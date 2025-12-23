Licitație cu semne de întrebare pentru Termoelectrica! Prețuri „umflate” la motoarele de cogenerare e energiei
Bani.md, 23 decembrie 2025 08:30
Licitația lansată pentru instalarea motoarelor de cogenerare la Termoelectrica este afectată de un deficit pe piața internațională a acestor echipamente, situație care a dus la creșteri de preț și la întârzieri mari de livrare, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit ministrului, marii producători internaționali de motoare precum Siemens, Wärtsilä, MAN Turbo sau alți jucători […] Articolul Licitație cu semne de întrebare pentru Termoelectrica! Prețuri „umflate” la motoarele de cogenerare e energiei apare prima dată în Bani.md.
• • •
Acum 15 minute
08:40
Amenzi, controale și executări silite: peste 43 milioane de lei recuperate de Fisc în cinci zile # Bani.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat sancțiuni, a dispus executări silite și a intensificat controalele fiscale în perioada 15–19 decembrie 2025, stabilind obligații suplimentare la buget în valoare de 17,67 milioane de lei. Potrivit datelor oficiale, 13,07 milioane de lei reprezintă impozite, taxe, majorări de întârziere și alte plăți, iar 4,60 milioane de lei […] Articolul Amenzi, controale și executări silite: peste 43 milioane de lei recuperate de Fisc în cinci zile apare prima dată în Bani.md.
Acum 30 minute
08:30
Acum 24 ore
18:10
Criptomoneda Ethereum ar putea înregistra un avans spectaculos în următorii ani și chiar să depășească performanța bitcoinului, scrie publicația elvețiană Neue Zürcher Zeitung (NZZ), citând prognoze ale Bitcoin Suisse, cel mai vechi furnizor de servicii cripto din Elveția. Potrivit estimărilor Bitcoin Suisse, prețul bitcoinului ar urma să se „apropie” de 180.000 de dolari în cursul […] Articolul Wall Street mizează pe Ethereum. Prețul ar putea sări de 7000 de dolari apare prima dată în Bani.md.
17:10
Mașinile electrice ar putea livra energie în orele de vârf: Guvernul pregătește un proiect-pilot # Bani.md
Guvernul urmează să aprobe în ședința de marți, 23 decembrie, un proiect-pilot prin care Republica Moldova va testa, pentru prima dată, utilizarea mașinilor electrice ca surse de energie pentru rețea. Este vorba despre proiectul „Vehicul spre rețea: testarea soluțiilor de încărcare inteligentă și fluxului bidirecțional de energie (V2G)”, elaborat de Ministerul Energiei și implementat de […] Articolul Mașinile electrice ar putea livra energie în orele de vârf: Guvernul pregătește un proiect-pilot apare prima dată în Bani.md.
17:00
Ministerul Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a elaborat un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede modul de administrare a contingentelor tarifare la importul de zahăr alb și produse zaharoase. Documentul propune ca întreaga cotă de import de 3.000 de tone să fie alocată exclusiv operatorilor economici din industria prelucrătoare, cu excluderea intermediarilor. Potrivit hotărârii, […] Articolul Guvernul taie intermediarii! Zahărul, luat din mâinile samsarilor apare prima dată în Bani.md.
16:40
Val de falimente în Moldova. În anul 2023 s-au închis de două ori mai multe firme decât s-au deschis # Bani.md
În anul 2023, în Republica Moldova au activat 41,8 mii de întreprinderi, cu 0,7% mai mult față de anul 2022. Întreprinderile active au reprezentat 75,5% din totalul unităților raportoare, arată datele Biroului Național de Statistică. În același an 4.100 de întreprinderi au fost desființate, față de doar 2.300 de firme nou-create, ceea ce înseamnă că […] Articolul Val de falimente în Moldova. În anul 2023 s-au închis de două ori mai multe firme decât s-au deschis apare prima dată în Bani.md.
