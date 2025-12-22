Incident șocant în timpul unui zbor: o familie, suspectată că ar fi încercat să ascundă un accident tragic la bord
Noi.md, 22 decembrie 2025 23:00
Incidentul s-a produs joi, 20 decembrie 2025, pe aeroportul din Malaga. Femeia a fost adusă în scaun cu rotile de cinci rude, care ar fi declarat personalului că este „doar obosită”, iar unul dintre ei s-ar fi prezentat ca medic.Pasagera a fost plasată pe un loc din partea din spate a aeronavei EasyJet, fără probleme aparente în momentul îmbarcării, transmite mediafax.ro.{{851546}}Înainte
Acum 5 minute
23:30
Politica extinderii deschiderii adoptată de China va promova cooperarea cu Africa.Acest lucru oferă oportunități lumii, mai ales pentru Africa, a declarat, recent, președintele Somaliei, Hassan Sheikh Mohamud, într-un interviu acordat China Media Group (CMG), scrie romanian.cgtn.comLiderul țării africane a afirmat că anul acesta se împlinesc 65 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatic
23:30
Una dintre cele mai îngrijorătoare este demența canină (CCD), cunoscută și sub denumirea de sindrom de disfuncție cognitivă (CDS), o boală neurodegenerativă similară bolii Alzheimer la oameni, scrie Science Alert.Demența canină (CCD) debutează lent și progresiv, iar semnele inițiale pot fi ușor trecute cu vederea de proprietari, fiind confundate cu „îmbătrînirea normală” a cîinelui. Specialișt
Acum o oră
23:00
Acum 2 ore
22:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întîlnit astăzi cu Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Tomasz Kobzdej.Oficialii au vorbit despre proiectele prin care Polonia sprijină dezvoltarea țării noastre, parteneriatul economic și susținerea parcursului european al Republicii Moldova.„Polonia este un aliat strategic în parcursul european al Republicii Moldova, în consolidarea rezilienței
22:30
Atît Cambodgia, cît și Thailanda sînt state membre importante ale ASEAN. China apreciază și sprijină eforturile de mediere a conflictului dintre Cambodgia și Thailanda făcute de ASEAN, în special de Malaezia, a declarat luni purtătorul de cuv înt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, scrie romanian.cgtn.comOficialul a făcut această remarcă referindu-se la reuniunea specială a miniștrilo
22:30
Jucătorul american de tenis Learner Tien s-a impus duminică în finala turneului Next Gen ATP Finals, după ce l-a învins pe belgianul Alexander Blockx, potrivit news.roFavorit al turneului rezervat jucătorilor U20, americanul Learner Tien (20 de ani, locul 28 ATP) l-a înfruntat în finala Next Gen ATP Finals pe belgianul Alexander Blockx (20 de ani, locul 116 ATP). Tien, cvare este antrenat de M
22:00
Japonia se pregătește să repornească cea mai mare centrală nucleară din lume, după mai mulți ani de la dezastrul de la Fukushima # Noi.md
Japonia a făcut un pas decisiv spre repornirea cele mai mari centrale nucleare din lume, Centrala Nucleară Kashiwazaki-Kariwa, aproape 15 ani după accidentul de la Fukushima din 2011, informează Reuters și alte surse internaționale. {{855203}} Regiunea Niigata, situată la aproximativ 220 km nord-vest de Tokyo, este așteptată să aprobe oficial luni reluarea operațiunilor la centrala Kashiwa
22:00
Servicii stomatologice gratuite sub anestezie generală pentru copiii și adulții cu nevoi speciale # Noi.md
Ministerul Sănătății amintește că persoanele cu nevoi speciale, copii și adulți, pot beneficia, în condiții de staționar, de servicii stomatologice gratuite în cadrul Serviciului de asistență medicală stomatologică sub anestezie generală.Pe parcursul acestui an pînă în prezent, 89 de maturi și 155 de copii au beneficiat de servicii stomatologice.Serviciul acordă asistență stomatologică gra
Acum 4 ore
21:30
Siguranță sporită pe lacurile din Chișinău: salvatorii de la Spații Verzi, instruiți ca scafandri # Noi.md
Patru salvatori ai Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” (AGSV) participă, în perioada 1–24 decembrie 2025, la un curs de instruire și formare inițială profesională a scafandrilor, organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).Instruirea are loc atît la Direcția Regională Căutare-Salvare nr. 1 a IGSU, cît și în bazinul de înot al Clubului Sportiv Central „Din
