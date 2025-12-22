Bucuria sărbătorilor de iarnă începe cu responsabilitate și grijă – recomandările IGSU pentru prevenirea situațiilor de risc
Unika.md, 22 decembrie 2025 21:50
Bucuria sărbătorilor de iarnă începe cu responsabilitate și grijă – recomandările IGSU pentru prevenirea situațiilor de risc
• • •
Alte ştiri de Unika.md
Acum 10 minute
21:50
Bucuria sărbătorilor de iarnă începe cu responsabilitate și grijă – recomandările IGSU pentru prevenirea situațiilor de risc # Unika.md
Bucuria sărbătorilor de iarnă începe cu responsabilitate și grijă – recomandările IGSU pentru prevenirea situațiilor de risc
Acum 30 minute
21:40
Există un punct pe corpul tău care te poate ajuta să trăiești mai mult. Ce spun studiile despre stimularea acestui punct # Unika.md
Există un punct pe corpul tău care te poate ajuta să trăiești mai mult. Ce spun studiile despre stimularea acestui punct
21:30
Remedii naturale pentru bilă leneșă și calculi biliari. Plante și soluții de susținere a funcției hepato-biliare # Unika.md
Remedii naturale pentru bilă leneșă și calculi biliari. Plante și soluții de susținere a funcției hepato-biliare
Acum o oră
21:20
Mai multe străzi din Chișinău rămân mâine fără apă la robinet. Lista completă a adreselor afectate # Unika.md
Mai multe străzi din Chișinău rămân mâine fără apă la robinet. Lista completă a adreselor afectate
21:10
Ce spune numărul casei despre tine – energia locuinței și influența asupra vieții
21:10
Ce carențe ascund poftele alimentare? Semnalele pe care să nu le ignori
Acum 2 ore
20:50
Turistă la un pas de a-și pierde viața după ce a fost luată de un val uriaș în timp ce poza pe o stâncă periculoasă # Unika.md
Turistă la un pas de a-și pierde viața după ce a fost luată de un val uriaș în timp ce poza pe o stâncă periculoasă
20:30
Doliu în familia interpretei Maria Ciorici: „Te vom purta mereu în inimile noastre, în amintiri, în pământul pe care l-ai iubit și în tot ce suntem noi astăzi.” # Unika.md
Doliu în familia interpretei Maria Ciorici: „Te vom purta mereu în inimile noastre, în amintiri, în pământul pe care l-ai iubit și în tot ce suntem noi astăzi.”
20:20
Dianna Rotaru si Laura Emilia, protagonistele unui nou videoclip - ”Un Craciun luminos”
Acum 4 ore
18:50
Maria Procopenco, nepoata Mariei Bieșu, lansează colindul „Din cer senin” – Un cadou muzical ce aduce liniștea și lumina sărbătorilor # Unika.md
Maria Procopenco, nepoata Mariei Bieșu, lansează colindul „Din cer senin” – Un cadou muzical ce aduce liniștea și lumina sărbătorilor
18:40
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv, își va petrece ziua de naștere în Penitenciarul nr. 13. Magistrații au prelungit măsura până la 23 ianuarie 2026 # Unika.md
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv, își va petrece ziua de naștere în Penitenciarul nr. 13. Magistrații au prelungit măsura până la 23 ianuarie 2026
18:10
UE deblochează 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina: sprijin pentru finanțe, reforme și drumul spre aderare # Unika.md
UE deblochează 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina: sprijin pentru finanțe, reforme și drumul spre aderare
18:10
Polonia, aliat strategic pentru Moldova: proiecte de 15 milioane euro și investiții în economie, securitate și dezvoltare # Unika.md
Polonia, aliat strategic pentru Moldova: proiecte de 15 milioane euro și investiții în economie, securitate și dezvoltare
18:10
Igor Grosu, la reuniunea diplomaților moldoveni: „Avem nevoie de ajutorul misiunilor pentru a promova drumul european al Moldovei” # Unika.md
Igor Grosu, la reuniunea diplomaților moldoveni: „Avem nevoie de ajutorul misiunilor pentru a promova drumul european al Moldovei”
18:10
Vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani a fostului partid Șor, condamnată la patru ani de închisoare pentru finanțare ilegală # Unika.md
Vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani a fostului partid Șor, condamnată la patru ani de închisoare pentru finanțare ilegală
18:00
Maia Sandu, dialog cu diaspora: „Statul trebuie să creeze condiții prietenoase pentru revenirea acasă”. Soluții pentru reintegrarea moldovenilor reveniți # Unika.md
Maia Sandu, dialog cu diaspora: „Statul trebuie să creeze condiții prietenoase pentru revenirea acasă”. Soluții pentru reintegrarea moldovenilor reveniți
Acum 6 ore
16:10
Sinteza Centrului Național Anticorupție: Sechestre pe bunuri ilicite de peste 73,6 milioane de lei aplicate de ARBI și condamnări în dosare de corupție # Unika.md
Sinteza Centrului Național Anticorupție: Sechestre pe bunuri ilicite de peste 73,6 milioane de lei aplicate de ARBI și condamnări în dosare de corupție
Acum 8 ore
15:40
Investigație TV8: Construcții controversate lângă Parcul Valea Morilor și Circul din Chișinău. Terenuri ocupate ilegal, litigii și conexiuni între proiecte imobiliare # Unika.md
Investigație TV8: Construcții controversate lângă Parcul Valea Morilor și Circul din Chișinău. Terenuri ocupate ilegal, litigii și conexiuni între proiecte imobiliare
15:40
Igor Grosu, reales președinte al PAS: „Vom avansa rapid agenda europeană, aceasta este șansa generației noastre” # Unika.md
Igor Grosu, reales președinte al PAS: „Vom avansa rapid agenda europeană, aceasta este șansa generației noastre”
15:20
Emilian Crețu, Cetățean de Onoare în satul natal! Mesaj emoționant al actorului: „Sunt primul negurenean” # Unika.md
Emilian Crețu, Cetățean de Onoare în satul natal! Mesaj emoționant al actorului: „Sunt primul negurenean”
15:20
Ana Beregoi, sora Iulianei Beregoi, a împlinit 19 ani! Surpriză cu BMW și o piesă dedicată de la Iuliana: „La mulți ani, suflet mic!” # Unika.md
Ana Beregoi, sora Iulianei Beregoi, a împlinit 19 ani! Surpriză cu BMW și o piesă dedicată de la Iuliana: „La mulți ani, suflet mic!”
