterea înaltului ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul ortodox care a întărit spiritualitatea românilor din Ardeal apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Cetățenii moldoveni asigurați medical pot reduce impozitul pe venit prin deducerea cheltuielilor de sănătate # Ziua
Persoanele asigurate medical în Republica Moldova care au suportat cheltuieli pentru servicii medicale pot solicita reducerea venitului impozabil prin deducerea acestor cheltuieli, în limita valorii unui salariu mediu pe economie, transmite IPN. Potrivit deputatei Victoria Belous, fostă ministră a finanțelor, o persoană poate deduce cheltuielile efectuate la un singur furnizor de servicii medicale, cu condiția […] Articolul Cetățenii moldoveni asigurați medical pot reduce impozitul pe venit prin deducerea cheltuielilor de sănătate apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
VIDEO | Cristina Ciubotaru: În contextul integrării UE, mi se pare suicidal să insiști asupra creării PACCO în urma criticilor Comisiei de la Veneția # Ziua
Conducerea UE și Comisia de la Veneția a transmis un mesaj clar, împachetat într-un limbaj diplomatic, că Procuratura Anticorupție „trebuie consolidată”, iar orice încercare de lichidare a instituției nu va aduce progrese. Despre acest lucru vorbește experta anticorupție Cristina Ciubotaru, care precizează că dacă actuala guvernare nu va „da greutate” constatărilor Comisiei de la Veneția, […] Articolul VIDEO | Cristina Ciubotaru: În contextul integrării UE, mi se pare suicidal să insiști asupra creării PACCO în urma criticilor Comisiei de la Veneția apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Accidentul de la Ceadâr-Lunga, cu implicarea unei mașini de poliție, ar fi fost provocat de șoferul microbuzului # Ziua
Poliția Națională a venit cu detalii despre accidentul rutier de la Ceadâr-Lunga cu implicarea unei mașini a INSP. Potrivit inspectorilor, vehiculul polițiștilor, care efectua o virare regulamentară, a fost lovit de un microbuz care ieșise pe contrasens. Ambele mașini au ajuns în șanț în urma impactului. „Potrivit informațiilor preliminare, un echipaj de poliție, aflat în […] Articolul Accidentul de la Ceadâr-Lunga, cu implicarea unei mașini de poliție, ar fi fost provocat de șoferul microbuzului apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Meteorologii au prelungit codul galben de ceață cu încă o zi. Vizibilitatea va fi sub 200 de metri # Ziua
Ceața densă, în special la altitudini mai mari, se va menține încă o zi. Meteorologii au prelungit codul galben până duminică la amiază. Vizibilitate va fi de sub 200 de metri, avertizează specialiștii. În aceste condiții, șoferii sunt îndemnați să verifice funcționalitatea sistemului de iluminare înainte de a porni la drum, să adapteze viteza la […] Articolul Meteorologii au prelungit codul galben de ceață cu încă o zi. Vizibilitatea va fi sub 200 de metri apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Accident grav pe un drum din Găgăuzia. O mașină a poliției și un microbuz cu pasageri, aruncate în șanț # Ziua
Un grav accident s-a produs, azi-dimineață, în sudul Republicii Moldova, pe drumul dintre orașul Ceadâr-Lunga și satul Tomai. Sursele media din Găgăuzia scriu că impactul a avut loc între o mașină a unui echipaj de poliție și un microbuz cu pasageri. În urma accidentului, ambele vehicule au fost aruncate pe marginea drumului, microbuzul fiind răsturnat. […] Articolul Accident grav pe un drum din Găgăuzia. O mașină a poliției și un microbuz cu pasageri, aruncate în șanț apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Ieri am urmărit ultima conferință de presă a lui Vladimir Putin. Fără emoții inutile și fără dorința de a exagera, pot spune fără niciun dubiu că avem de-a face cu o persoană profund dezechilibrată psihic. Nu în sens polemic, ci funcțional. Un mitoman patologic, un mincinos cronic, un om rupt de realitate, care trăiește într-un […] Articolul ATITUDINI | Alexandru Tănase: Republica Moldova, între iluzie și supraviețuire apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
VIDEO | Conflictul dintre PAS și Veronica Dragalin „nu a dat bine” în fața FMI, spune Cristina Ciubotaru: Fondul așteaptă garanții anticorupție atunci când investește # Ziua
Uniunea Europeană și instituțiile financiare internaționale așteaptă, înainte de orice acord de investiție, asigurări și garanții anticorupție în Republica Moldova și că, în eventualitatea unor delapidări și acte de corupție, cei vinovați vor fi trași la răspundere. Despre acest lucru reamintește experta anticorupție Cristina Ciubotaru care, în contextul recentelor critici din raportul Fondului Monetar Internațional, […] Articolul VIDEO | Conflictul dintre PAS și Veronica Dragalin „nu a dat bine” în fața FMI, spune Cristina Ciubotaru: Fondul așteaptă garanții anticorupție atunci când investește apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Analizele indirecte arată că risipa alimentară în R. Moldova va ajunge, în 2025, la 9 miliarde de lei, dintre care un miliard revine sărbătorilor de iarnă # Ziua
În acest an, analizele indirecte arată că cetățenii Republicii Moldova au aruncat la gunoi produse alimentare cumpărate și nefolosite ulterior în valoare de 8,9 miliarde de lei. Calculele sunt anunțate de expertul economic Veaceslav Ioniță, care susține că doar în perioada sărbătorilor de iarnă, între 24 decembrie și 14 ianuarie, risipa alimentară ajunge la aproximativ […] Articolul Analizele indirecte arată că risipa alimentară în R. Moldova va ajunge, în 2025, la 9 miliarde de lei, dintre care un miliard revine sărbătorilor de iarnă apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.