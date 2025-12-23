„Cooperăm cu autoritățile moldovene pe aspecte operaționale”: Diplomat american, despre combaterea migrației ilegale în SUA

13:00

Calea Ferată din Ucraina a anunțat că va adăuga vagoane suplimentare la trenurile care fac legătura între Kiev și Chișinău, iar garnitura va prelua și pasageri din Odesa. Biletele pentru aceste curse au fost puse în vânzare începând cu 20 decembrie. Măsura survine după ce podul de la Palanca, la granița cu Ucraina, a fost […] The post Ucraina suplinește numărul vagoanelor pe ruta Kiev – Chișinău, după ce podul de peste Nistru a fost grav avariat de drone appeared first on NewsMaker.