21:00
Mai mult de 165 de mii de persoane au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise în luna noiembrie prin intermediul Sistemului informațional automatizat eRețeta.Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat farmaciilor contractate peste 105 milioane de lei pentru produsele farmaceutice compensate, eliberate noiembrie, cu circa 1,9 milioane de lei mai mul
21:00
Danemarca va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, punînd astfel capăt unei tradiții de peste patru secole.Poșta națională renunță la serviciile clasice datorită „digitalizării crescînde” a societății. Decizia aduce și concedieri masive, în timp ce cutiile poștale demontate au fost deja vîndute, iar trimiterea scrisorilor va fi preluată de o firmă privată, transmite Digi24.PostNord a pre
20:30
Republica Moldova avansează pe drumul integrării europene în domeniul vamal. Conducerea Serviciului Vamal a discutat, în cadrul unei ședințe online, cu reprezentanți ai Comisiei Europene despre progresele realizate și următorii pași necesari pentru alinierea la standardele Uniunii Europene.La reuniune au participat experți ai Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătatea Estică (DG ENEST)
20:30
Marți, pe mai multe adrese din municipiul Chișinău nu va fi apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 18:00, pe 23 decembrie, fără apă vor rămîne consumatorii de pe următoarele adrese:{{852995}}-str. M. Manole, 6/2; 16-20; 5-9, inclusiv cu fracții; Dimo 18 ;18/1 ;20; Braniştii 13;15; Moscova 12/3;13/3;14/3;14;14/4;14/5;16; Ac.A. Saharov 11;11/1;11/2;11/3; Cucorilor 16;16/1;16/2;
20:00
Pe 24 decembrie și 6 ianuarie grădinițele din Capitală vor activa de la 7:00 pînă la 16:00. Pe 31 decembrie, instituțiile preșcolare vor lucra de la 7:00 pînă la 17:00, iar pe 25 decembrie, 1 ianuarie, 7 și 8 ianuarie acestea nu vor activa.Dacă vor fi părinți care nu își pot lua copiii la ora stabilită, se vor crea grupe de serviciu. Acestea vor lucra conform programului stabilit de către grăd
20:00
Două țări, prinse între plăci tectonice: descoperirea care schimbă harta seismică a Europei # Noi.md
Peninsula Iberică, formată din Portugalia și Spania, pare stabilă, bine fixată în colțul sud-vestic al Europei. În realitate, lucrurile stau mult mai complicat.Un nou studiu arată că Spania și Portugalia fac parte dintr-un întreg continental care se rotește lent, milimetru cu milimetru, sub presiunea unor forțe tectonice uriașe, informează Noi.md cu referire la Ziare.com.Mișcarea este invi
Acum 6 ore
19:30
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă, menționînd că, în aceste zile premergătoare Crăciunului, Primăria Chișinău este vizitată de numeroși colindători.Edilul a subliniat importanța păstrării și transmiterii tradițiilor, exprimîndu-și bucuria că acestea continuă să fie respectate de noile generații.{{855008}}
19:30
Consiliul raional Ialoveni a organizat Crosul de Crăciun, ediția I – un eveniment sportiv desfășurat în spiritul sărbătorilor de iarnă, dedicat promovării unui mod de viață activ.La competiție au participat peste 200 de sportivi și iubitori ai sportului, la 16 probe de concurs: copii, tineri și adulți din localitățile raionului Ialoveni.{{852828}}Aceștia au dat dovadă de perseverență și en
19:00
Fostul primar al satului Boldureşti, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei, va fi adus silit la următoarea ședința de judecată.Astăzi, 22 decembrie, urma să continue audierea acestuia, dar el nu s-a prezentat. Cu o oră înainte de proces, el a expediat un demers la care a atașat un certificat medical fără semn
19:00
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping, a subliniat necesitatea accelerării dezvoltării Beijingului ca centru internațional al inovării științifice și tehnologice, precum și ca oraș capabil să atragă talente de înalt nivel.Obiectivul este transformarea capitalei Chinei într-o sursă majoră de inovație independentă și originală, scrie romanian.cgtn.co
19:00
