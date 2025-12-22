Șeful și adjunctul Inspectoratului de Poliție Centru, demiși după incidentul cu focuri de armă în sediul instituției
Moldpres, 22 decembrie 2025 14:20
Șeful și șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău au fost eliberați din funcții în urma unui incident produs pe 19 decembrie, în sediul instituției, când un polițist a efectuat trei focuri cu arma sa personală, deținută legal,...
Acum 30 minute
14:20
Președinta Maia Sandu a trasat prioritățile politicii externe pentru anul 2026 la reuniunea ambasadorilor Republicii Moldova # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a trasat principalele direcții ale politicii externe pentru anul 2026. În discursul său, șefa statului a subliniat că contextul regional și internațional marcat de inte...
14:20
Șeful și adjunctul Inspectoratului de Poliție Centru, demiși după incidentul cu focuri de armă în sediul instituției # Moldpres
Șeful și șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău au fost eliberați din funcții în urma unui incident produs pe 19 decembrie, în sediul instituției, când un polițist a efectuat trei focuri cu arma sa personală, deținută legal,...
14:10
Prioritățile politicii externe, trasate la reuniunea ambasadorilor. Maia Sandu: „Pentru R. Moldova există o singură strategie realistă de supraviețuire ca stat democratic, liber și suveran: aderarea la UE” # Moldpres
Pentru Republica Moldova există o singură strategie realistă de supraviețuire ca stat democratic, liber și suveran: aderarea la Uniunea Europeană. Acest obiectiv reprezintă o prioritate absolută a politicii interne și externe, în special în condițiile î...
Acum o oră
13:40
Procurorii anticorupție, Vitalie Ivanov și Victor Cazacu, audiați în cadrul evaluării integrității # Moldpres
Vitalie Ivanov și Victor Cazacu au fost audiați în cadrul procesului de evaluare a integrității procurorilor anticorupție. Vitalie Ivanov a prezentat documentele solicitate și nu au fost identificate dubii privind respectarea criteriilor de integritate, iar Victor Caz...
Acum 2 ore
13:30
România va găzdui în 2026 trilaterala miniștrilor de externe. Oana Țoiu: „Un subiect important va fi reconstrucția Ucrainei” # Moldpres
România va găzdui în primul trimestru al anului 2026 trilaterala miniștrilor de externe de la București, Kiev și Chișinău. Declarațiile au fost făcute luni, 22 decembrie, de ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, aflată într-o vizită...
13:30
Investiții de 25 de milioane de lei pentru modernizarea grupurilor sanitare în școli. MEC anunță perioada de depunere a dosarelor # Moldpres
În anul 2026, vor fi investite 25 de milioane de lei pentru construcția, renovarea și reabilitarea blocurilor sanitare în școli. Lansarea concursului a fost anunțată astăzi de Ministerul Educației și Cercetării, iar autoritățile locale vor putea depune dosa...
13:10
13:00
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, și viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, susțin declarații pentru presă, transmite MOLDPRES. Șefa diplomației române se află î...
13:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: „Anul 2025 a fost un punct de cotitură. Moldova a reușit să-și consolideze decisiv securitatea energetică” # Moldpres
Anul 2025 a fost un an al maturizării sectorului energetic și un punct de cotitură, Republica Moldova reușind să-și consolideze decisiv securitatea energetică. Țara noastră este în prezent mai sigură energetic, mai conectată la Europa și mai pregătită pentru v...
13:00
Consolidarea relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Austria, cu accent pe cooperarea în domeniul protecției mediului – a fost subiectul principal discutat de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, cu directorul Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), ...
Acum 4 ore
12:30
ANSA explică rolul și reglementarea aditivilor alimentari: ce trebuie să știe consumatorii # Moldpres
În contextul diversificării accelerate a ofertei de produse alimentare, tot mai mulți consumatori își manifestă interesul și preocuparea față de conținutul acestora, în special în ceea ce privește aditivii alimentari și impactul lor asupra sănă...