16:00
Consiliul Uniunii Europene a reînnoit luni pentru încă şase luni, până pe 31 iulie 2026, sancţiunile economice împotriva Rusiei pentru războiul dus împotriva Ucrainei, notează Agerpres. Aceste sancţiuni includ restricţii în domeniul comerţului, finanţelor, energiei, tehnologiei şi bunurilor cu dublă utilizare, industriei, transporturilor şi bunurilor de lux, printre alte măsuri punitive sectoriale. De asemenea, ele […] Articolul UE lovește din nou Rusia: sancțiunile economice rămân în vigoare până la 31 iulie 2026 apare prima dată în Bani.md.
15:30
MIDR răspunde la acuzațiile transportatorilor: ”Interesele economice trebuie echilibrate cu cele ale statului” # Bani.md
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a venit cu o reacție la acuzațiile lansate de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), potrivit cărora ar exista protejare a unor „scheme de corupție” la Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și termeni restrânși de consultare a modificărilor din Codul Transportului Rutier, scrie REALITATEA.md. „Organizațiile profesionale promovează […] Articolul MIDR răspunde la acuzațiile transportatorilor: ”Interesele economice trebuie echilibrate cu cele ale statului” apare prima dată în Bani.md.
14:00
Programul „373” intră în 2026 cu rate de referință mai mari pentru creditele în lei și valută # Bani.md
Ratele de referință aplicabile creditelor garantate prin programul guvernamental de stimulare a investițiilor „373” vor crește ușor în prima jumătate a anului 2026, ceea ce ar putea duce la o scumpire moderată a finanțărilor pentru antreprenori. Potrivit Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, rata de referință va fi […] Articolul Programul „373” intră în 2026 cu rate de referință mai mari pentru creditele în lei și valută apare prima dată în Bani.md.
13:50
În perioada ianuarie–noiembrie 2025, volumul eliberărilor cumulative de numerar din casele băncilor a depășit cu 4.607,0 milioane de lei volumul încasărilor cumulative de numerar în sistemul bancar, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Potrivit informațiilor oficiale, în intervalul de referință, încasările cumulative de numerar au totalizat 166.976,1 milioane de lei, înregistrând o creștere de 8.574,8 […] Articolul Moldovenii scot banii din bănci. Retragerile au depășit depunerile cu 4,6 miliarde lei apare prima dată în Bani.md.
13:30
12:40
Carburanții continuă să se ieftinească înainte de sărbători. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri maxime de referință pentru produsele petroliere principale, valabile pentru ziua de marți, 23 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va putea fi comercializat la un preț de cel mult 22,17 lei, iar motorina standard nu va […] Articolul ANRE anunță noi reduceri la carburanți: prețurile la benzină și motorină scad cu 15 bani apare prima dată în Bani.md.
12:30
O eventuală achiziție de energie electrică de către Guvernul Republicii Moldova de la centrala de la Centrala de la Cuciurgan nu este justificată din punct de vedere economic, în condițiile actuale ale pieței gazelor naturale, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit ministrului, centrala de la Cuciurgan consumă zilnic aproximativ 2,5–3 milioane de metri cubi […] Articolul Junghietu spune „nu” Cuciurganului: schema nu e rentabilă apare prima dată în Bani.md.
12:20
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că investiția în linia electrică Chișinău–Vulcănești este inclusă în mecanismul tarifar și are un rol strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova, fără a genera creșteri semnificative ale facturilor pentru consumatori. Potrivit ministrului, proiectul are două obiective majore. Primul vizează eliminarea dependenței de comutatorul de la Cuciurgan, un punct […] Articolul Investiția în linia Chișinău–Vulcănești va fi recuperată din tariful la curent apare prima dată în Bani.md.
11:40
Chișinăul se alătură rețelei regionale pentru dezvoltarea destinațiilor turistice durabile din Bazinul Mării Negre # Bani.md
Municipiul Chișinău face cunoscută implementarea proiectului european „Sustainable Destinations Black Sea Network (SUSDEST-NET)”, finanțat prin Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021–2027, cu sprijinul Uniunii Europene. Proiectul se va desfășura în perioada noiembrie 2025 – mai 2028 și are ca obiectiv consolidarea unei regiuni a Mării Negre mai competitive, mai inteligente și mai sustenabile, prin […] Articolul Chișinăul se alătură rețelei regionale pentru dezvoltarea destinațiilor turistice durabile din Bazinul Mării Negre apare prima dată în Bani.md.
