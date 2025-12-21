Agenda evenimentelor, luni, 22 decembrie
Moldpres, 21 decembrie 2025 21:30
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, întreprinde o vizită de lucru în Republica Moldova. Agenda vizitei include întrevederi cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, președinta Republicii Moldova, Maia...
Acum o oră
21:30
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, întreprinde o vizită de lucru în Republica Moldova. Agenda vizitei include întrevederi cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, președinta Republicii Moldova, Maia...
Acum 4 ore
20:00
Trafic intens se înregistrează, la această oră, la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești–Galați, în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, numărul sporit de călători și mijloac...
18:30
Camerele agricole, explicate de Ministerul Agriculturii: asociere etapizată, acces mai larg la fonduri și sprijin real pentru fermieri # Moldpres
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Ludmila Catlabuga, a venit cu clarificări privind Legea camerelor agricole, în contextul temerilor exprimate de o parte a fermierilor și asociațiilor de profil, care au solicitat anularea sau amânarea implemen...
Acum 6 ore
17:40
Ludmila Catlabuga: „Datoriile față de fermieri sunt cunoscute și asumate. Vom identifica soluții pentru onorarea lor” # Moldpres
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Ludmila Catlabuga, a oferit clarificări privind situația datoriilor statului față de agricultori, subliniind că acestea nu sunt ascunse și au fost constant raportate și discutate la nivel instituțional, transmi...
17:10
Ministra Agriculturii explică de ce nu sunt suficiente cotele la raft: „Poți expune 50%, dar dacă nu cumpărăm local, nu rezolvăm nimic” # Moldpres
Promovarea produselor agroalimentare autohtone trebuie să se bazeze pe vizibilitate reală, acces echitabil în rețelele comerciale și educarea consumatorilor, nu pe impunerea unor cote rigide privind spațiul la raft. Declarațiile au fost făcute de ministra Agriculturi...
16:50
Parlamentul Republicii Moldova a fost și în această săptămână, gazda mai multor vizite ale elevilor, tinerilor și reprezentanților societății civile, care au avut ocazia să descopere activitatea legislativă și rolul instituției în consolidarea democ...
Acum 12 ore
13:40
FOTO// Peste 16.000 de intervenții chirurgicale au fost realizate în acest an la Institutul de Medicină Urgentă # Moldpres
În anul 2025, Blocul Operator al Institutului de Medicină Urgentă a desfășurat activitate continuă în cele 20 de săli, efectuând un total de 16.013 intervenții chirurgicale în diverse specialități medicale, comunică MOLDPRES.Potrivit administ...
13:30
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va efectua mâine, 22 decembrie, o vizită oficială în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului și ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, comunică MOLDPRES....
12:20
Trei persoane, inclusiv două minore, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon # Moldpres
Trei persoane, dintre care două minore, au fost transportate la spital după ce au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă de încălzit defectă, într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspe...
11:10
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova continuă modernizarea procesului educațional prin integrarea principiilor drepturilor omului în formarea viitorilor specialiști din domeniul sănătății. Subiectul ...
10:30
În toate sectoarele capitalei se desfășoară târguri și iarmaroace cu produse locale menite să susțină producătorii și să ofere locuitorilor acces la produse agricole și bunuri de sezon. În Piața Marii Adunări Naționale a fost deschis Târgul d...
10:20
Căile Ferate Ucrainene au reluat cursa Odesa–Chișinău. În primele trei ore, 60% dintre bilete au fost epuizate # Moldpres
Pentru prima dată din 2022 a fost reluată legătura feroviară Odesa–Chișinău. Compania feroviară „Ukrzalizniția” anunță că 60% dintre bilete au fost vândute în primele trei ore de la deschiderea vânzărilor, anunță UNIAN, preluat de...
09:50
De ce au atacat rușii o zonă izolată în apropierea graniței dintre Ucraina și Republica Moldova. Importanța podului de la Maiaki # Moldpres
Singurul pod viabil al Ucrainei peste râul Nistru a fost atacat de drone rusești, într-o tentativă de a izola logistica ucraineană care circulă pe rețeaua de drumuri din regiunea Dunării, scrie Kyiv Post. Atacul a avut loc în urma a două lovituri succesiv...