Bazinul Școlii Sportive pentru Copii și Juniori Nr. 11 din Capitală a găzduit Campionatul Republicii Moldova la înot „Delfinul Vesel”, ediția de iarnă 2025.La competiție au participat aproximativ 300 de sportivi din diferite localități ale țării, membri ai Federației Independente de Sporturi Nautice din Republica Moldova.Campionatul a avut drept obiectiv promovarea înotului, dezvoltarea ab
18:30
Cîntărețul și chitaristul britanic Chris Rea s-a stins din viață la vîrsta de 74 de ani.În declarația familiei muzicianului se menționează că acesta a murit liniștit pe 22 decembrie în spital, după o scurtă boală, înconjurat de cei dragi, relatează meduza.Muzicianul fusese diagnosticat anterior cu cancer, iar în 2001 a fost operat pentru înlăturarea pancreasului.Autorul unor hituri pre
18:30
Astăzi a avut loc ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, în cadrul căreia s-a analizat activitatea PSRM în anul 2025 şi s-au stabilit obiectivele principale pentru anul următor.În urma reuniunii, Consiliul Republican a adoptat o declarație cu titlul: „Anul 2026 – anul luptei pentru suveranitate, justiție socială și valori tradiționale”.Documentul
18:30
Cooperarea economică, investițiile și extinderea parteneriatelor comerciale moldo-chineze au fost principalele subiecte de discuții la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Ambasadoarea Chinei, Zhihua Dong.Conform datelor, în Republica Moldova activează 81 de companii cu capital chinez.În discuții, oficialii au exprimat interesul pentru extinderea cooperării în turism, sporir
18:30
După instalarea a 25 de camere de supraveghere la clădirea fostului Hotel „Național”, autoritățile municipale raportează o reducere semnificativă a incidentelor și a plîngerilor către poliție.Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat în cadrul ședinței operative din 22 decembrie că simpla prezență a sistemului de monitorizare video a avut un efect imediat asupra ordinii
18:30
Rada Supremă a început să lucreze la un grup de lucru pentru a studia rapid posibilitățile de organizare a alegerilor prezidențiale în Ucraina.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd mesajul pe Telegram al șefului fracțiunii „Servitorul poporului” din Rada Supremă, David Arakhamia.„Conform acordului preliminar, în Rada Supremă se formează un grup de lucru pentru examinarea rapidă a c
18:00
Prima reuniune din acest an a experților din domeniul ocrotirii sănătății a avut loc la Bender # Noi.md
Astăzi, 22 decembrie 2025, în incinta sediului din or. Bender al Misiunii OSCE în Moldova, s-a desfășurat reuniunea comună a grupurilor de lucru pentru ocrotirea sănătății, cu participarea experților de profil de pe ambele maluri ale Nistrului.Delegația din partea Chișinăului a fost condusă de către secretarul de stat al Ministerului Sănătății, dl Ion Prisăcaru, conducătorul grupului de lucru
18:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi, 22 decembrie 2025, Raportul privind implementarea parțială a votului prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.Documentul analizează modul de organizare și derulare a acestei metode alternative de vot și propune direcții de îmbunătățire a procesului electoral pentru viitor.{{854446}}Raportul, structurat în șapte
18:00
Ministerul Comerțului de la Beijing a anunțat că, din 23 decembrie, va impune taxe vamale provizorii cuprinse între 21,9% și 42,7% la anumite produse lactate importate din UE, în urma investigației anti-subvenții demarate cu mai mult de un an în urmă, transmite Reuters.Datele preliminare arată că produsele lactate importate din UE sînt subvenționate, provocînd pagube semnicative industriei int
18:00
Folosirea fondurilor bugetare de către muzeele naționale: Ce nereguli arată datele unui audit # Noi.md
Curtea de Conturi (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra folosirii mijloacelor financiare alocate în anii 2023–2024 de la bugetul de stat și asupra gestionării patrimoniului public de către muzeele publice în care Ministerul Culturii are calitatea de fondator.Misiunea de audit s-a referit la evaluarea modului în care instituțiile muzeale și autoritatea fondatoare au respec
Acum 8 ore
17:30