11:40
Proprietarii de terenuri agricole vor plăti cu 100% mai mult pentru polița medicală în 2026 # Bani.md
Proprietarii de terenuri cu destinație agricolă se numără printre categoriile care vor plăti mai mult pentru asigurarea medicală în anul 2026. Potrivit proiectului de lege a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026, aceștia vor achita o primă de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă de 2 527 de lei, față […] Articolul Proprietarii de terenuri agricole vor plăti cu 100% mai mult pentru polița medicală în 2026 apare prima dată în Bani.md.
10:50
Aurul sparge pragul de 4400 de dolari pe uncie pentru prima dată, pe fondul așteptărilor de reduceri de dobândă ale Fed # Bani.md
Prețul aurului a depășit luni, pentru prima dată, nivelul de 4.400 de dolari pe uncie, susținut de așteptările tot mai mari privind noi reduceri ale ratelor dobânzilor în SUA și de cererea puternică pentru active de refugiu. Raliului i s-a alăturat și argintul, care a atins un maxim istoric, notează Reuters. Aurul spot a crescut […] Articolul Aurul sparge pragul de 4400 de dolari pe uncie pentru prima dată, pe fondul așteptărilor de reduceri de dobândă ale Fed apare prima dată în Bani.md.
10:10
Liderul nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, afirmă că în această iarnă persistă riscul repetării crizei energetice din luna ianuarie, când regiunea transnistreană a rămas fără gaze naturale. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat agenției RIA Novosti. „Există un anumit mecanism de livrare a gazelor naturale și un sistem de decontări. La sfârșitul lunii […] Articolul Transnistria, în prag de colaps energetic! Avertisment dur înainte de sărbători apare prima dată în Bani.md.
09:50
Transportatorii amenință cu proteste, acuzând MIDR și ANTA de corupție: ”Experimentele incompetenților distrug ramura” # Bani.md
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) avertizează asupra declanșării unor proteste la nivel național, acuzând Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Agenția Națională Transport Auto (ANTA) de corupție, incompetență și promovarea unor modificări legislative care ar putea agrava criza transportului public de pasageri. Într-o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului Alexandru Munteanu, APOTA susține […] Articolul Transportatorii amenință cu proteste, acuzând MIDR și ANTA de corupție: ”Experimentele incompetenților distrug ramura” apare prima dată în Bani.md.
09:40
Philip Morris Moldova: Anul 2025 a fost marcat de parteneriate inspiraționale pentru comunitate și mediu # Bani.md
Crearea unui viitor fără fum într-un mod responsabil și sustenabil rămâne obiectivul primordial al Philip Morris Moldova. În 2025, compania a realizat mai multe investiții în portofoliul de produse fără fum, integrând în același timp principiile sustenabilității în fiecare etapă a activității, transmite BussinesClass. Începutul anului a fost marcat de lansarea dispozitivelor recondiționate Iluma Refreshed […] Articolul Philip Morris Moldova: Anul 2025 a fost marcat de parteneriate inspiraționale pentru comunitate și mediu apare prima dată în Bani.md.
09:40
Fostul director al Asociației Forța Fermierilor, Alexandr Slusari, avertizează că Republica Moldova riscă probleme serioase la exportul cerealelor și oleaginoaselor în Uniunea Europeană, dacă Guvernul nu va prelungi mecanismul de licențiere a importurilor din Ucraina. Potrivit lui Slusari, termenul de valabilitate al licențierii expiră la 31 decembrie, iar autoritățile nu au anunțat până acum nicio […] Articolul Grâu „ucrainean” sub steag moldovenesc? Expiră licențierea, iar UE poate închide piața apare prima dată în Bani.md.
