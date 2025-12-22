Sinteza Centrului Național Anticorupție: Sechestre pe bunuri ilicite de peste 73,6 milioane de lei aplicate de ARBI și condamnări în dosare de corupție
Unika.md, 22 decembrie 2025 16:10
• • •
Acum 15 minute
16:10
Acum o oră
15:40
Investigație TV8: Construcții controversate lângă Parcul Valea Morilor și Circul din Chișinău. Terenuri ocupate ilegal, litigii și conexiuni între proiecte imobiliare
Investigație TV8: Construcții controversate lângă Parcul Valea Morilor și Circul din Chișinău. Terenuri ocupate ilegal, litigii și conexiuni între proiecte imobiliare
15:40
Igor Grosu, reales președinte al PAS: „Vom avansa rapid agenda europeană, aceasta este șansa generației noastre"
Igor Grosu, reales președinte al PAS: „Vom avansa rapid agenda europeană, aceasta este șansa generației noastre”
Acum 2 ore
15:20
Emilian Crețu, Cetățean de Onoare în satul natal! Mesaj emoționant al actorului: „Sunt primul negurenean"
Emilian Crețu, Cetățean de Onoare în satul natal! Mesaj emoționant al actorului: „Sunt primul negurenean”
15:20
Ana Beregoi, sora Iulianei Beregoi, a împlinit 19 ani! Surpriză cu BMW și o piesă dedicată de la Iuliana: „La mulți ani, suflet mic!"
Ana Beregoi, sora Iulianei Beregoi, a împlinit 19 ani! Surpriză cu BMW și o piesă dedicată de la Iuliana: „La mulți ani, suflet mic!”
15:10
Tany Vander stârnește controverse în showbiz: acuză o tiktok-eriță că i-ar fi propus o întâlnire soțului. Tatiana Maxian neagă orice implicare
Tany Vander stârnește controverse în showbiz: acuză o tiktok-eriță că i-ar fi propus o întâlnire soțului. Tatiana Maxian neagă orice implicare
15:10
Diana Grigor a fost cerută în căsătorie! Primele imagini cu inelul de logodnă
14:50
Șef adjunct la Direcția Arhitectură Chișinău, în conflict de interese: a semnat acte pentru imobilul cumpărat de soția sa. ANI a constatat nereguli
Șef adjunct la Direcția Arhitectură Chișinău, în conflict de interese: a semnat acte pentru imobilul cumpărat de soția sa. ANI a constatat nereguli
14:50
Ministerul Infrastructurii răspunde acuzațiilor transportatorilor: „Organizațiile profesionale promovează interesele membrilor lor, dar reforma transportului rutier va fi echilibrată și transparentă"
Ministerul Infrastructurii răspunde acuzațiilor transportatorilor: „Organizațiile profesionale promovează interesele membrilor lor, dar reforma transportului rutier va fi echilibrată și transparentă”
14:50
Program special pentru grădinițele din Chișinău de sărbători. Zile libere, orar scurt și grupe de serviciu pentru copii
Program special pentru grădinițele din Chișinău de sărbători. Zile libere, orar scurt și grupe de serviciu pentru copii
14:50
Ion Ceban: Municipalitatea va propune reglementări clare pentru gestionarea clădirilor abandonate din Chișinău
Ion Ceban: Municipalitatea va propune reglementări clare pentru gestionarea clădirilor abandonate din Chișinău
14:40
Maia Sandu: Aderarea la Uniunea Europeană, prioritate absolută pentru Republica Moldova în 2026. România, partener strategic numărul unu
Maia Sandu: Aderarea la Uniunea Europeană, prioritate absolută pentru Republica Moldova în 2026. România, partener strategic numărul unu
14:40
Vlad Filat și fosta soție, Sanda, au fost condamnați în Franța
14:40
Vladimir Filat reacționează după condamnarea în Franța: „O decizie motivată politic, recursul este deja depus"
Vladimir Filat reacționează după condamnarea în Franța: „O decizie motivată politic, recursul este deja depus”
14:40
Prognoză meteo: Răcire accentuată și șanse de ninsoare în ajunul Crăciunului pe stil nou. Iarna revine în forță în toată Moldova
Prognoză meteo: Răcire accentuată și șanse de ninsoare în ajunul Crăciunului pe stil nou. Iarna revine în forță în toată Moldova
Acum 4 ore
14:20
România va găzdui în 2026 trilaterala miniștrilor de externe din București, Kiev și Chișinău. Reconstrucția Ucrainei, pe agenda discuțiilor
România va găzdui în 2026 trilaterala miniștrilor de externe din București, Kiev și Chișinău. Reconstrucția Ucrainei, pe agenda discuțiilor
14:10
