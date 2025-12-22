Bugetul R. Moldova 2026: investiții majore și perspective de creștere economică, în viziunea prim-ministrului Alexandru Munteanu
Moldpres, 22 decembrie 2025 20:50
Investițiile reprezintă motorul creșterii economice, iar efectele lor se vor vedea atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și lung, susţine şeful Cabinetului de miniştri de la Chişinău, Alexandru Munteanu, transmite MOLDPRES.„Spre sfâr...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
21:20
R. Moldova accelerează lupta împotriva corupţiei și reforma justiţiei: declarațiile premierului Alexandru Munteanu # Moldpres
Republica Moldova își continuă parcursul de consolidare a statului de drept prin reforme profunde în justiție și lupta împotriva corupției, subliniind importanța stabilității macroeconomice și a unui climat investițional atractiv. Declarațiile au fost...
Acum o oră
20:50
Bugetul R. Moldova 2026: investiții majore și perspective de creștere economică, în viziunea prim-ministrului Alexandru Munteanu # Moldpres
Investițiile reprezintă motorul creșterii economice, iar efectele lor se vor vedea atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și lung, susţine şeful Cabinetului de miniştri de la Chişinău, Alexandru Munteanu, transmite MOLDPRES.„Spre sfâr...
20:30
Premierul Alexandru Munteanu: „Relațiile R. Moldova cu România se află la un apogeu și continuă să se dezvolte” # Moldpres
Relațiile Republicii Moldova cu România sunt în prezent la un nivel deosebit de aproape, potrivit declarației prim-ministrului Alexandru Munteanu, făcută în această seară la emisiunea „În context” de la postul public de televiziune, refer...
Acum 4 ore
19:10
Programul „Buy Diaspora” deschide noi oportunități pentru antreprenorii moldoveni din străinătate și producătorii autohtoni # Moldpres
Antreprenorii moldoveni stabiliți peste hotare beneficiază de noi oportunități pentru extinderea afacerilor și consolidarea legăturilor economice cu Republica Moldova, prin lansarea inițiativei „Buy Diaspora”, susținută de Programul Națiunilor Unite pentru D...
18:50
FOTO // Tineri din Dondușeni, Comrat, Cahul și Ștefan Vodă au învățat să gestioneze conflictele prin dialog și mediere # Moldpres
Peste 80 de tineri din raioanele Dondușeni, Comrat, Cahul și Ștefan Vodă au participat, în perioada octombrie–decembrie 2025, la o serie de seminare dedicate gestionării conflictelor prin dialog și mediere. Activitățile au fost organizate cu sprijinul Programu...
18:40
CEC a decis data desfășurării alegerilor la Taraclia și Orhei și inițierea procedurii pentru un referendum în comuna Sadîc # Moldpres
Locuitorii orașului Taraclia și cei ai municipiului Orhei sunt chemați să își aleagă primarul în cadrul unor alegeri locale noi, care vor avea loc duminică, 17 mai. Decizia a fost luată de membrii Comisiei Electorale Centrale care, la ședința de luni, 22 dec...
18:40
VIDEO // Peste 100 de antreprenoare din Moldova au lansat platforma FAR – Femei pentru Agricultură Rezilientă # Moldpres
Peste o sută de femei agro-producătoare din întreaga țară au lansat platforma FAR – Femei pentru Agricultură Rezilientă, o inițiativă construită pe baza experiențelor din teren și a nevoilor reale ale femeilor din sectorul agricol. Cu sprijinul Suediei, Nor...
18:20
Localitățile din Moldova pot accesa sprijin din partea UE şi PNUD pentru dezvoltarea proiectelor de investiții # Moldpres
Uniunea Europeană (UE) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) au lansat Programul de asistență și consiliere financiară pentru comunități, o nouă inițiativă menită să sprijine autoritățile publice locale în atragerea investițiilor și consol...