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au documentat o tentativă de scoatere ilicită a lingourilor din aur, găsite în bagajul unui cetățean străin.{{855260}}În timpul verificărilor de specialitate, în bagajul de mînă al persoanei, în vîrstă de 42 de ani, care urma să se îmbarce la cursa Chișinău - Antalya, au fost identificate șas
17:30
Dorin Junghietu: Recuperarea investiției liniei Vulcănești–Chișinău se face prin tariful de transport # Noi.md
Costurile de construcție ale liniei electrice aeriene Chișinău–Vulcănești vor fi acoperite prin tariful de transport al energiei electrice, însă fără a avea un impact major asupra facturilor plătite de consumatori.Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, pe 22 decembrie, în cadrul unei conferințe de presă privind bilanțul sectorului energetic pentru anul 2025, informeaz
17:30
Primăria Chișinău informează că, în contextul sărbătorilor de iarnă din decembrie 2025 și ianuarie 2026, instituțiile publice de învățămînt general care oferă servicii de educație timpurie vor activa după un program special.Astfel, în data de 31 decembrie 2025 (Ajunul Anului Nou), grădinițele de copii, școlile primare-grădinițe, gimnaziile-grădinițe și liceele cu grupe preșcolare vor funcționa
17:30
Ministerul Finanțelor a elaborat și a propus pentru consultări publice proiectul hotărârii Guvernului privind stabilirea marjei maxime pentru creditele acordate în cadrul Programului de stat „Prima casă” pentru anul 2026.Conform Legii privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă”, Guvernul stabilește anual marja maximă, care reprezintă una dintre componentele r
17:30
Președinta Maia Sandu a discutat cu reprezentanții diasporei despre întoarcerea și reintegrarea cetățenilor acasă # Noi.md
Președinta Maia Sandu a avut astăzi un dialog cu reprezentanți ai diasporei, axat pe îmbunătățirea politicilor publice destinate revenirii și reintegrării în Republica Moldova.La eveniment au participat peste o sută de persoane: reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ambasadori ai Republicii Moldova în state cu comunități numeroase de moldoveni, precum și membri ai diaspore
17:30
CEC aprobă organizarea referendumului pentru revocarea unui primar și stabilește noi alegeri locale # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat astăzi un grup de inițiativă format din 22 de persoane, care va colecta semnături pentru inițierea unui referendum local privind revocarea primarului comunei Sadîc, raionul Cantemir.Potrivit hotărîrii CEC, grupul are termen pînă la 20 februarie 2026 pentru a strînge semnăturile a cel puțin 10% dintre cetățenii cu drept de vot din localitate, ceea
17:30
La data de 22 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința vicepreședintei organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor” a fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvîrșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de
17:00
Pentru a proteja consumatorii, țara noastră aplică norme stricte de utilizare a aditivilor alimentari, garantînd, astfel, o protecție sporită a sănătății cetățenilor și un comerț echitabil, notează Noi.md.Aditivii alimentari sînt substanțe care, în mod normal, nu se consumă ca alimente în sine și nu se folosesc ca ingrediente alimentare, dar, în cantități foarte mici, au un rol esențial în pro
17:00
Alertă cu bombă la primăria municipiului Edineț.Toate persoanele din clădire au fost evacuate, iar zona a fost încercuită de oamenii legii, transmite Realitatea.md
16:30
Bucuria sărbătorilor de iarnă începe cu responsabilitate și grijă – recomandările IGSU pentru prevenirea situațiilor de risc # Noi.md
Sărbătorile de iarnă aduc în casele oamenilor lumină, culoare și emoție, iar bradul de Crăciun rămîne simbolul principal al acestor momente pline de magie.Pentru ca atmosfera de sărbătoare să fie una sigură și lipsită de incidente, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să acorde o atenție deosebită instalării și împodobirii brazilor de Crăciun.Pomii naturali t
16:30
Instituțiile de învățămînt din întreaga țară pot beneficia de renovarea, reabilitarea sau construcția blocurilor sanitare prin Programul de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în școli, destinat unităților primare, gimnaziale și liceale.Proiectele vor fi selectate printr-un concurs organizat de Ministerul Educației și Cercetării. Conform Regulamentului privind organizarea procedu
