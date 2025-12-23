Primarul Veneției a interzis evenimentele muzicale, vînzarea de alcool și artificiile

20:00

Pe 24 decembrie și 6 ianuarie grădinițele din Capitală vor activa de la 7:00 pînă la 16:00. Pe 31 decembrie, instituțiile preșcolare vor lucra de la 7:00 pînă la 17:00, iar pe 25 decembrie, 1 ianuarie, 7 și 8 ianuarie acestea nu vor activa.Dacă vor fi părinți care nu își pot lua copiii la ora stabilită, se vor crea grupe de serviciu. Acestea vor lucra conform programului stabilit de către grăd