18:20
FOTO // R. Moldova preia bune practici din România pentru gestionarea durabilă a râului Nistru și prevenirea dezastrelor naturale # Moldpres
Un grup de specialiști din cadrul Ministerului Mediului, Administrației Naționale „Apele Moldovei”, Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și din mediul academic a participat la o vizită de studiu &ici...
17:50
TOP 5 realizări în Educație: Alimentație gratuită în școli și număr record de tineri specialiști angajați în învățământ # Moldpres
Sistemul educațional a fost marcat în anul 2025 de schimbări majore, iar evoluțiile din domeniu au fost apreciate înalt de Comisia Europeană în ultimul Raport privind extinderea. Cele mai importante realizări ale anului care se încheie au fost prezent...
17:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu # Moldpres
Principalele rezultate ale cooperării bilaterale din anul curent și prioritățile comune pentru următoarea perioadă au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, care se află l...
17:30
17:30
17:30
Igor Grosu, la reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate: „Voi sunteți promotorii țării și ai dezideratului nostru de integrare europeană” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Afacerilor Externe.„Reprezentanții misiunilor noastre diploma...
Acum 6 ore
17:10
În ajunul sărbătorilor de iarnă, pompierii și salvatorii din Republica Moldova au organizat „Ziua Ușilor Deschise”, un eveniment dedicat cetățenilor, în special copiilor, care au avut ocazia să descopere din interior cum decurge o zi din viața unu...
17:10
Muzeul de Istorie și Etnografie Călărași păstrează vestigiile celor mai vechi civilizații ale Europei # Moldpres
Muzeul de Istorie și Etnografie din Călărași păstrează vestigii ale culturii Cucuteni–Tripolie, descoperite în 2018, printre care ceramică pictată, vase bitronconice, amfore, statuete antropomorfe și unelte din silex. Aceste descoperiri au transformat muzeul ...
17:00
Comisia Europeană a deblocat 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina, pentru a sprijini finanțele țării și administrația publică, în timp ce aceasta continuă să lupte împotriva invaziei Rusiei, informează luni un comunicat al executivului UE, transmite MOLDPRES ...
16:50
Peste 165 de mii de persoane au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate în noiembrie # Moldpres
Peste 165 de mii de persoane au beneficiat, în luna noiembrie, de medicamente și dispozitive medicale compensate, informează MOLDPRES.Astfel, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat farmaciilor contractate peste 105 milioane de lei pe...
16:20
Consultări parlamentare: cum vor fi protejați fermierii şi moratoriul împotriva executărilor silite și insolvenței # Moldpres
Comisia parlamentară pentru agricultură și industrie alimentară a organizat luni, 22 decembrie, o rundă de consultări publice privind proiectul de lege ce prevede instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor anumitor categorii de fermieri. Inițiativa vin...
15:40
Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile în dosarul „Frauda bancară”, episodul care îl vizează direct. Decizia a fost pronunțată luni, 22 decembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Bui...
15:40
Ziua Energeticianului, marcată în R. Moldova. Dorin Junghietu: „În spatele fiecărui proiect, stă un om dedicat, care a muncit cu responsabilitate” # Moldpres
În spatele fiecărui proiect, fiecărei reforme, fiecărui megawatt instalat de energie verde, stă un om dedicat, care a muncit cu responsabilitate și credință în schimbare. Mesajul a fost transmis de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în contextul marcăr...
Acum 8 ore
15:00
MIDR: Reforma transportului public urmărește interesul cetățenilor și accesul echitabil la mobilitate # Moldpres
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) anunţă că monitorizează constant funcționarea serviciilor de transport rutier de persoane, având ca prioritate interesul public, accesul echitabil la mobilitate și responsabilitatea față de cetățeni. Pot...
14:20
Președinta Maia Sandu a trasat prioritățile politicii externe pentru anul 2026 la reuniunea ambasadorilor Republicii Moldova # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a trasat principalele direcții ale politicii externe pentru anul 2026. În discursul său, șefa statului a subliniat că contextul regional și internațional marcat de inte...
