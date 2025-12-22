"Crosul de Crăciun" - competiție organizată la Ialoveni
22 decembrie 2025
Consiliul raional Ialoveni a organizat Crosul de Crăciun, ediția I – un eveniment sportiv desfășurat în spiritul sărbătorilor de iarnă, dedicat promovării unui mod de viață activ.La competiție au participat peste 200 de sportivi și iubitori ai sportului, la 16 probe de concurs: copii, tineri și adulți din localitățile raionului Ialoveni.{{852828}}Aceștia au dat dovadă de perseverență și en
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă, menționînd că, în aceste zile premergătoare Crăciunului, Primăria Chișinău este vizitată de numeroși colindători.Edilul a subliniat importanța păstrării și transmiterii tradițiilor, exprimîndu-și bucuria că acestea continuă să fie respectate de noile generații.{{855008}}
Fostul primar al satului Boldureşti, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei, va fi adus silit la următoarea ședința de judecată.Astăzi, 22 decembrie, urma să continue audierea acestuia, dar el nu s-a prezentat. Cu o oră înainte de proces, el a expediat un demers la care a atașat un certificat medical fără semn
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping, a subliniat necesitatea accelerării dezvoltării Beijingului ca centru internațional al inovării științifice și tehnologice, precum și ca oraș capabil să atragă talente de înalt nivel.Obiectivul este transformarea capitalei Chinei într-o sursă majoră de inovație independentă și originală, scrie romanian.cgtn.co
Bazinul Școlii Sportive pentru Copii și Juniori Nr. 11 din Capitală a găzduit Campionatul Republicii Moldova la înot „Delfinul Vesel”, ediția de iarnă 2025.La competiție au participat aproximativ 300 de sportivi din diferite localități ale țării, membri ai Federației Independente de Sporturi Nautice din Republica Moldova.Campionatul a avut drept obiectiv promovarea înotului, dezvoltarea ab
Cîntărețul și chitaristul britanic Chris Rea s-a stins din viață la vîrsta de 74 de ani.În declarația familiei muzicianului se menționează că acesta a murit liniștit pe 22 decembrie în spital, după o scurtă boală, înconjurat de cei dragi, relatează meduza.Muzicianul fusese diagnosticat anterior cu cancer, iar în 2001 a fost operat pentru înlăturarea pancreasului.Autorul unor hituri pre
Astăzi a avut loc ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, în cadrul căreia s-a analizat activitatea PSRM în anul 2025 şi s-au stabilit obiectivele principale pentru anul următor.În urma reuniunii, Consiliul Republican a adoptat o declarație cu titlul: „Anul 2026 – anul luptei pentru suveranitate, justiție socială și valori tradiționale”.Documentul
Cooperarea economică, investițiile și extinderea parteneriatelor comerciale moldo-chineze au fost principalele subiecte de discuții la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Ambasadoarea Chinei, Zhihua Dong.Conform datelor, în Republica Moldova activează 81 de companii cu capital chinez.În discuții, oficialii au exprimat interesul pentru extinderea cooperării în turism, sporir
După instalarea a 25 de camere de supraveghere la clădirea fostului Hotel „Național”, autoritățile municipale raportează o reducere semnificativă a incidentelor și a plîngerilor către poliție.Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat în cadrul ședinței operative din 22 decembrie că simpla prezență a sistemului de monitorizare video a avut un efect imediat asupra ordinii
Rada Supremă a început să lucreze la un grup de lucru pentru a studia rapid posibilitățile de organizare a alegerilor prezidențiale în Ucraina.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd mesajul pe Telegram al șefului fracțiunii „Servitorul poporului” din Rada Supremă, David Arakhamia.„Conform acordului preliminar, în Rada Supremă se formează un grup de lucru pentru examinarea rapidă a c
Prima reuniune din acest an a experților din domeniul ocrotirii sănătății a avut loc la Bender # Noi.md