Acum 24 ore
09:00
Moș Crăciun îi așteaptă pe copiii din Chișinău și pe părinții acestora la o experiență deosebită de sărbători, în cadrul proiectului „Cunoaște orașul împreună cu Moș Crăciun”. Inițiativa, ajunsă la cea de-a V-a ediție, este orga...
08:50
Polițiștii îndeamnă șoferii să circule cu atenție din cauza ceții. Meteorologii au emis ieri o avertizare de Cod galben de ceață, valabilă pentru mai multe zone ale țării, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, pentru prevenirea si...
08:40
Solstițiul de iarnă 2025. Cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an marchează începutul iernii astronomice # Moldpres
Solstițiul de iarnă 2025, produs astăzi, marchează începutul iernii astronomice, precum și începutul celor mai reci trei luni din an, în emisfera nordică. Astăzi este cea mai scurtă zi din an și are mai puțin de nouă ore, iar noaptea următoare va fi ...
08:40
SUA au propus organizarea primelor negocieri față în față dintre Ucraina și Rusia din ultimele șase luni, la Miami, unde vor avea loc noi discuții ce vizează încheierea războiului, a afirmat sâmbătă președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, transmi...
Ieri
19:10
FOTO// Comunitatea științifică din Republica Moldova, omagiată la Gala Cercetătorilor 2025. Dan Perciun: „Munca cercetătorilor are un viitor aici, acasă” # Moldpres
Comunitatea științifică din Republica Moldova a fost omagiată astăzi în cadrul Galei Cercetătorilor 2025, eveniment tradițional organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). În cadrul ceremoniei, 53 de cercetători au fost distinși cu diplome, comu...
19:00
Oficiali, artiști și influenceri au devenit, pentru o zi, „Ambasadori ai Bunătății”, într-o campanie caritabilă # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și ministrul Culturii, Cristian Jardan, și-au lăsat astăzi pentru câteva ore sacourile și au participat la o campanie caritabilă, alături de artiști, influenceri și alte persoane publice din Republica Moldova, comunică MOLD...
18:40
Negociatori ruși și americani se întâlnesc astăzi în Florida pentru noi discuții privind un acord de pace cu Ucraina # Moldpres
Negociatori americani urmează să se întâlnească sâmbătă, în Florida, cu oficiali ruși, pentru o nouă rundă de discuții menite să ducă la încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, au declarat surse oficiale citate...
16:30
Rute logistice blocate în sudul Ucrainei, în urma atacurilor recente. Transporturile, inclusiv cele umanitare, vor fi deviate prin Republica Moldova # Moldpres
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) anunță că, în urma atacurilor recente, tot mai intense, asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei, o parte din fluxurile de transport de mărfuri vor fi redirecționate temporar prin Republica Mo...
15:20
Ministerul Justiției a premiat colaboratori din sistemul administrației penitenciare, cu ocazia Zilei funcționarului public cu statut special. Distincțiile au fost oferite în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor, com...
14:00
Traficul transfrontalier prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Otaci–Moghilev-Podolsk a fost fluidizat, iar circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, autorită...
13:50
Un accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 10:00, pe traseul R-29, în apropiere de Ceadîr-Lunga. O autospecială de poliție, aflată în misiune de serviciu, a fost tamponată de un microbuz, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției, echipajul a...
13:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică Cod galben de ceață, valabilă pentru mai multe zone ale Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în intervalul 20 decembrie, ora 12:00 – 21 decembrie, ora 12:00, transmite MOLDPRES.Pot...
12:40
Traversarea prin punctul de trecere Tudora-Starokazacie spre Belgorod-Dnestrovsk este permisă tuturor călătorilor # Moldpres
Traversarea prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Tudora–Starokazacie spre Belgorod-Dnestrovsk, Ucraina, este permisă tuturor călătorilor, fără restricții. Totodată, în direcția regiunii Odesa, traversarea este autorizată doar cetățenilor ucraineni și...