Aditivii alimentari: ce sunt, cum sunt reglementați și la ce să fim atenți când citim eticheta. Explicațiile ANSA pentru consumatori
Aditivii alimentari: ce sunt, cum sunt reglementați și la ce să fim atenți când citim eticheta. Explicațiile ANSA pentru consumatori
14:10
Atacuri cu drone asupra Odesei: porturi, infrastructură energetică și civilă distruse, peste 120.000 de abonați fără electricitate
Atacuri cu drone asupra Odesei: porturi, infrastructură energetică și civilă distruse, peste 120.000 de abonați fără electricitate
13:50
Vizită oficială la Chișinău: Ministra de externe a României, Oana-Silvia Țoiu, și Mihai Popșoi au susținut declarații comune
Vizită oficială la Chișinău: Ministra de externe a României, Oana-Silvia Țoiu, și Mihai Popșoi au susținut declarații comune
13:40
Benzina și motorina se ieftinesc. ANRE anunță noi prețuri-plafon pentru 23 decembrie
13:40
Evacuare rapidă la Liceul „Iulia Hasdeu" din Chișinău după un incendiu la panoul electric. Peste 1.200 de elevi și personal, în siguranță
Evacuare rapidă la Liceul „Iulia Hasdeu” din Chișinău după un incendiu la panoul electric. Peste 1.200 de elevi și personal, în siguranță
13:40
Primarul Ion Ceban îl acționează în judecată pe consilierul PAS Ion Melnic. Acuzații de intimidare și presiuni politice în Consiliul Municipal Chișinău
Primarul Ion Ceban îl acționează în judecată pe consilierul PAS Ion Melnic. Acuzații de intimidare și presiuni politice în Consiliul Municipal Chișinău
13:40
Aurul atinge un nou record istoric: peste 4.400 de dolari pe uncie, pe fondul incertitudinilor globale și al așteptărilor privind reducerea dobânzilor
Aurul atinge un nou record istoric: peste 4.400 de dolari pe uncie, pe fondul incertitudinilor globale și al așteptărilor privind reducerea dobânzilor
13:40
Dorin Junghietu: 2025 – Anul maturizării energetice, Moldova devine mai sigură, mai conectată și mai verde
Dorin Junghietu: 2025 – Anul maturizării energetice, Moldova devine mai sigură, mai conectată și mai verde
13:30
Concert de colinde și cântece de iarnă în Piața Marii Adunări Naționale, pe 24 decembrie. Program festiv și surprize pentru toate vârstele în centrul Chișinăului
Concert de colinde și cântece de iarnă în Piața Marii Adunări Naționale, pe 24 decembrie. Program festiv și surprize pentru toate vârstele în centrul Chișinăului
13:30
Fostul primar din Boldurești, va fi adus silit la judecată, după ce a absentat repetat în dosarul accidentului mortal al unui adolescent
Fostul primar din Boldurești, va fi adus silit la judecată, după ce a absentat repetat în dosarul accidentului mortal al unui adolescent
Acum 6 ore
12:20
A înșelat oameni promițând locuri de muncă în Israel. Un bărbat va sta 7 ani după gratii
12:20
Și-a agresat sora și a încercat să-i omoare partenerul de viață – sentință de condamnare la Călărași
Și-a agresat sora și a încercat să-i omoare partenerul de viață – sentință de condamnare la Călărași
12:10
Conducerea Inspectoratului de Poliție Centru, eliberată din funcție după incidentul cu focuri de armă. Ancheta continuă sub supravegherea Procuraturii
Conducerea Inspectoratului de Poliție Centru, eliberată din funcție după incidentul cu focuri de armă. Ancheta continuă sub supravegherea Procuraturii
11:10
Arestul preventiv al lui Vlad Plahotniuc, prelungit cu încă 30 de zile. Continuă audierile în dosarul „furtul miliardului"
Arestul preventiv al lui Vlad Plahotniuc, prelungit cu încă 30 de zile. Continuă audierile în dosarul „furtul miliardului”
11:00
Incident la Inspectoratul de Poliție Centru, relatat de deputatul Vasile Costiuc: Aproximativ 30 de focuri de armă trase în sediu, de Ziua Poliției
Incident la Inspectoratul de Poliție Centru, relatat de deputatul Vasile Costiuc: Aproximativ 30 de focuri de armă trase în sediu, de Ziua Poliției
Acum 8 ore
10:20
Tragedie la Taraclia: un tânăr de 27 de ani a decedat după ce s-a răsturnat cu mașina, din cauza vitezei neadaptate la condițiile de drum
Tragedie la Taraclia: un tânăr de 27 de ani a decedat după ce s-a răsturnat cu mașina, din cauza vitezei neadaptate la condițiile de drum
10:20
Explozie de mașină la Moscova: general-locotenent rus ucis, anchetatorii investighează ipoteza unui atentat
