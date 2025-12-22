Radu Marian îl provoacă pe Igor Grosu, dar și pe Renato Usatîi să cumpere produse locale și să gătească

Unika.md, 22 decembrie 2025 22:20

Radu Marian îl provoacă pe Igor Grosu, dar și pe Renato Usatîi să cumpere produse locale și să gătească

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum 30 minute
22:40
Servicii stomatologice gratuite sub anestezie generală pentru copiii și adulții cu nevoi speciale Unika.md
Servicii stomatologice gratuite sub anestezie generală pentru copiii și adulții cu nevoi speciale
Acum o oră
22:20
Radu Marian îl provoacă pe Igor Grosu, dar și pe Renato Usatîi să cumpere produse locale și să gătească Unika.md
Radu Marian îl provoacă pe Igor Grosu, dar și pe Renato Usatîi să cumpere produse locale și să gătească
22:10
Incident în traficul din Chișinău: Circulația troleibuzelor, perturbată după prăbușirea unui pilon la intersecția șoselei Hâncești cu strada Academiei Unika.md
Incident în traficul din Chișinău: Circulația troleibuzelor, perturbată după prăbușirea unui pilon la intersecția șoselei Hâncești cu strada Academiei
Acum 2 ore
21:50
Bucuria sărbătorilor de iarnă începe cu responsabilitate și grijă – recomandările IGSU pentru prevenirea situațiilor de risc Unika.md
Bucuria sărbătorilor de iarnă începe cu responsabilitate și grijă – recomandările IGSU pentru prevenirea situațiilor de risc
21:40
Există un punct pe corpul tău care te poate ajuta să trăiești mai mult. Ce spun studiile despre stimularea acestui punct Unika.md
Există un punct pe corpul tău care te poate ajuta să trăiești mai mult. Ce spun studiile despre stimularea acestui punct
21:30
Remedii naturale pentru bilă leneșă și calculi biliari. Plante și soluții de susținere a funcției hepato-biliare Unika.md
Remedii naturale pentru bilă leneșă și calculi biliari. Plante și soluții de susținere a funcției hepato-biliare
21:20
Mai multe străzi din Chișinău rămân mâine fără apă la robinet. Lista completă a adreselor afectate Unika.md
Mai multe străzi din Chișinău rămân mâine fără apă la robinet. Lista completă a adreselor afectate
21:10
Ce spune numărul casei despre tine – energia locuinței și influența asupra vieții Unika.md
Ce spune numărul casei despre tine – energia locuinței și influența asupra vieții
21:10
Ce carențe ascund poftele alimentare? Semnalele pe care să nu le ignori Unika.md
Ce carențe ascund poftele alimentare? Semnalele pe care să nu le ignori
Acum 4 ore
20:50
Turistă la un pas de a-și pierde viața după ce a fost luată de un val uriaș în timp ce poza pe o stâncă periculoasă Unika.md
Turistă la un pas de a-și pierde viața după ce a fost luată de un val uriaș în timp ce poza pe o stâncă periculoasă
20:30
Doliu în familia interpretei Maria Ciorici: „Te vom purta mereu în inimile noastre, în amintiri, în pământul pe care l-ai iubit și în tot ce suntem noi astăzi.” Unika.md
Doliu în familia interpretei Maria Ciorici: „Te vom purta mereu în inimile noastre, în amintiri, în pământul pe care l-ai iubit și în tot ce suntem noi astăzi.”