14:20
Șeful și adjunctul Inspectoratului de Poliție Centru, demiși după incidentul cu focuri de armă în sediul instituției # Moldpres
Șeful și șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău au fost eliberați din funcții în urma unui incident produs pe 19 decembrie, în sediul instituției, când un polițist a efectuat trei focuri cu arma sa personală, deținută legal,...
14:10
Prioritățile politicii externe, trasate la reuniunea ambasadorilor. Maia Sandu: „Pentru R. Moldova există o singură strategie realistă de supraviețuire ca stat democratic, liber și suveran: aderarea la UE” # Moldpres
Pentru Republica Moldova există o singură strategie realistă de supraviețuire ca stat democratic, liber și suveran: aderarea la Uniunea Europeană. Acest obiectiv reprezintă o prioritate absolută a politicii interne și externe, în special în condițiile î...
13:40
Procurorii anticorupție, Vitalie Ivanov și Victor Cazacu, audiați în cadrul evaluării integrității # Moldpres
Vitalie Ivanov și Victor Cazacu au fost audiați în cadrul procesului de evaluare a integrității procurorilor anticorupție. Vitalie Ivanov a prezentat documentele solicitate și nu au fost identificate dubii privind respectarea criteriilor de integritate, iar Victor Caz...
13:30
România va găzdui în 2026 trilaterala miniștrilor de externe. Oana Țoiu: „Un subiect important va fi reconstrucția Ucrainei” # Moldpres
România va găzdui în primul trimestru al anului 2026 trilaterala miniștrilor de externe de la București, Kiev și Chișinău. Declarațiile au fost făcute luni, 22 decembrie, de ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, aflată într-o vizită...
13:30
Investiții de 25 de milioane de lei pentru modernizarea grupurilor sanitare în școli. MEC anunță perioada de depunere a dosarelor # Moldpres
În anul 2026, vor fi investite 25 de milioane de lei pentru construcția, renovarea și reabilitarea blocurilor sanitare în școli. Lansarea concursului a fost anunțată astăzi de Ministerul Educației și Cercetării, iar autoritățile locale vor putea depune dosa...
Acum 12 ore
13:10
13:00
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, și viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, susțin declarații pentru presă, transmite MOLDPRES. Șefa diplomației române se află î...
13:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: „Anul 2025 a fost un punct de cotitură. Moldova a reușit să-și consolideze decisiv securitatea energetică” # Moldpres
Anul 2025 a fost un an al maturizării sectorului energetic și un punct de cotitură, Republica Moldova reușind să-și consolideze decisiv securitatea energetică. Țara noastră este în prezent mai sigură energetic, mai conectată la Europa și mai pregătită pentru v...
13:00
Consolidarea relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Austria, cu accent pe cooperarea în domeniul protecției mediului – a fost subiectul principal discutat de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, cu directorul Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), ...
12:30
ANSA explică rolul și reglementarea aditivilor alimentari: ce trebuie să știe consumatorii # Moldpres
În contextul diversificării accelerate a ofertei de produse alimentare, tot mai mulți consumatori își manifestă interesul și preocuparea față de conținutul acestora, în special în ceea ce privește aditivii alimentari și impactul lor asupra sănă...
12:10
Condamnat pentru escrocherii. Un bărbat a primit șapte ani de închisoare după ce a înșelat zeci de persoane # Moldpres
Un bărbat de 51 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de comiterea a nouă episoade de escrocherie. Faptele au fost comise între decembrie 2015 și iulie 2019 și au vizat obținerea ilicită a bunurilor altor persoa...
12:10
Prețurile la carburanți continuă să scadă. Șoferii vor achita marți, 23 decembrie, cu până la 15 bani mai puțin pentru benzină și motorină, informează MOLDPRES.Astfel, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat pentru m&...
12:00
Forțele armate ale Federației Ruse au lansat în noaptea de 22 decembrie atacuri cu drone asupra orașului Odesa și a regiunii Odesa, vizând porturi, obiective ale infrastructurii energetice și civile. În urma bombardamentelor au izbucnit incendii, iar o part...