09:30
Moldovenii au scos aproape 40 de milioane de lei din buzunar într-o singură săptămână, la vamă # Bani.md
Circa 39,4 milioane de lei au fost achitați de moldoveni, în perioada 15–21 decembrie, pentru bunurile introduse în țară a căror valoare în vamă a depășit limita neimpozabilă de 150 de euro. Suma reprezintă circa 4% din totalul încasărilor realizate de Serviciul Vamal în intervalul respectiv. În aceeași perioadă, încasările totale ale Serviciului Vamal la […] Articolul Moldovenii au scos aproape 40 de milioane de lei din buzunar într-o singură săptămână, la vamă apare prima dată în Bani.md.
Ieri
13:30
Depozitele noi s-au prăbușit în noiembrie. Minus 20% într-o singură lună, în pofida dobânzilor mai mari # Bani.md
Depozitele noi atrase la termen au totalizat 3,57 miliarde lei în noiembrie 2025, înregistrând o scădere abruptă de 20,3% față de luna precedentă, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei. Depozitele în moneda națională au reprezentat 74,8% din total, însumând 2,67 miliarde lei, în descreștere cu 14,7% față de octombrie. Mult mai accentuată a […] Articolul Depozitele noi s-au prăbușit în noiembrie. Minus 20% într-o singură lună, în pofida dobânzilor mai mari apare prima dată în Bani.md.
13:20
Creditele noi acordate în noiembrie 2025 au totalizat 6,93 miliarde lei, în scădere cu 1,6% față de luna precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Împrumuturile în moneda națională au reprezentat 71,9% din total ( 4,98 miliarde lei ), înregistrând o diminuare ușoară, de 0,6% față de octombrie. Din perspectiva maturităților, cele mai […] Articolul Dobânzile scad, dar moldovenii nu mai cred în împrumuturile de la bănci apare prima dată în Bani.md.
13:00
Atacurile din sudul Ucrainei mută rutele logistice! Mai mult transport de mărfuri prin Moldova # Bani.md
Fluxurile de transport de mărfuri din Ucraina vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova, ca urmare a intensificării atacurilor Federației Ruse asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei. Anunțul a fost făcut de Centrul Național de Management al Crizelor. Potrivit autorităților, bombardarea recentă a podului de pe traseul Odesa–Reni, care traversează râul Nistru, […] Articolul Atacurile din sudul Ucrainei mută rutele logistice! Mai mult transport de mărfuri prin Moldova apare prima dată în Bani.md.
12:50
Un singur om, mai bogat decât jumătate din lume. Averea lui Elon Musk a depășit 700 de miliarde de dolari # Bani.md
Averea lui Elon Musk a crescut spectaculos la 749 de miliarde de dolari, la finalul zilei de vineri, după ce Curtea Supremă din Delaware a decis reinstalarea opțiunilor pe acțiuni Tesla, în valoare de 139 de miliarde de dolari, care fuseseră anulate anul trecut. Informația apare în clasamentul miliardarilor realizat de Forbes. Pachetul de remunerare […] Articolul Un singur om, mai bogat decât jumătate din lume. Averea lui Elon Musk a depășit 700 de miliarde de dolari apare prima dată în Bani.md.
12:40
Compania feroviară ucraineană Ukrzaliznytsia anunță că, începând din 20 decembrie a suplimentat numărul vagoanelor de la Kiev și Odesa. Compania ucraineană susține că deja a pus în vânzare biletele, ca reacție la dificultățile apărute în traversarea frontierei Republicii Moldova prin alte tipuri de transport. Potrivit companiei, decizia vine ca răspuns prompt la situația de la […] Articolul Ucraina suplimentează trenurile spre Chișinău. Mai multe vagoane din Odesa și Kiev apare prima dată în Bani.md.
12:10
În anul 2028, Samarkan, orașul de pe Drumul Mătăsii va găzdui Congresul Internațional de Astronautică (IAC). FOTO Getty Images Sosirile de turiști în Uzbekistan au crescut cu 73% față de 2019 și au depășit țintele naționale, asta datorită investițiilor, a călătoriilor fără viză și a promovării globale. Uzbekistan s-a clasat între cele șapte destinații cu […] Articolul Țara despre care nu vorbea nimeni a devenit noua obsesie a turiștilor. Care e secretul? apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Vlad Musteață, Founder & CEO al North Bucharest Investments, a fost distins cu titlul de Business Champion în cadrul Business Champions Awards Gala, organizată de Business Review. Premiul recunoaște leadershipul lui Vlad Musteață și modul în care acesta reușește să convertească performanța comercială în impact pozitiv pentru comunitate, printr-o organizație centrată pe oameni și o […] Articolul Vlad Musteață, distins cu titlul de Business Champion la gala Business Review apare prima dată în Bani.md.