15:10
Tany Vander stârnește controverse în showbiz: acuză o tiktok-eriță că i-ar fi propus o întâlnire soțului. Tatiana Maxian neagă orice implicare # Unika.md
Tany Vander stârnește controverse în showbiz: acuză o tiktok-eriță că i-ar fi propus o întâlnire soțului. Tatiana Maxian neagă orice implicare
15:10
Diana Grigor a fost cerută în căsătorie! Primele imagini cu inelul de logodnă
14:50
Șef adjunct la Direcția Arhitectură Chișinău, în conflict de interese: a semnat acte pentru imobilul cumpărat de soția sa. ANI a constatat nereguli # Unika.md
Șef adjunct la Direcția Arhitectură Chișinău, în conflict de interese: a semnat acte pentru imobilul cumpărat de soția sa. ANI a constatat nereguli
14:50
Ministerul Infrastructurii răspunde acuzațiilor transportatorilor: „Organizațiile profesionale promovează interesele membrilor lor, dar reforma transportului rutier va fi echilibrată și transparentă” # Unika.md
Ministerul Infrastructurii răspunde acuzațiilor transportatorilor: „Organizațiile profesionale promovează interesele membrilor lor, dar reforma transportului rutier va fi echilibrată și transparentă”
14:50
Program special pentru grădinițele din Chișinău de sărbători. Zile libere, orar scurt și grupe de serviciu pentru copii # Unika.md
Program special pentru grădinițele din Chișinău de sărbători. Zile libere, orar scurt și grupe de serviciu pentru copii
14:50
Ion Ceban: Municipalitatea va propune reglementări clare pentru gestionarea clădirilor abandonate din Chișinău # Unika.md
Ion Ceban: Municipalitatea va propune reglementări clare pentru gestionarea clădirilor abandonate din Chișinău
14:40
Maia Sandu: Aderarea la Uniunea Europeană, prioritate absolută pentru Republica Moldova în 2026. România, partener strategic numărul unu # Unika.md
Maia Sandu: Aderarea la Uniunea Europeană, prioritate absolută pentru Republica Moldova în 2026. România, partener strategic numărul unu
14:40
Vlad Filat și fosta soție, Sanda, au fost condamnați în Franța
14:40
Vladimir Filat reacționează după condamnarea în Franța: „O decizie motivată politic, recursul este deja depus” # Unika.md
Vladimir Filat reacționează după condamnarea în Franța: „O decizie motivată politic, recursul este deja depus”
14:40
Prognoză meteo: Răcire accentuată și șanse de ninsoare în ajunul Crăciunului pe stil nou. Iarna revine în forță în toată Moldova # Unika.md
Prognoză meteo: Răcire accentuată și șanse de ninsoare în ajunul Crăciunului pe stil nou. Iarna revine în forță în toată Moldova
14:20
România va găzdui în 2026 trilaterala miniștrilor de externe din București, Kiev și Chișinău. Reconstrucția Ucrainei, pe agenda discuțiilor # Unika.md
România va găzdui în 2026 trilaterala miniștrilor de externe din București, Kiev și Chișinău. Reconstrucția Ucrainei, pe agenda discuțiilor
14:10
Aditivii alimentari: ce sunt, cum sunt reglementați și la ce să fim atenți când citim eticheta. Explicațiile ANSA pentru consumatori # Unika.md
Aditivii alimentari: ce sunt, cum sunt reglementați și la ce să fim atenți când citim eticheta. Explicațiile ANSA pentru consumatori
14:10
Atacuri cu drone asupra Odesei: porturi, infrastructură energetică și civilă distruse, peste 120.000 de abonați fără electricitate # Unika.md
Atacuri cu drone asupra Odesei: porturi, infrastructură energetică și civilă distruse, peste 120.000 de abonați fără electricitate
Acum 12 ore
13:50
Vizită oficială la Chișinău: Ministra de externe a României, Oana-Silvia Țoiu, și Mihai Popșoi au susținut declarații comune # Unika.md
Vizită oficială la Chișinău: Ministra de externe a României, Oana-Silvia Țoiu, și Mihai Popșoi au susținut declarații comune
13:40
Benzina și motorina se ieftinesc. ANRE anunță noi prețuri-plafon pentru 23 decembrie
13:40
Evacuare rapidă la Liceul „Iulia Hasdeu” din Chișinău după un incendiu la panoul electric. Peste 1.200 de elevi și personal, în siguranță # Unika.md