12:00
Feeria sărbătorilor de iarnă revine pe străzile capitalei: Caravana Salvatorilor și Pompierilor 2025 va aduce și în acest an magia Crăciunului # Moldpres
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, lansează „Caravana Salvatorilor și Pompierilor – ediția 2025”, un eveniment dedicat sărbătorilor de iarnă, menit să aducă bucurie, lumină și spi...
12:00
Secretarul de stat american Marco Rubio spune că Washingtonul nu vrea să le impună pacea părților în conflict # Moldpres
Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a asigurat vineri, la Washington, că niciun acord nu va fi impus Ucrainei, în momentul în care, la Miami, au început discuții pentru a încerca să se pună capăt războiului, în prezența aliaților euro...
10:30
O companie feroviară ucraineană suplimentează vagoane pentru cursele Odesa–Chișinău și Kiev–Chișinău # Moldpres
Compania feroviară ucraineană „Ukrzaliznytsia” a anunțat alocarea unor vagoane suplimentare pentru cursele care leagă Odesa și Kiev de Chișinău. Biletele pentru aceste trenuri vor fi puse în vânzare în cursul zilei de 20 decembrie, anunță UN...
10:20
Vouchere gratuite pentru formarea profesională. Ministra Natalia Plugaru: „ANOFM intervine atunci când femeile vor să-și îmbunătățească competențele” # Moldpres
Femeile, care s-au aflat în concediul pentru îngrijirea copilului, pot beneficia gratuit de cursuri de formare profesională pe bază de voucher. Măsura a fost anunțată de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, și vine în sprijinul familii...
10:20
Serviciul Vamal constată obligații suplimentare de 1,7 milioane lei în urma controalelor din decembrie # Moldpres
În urma controalelor efectuate în perioada 8–19 decembrie 2025, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a identificat o obligație vamală suplimentară în valoare de 1,707 milioane lei, comunică MOLDPRES.Potrivit sursei ciate, inspectorii au constatat ...
09:20
Consiliul Audiovizualului (CA) a sancționat 11 furnizori de servicii media audiovizuale de televiziune, aplicând amenzi totale de 68.000 de lei, trei avertizări publice și trei notificări de intrare în legalitate. Verificările au vizat respectarea prevederi...
09:00
08:50
Igor Grosu, la concertul „Fluieraș” de la Ștefan Vodă: „De Crăciun, ne întoarcem la rădăcini” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la Ștefan Vodă la concertul susținut de ansamblul „Fluieraș”, eveniment inclus în campania națională „Hai acasă de Crăciun”, organizată de Ministerul Culturii, comunică MOLDPRES.Spea...
08:30
Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus anunță că va suspenda, începând cu 23 decembrie 2025, recepționarea cererilor ce țin de cetățenia Republicii Moldova, pentru o perioadă nedeterminată, comunică MOLDPRES.Potrivit informațiilor oficia...
19 decembrie 2025
23:10
Meteorologii prognozează pentru sâmbătă și duminică vreme fără precipitații esențiale, cu cer noros # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru zilele de sâmbătă și duminică vreme fără precipitații esențiale. Cerul va fi noros, pe alocuri variabil, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, noaptea și dimineața, pe arii extinse se va forma ceaț...
Mai mult de 2 zile în urmă
22:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis în această seară o atenționare de călătorie prin punctul de trecere a frontierei Palanca. Avertizarea este făcută în baza analizei riscurilor de securitate, în contextul atacurilor cu drone a Federației Ruse asu...
21:40
Traversarea prin punctul de trecere Tudora-Starokazacie spre Belgorod-Dnestrovsk este permisă tuturor călătorilor # Moldpres
Traversarea prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Tudora-Starokazacie spre Belgorod-Dnestrovsk, Ucraina, este permisă tuturor călătorilor, fără restricții. Totodată, în direcția regiunii Odesa, traversarea este autorizată doar cetățenilor ucraineni și mijlo...