11:10
Platforma TikTok a semnat un acord privind separarea diviziei sale din Statele Unite într-o companie mixtă aflată sub controlul investitorilor americani. Informația reiese dintr-un memorandum intern al companiei și a fost relatată de Axios. Finalizarea tranzacției este programată pentru data de 22 ianuarie. Noua entitate, TikTok USDS Joint Venture LLC, va avea o evaluare estimată […] Articolul TikTok s-a rupt de China. Noua companie din SUA, evaluată la 14 miliarde de dolari apare prima dată în Bani.md.
11:10
Europa a ajuns să susțină Ucraina printr-un model financiar tot mai fragil, după ce ideea unui „împrumut reparatoriu” a eșuat sau, cel puțin, a fost amânată pe termen nedeterminat, scrie revista The Spectator într-o analiză semnată de comentatorul Owen Matthews. Potrivit autorului, odată cu blocarea acestui mecanism financiar, sistemul de „susținere vitală” a Kievului a […] Articolul Război plătit din împrumuturi. Viitorul Ucrainei, amanetat apare prima dată în Bani.md.
11:00
Confiscarea activelor rusești înghețate s-a transformat într-un test major de unitate și voință politică, pe care Europa nu a reușit să îl depășească, notează Bloomberg într-o analiză semnată de comentatorul Mark Champion. Potrivit sursei citate, pentru a decide cum va continua Uniunea Europeană finanțarea Ucraina, nu a mai fost nevoie nici măcar de cele „trei […] Articolul Europa a cedat. Confiscarea banilor Rusiei a eșuat apare prima dată în Bani.md.
10:50
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat în cadrul emisiunii de la Realitatea TV că Republica Moldova își dorește un nou acord cu Fondul Monetar Internațional care să confirme angajamentul autorităților pentru reforme economice și responsabilitate fiscală, nu unul centrat pe atragerea de finanțare. Potrivit ministrului, viitorul acord urmează să fie discutat și negociat în detaliu, […] Articolul Fără bani, cu biciul FMI. Gavriliță: Nu e neapărat ceva dureros apare prima dată în Bani.md.
10:30
Lovitură pentru fermieri. Grâul se ieftinește, rapița stagnează, doar floarea-soarelui mai ține piața # Bani.md
Piața cerealelor din Bazinul Mării Negre traversează o fază de evoluție laterală, cu accente clare de slăbiciune, iar grâul este cultura care reflectă cel mai fidel starea de suprasaturare a pieței globale, arată analiza economistului Iurie Rija. În ultima lună, contractele futures pentru grâu pe bursa Euronext–MATIF s-au corectat de la 190 la 185 euro […] Articolul Lovitură pentru fermieri. Grâul se ieftinește, rapița stagnează, doar floarea-soarelui mai ține piața apare prima dată în Bani.md.
19 decembrie 2025
20:00
Gavriliță dă asigurări că Moldova va avea un memorandum cu FMI în 2026: Acordul, mai important decât banii # Bani.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a dat asigurări, în cadrul emisiunii de la Realitatea TV, că Republica Moldova va semna un nou acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI) în anul 2026. Potrivit oficialului, un astfel de acord ar transmite un semnal important de credibilitate pentru ceilalți parteneri externi ai țării. „În primul rând s-ar bucura și […] Articolul Gavriliță dă asigurări că Moldova va avea un memorandum cu FMI în 2026: Acordul, mai important decât banii apare prima dată în Bani.md.