Astăzi, 22 decembrie 2025, în incinta sediului din or. Bender al Misiunii OSCE în Moldova, s-a desfășurat reuniunea comună a grupurilor de lucru pentru ocrotirea sănătății, cu participarea experților de profil de pe ambele maluri ale Nistrului.Delegația din partea Chișinăului a fost condusă de către secretarul de stat al Ministerului Sănătății, dl Ion Prisăcaru, conducătorul grupului de lucru
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi, 22 decembrie 2025, Raportul privind implementarea parțială a votului prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.Documentul analizează modul de organizare și derulare a acestei metode alternative de vot și propune direcții de îmbunătățire a procesului electoral pentru viitor.{{854446}}Raportul, structurat în șapte
Ministerul Comerțului de la Beijing a anunțat că, din 23 decembrie, va impune taxe vamale provizorii cuprinse între 21,9% și 42,7% la anumite produse lactate importate din UE, în urma investigației anti-subvenții demarate cu mai mult de un an în urmă, transmite Reuters.Datele preliminare arată că produsele lactate importate din UE sînt subvenționate, provocînd pagube semnicative industriei int
Folosirea fondurilor bugetare de către muzeele naționale: Ce nereguli arată datele unui audit # Noi.md
Curtea de Conturi (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra folosirii mijloacelor financiare alocate în anii 2023–2024 de la bugetul de stat și asupra gestionării patrimoniului public de către muzeele publice în care Ministerul Culturii are calitatea de fondator.Misiunea de audit s-a referit la evaluarea modului în care instituțiile muzeale și autoritatea fondatoare au respec
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au documentat o tentativă de scoatere ilicită a lingourilor din aur, găsite în bagajul unui cetățean străin.{{855260}}În timpul verificărilor de specialitate, în bagajul de mînă al persoanei, în vîrstă de 42 de ani, care urma să se îmbarce la cursa Chișinău - Antalya, au fost identificate șas
Dorin Junghietu: Recuperarea investiției liniei Vulcănești–Chișinău se face prin tariful de transport # Noi.md
Costurile de construcție ale liniei electrice aeriene Chișinău–Vulcănești vor fi acoperite prin tariful de transport al energiei electrice, însă fără a avea un impact major asupra facturilor plătite de consumatori.Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, pe 22 decembrie, în cadrul unei conferințe de presă privind bilanțul sectorului energetic pentru anul 2025, informeaz
Primăria Chișinău informează că, în contextul sărbătorilor de iarnă din decembrie 2025 și ianuarie 2026, instituțiile publice de învățămînt general care oferă servicii de educație timpurie vor activa după un program special.Astfel, în data de 31 decembrie 2025 (Ajunul Anului Nou), grădinițele de copii, școlile primare-grădinițe, gimnaziile-grădinițe și liceele cu grupe preșcolare vor funcționa
Ministerul Finanțelor a elaborat și a propus pentru consultări publice proiectul hotărârii Guvernului privind stabilirea marjei maxime pentru creditele acordate în cadrul Programului de stat „Prima casă” pentru anul 2026.Conform Legii privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă”, Guvernul stabilește anual marja maximă, care reprezintă una dintre componentele r
Președinta Maia Sandu a discutat cu reprezentanții diasporei despre întoarcerea și reintegrarea cetățenilor acasă # Noi.md
Președinta Maia Sandu a avut astăzi un dialog cu reprezentanți ai diasporei, axat pe îmbunătățirea politicilor publice destinate revenirii și reintegrării în Republica Moldova.La eveniment au participat peste o sută de persoane: reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ambasadori ai Republicii Moldova în state cu comunități numeroase de moldoveni, precum și membri ai diaspore
CEC aprobă organizarea referendumului pentru revocarea unui primar și stabilește noi alegeri locale # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat astăzi un grup de inițiativă format din 22 de persoane, care va colecta semnături pentru inițierea unui referendum local privind revocarea primarului comunei Sadîc, raionul Cantemir.Potrivit hotărîrii CEC, grupul are termen pînă la 20 februarie 2026 pentru a strînge semnăturile a cel puțin 10% dintre cetățenii cu drept de vot din localitate, ceea