12:10
Condamnat pentru escrocherii. Un bărbat a primit șapte ani de închisoare după ce a înșelat zeci de persoane # Moldpres
Un bărbat de 51 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de comiterea a nouă episoade de escrocherie. Faptele au fost comise între decembrie 2015 și iulie 2019 și au vizat obținerea ilicită a bunurilor altor persoa...
12:10
Prețurile la carburanți continuă să scadă. Șoferii vor achita marți, 23 decembrie, cu până la 15 bani mai puțin pentru benzină și motorină, informează MOLDPRES.Astfel, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat pentru m&...
12:00
Forțele armate ale Federației Ruse au lansat în noaptea de 22 decembrie atacuri cu drone asupra orașului Odesa și a regiunii Odesa, vizând porturi, obiective ale infrastructurii energetice și civile. În urma bombardamentelor au izbucnit incendii, iar o part...
11:50
Șeful Biroului Federal de Poliție Criminală din Germania (BKA), Holger Münch, a declarat că peste 1.000 de zboruri suspecte cu drone au fost înregistrate în Germania până la mijlocul lunii decembrie în acest an, transmite MOLDPRES cu referire la ...
11:40
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală a găzduit Târgul Național al Covorului „Covorul Dorului”, ediția a XII-a, eveniment de referință dedicat promovării artei tradiționale a scoarței românești, înscrisă în 2016 î...
11:20
Japonia va reporni cea mai mare centrală nucleară din lume, la 15 ani după accidentul de la Fukushima # Moldpres
Japonia a făcut luni ultimul pas pentru a permite repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, după ce regiunea Niigata a votat pentru reluarea operațiunilor, un moment de cotitură în revenirea țării la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de ...
11:10
Droguri în cantități considerabile au fost ridicate de oamenii legii în cadrul unei operațiuni desfășurate în sectorul Ciocana din Chișinău. Un bărbat a fost reținut în flagrant, acesta având asupra sa două pachete mari cu droguri numite &b...
Acum 6 ore
09:20
Serviciul Vamal a acumulat, săptămâna trecută, la bugetul de stat, peste 976,1 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 102,8%, informează MOLDPRES.Totodată, în perioada 1...
09:00
Ucraina: Delegațiile americană și ucraineană salută discuții „productive și constructive” la Miami # Moldpres
Delegațiile americană și ucraineană au salutat duminică, într-un comunicat comun, discuții „productive și constructive” în cadrul negocierilor organizate la Miami, în prezența aliaților europeni, în vederea încheierii războiului...
Acum 24 ore
21:30
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, întreprinde o vizită de lucru în Republica Moldova. Agenda vizitei include întrevederi cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, președinta Republicii Moldova, Maia...
20:00
Trafic intens se înregistrează, la această oră, la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești–Galați, în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, numărul sporit de călători și mijloac...
18:30
Camerele agricole, explicate de Ministerul Agriculturii: asociere etapizată, acces mai larg la fonduri și sprijin real pentru fermieri # Moldpres
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Ludmila Catlabuga, a venit cu clarificări privind Legea camerelor agricole, în contextul temerilor exprimate de o parte a fermierilor și asociațiilor de profil, care au solicitat anularea sau amânarea implemen...
17:40
Ludmila Catlabuga: „Datoriile față de fermieri sunt cunoscute și asumate. Vom identifica soluții pentru onorarea lor” # Moldpres
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Ludmila Catlabuga, a oferit clarificări privind situația datoriilor statului față de agricultori, subliniind că acestea nu sunt ascunse și au fost constant raportate și discutate la nivel instituțional, transmi...
17:10
Ministra Agriculturii explică de ce nu sunt suficiente cotele la raft: „Poți expune 50%, dar dacă nu cumpărăm local, nu rezolvăm nimic” # Moldpres
Promovarea produselor agroalimentare autohtone trebuie să se bazeze pe vizibilitate reală, acces echitabil în rețelele comerciale și educarea consumatorilor, nu pe impunerea unor cote rigide privind spațiul la raft. Declarațiile au fost făcute de ministra Agriculturi...