Explozie de mașină la Moscova: general-locotenent rus ucis, anchetatorii investighează ipoteza unui atentat
10:10
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, evacuată după o amenințare cu bombă înaintea ședinței din dosarul „furtul miliardului"
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, evacuată după o amenințare cu bombă înaintea ședinței din dosarul „furtul miliardului”
10:10
Accident rutier în sectorul Rîșcani: șofer reținut după ce a părăsit locul accidentului și a fost depistat în stare de ebrietate
Accident rutier în sectorul Rîșcani: șofer reținut după ce a părăsit locul accidentului și a fost depistat în stare de ebrietate
10:10
Traficant de droguri reținut în flagrant la Ciocana: peste 7 milioane de lei, valoarea substanțelor confiscate
Traficant de droguri reținut în flagrant la Ciocana: peste 7 milioane de lei, valoarea substanțelor confiscate
10:10
Peste 2 980 de încălcări ale circulației rutiere, depistate în weekend: alcool la volan, viteză excesivă și opriri neregulamentare
Peste 2 980 de încălcări ale circulației rutiere, depistate în weekend: alcool la volan, viteză excesivă și opriri neregulamentare
08:50
Horoscopul zilei – 22 decembrie 2025: Soarele în Capricorn aduce pragmatism, ambiție și începuturi solide pentru toate zodiile
Horoscopul zilei – 22 decembrie 2025: Soarele în Capricorn aduce pragmatism, ambiție și începuturi solide pentru toate zodiile
Acum 24 ore
23:10
O autospecială de poliție, tamponată de un microbuz care a ieșit pe contrasens la Ceadîr-Lunga
O autospecială de poliție, tamponată de un microbuz care a ieșit pe contrasens la Ceadîr-Lunga
23:00
Greșeala pe care o fac 90% dintre oameni atunci când beau ceai
22:30
„Cursa spre Polul Nord cu Trenul lui Moș Crăciun" – eveniment caritabil dedicat copiilor, organizat de Ai Noștri Media
„Cursa spre Polul Nord cu Trenul lui Moș Crăciun” – eveniment caritabil dedicat copiilor, organizat de Ai Noștri Media
22:30
Record inedit în Ucraina: Un veterinar din Kiev a crescut cel mai mare măr din țară, de aproape 1,3 kilograme
Record inedit în Ucraina: Un veterinar din Kiev a crescut cel mai mare măr din țară, de aproape 1,3 kilograme
Ieri
16:20
Theo Rose se retrage din juriul Vocea României după sezonul 13: „Am muncit enorm, am ales mult, am greșit pe alocuri, dar alegerile au fost adevărate"
Theo Rose se retrage din juriul Vocea României după sezonul 13: „Am muncit enorm, am ales mult, am greșit pe alocuri, dar alegerile au fost adevărate”
14:50
Autoritățile suedeze au reținut o navă rusească suspectată de transport ilegal de armament pentru războiul din Ucraina
Autoritățile suedeze au reținut o navă rusească suspectată de transport ilegal de armament pentru războiul din Ucraina
14:40
O dronă cu parașută, găsită prăbușită într-o pădure din România. Autoritățile au izolat zona și investighează incidentul
O dronă cu parașută, găsită prăbușită într-o pădure din România. Autoritățile au izolat zona și investighează incidentul
14:30
Doi ani de închisoare cu suspendare pentru un șofer care a lovit și târât un polițist pe traseul Chișinău-Cimișlia
Doi ani de închisoare cu suspendare pentru un șofer care a lovit și târât un polițist pe traseul Chișinău-Cimișlia
14:30
Trei persoane, printre care două minore, intoxicate cu fum din cauza unei sobe defecte la Puhoi, raionul Ialoveni
Trei persoane, printre care două minore, intoxicate cu fum din cauza unei sobe defecte la Puhoi, raionul Ialoveni
12:20
O moldoveancă găsită fără viață în Italia. Ancheta ia în calcul ipoteza unei crime
12:00
Moscova anunță progrese în negocierile din Miami și disponibilitate de dialog cu președintele Franței
Moscova anunță progrese în negocierile din Miami și disponibilitate de dialog cu președintele Franței
11:20
Vedete, miniștri și ambasadori – casieri pentru o zi, în sprijinul copiilor vulnerabili. Campania „Să fii Moș Crăciun e simplu" aduce magia sărbătorilor în satele Moldovei
Vedete, miniștri și ambasadori – casieri pentru o zi, în sprijinul copiilor vulnerabili. Campania „Să fii Moș Crăciun e simplu” aduce magia sărbătorilor în satele Moldovei