20:20
Dianna Rotaru si Laura Emilia, protagonistele unui nou videoclip - ”Un Craciun luminos” Unika.md
Dianna Rotaru si Laura Emilia, protagonistele unui nou videoclip - ”Un Craciun luminos”
Acum 6 ore
18:50
Maria Procopenco, nepoata Mariei Bieșu, lansează colindul „Din cer senin” – Un cadou muzical ce aduce liniștea și lumina sărbătorilor Unika.md
Maria Procopenco, nepoata Mariei Bieșu, lansează colindul „Din cer senin” – Un cadou muzical ce aduce liniștea și lumina sărbătorilor
18:40
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv, își va petrece ziua de naștere în Penitenciarul nr. 13. Magistrații au prelungit măsura până la 23 ianuarie 2026 Unika.md
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv, își va petrece ziua de naștere în Penitenciarul nr. 13. Magistrații au prelungit măsura până la 23 ianuarie 2026
18:10
UE deblochează 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina: sprijin pentru finanțe, reforme și drumul spre aderare Unika.md
UE deblochează 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina: sprijin pentru finanțe, reforme și drumul spre aderare
18:10
Polonia, aliat strategic pentru Moldova: proiecte de 15 milioane euro și investiții în economie, securitate și dezvoltare Unika.md
Polonia, aliat strategic pentru Moldova: proiecte de 15 milioane euro și investiții în economie, securitate și dezvoltare
18:10
Igor Grosu, la reuniunea diplomaților moldoveni: „Avem nevoie de ajutorul misiunilor pentru a promova drumul european al Moldovei” Unika.md
Igor Grosu, la reuniunea diplomaților moldoveni: „Avem nevoie de ajutorul misiunilor pentru a promova drumul european al Moldovei”
18:10
Vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani a fostului partid Șor, condamnată la patru ani de închisoare pentru finanțare ilegală Unika.md
Vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani a fostului partid Șor, condamnată la patru ani de închisoare pentru finanțare ilegală
18:00
Maia Sandu, dialog cu diaspora: „Statul trebuie să creeze condiții prietenoase pentru revenirea acasă”. Soluții pentru reintegrarea moldovenilor reveniți Unika.md
Maia Sandu, dialog cu diaspora: „Statul trebuie să creeze condiții prietenoase pentru revenirea acasă”. Soluții pentru reintegrarea moldovenilor reveniți
Acum 8 ore
16:10
Sinteza Centrului Național Anticorupție: Sechestre pe bunuri ilicite de peste 73,6 milioane de lei aplicate de ARBI și condamnări în dosare de corupție Unika.md
Sinteza Centrului Național Anticorupție: Sechestre pe bunuri ilicite de peste 73,6 milioane de lei aplicate de ARBI și condamnări în dosare de corupție
15:40
Investigație TV8: Construcții controversate lângă Parcul Valea Morilor și Circul din Chișinău. Terenuri ocupate ilegal, litigii și conexiuni între proiecte imobiliare Unika.md
Investigație TV8: Construcții controversate lângă Parcul Valea Morilor și Circul din Chișinău. Terenuri ocupate ilegal, litigii și conexiuni între proiecte imobiliare
15:40
Igor Grosu, reales președinte al PAS: „Vom avansa rapid agenda europeană, aceasta este șansa generației noastre” Unika.md
Igor Grosu, reales președinte al PAS: „Vom avansa rapid agenda europeană, aceasta este șansa generației noastre”
15:20
Emilian Crețu, Cetățean de Onoare în satul natal! Mesaj emoționant al actorului: „Sunt primul negurenean” Unika.md
Emilian Crețu, Cetățean de Onoare în satul natal! Mesaj emoționant al actorului: „Sunt primul negurenean”
15:20
Ana Beregoi, sora Iulianei Beregoi, a împlinit 19 ani! Surpriză cu BMW și o piesă dedicată de la Iuliana: „La mulți ani, suflet mic!” Unika.md
Ana Beregoi, sora Iulianei Beregoi, a împlinit 19 ani! Surpriză cu BMW și o piesă dedicată de la Iuliana: „La mulți ani, suflet mic!”