16:50
Parlamentul Republicii Moldova a fost și în această săptămână, gazda mai multor vizite ale elevilor, tinerilor și reprezentanților societății civile, care au avut ocazia să descopere activitatea legislativă și rolul instituției în consolidarea democ...
Ieri
13:40
FOTO// Peste 16.000 de intervenții chirurgicale au fost realizate în acest an la Institutul de Medicină Urgentă # Moldpres
În anul 2025, Blocul Operator al Institutului de Medicină Urgentă a desfășurat activitate continuă în cele 20 de săli, efectuând un total de 16.013 intervenții chirurgicale în diverse specialități medicale, comunică MOLDPRES.Potrivit administ...
13:30
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va efectua mâine, 22 decembrie, o vizită oficială în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului și ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, comunică MOLDPRES....
12:20
Trei persoane, inclusiv două minore, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon # Moldpres
Trei persoane, dintre care două minore, au fost transportate la spital după ce au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă de încălzit defectă, într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspe...
11:10
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova continuă modernizarea procesului educațional prin integrarea principiilor drepturilor omului în formarea viitorilor specialiști din domeniul sănătății. Subiectul ...
10:30
În toate sectoarele capitalei se desfășoară târguri și iarmaroace cu produse locale menite să susțină producătorii și să ofere locuitorilor acces la produse agricole și bunuri de sezon. În Piața Marii Adunări Naționale a fost deschis Târgul d...
10:20
Căile Ferate Ucrainene au reluat cursa Odesa–Chișinău. În primele trei ore, 60% dintre bilete au fost epuizate # Moldpres
Pentru prima dată din 2022 a fost reluată legătura feroviară Odesa–Chișinău. Compania feroviară „Ukrzalizniția” anunță că 60% dintre bilete au fost vândute în primele trei ore de la deschiderea vânzărilor, anunță UNIAN, preluat de...
09:50
De ce au atacat rușii o zonă izolată în apropierea graniței dintre Ucraina și Republica Moldova. Importanța podului de la Maiaki # Moldpres
Singurul pod viabil al Ucrainei peste râul Nistru a fost atacat de drone rusești, într-o tentativă de a izola logistica ucraineană care circulă pe rețeaua de drumuri din regiunea Dunării, scrie Kyiv Post. Atacul a avut loc în urma a două lovituri succesiv...
09:00
Moș Crăciun îi așteaptă pe copiii din Chișinău și pe părinții acestora la o experiență deosebită de sărbători, în cadrul proiectului „Cunoaște orașul împreună cu Moș Crăciun”. Inițiativa, ajunsă la cea de-a V-a ediție, este orga...
08:50
Polițiștii îndeamnă șoferii să circule cu atenție din cauza ceții. Meteorologii au emis ieri o avertizare de Cod galben de ceață, valabilă pentru mai multe zone ale țării, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, pentru prevenirea si...
08:40
Solstițiul de iarnă 2025. Cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an marchează începutul iernii astronomice # Moldpres
Solstițiul de iarnă 2025, produs astăzi, marchează începutul iernii astronomice, precum și începutul celor mai reci trei luni din an, în emisfera nordică. Astăzi este cea mai scurtă zi din an și are mai puțin de nouă ore, iar noaptea următoare va fi ...
08:40
SUA au propus organizarea primelor negocieri față în față dintre Ucraina și Rusia din ultimele șase luni, la Miami, unde vor avea loc noi discuții ce vizează încheierea războiului, a afirmat sâmbătă președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, transmi...
20 decembrie 2025
19:10
FOTO// Comunitatea științifică din Republica Moldova, omagiată la Gala Cercetătorilor 2025. Dan Perciun: „Munca cercetătorilor are un viitor aici, acasă” # Moldpres
Comunitatea științifică din Republica Moldova a fost omagiată astăzi în cadrul Galei Cercetătorilor 2025, eveniment tradițional organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). În cadrul ceremoniei, 53 de cercetători au fost distinși cu diplome, comu...
