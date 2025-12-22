Sinteza Centrului Național Anticorupție: Sechestre pe bunuri ilicite de peste 73,6 milioane de lei aplicate de ARBI și condamnări în dosare de corupție

Unika.md, 22 decembrie 2025 16:10

Sinteza Centrului Național Anticorupție: Sechestre pe bunuri ilicite de peste 73,6 milioane de lei aplicate de ARBI și condamnări în dosare de corupție

Acum 15 minute
16:10
Sinteza Centrului Național Anticorupție: Sechestre pe bunuri ilicite de peste 73,6 milioane de lei aplicate de ARBI și condamnări în dosare de corupție
Acum o oră
15:40
Investigație TV8: Construcții controversate lângă Parcul Valea Morilor și Circul din Chișinău. Terenuri ocupate ilegal, litigii și conexiuni între proiecte imobiliare
15:40
Igor Grosu, reales președinte al PAS: „Vom avansa rapid agenda europeană, aceasta este șansa generației noastre”
Acum 2 ore
15:20
Emilian Crețu, Cetățean de Onoare în satul natal! Mesaj emoționant al actorului: „Sunt primul negurenean”
15:20
Ana Beregoi, sora Iulianei Beregoi, a împlinit 19 ani! Surpriză cu BMW și o piesă dedicată de la Iuliana: „La mulți ani, suflet mic!”
15:10
Tany Vander stârnește controverse în showbiz: acuză o tiktok-eriță că i-ar fi propus o întâlnire soțului. Tatiana Maxian neagă orice implicare
15:10
Diana Grigor a fost cerută în căsătorie! Primele imagini cu inelul de logodnă
14:50
Șef adjunct la Direcția Arhitectură Chișinău, în conflict de interese: a semnat acte pentru imobilul cumpărat de soția sa. ANI a constatat nereguli
14:50
Ministerul Infrastructurii răspunde acuzațiilor transportatorilor: „Organizațiile profesionale promovează interesele membrilor lor, dar reforma transportului rutier va fi echilibrată și transparentă”
14:50
Program special pentru grădinițele din Chișinău de sărbători. Zile libere, orar scurt și grupe de serviciu pentru copii
14:50
Ion Ceban: Municipalitatea va propune reglementări clare pentru gestionarea clădirilor abandonate din Chișinău
14:40
Maia Sandu: Aderarea la Uniunea Europeană, prioritate absolută pentru Republica Moldova în 2026. România, partener strategic numărul unu
14:40
Vlad Filat și fosta soție, Sanda, au fost condamnați în Franța
14:40
Vladimir Filat reacționează după condamnarea în Franța: „O decizie motivată politic, recursul este deja depus”
14:40
Prognoză meteo: Răcire accentuată și șanse de ninsoare în ajunul Crăciunului pe stil nou. Iarna revine în forță în toată Moldova
Acum 4 ore
14:20
România va găzdui în 2026 trilaterala miniștrilor de externe din București, Kiev și Chișinău. Reconstrucția Ucrainei, pe agenda discuțiilor
14:10
Aditivii alimentari: ce sunt, cum sunt reglementați și la ce să fim atenți când citim eticheta. Explicațiile ANSA pentru consumatori
14:10
Atacuri cu drone asupra Odesei: porturi, infrastructură energetică și civilă distruse, peste 120.000 de abonați fără electricitate
13:50
Vizită oficială la Chișinău: Ministra de externe a României, Oana-Silvia Țoiu, și Mihai Popșoi au susținut declarații comune
13:40
Benzina și motorina se ieftinesc. ANRE anunță noi prețuri-plafon pentru 23 decembrie
13:40
Evacuare rapidă la Liceul „Iulia Hasdeu” din Chișinău după un incendiu la panoul electric. Peste 1.200 de elevi și personal, în siguranță
13:40
Primarul Ion Ceban îl acționează în judecată pe consilierul PAS Ion Melnic. Acuzații de intimidare și presiuni politice în Consiliul Municipal Chișinău
13:40
Aurul atinge un nou record istoric: peste 4.400 de dolari pe uncie, pe fondul incertitudinilor globale și al așteptărilor privind reducerea dobânzilor