11:50
Șeful Biroului Federal de Poliție Criminală din Germania (BKA), Holger Münch, a declarat că peste 1.000 de zboruri suspecte cu drone au fost înregistrate în Germania până la mijlocul lunii decembrie în acest an, transmite MOLDPRES cu referire la ...
11:40
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală a găzduit Târgul Național al Covorului „Covorul Dorului”, ediția a XII-a, eveniment de referință dedicat promovării artei tradiționale a scoarței românești, înscrisă în 2016 î...
11:20
Japonia va reporni cea mai mare centrală nucleară din lume, la 15 ani după accidentul de la Fukushima # Moldpres
Japonia a făcut luni ultimul pas pentru a permite repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, după ce regiunea Niigata a votat pentru reluarea operațiunilor, un moment de cotitură în revenirea țării la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de ...
11:10
Droguri în cantități considerabile au fost ridicate de oamenii legii în cadrul unei operațiuni desfășurate în sectorul Ciocana din Chișinău. Un bărbat a fost reținut în flagrant, acesta având asupra sa două pachete mari cu droguri numite &b...
09:20
Serviciul Vamal a acumulat, săptămâna trecută, la bugetul de stat, peste 976,1 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 102,8%, informează MOLDPRES.Totodată, în perioada 1...
09:00
Ucraina: Delegațiile americană și ucraineană salută discuții „productive și constructive” la Miami # Moldpres
Delegațiile americană și ucraineană au salutat duminică, într-un comunicat comun, discuții „productive și constructive” în cadrul negocierilor organizate la Miami, în prezența aliaților europeni, în vederea încheierii războiului...
Acum 24 ore
21:30
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, întreprinde o vizită de lucru în Republica Moldova. Agenda vizitei include întrevederi cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, președinta Republicii Moldova, Maia...
Ieri
20:00
Trafic intens se înregistrează, la această oră, la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești–Galați, în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, numărul sporit de călători și mijloac...
18:30
Camerele agricole, explicate de Ministerul Agriculturii: asociere etapizată, acces mai larg la fonduri și sprijin real pentru fermieri # Moldpres
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Ludmila Catlabuga, a venit cu clarificări privind Legea camerelor agricole, în contextul temerilor exprimate de o parte a fermierilor și asociațiilor de profil, care au solicitat anularea sau amânarea implemen...
17:40
Ludmila Catlabuga: „Datoriile față de fermieri sunt cunoscute și asumate. Vom identifica soluții pentru onorarea lor” # Moldpres
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Ludmila Catlabuga, a oferit clarificări privind situația datoriilor statului față de agricultori, subliniind că acestea nu sunt ascunse și au fost constant raportate și discutate la nivel instituțional, transmi...
17:10
Ministra Agriculturii explică de ce nu sunt suficiente cotele la raft: „Poți expune 50%, dar dacă nu cumpărăm local, nu rezolvăm nimic” # Moldpres
Promovarea produselor agroalimentare autohtone trebuie să se bazeze pe vizibilitate reală, acces echitabil în rețelele comerciale și educarea consumatorilor, nu pe impunerea unor cote rigide privind spațiul la raft. Declarațiile au fost făcute de ministra Agriculturi...
16:50
Parlamentul Republicii Moldova a fost și în această săptămână, gazda mai multor vizite ale elevilor, tinerilor și reprezentanților societății civile, care au avut ocazia să descopere activitatea legislativă și rolul instituției în consolidarea democ...
13:40
FOTO// Peste 16.000 de intervenții chirurgicale au fost realizate în acest an la Institutul de Medicină Urgentă # Moldpres
În anul 2025, Blocul Operator al Institutului de Medicină Urgentă a desfășurat activitate continuă în cele 20 de săli, efectuând un total de 16.013 intervenții chirurgicale în diverse specialități medicale, comunică MOLDPRES.Potrivit administ...
13:30
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va efectua mâine, 22 decembrie, o vizită oficială în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului și ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, comunică MOLDPRES....
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.