La data de 22 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința vicepreședintei organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor” a fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvîrșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de
Pentru a proteja consumatorii, țara noastră aplică norme stricte de utilizare a aditivilor alimentari, garantînd, astfel, o protecție sporită a sănătății cetățenilor și un comerț echitabil, notează Noi.md.Aditivii alimentari sînt substanțe care, în mod normal, nu se consumă ca alimente în sine și nu se folosesc ca ingrediente alimentare, dar, în cantități foarte mici, au un rol esențial în pro
Alertă cu bombă la primăria municipiului Edineț.Toate persoanele din clădire au fost evacuate, iar zona a fost încercuită de oamenii legii, transmite Realitatea.md
Bucuria sărbătorilor de iarnă începe cu responsabilitate și grijă – recomandările IGSU pentru prevenirea situațiilor de risc # Noi.md
Sărbătorile de iarnă aduc în casele oamenilor lumină, culoare și emoție, iar bradul de Crăciun rămîne simbolul principal al acestor momente pline de magie.Pentru ca atmosfera de sărbătoare să fie una sigură și lipsită de incidente, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să acorde o atenție deosebită instalării și împodobirii brazilor de Crăciun.Pomii naturali t
Instituțiile de învățămînt din întreaga țară pot beneficia de renovarea, reabilitarea sau construcția blocurilor sanitare prin Programul de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în școli, destinat unităților primare, gimnaziale și liceale.Proiectele vor fi selectate printr-un concurs organizat de Ministerul Educației și Cercetării. Conform Regulamentului privind organizarea procedu
În perioada 20–21 decembrie, în incinta CSC „Dinamo” al MAI, s-a desfășurat Campionatul Republicii Moldova la Powerlifting, competiție care a reunit peste 60 de sportivi din întreaga țară.Sportivii Poliției Naționale au înregistrat rezultate remarcabile, ocupînd prima treaptă a podiumului și confirmînd nivelul înalt de pregătire și profesionalism.La competiție s-au evidențiat:Trele
În ajunul sărbătorilor de iarnă, artiștii Costi Burlacu și Corina au lansat un nou videoclip muzical, cu un mesaj cald și profund dedicat familiei, apropierii dintre oameni și spiritului sărbătorilor de Anul Nou, notează Noi.md.Piesa, intitulată „Sărbătorile ne-adună”, este gândită ca o invitație la unitate, recunoștință și gânduri bune transmise celor dragi, fiind lansată chiar în perioada în
Cea mai mare grădiniță din Chișinău, „Spicușor” din sectorul Ciocana, eficientizată energetic în anul 2024, a dezvelit vineri două picturi murale pe pereții exteriori, executate de artiști plastici locali și copiii din instituție ca parte a procesului de renovare.Investiția face parte dintr-un proiect național de eficiență energetică, sprijinit de BERD, BEI și fondul E5P, care vizează moderniz
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță lansarea unei linii telefonice dedicate combaterii corupției, destinată recepționării informațiilor privind acte de corupție și comportamente conexe.Noul serviciu poate fi accesat la numărul (022) 78-47-67. Acesta a fost instituit în conformitate cu prevederile Legii pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului lin
O instanță franceză l-a condamnat pe Filat. Fostul premier: "Decizie motivată politic" # Noi.md
O instanță franceză l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier, Vlad Filat, la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție.Prin această decizie datată cu 8 decembrie, Tribunalul corecțional din Paris a emis un mandat de arestare pe numele lui Vlad Filat, care nu s-a prezentat la proces.În dosar
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a venit cu o reacție la scrisoarea Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), care s-a adresat cu o scrisoare deschisă către prim-ministrul, Alexandru Munteanu, notează Noi.md. În scrisoare, APOTA menționează despre criza profundă în care se află transporturile naționale de pasageri, criză care ar fi o consecință a
