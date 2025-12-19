Opoziția contra emisarilor speciali ai Maiei Sandu. Dodon, Caraman, Vartanean și Costiuc merg la Curtea Constituțională

20:50

Fundația Justiție pentru Jurnaliști, împreună cu 31 de organizații ale societății civile din întreaga Europă, solicită statelor membre ale Consiliului Europei să ia măsuri imediate și coordonate ca răspuns la amenințarea tot mai mare a represiunii transnaționale asupra jurnaliștilor. „Îndemnăm la adoptarea unei Convenții dedicate