19:50
Ministrul Finanțelor, Gavriliță: Moldova nu mai este o țară săracă, ci cu venituri medii superioare # Bani.md
Republica Moldova nu se află într-o criză generală de bani, iar accesul la finanțare nu reprezintă, în prezent, o problemă majoră, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii de la Realitatea TV. Potrivit oficialului, țara se află într-o etapă de dezvoltare care presupune o schimbare de paradigmă în modul de finanțare a economiei. […] Articolul Ministrul Finanțelor, Gavriliță: Moldova nu mai este o țară săracă, ci cu venituri medii superioare apare prima dată în Bani.md.
17:30
Locuitorii municipiului Chișinău au avut în anul 2024 un profil de consum alimentar diferit față de media Uniunii Europene, cu un accent pe pâine, lactate și ouă, dar cu un consum mai redus de pește și uleiuri vegetale. Datele reies din statistica oficială privind consumul anual mediu de alimente pe persoană, comparate cu estimările pentru […] Articolul Chișinăul mănâncă mai multă pâine și mai puțină carne față de locutorii din UE apare prima dată în Bani.md.
16:40
Salarii înghețate, revoltă în educație: peste 10 mii de persoane au semnat petiția sindicatelor pentru audieri publice # Bani.md
Peste 10 mii de persoane au semnat o petiție publică, lansată de Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ), prin care este solicitată organizarea unor audieri publice privind înghețarea valorii de referință în bugetul de stat pentru anul 2026 la nivelul de 2500 de lei. Demersul a fost făcut public pe 19 decembrie 2025. În […] Articolul Salarii înghețate, revoltă în educație: peste 10 mii de persoane au semnat petiția sindicatelor pentru audieri publice apare prima dată în Bani.md.
16:20
Economia Rusiei va creşte cu doar 1% în 2025, al patrulea an al războiului din Ucraina, a recunoscut vineri preşedintele rus, Vladimir Putin, în timpul intervenţiei sale în faţa presei şi a cetăţenilor, transmisă în direct la televiziune, informează EFE, potrivit Agerpres. “Creşterea PIB-ului (în 2025) este de 1%”, a afirmat el şi a adăugat […] Articolul Rusia plătește nota războiului: creșterea economică în 2025 va fi de doar 1% apare prima dată în Bani.md.
16:10
În anul de studii 2025/26, în Republica Moldova funcționează 16 instituții de învățământ superior, dintre care 11 sunt publice și 5 private. Majoritatea universităților publice sunt amplasate în municipiul Chișinău, iar câte o instituție activează în Bălți, Cahul și Comrat. Instituțiile private sunt concentrate preponderent în capitală, cu o unitate în orașul Taraclia, arată datele […] Articolul Tot mai mulți studenți străini vin în Moldova. România domină topul apare prima dată în Bani.md.
16:10
Republica Moldova aruncă anual cantități de produse alimentare suficiente pentru a hrăni peste un milion de persoane care, în prezent, nu își permit o alimentație adecvată, iar în perioada sărbătorilor risipa crește semnificativ. Declarațiile au fost făcute de economistul Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, în cadrul emisiunii „Analize economice cu Veaceslav […] Articolul Țară săracă, risipă bogată. Moldova aruncă mâncare de un milion de oameni apare prima dată în Bani.md.
14:00
Statele Unite au suspendat pe termen nedeterminat primirea cererilor pentru programul Green Card (Diversity Visa), în urma a două atacuri armate care au avut loc la campusurile Universității Brown și Institutului de Tehnologie din Massachusetts (MIT). Anunțul a fost făcut de secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, care a precizat că decizia a fost luată […] Articolul SUA a suspendat programul Green Card. Moldovenii care au aplicat, puși pe pauză apare prima dată în Bani.md.
13:40
Chișinăul scoate bani grei din chirii: 14 loturi adjudecate contra unei sume de peste 328 mii de lei # Bani.md
14 loturi au fost adjudecate în cadrul licitației „cu strigare” organizate pe 19 decembrie de către Primăria Chișinău pentru obținerea dreptului de locațiune a spațiilor cu altă destinație decât cea locativă, aflate în proprietatea municipiului Chișinău, valoarea totală a acestora fiind de 328 250 de lei. Cele mai mari sume oferite de participanți pentru loturile […] Articolul Chișinăul scoate bani grei din chirii: 14 loturi adjudecate contra unei sume de peste 328 mii de lei apare prima dată în Bani.md.