Astăzi, în urma consultărilor dintre Statele Unite și Rusia la Miami, s-a înregistrat un progres în negocierile privind Ucraina.Potrivit RBC-Ucraina, despre aceasta a anunțat vicepreședintele SUA, Jay D. Vance, într-un interviu acordat UnHerd.Potrivit lui Vance, negociatorii americani i-au furnizat informații actualizate cu privire la dialogul cu partea rusă.„Azi dimineață am primit in
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a găzduit-o pe ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, aflată la Chișinău, notează Noi.md.Discuțiile s-au referit la consolidarea Parteneriatului Strategic dintre Republica Moldova și România, cooperarea bilaterală în domeniile politic, economic și al securității, precum și susținerea parcur
Mai multe camere în mașinile de examinare auto. De ce va fi înregistrat suplimentar pasagerul din dreapta # Noi.md
Autoritățile responsabile cu examinarea pentru obținerea permisului de conducere au anunțat introducerea unor măsuri suplimentare de securizare a procesului, prin creșterea numărului de camere de supraveghere în vehiculele utilizate la probele practice.Dacă pînă acum mașinile erau echipate cu patru camere, acum s-a trecut la șase, pentru a înregistra din unghiuri suplimentare. Decizia vine în
Facturi mari la încălzire? Află ce tehnică își recuperează rapid investiția și începe să-ți economisească bani. Comparăm radiatoare, pompe de căldură și termostate inteligente.Investiție în confort: ce tehnică își recuperează costul cel mai repede iarna?Iarna în Moldova este întotdeauna o provocare pentru bugetul familiei. Odată cu venirea frigului, facturile la utilități — gaz și electric
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în ultima săptămînă, sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de peste 73,6 milioane de lei, în cadrul executării unei cereri de asistență juridică internațională din Italia.Bunurile au fost indisponibilizate în dosare ce vizează infracțiuni de spălare de bani, furt, escroc
Sute de sportivi din 32 de raioane ale țării au participat la Campionatul Moldovei la Lupta Voievod # Noi.md
Federația de Lupte Naționale Voievod organizează unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale anului — Campionatul Republicii Moldova la Lupta Voievod, competiție care a reunit aproximativ 400 de sportivi din 32 de raioane ale țării, notează Noi.md.Potrivit președintelui federației, Nicolae Pascaru, campionatul reprezintă nu doar o competiție națională de anvergură, ci și un criteri
„Cursa spre Polul Nord”: primul tren tematic de Crăciun din Chișinău a adus magia sărbătorilor pentru copii # Noi.md
Gara Feroviară Chișinău a găzduit un eveniment în premieră pentru Republica Moldova: lansarea primului tren tematic de Crăciun, „Cursa spre Polul Nord”, un proiect caritabil organizat de Radio Ai Noștri, dedicat copiilor cu nevoi speciale și celor din familii social-vulnerabile, notează Noi.md.Pentru prima dată, un tren de călători a fost transformat într-o experiență festivă completă: dec
Producția locală sub amenințare: Fermierii cer Guvernului să limiteze importurile ucrainene # Noi.md
Asociația Obștească Forța Fermierilor a solicitat din nou Guvernului Republicii Moldova să prelungească sistemul de licențiere pentru importurile de cereale și oleaginoase din Ucraina, subliniind că măsura este esențială pentru protecția producției interne și a exporturilor către Uniunea Europeană.Reprezentanții asociației au precizat că promisiunile anterioare privind instituirea unui mecanis
În data de 19 decembrie, Comisia de evaluare a procurorilor a desfășurat audieri publice cu participarea procurorilor din Procuratura Anticorupție, Vitalie Ivanov și Victor Cazacu.În cazul procurorului Vitalie Ivanov, Completul B a analizat informațiile relevante privind integritatea etică și financiară și a informat subiectul că nu a identificat dubii privind respectarea criteriilor de integr