16:00
În perioada 20–21 decembrie, în incinta CSC „Dinamo” al MAI, s-a desfășurat Campionatul Republicii Moldova la Powerlifting, competiție care a reunit peste 60 de sportivi din întreaga țară.Sportivii Poliției Naționale au înregistrat rezultate remarcabile, ocupînd prima treaptă a podiumului și confirmînd nivelul înalt de pregătire și profesionalism.La competiție s-au evidențiat:Trele
16:00
În ajunul sărbătorilor de iarnă, artiștii Costi Burlacu și Corina au lansat un nou videoclip muzical, cu un mesaj cald și profund dedicat familiei, apropierii dintre oameni și spiritului sărbătorilor de Anul Nou, notează Noi.md.Piesa, intitulată „Sărbătorile ne-adună”, este gândită ca o invitație la unitate, recunoștință și gânduri bune transmise celor dragi, fiind lansată chiar în perioada în
Acum 12 ore
15:30
Cea mai mare grădiniță din Chișinău, „Spicușor” din sectorul Ciocana, eficientizată energetic în anul 2024, a dezvelit vineri două picturi murale pe pereții exteriori, executate de artiști plastici locali și copiii din instituție ca parte a procesului de renovare.Investiția face parte dintr-un proiect național de eficiență energetică, sprijinit de BERD, BEI și fondul E5P, care vizează moderniz
15:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță lansarea unei linii telefonice dedicate combaterii corupției, destinată recepționării informațiilor privind acte de corupție și comportamente conexe.Noul serviciu poate fi accesat la numărul (022) 78-47-67. Acesta a fost instituit în conformitate cu prevederile Legii pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului lin
15:00
O instanță franceză l-a condamnat pe Filat. Fostul premier: "Decizie motivată politic" # Noi.md
O instanță franceză l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier, Vlad Filat, la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție.Prin această decizie datată cu 8 decembrie, Tribunalul corecțional din Paris a emis un mandat de arestare pe numele lui Vlad Filat, care nu s-a prezentat la proces.În dosar
15:00
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a venit cu o reacție la scrisoarea Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), care s-a adresat cu o scrisoare deschisă către prim-ministrul, Alexandru Munteanu, notează Noi.md. În scrisoare, APOTA menționează despre criza profundă în care se află transporturile naționale de pasageri, criză care ar fi o consecință a
15:00
Astăzi, în urma consultărilor dintre Statele Unite și Rusia la Miami, s-a înregistrat un progres în negocierile privind Ucraina.Potrivit RBC-Ucraina, despre aceasta a anunțat vicepreședintele SUA, Jay D. Vance, într-un interviu acordat UnHerd.Potrivit lui Vance, negociatorii americani i-au furnizat informații actualizate cu privire la dialogul cu partea rusă.„Azi dimineață am primit in
15:00
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a găzduit-o pe ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, aflată la Chișinău, notează Noi.md.Discuțiile s-au referit la consolidarea Parteneriatului Strategic dintre Republica Moldova și România, cooperarea bilaterală în domeniile politic, economic și al securității, precum și susținerea parcur
15:00
Mai multe camere în mașinile de examinare auto. De ce va fi înregistrat suplimentar pasagerul din dreapta # Noi.md
Autoritățile responsabile cu examinarea pentru obținerea permisului de conducere au anunțat introducerea unor măsuri suplimentare de securizare a procesului, prin creșterea numărului de camere de supraveghere în vehiculele utilizate la probele practice.Dacă pînă acum mașinile erau echipate cu patru camere, acum s-a trecut la șase, pentru a înregistra din unghiuri suplimentare. Decizia vine în
14:30
Facturi mari la încălzire? Află ce tehnică își recuperează rapid investiția și începe să-ți economisească bani. Comparăm radiatoare, pompe de căldură și termostate inteligente.Investiție în confort: ce tehnică își recuperează costul cel mai repede iarna?Iarna în Moldova este întotdeauna o provocare pentru bugetul familiei. Odată cu venirea frigului, facturile la utilități — gaz și electric