13:40
Dorin Junghietu: 2025 – Anul maturizării energetice, Moldova devine mai sigură, mai conectată și mai verde
13:30
Concert de colinde și cântece de iarnă în Piața Marii Adunări Naționale, pe 24 decembrie. Program festiv și surprize pentru toate vârstele în centrul Chișinăului
13:30
Fostul primar din Boldurești, va fi adus silit la judecată, după ce a absentat repetat în dosarul accidentului mortal al unui adolescent
Acum 6 ore
12:20
A înșelat oameni promițând locuri de muncă în Israel. Un bărbat va sta 7 ani după gratii
12:20
Și-a agresat sora și a încercat să-i omoare partenerul de viață – sentință de condamnare la Călărași
12:10
Conducerea Inspectoratului de Poliție Centru, eliberată din funcție după incidentul cu focuri de armă. Ancheta continuă sub supravegherea Procuraturii
11:10
Arestul preventiv al lui Vlad Plahotniuc, prelungit cu încă 30 de zile. Continuă audierile în dosarul „furtul miliardului”
11:00
Incident la Inspectoratul de Poliție Centru, relatat de deputatul Vasile Costiuc: Aproximativ 30 de focuri de armă trase în sediu, de Ziua Poliției
Acum 8 ore
10:20
Tragedie la Taraclia: un tânăr de 27 de ani a decedat după ce s-a răsturnat cu mașina, din cauza vitezei neadaptate la condițiile de drum
10:20
Explozie de mașină la Moscova: general-locotenent rus ucis, anchetatorii investighează ipoteza unui atentat
10:10
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, evacuată după o amenințare cu bombă înaintea ședinței din dosarul „furtul miliardului”
10:10
Accident rutier în sectorul Rîșcani: șofer reținut după ce a părăsit locul accidentului și a fost depistat în stare de ebrietate
10:10
Traficant de droguri reținut în flagrant la Ciocana: peste 7 milioane de lei, valoarea substanțelor confiscate
10:10
Peste 2 980 de încălcări ale circulației rutiere, depistate în weekend: alcool la volan, viteză excesivă și opriri neregulamentare
08:50
Horoscopul zilei – 22 decembrie 2025: Soarele în Capricorn aduce pragmatism, ambiție și începuturi solide pentru toate zodiile
Acum 24 ore
23:10
O autospecială de poliție, tamponată de un microbuz care a ieșit pe contrasens la Ceadîr-Lunga
23:00
Greșeala pe care o fac 90% dintre oameni atunci când beau ceai
22:30
„Cursa spre Polul Nord cu Trenul lui Moș Crăciun” – eveniment caritabil dedicat copiilor, organizat de Ai Noștri Media
22:30
Record inedit în Ucraina: Un veterinar din Kiev a crescut cel mai mare măr din țară, de aproape 1,3 kilograme
Ieri
16:20
Theo Rose se retrage din juriul Vocea României după sezonul 13: „Am muncit enorm, am ales mult, am greșit pe alocuri, dar alegerile au fost adevărate”
14:50
Autoritățile suedeze au reținut o navă rusească suspectată de transport ilegal de armament pentru războiul din Ucraina
14:40
O dronă cu parașută, găsită prăbușită într-o pădure din România. Autoritățile au izolat zona și investighează incidentul
14:30
Doi ani de închisoare cu suspendare pentru un șofer care a lovit și târât un polițist pe traseul Chișinău-Cimișlia
14:30
Trei persoane, printre care două minore, intoxicate cu fum din cauza unei sobe defecte la Puhoi, raionul Ialoveni
12:20
O moldoveancă găsită fără viață în Italia. Ancheta ia în calcul ipoteza unei crime
12:00
Moscova anunță progrese în negocierile din Miami și disponibilitate de dialog cu președintele Franței
11:20
Vedete, miniștri și ambasadori – casieri pentru o zi, în sprijinul copiilor vulnerabili. Campania „Să fii Moș Crăciun e simplu” aduce magia sărbătorilor în satele Moldovei