Rezultatele înregistrate de Poliția Națională în combaterea criminalității organizate și transfrontaliere au fost puse în evidență în cadrul întrevederii desfășurate între șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu și Directorul pentru operațiuni al Centrului pentru Aplicarea Legii din Europa de Sud-Est (SELEC), Chavdar Georgiev.În cadrul discuțiilor a fost apreciat nivelul de dezvoltare ins
Serviciul Vamal al Republicii Moldova informează agenții economici și publicul larg că marți, 30 decembrie 2025, reprezintă ultima zi operațională pentru efectuarea încasărilor și plăților bugetare.Autoritățile subliniază că 31 decembrie 2025 va fi dedicată exclusiv operațiunilor interne și procedurilor de închidere a anului bugetar, fără procesarea plăților externe.Pentru ziua de 30 decem
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a trasat principalele direcții ale politicii externe pentru anul 2026.În discursul său, șefa statului a subliniat că contextul regional și internațional marcat de intensificarea amenințărilor hibride, rămîne unul complicat.În aceste condiții geopolitice, pentru Republica Moldova există o singu
Poliția a scos din circuit o cantitate mare de droguri sintetice, estimată la milioane de lei # Noi.md
Polițiștii Inspectoratului de la Ciocana, în comun cu ofițerii INI și procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Ciocana, au reținut în flagrant un bărbat de 45 de ani, bănuit de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari.În urma unei informații operative, oamenii legii au intervenit prompt și l-au reținut pe suspect, asupra acestuia fiind găsite două pachete de dimensiuni mari ce c
Weekendul trecut a scos în evidență din nou pericolele traficului rutier: inspectorii de patrulare au înregistrat peste 2 980 de încălcări ale regulilor de circulație, dintre care cea mai gravă a fost conducerea sub influența alcoolului.Astfel, 28 de șoferi au fost depistați băuți la volan și imediat înlăturați de la volan, riscînd să provoace accidente grave sau chiar mortale. Deși numărul lo
În dimineața zilei de 22 decembrie 2025 pompierii din capitală au fost alertați pentru a lichida un incendiu izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”, situat pe strada Titulescu, nr. 18 din municipiul Chișinău.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:43. La fața locului au fost îndreptate cinci echipaje de pompieri și salvatori.{{854304}}Ajunși, angajații IGSU au
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 22 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 23 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,17lei/litru (-15 bani), iar al motorinei standard – 18,82 lei/litru (-15 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2
Poliția Națională vine cu recomandări pentru siguranța cetățenilor în perioada sărbătorilor # Noi.md
Sărbătorile adună familiile împreună, însă pot aduce și situații neplăcute, generate de grabă, aglomerație sau neatenție. Pentru ca fiecare familie să se poată bucura de această perioadă în liniște, Poliția Națională vine cu o serie de recomandări adresate cetățenilor.În spațiile publice, oamenii legii îndeamnă părinții să își supravegheze copiii, să acorde atenție bunurilor personale și să se
Postul Palanca–Maiaki–Udobnoe funcționează fără restricții, dar deplasările rămîn nerecomandate # Noi.md
Poliția de Frontieră anunță că punctele de trecere a frontierei Tudora–Starokazacie și Palanca–Maiaki–Udobnoe funcționează în regim normal.{{854816}}Cu toate acestea, chiar și după ridicarea restricțiilor, autoritățile recomandă cetățenilor să evite, pe cît posibil, deplasările în această direcție.Amintim că în urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei, drone care transportau înc
Primăria municipiului Chișinău a dat startul „Tîrgului cu Tradiție de Crăciun”, un eveniment dedicat sărbătorilor de iarnă, care are loc în sectorul Botanica al Capitalei.Tîrgul este organizat pe bulevardul Dacia, 26, și va fi deschis zilnic, între orele 09:00 și 20:00, pînă pe 31 decembrie.Vizitatorii au ocazia să descopere o gamă variată de produse oferite de producători autohtoni, atent