19:00
Oficiali, artiști și influenceri au devenit, pentru o zi, „Ambasadori ai Bunătății”, într-o campanie caritabilă # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și ministrul Culturii, Cristian Jardan, și-au lăsat astăzi pentru câteva ore sacourile și au participat la o campanie caritabilă, alături de artiști, influenceri și alte persoane publice din Republica Moldova, comunică MOLD...
18:40
Negociatori ruși și americani se întâlnesc astăzi în Florida pentru noi discuții privind un acord de pace cu Ucraina # Moldpres
Negociatori americani urmează să se întâlnească sâmbătă, în Florida, cu oficiali ruși, pentru o nouă rundă de discuții menite să ducă la încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, au declarat surse oficiale citate...
16:30
Rute logistice blocate în sudul Ucrainei, în urma atacurilor recente. Transporturile, inclusiv cele umanitare, vor fi deviate prin Republica Moldova # Moldpres
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) anunță că, în urma atacurilor recente, tot mai intense, asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei, o parte din fluxurile de transport de mărfuri vor fi redirecționate temporar prin Republica Mo...
15:20
Ministerul Justiției a premiat colaboratori din sistemul administrației penitenciare, cu ocazia Zilei funcționarului public cu statut special. Distincțiile au fost oferite în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor, com...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Traficul transfrontalier prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Otaci–Moghilev-Podolsk a fost fluidizat, iar circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, autorită...
13:50
Un accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 10:00, pe traseul R-29, în apropiere de Ceadîr-Lunga. O autospecială de poliție, aflată în misiune de serviciu, a fost tamponată de un microbuz, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției, echipajul a...
13:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică Cod galben de ceață, valabilă pentru mai multe zone ale Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în intervalul 20 decembrie, ora 12:00 – 21 decembrie, ora 12:00, transmite MOLDPRES.Pot...
12:40
Traversarea prin punctul de trecere Tudora-Starokazacie spre Belgorod-Dnestrovsk este permisă tuturor călătorilor # Moldpres
Traversarea prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Tudora–Starokazacie spre Belgorod-Dnestrovsk, Ucraina, este permisă tuturor călătorilor, fără restricții. Totodată, în direcția regiunii Odesa, traversarea este autorizată doar cetățenilor ucraineni și...
12:00
Feeria sărbătorilor de iarnă revine pe străzile capitalei: Caravana Salvatorilor și Pompierilor 2025 va aduce și în acest an magia Crăciunului # Moldpres
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, lansează „Caravana Salvatorilor și Pompierilor – ediția 2025”, un eveniment dedicat sărbătorilor de iarnă, menit să aducă bucurie, lumină și spi...
12:00
Secretarul de stat american Marco Rubio spune că Washingtonul nu vrea să le impună pacea părților în conflict # Moldpres
Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a asigurat vineri, la Washington, că niciun acord nu va fi impus Ucrainei, în momentul în care, la Miami, au început discuții pentru a încerca să se pună capăt războiului, în prezența aliaților euro...
10:30
O companie feroviară ucraineană suplimentează vagoane pentru cursele Odesa–Chișinău și Kiev–Chișinău # Moldpres
Compania feroviară ucraineană „Ukrzaliznytsia” a anunțat alocarea unor vagoane suplimentare pentru cursele care leagă Odesa și Kiev de Chișinău. Biletele pentru aceste trenuri vor fi puse în vânzare în cursul zilei de 20 decembrie, anunță UN...
10:20
Vouchere gratuite pentru formarea profesională. Ministra Natalia Plugaru: „ANOFM intervine atunci când femeile vor să-și îmbunătățească competențele” # Moldpres
Femeile, care s-au aflat în concediul pentru îngrijirea copilului, pot beneficia gratuit de cursuri de formare profesională pe bază de voucher. Măsura a fost anunțată de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, și vine în sprijinul familii...