15:10
Tany Vander stârnește controverse în showbiz: acuză o tiktok-eriță că i-ar fi propus o întâlnire soțului. Tatiana Maxian neagă orice implicare Unika.md
Tany Vander stârnește controverse în showbiz: acuză o tiktok-eriță că i-ar fi propus o întâlnire soțului. Tatiana Maxian neagă orice implicare
15:10
Diana Grigor a fost cerută în căsătorie! Primele imagini cu inelul de logodnă Unika.md
Diana Grigor a fost cerută în căsătorie! Primele imagini cu inelul de logodnă
Acum 12 ore
14:50
Șef adjunct la Direcția Arhitectură Chișinău, în conflict de interese: a semnat acte pentru imobilul cumpărat de soția sa. ANI a constatat nereguli Unika.md
Șef adjunct la Direcția Arhitectură Chișinău, în conflict de interese: a semnat acte pentru imobilul cumpărat de soția sa. ANI a constatat nereguli
14:50
Ministerul Infrastructurii răspunde acuzațiilor transportatorilor: „Organizațiile profesionale promovează interesele membrilor lor, dar reforma transportului rutier va fi echilibrată și transparentă” Unika.md
Ministerul Infrastructurii răspunde acuzațiilor transportatorilor: „Organizațiile profesionale promovează interesele membrilor lor, dar reforma transportului rutier va fi echilibrată și transparentă”
14:50
Program special pentru grădinițele din Chișinău de sărbători. Zile libere, orar scurt și grupe de serviciu pentru copii Unika.md
Program special pentru grădinițele din Chișinău de sărbători. Zile libere, orar scurt și grupe de serviciu pentru copii
14:50
Ion Ceban: Municipalitatea va propune reglementări clare pentru gestionarea clădirilor abandonate din Chișinău Unika.md
Ion Ceban: Municipalitatea va propune reglementări clare pentru gestionarea clădirilor abandonate din Chișinău
14:40
Maia Sandu: Aderarea la Uniunea Europeană, prioritate absolută pentru Republica Moldova în 2026. România, partener strategic numărul unu Unika.md
Maia Sandu: Aderarea la Uniunea Europeană, prioritate absolută pentru Republica Moldova în 2026. România, partener strategic numărul unu
14:40
Vlad Filat și fosta soție, Sanda, au fost condamnați în Franța Unika.md
Vlad Filat și fosta soție, Sanda, au fost condamnați în Franța
14:40
Vladimir Filat reacționează după condamnarea în Franța: „O decizie motivată politic, recursul este deja depus” Unika.md
Vladimir Filat reacționează după condamnarea în Franța: „O decizie motivată politic, recursul este deja depus”
14:40
Prognoză meteo: Răcire accentuată și șanse de ninsoare în ajunul Crăciunului pe stil nou. Iarna revine în forță în toată Moldova Unika.md
Prognoză meteo: Răcire accentuată și șanse de ninsoare în ajunul Crăciunului pe stil nou. Iarna revine în forță în toată Moldova
14:20
România va găzdui în 2026 trilaterala miniștrilor de externe din București, Kiev și Chișinău. Reconstrucția Ucrainei, pe agenda discuțiilor Unika.md
România va găzdui în 2026 trilaterala miniștrilor de externe din București, Kiev și Chișinău. Reconstrucția Ucrainei, pe agenda discuțiilor
14:10
Aditivii alimentari: ce sunt, cum sunt reglementați și la ce să fim atenți când citim eticheta. Explicațiile ANSA pentru consumatori Unika.md
Aditivii alimentari: ce sunt, cum sunt reglementați și la ce să fim atenți când citim eticheta. Explicațiile ANSA pentru consumatori
14:10
Atacuri cu drone asupra Odesei: porturi, infrastructură energetică și civilă distruse, peste 120.000 de abonați fără electricitate Unika.md
Atacuri cu drone asupra Odesei: porturi, infrastructură energetică și civilă distruse, peste 120.000 de abonați fără electricitate
13:50