Evacuare rapidă la Liceul „Iulia Hasdeu” din Chișinău după un incendiu la panoul electric. Peste 1.200 de elevi și personal, în siguranță
13:40
Primarul Ion Ceban îl acționează în judecată pe consilierul PAS Ion Melnic. Acuzații de intimidare și presiuni politice în Consiliul Municipal Chișinău # Unika.md
Primarul Ion Ceban îl acționează în judecată pe consilierul PAS Ion Melnic. Acuzații de intimidare și presiuni politice în Consiliul Municipal Chișinău
13:40
Aurul atinge un nou record istoric: peste 4.400 de dolari pe uncie, pe fondul incertitudinilor globale și al așteptărilor privind reducerea dobânzilor # Unika.md
Aurul atinge un nou record istoric: peste 4.400 de dolari pe uncie, pe fondul incertitudinilor globale și al așteptărilor privind reducerea dobânzilor
13:40
Dorin Junghietu: 2025 – Anul maturizării energetice, Moldova devine mai sigură, mai conectată și mai verde # Unika.md
Dorin Junghietu: 2025 – Anul maturizării energetice, Moldova devine mai sigură, mai conectată și mai verde
13:30
Concert de colinde și cântece de iarnă în Piața Marii Adunări Naționale, pe 24 decembrie. Program festiv și surprize pentru toate vârstele în centrul Chișinăului # Unika.md
Concert de colinde și cântece de iarnă în Piața Marii Adunări Naționale, pe 24 decembrie. Program festiv și surprize pentru toate vârstele în centrul Chișinăului
13:30
Fostul primar din Boldurești, va fi adus silit la judecată, după ce a absentat repetat în dosarul accidentului mortal al unui adolescent # Unika.md
Fostul primar din Boldurești, va fi adus silit la judecată, după ce a absentat repetat în dosarul accidentului mortal al unui adolescent
12:20
A înșelat oameni promițând locuri de muncă în Israel. Un bărbat va sta 7 ani după gratii
12:20
Și-a agresat sora și a încercat să-i omoare partenerul de viață – sentință de condamnare la Călărași # Unika.md
Și-a agresat sora și a încercat să-i omoare partenerul de viață – sentință de condamnare la Călărași
12:10
Conducerea Inspectoratului de Poliție Centru, eliberată din funcție după incidentul cu focuri de armă. Ancheta continuă sub supravegherea Procuraturii # Unika.md
Conducerea Inspectoratului de Poliție Centru, eliberată din funcție după incidentul cu focuri de armă. Ancheta continuă sub supravegherea Procuraturii
11:10
Arestul preventiv al lui Vlad Plahotniuc, prelungit cu încă 30 de zile. Continuă audierile în dosarul „furtul miliardului” # Unika.md
Arestul preventiv al lui Vlad Plahotniuc, prelungit cu încă 30 de zile. Continuă audierile în dosarul „furtul miliardului”
11:00
Incident la Inspectoratul de Poliție Centru, relatat de deputatul Vasile Costiuc: Aproximativ 30 de focuri de armă trase în sediu, de Ziua Poliției # Unika.md
Incident la Inspectoratul de Poliție Centru, relatat de deputatul Vasile Costiuc: Aproximativ 30 de focuri de armă trase în sediu, de Ziua Poliției
10:20
Tragedie la Taraclia: un tânăr de 27 de ani a decedat după ce s-a răsturnat cu mașina, din cauza vitezei neadaptate la condițiile de drum # Unika.md
Tragedie la Taraclia: un tânăr de 27 de ani a decedat după ce s-a răsturnat cu mașina, din cauza vitezei neadaptate la condițiile de drum
10:20
Explozie de mașină la Moscova: general-locotenent rus ucis, anchetatorii investighează ipoteza unui atentat # Unika.md
Explozie de mașină la Moscova: general-locotenent rus ucis, anchetatorii investighează ipoteza unui atentat
10:10
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, evacuată după o amenințare cu bombă înaintea ședinței din dosarul „furtul miliardului” # Unika.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, evacuată după o amenințare cu bombă înaintea ședinței din dosarul „furtul miliardului”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.