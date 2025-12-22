Referendum într-un sat din Cantemir? Locuitorii vor să-l revoce pe primar
TV8, 22 decembrie 2025 18:20
Referendum într-un sat din Cantemir? Locuitorii vor să-l revoce pe primar
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
Acum 2 ore
17:40
17:20
Acum 4 ore
16:20
15:40
15:20
14:50
Acum 6 ore
13:50
13:20
Acum 8 ore
12:30
12:20
11:30
11:20
Acum 12 ore
10:30
10:20
09:50
09:10
08:30
07:40
07:10
Acum 24 ore
21 decembrie 2025
21:20
21:00
20:30
20:00
19:40
19:30
Ieri
18:30
18:00
17:30
15:20
14:20
13:10
12:50
12:40
11:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.