Vizită oficială la Chișinău: Ministra de externe a României, Oana-Silvia Țoiu, și Mihai Popșoi au susținut declarații comune Unika.md
Vizită oficială la Chișinău: Ministra de externe a României, Oana-Silvia Țoiu, și Mihai Popșoi au susținut declarații comune
13:40
Benzina și motorina se ieftinesc. ANRE anunță noi prețuri-plafon pentru 23 decembrie Unika.md
Benzina și motorina se ieftinesc. ANRE anunță noi prețuri-plafon pentru 23 decembrie
13:40
Evacuare rapidă la Liceul „Iulia Hasdeu” din Chișinău după un incendiu la panoul electric. Peste 1.200 de elevi și personal, în siguranță Unika.md
Evacuare rapidă la Liceul „Iulia Hasdeu” din Chișinău după un incendiu la panoul electric. Peste 1.200 de elevi și personal, în siguranță
13:40
Primarul Ion Ceban îl acționează în judecată pe consilierul PAS Ion Melnic. Acuzații de intimidare și presiuni politice în Consiliul Municipal Chișinău Unika.md
Primarul Ion Ceban îl acționează în judecată pe consilierul PAS Ion Melnic. Acuzații de intimidare și presiuni politice în Consiliul Municipal Chișinău
13:40
Aurul atinge un nou record istoric: peste 4.400 de dolari pe uncie, pe fondul incertitudinilor globale și al așteptărilor privind reducerea dobânzilor Unika.md
Aurul atinge un nou record istoric: peste 4.400 de dolari pe uncie, pe fondul incertitudinilor globale și al așteptărilor privind reducerea dobânzilor
13:40
Dorin Junghietu: 2025 – Anul maturizării energetice, Moldova devine mai sigură, mai conectată și mai verde Unika.md
Dorin Junghietu: 2025 – Anul maturizării energetice, Moldova devine mai sigură, mai conectată și mai verde
13:30
Concert de colinde și cântece de iarnă în Piața Marii Adunări Naționale, pe 24 decembrie. Program festiv și surprize pentru toate vârstele în centrul Chișinăului Unika.md
Concert de colinde și cântece de iarnă în Piața Marii Adunări Naționale, pe 24 decembrie. Program festiv și surprize pentru toate vârstele în centrul Chișinăului
13:30
Fostul primar din Boldurești, va fi adus silit la judecată, după ce a absentat repetat în dosarul accidentului mortal al unui adolescent Unika.md
Fostul primar din Boldurești, va fi adus silit la judecată, după ce a absentat repetat în dosarul accidentului mortal al unui adolescent
12:20
A înșelat oameni promițând locuri de muncă în Israel. Un bărbat va sta 7 ani după gratii Unika.md
A înșelat oameni promițând locuri de muncă în Israel. Un bărbat va sta 7 ani după gratii
12:20
Și-a agresat sora și a încercat să-i omoare partenerul de viață – sentință de condamnare la Călărași Unika.md
Și-a agresat sora și a încercat să-i omoare partenerul de viață – sentință de condamnare la Călărași
12:10
Conducerea Inspectoratului de Poliție Centru, eliberată din funcție după incidentul cu focuri de armă. Ancheta continuă sub supravegherea Procuraturii Unika.md
Conducerea Inspectoratului de Poliție Centru, eliberată din funcție după incidentul cu focuri de armă. Ancheta continuă sub supravegherea Procuraturii
11:10
Arestul preventiv al lui Vlad Plahotniuc, prelungit cu încă 30 de zile. Continuă audierile în dosarul „furtul miliardului” Unika.md
Arestul preventiv al lui Vlad Plahotniuc, prelungit cu încă 30 de zile. Continuă audierile în dosarul „furtul miliardului”
11:00
Incident la Inspectoratul de Poliție Centru, relatat de deputatul Vasile Costiuc: Aproximativ 30 de focuri de armă trase în sediu, de Ziua Poliției Unika.md
Incident la Inspectoratul de Poliție Centru, relatat de deputatul Vasile Costiuc: Aproximativ 30 de focuri de armă trase în sediu, de Ziua Poliției
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.