21:10
Astăzi, Președinta Maia Sandu, împreună cu angajații Administrației Prezidențiale și copiii acestora, au inaugurat atmosfera de sărbătoare la Președinție, aprinzând luminițele Pomului de Crăciun. Cei prezenți la sărbătoare s-au distrat împreu...
21:00
Comisia de evaluare a procurorilor propune promovarea evaluării externe de către Elena Cazacov, adjunctă interimară a procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău și șefă a Oficiului de reprezentare a învinuirii în instanță, și de către Ghennad...
20:00
FOTO // La Criuleni a fost inaugurat un bulevard pietonal modern și un parc riveran. Vladimir Bolea: „Investițiile în spațiile publice sunt investiții în calitatea vieții oamenilor” # Moldpres
Locuitorii orașului Criuleni se vor bucura de un bulevard pietonal modern și un parc riveran reamenajat. Ministrul Vladimir Bolea a participat astăzi la inaugurarea bulevardului pietonal Mihai Eminescu și a parcului orășenesc riveran reamenajat, comunică MOLDPRES.La ev...
19:10
Activitatea investițională se menține în creștere, cu o contribuție importantă la evoluția economică # Moldpres
Activitatea investițională se menține în creștere și continuă să aibă o contribuție importantă la evoluția economică în anul 2025. Astfel, în trimestrul III, formarea brută de capital fix a crescut cu aproape 18%, contribuind cu 3,7 puncte procentua...
19:10
FOTO // La Președinție a fost inaugurat pomul de Crăciun. Șefa statului Maia Sandu: „Îi așteptăm cu drag pe toți cei care vor să admire bradul” # Moldpres
Șefa statului Maia Sandu, angajații din administrația prezidențială și copiii lor au aprins astăzi luminițele pomului de Crăciun de la Președinție. Vizitatorii vor putea veni să admire bradul începând cu data de 20 decembrie și până pe 15 ianuarie,...
18:40
Polițiștii îndeamnă șoferii să circule cu atenție din cauza ceții. Meteorologii au emis astăzi o avertizare de Cod galben de ceață, valabilă pentru mai multe zone ale țării, comunică MOLDPRES.Solicitat de agenție, ofițerul de presă al Inspectoratului Ge...
18:00
Numărul studenților din instituțiile de învățământ superior, în creștere cu circa 7 la sută # Moldpres
Numărul studenților din instituțiile de învățământ superior a crescut cu 6,8 la sută în anul de studii 2025-2026, comparativ cu anul precedent, și a atins cifra de circa 63 de mii de persoane. Datele au fost prezentate astăzi de Biroul Național de Stat...
17:30
17:30
Igor Grosu: Zeci de proiecte pentru Ștefan Vodă și investiții care apropie Moldova de Europa # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat accelerarea proiectelor de dezvoltare locală în raionul Ștefan Vodă, în urma discuțiilor purtate cu primarii și reprezentanții serviciilor desconcentrate din teritoriu. Potrivit acestuia, autoritățile central...
16:50
FOTO // Campanie organizată de MMPS. Peste 6 000 de copii din serviciile sociale și familiile social-vulnerabile au primit încălțăminte de iarnă # Moldpres
Peste 6 000 de copii din serviciile sociale „Casă de copii de tip familial”, „Tutelă/Curatelă”, precum și din familiile social-vulnerabile au primit încălțăminte de iarnă. Acțiunea a avut loc în cadrul unei campanii inițiată de Minis...
16:40
China își exprimă interesul pentru extinderea importurilor de produse agroalimentare moldovenești # Moldpres
Produsele agroalimentare din Republica Moldova, în special fructele și vinurile, se bucură de un interes tot mai mare pe piața chineză, fiind apreciate pentru calitatea lor și potențialul de a deveni elemente de reprezentare a țării noastre în China. Acest sub...
15:30
Cetățenii sunt îndemnați să respecte măsurile de siguranță în cazul depistării dronelor. Avertizarea este făcută în contextul atacurilor Federației Ruse asupra Ucrainei, comunică MOLDPRES.Poliția de Frontieră atenționează persoanele să nu se...