12:50
CCI cere înăsprirea regulilor din comerțul interior: practicile neloiale continuă să afecteze producătorii locali # Bani.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) anunță că rămâne implicată activ în consultările cu autoritățile publice și cu companiile din domeniul agroalimentar privind aplicarea Legii nr. 231 privind comerțul interior. Analiza impactului articolului referitor la practicile comerciale neloiale, introdus în 2023, arată că, în pofida modificărilor legislative, persistă practici abuzive […] Articolul CCI cere înăsprirea regulilor din comerțul interior: practicile neloiale continuă să afecteze producătorii locali apare prima dată în Bani.md.
12:40
Primaudit Company a fost desemnată auditor al Moldovagaz pentru efectuarea auditului obligatoriu al raportului financiar individual și al situațiilor financiare consolidate ale grupului Moldovagaz pentru anul 2025. Decizia a fost aprobată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, desfășurată la 19 decembrie 2025, a anunțat președintele Moldovagaz, Vadim Ceban. Potrivit hotărârii acționarilor, costul serviciilor de […] Articolul Moldovagaz își numește auditorul, dar riscă falimentul din cauza datoriilor către Gazprom apare prima dată în Bani.md.
12:30
Grupul Electrica din România își extinde operațiunile regionale prin preluarea unei firme de furnizare din Chișinău # Bani.md
Grupul Electrica din România a decis să cumpere de la filiala sa Electrica Furnizare toate părțile sociale, deținute în proporție de 100%, în societatea Electrica Furnizare Grup SRL din Chișinău. Prețul tranzacției urmează să fie stabilit în baza unui raport de evaluare, iar operațiunea este susținută financiar inclusiv prin creditul sindicalizat de 3,1 miliarde de […] Articolul Grupul Electrica din România își extinde operațiunile regionale prin preluarea unei firme de furnizare din Chișinău apare prima dată în Bani.md.
12:20
Motorina va costa sub 19 lei pentru un litru în acest weekend, iar benzina se apropie de un nou minim al ultimilor trei ani, pe fondul continuării ieftinirii carburanților pe piața din Republica Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, reducerile cumulate din ultimele săptămâni depășesc doi lei la motorină și un leu la […] Articolul Weekend cu noi ieftiniri la carburanți: motorina ajunge la 18,97 lei/litru apare prima dată în Bani.md.
11:50
Industria și-a turat motoarele! Producția a crescut cu 11,6% în octombrie, dar extracția s-a prăbușit cu peste 20% # Bani.md
Industria din Republica Moldova a accelerat în octombrie 2025. Potrivit Biroului Național de Statistică, producția industrială a crescut cu 11,6% față de octombrie 2024, pe serie brută. Creșterea a fost susținută în principal de sectorul energetic, unde producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au explodat cu 37%, […] Articolul Industria și-a turat motoarele! Producția a crescut cu 11,6% în octombrie, dar extracția s-a prăbușit cu peste 20% apare prima dată în Bani.md.
11:10
Controale ample vor fi desfășurate la societățile de asigurare din Republica Moldova, după ce Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a decis inițierea unui control tematic privind respectarea obligațiilor legale în domeniul asigurărilor RCA interne. Verificările vor viza respectarea termenelor de instrumentare a dosarelor de daune și a termenelor-limită de plată […] Articolul CNPF taie în carne vie la asigurători: întârzierile la despăgubirile RCA, verificate apare prima dată în Bani.md.
11:00
Aproximativ 30% dintre angajații din administrația Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) vor fi trimiși în concediu tehnic forțat, în perioada 22 decembrie – 12 ianuarie. Informația a fost confirmată pentru BANI.MD de directorul CFM, Serghei Cotelnic. Este vorba de 700 și 1000 de persoane Potrivit acestuia, salariații vizați de măsură vor primi […] Articolul Criză pe șine! O treime dintre șefii de la CFM, trimiși acasă cu bani mai puțini apare prima dată în Bani.md.
