FERMIERII AR PUTEA FI PROTEJAȚI ȘI DE INSOLVENȚĂ, NU DOAR DE EXECUTĂRILE SILITE
Agromedia, 22 decembrie 2025 17:40
FERMIERII AR PUTEA FI PROTEJAȚI ȘI DE INSOLVENȚĂ, NU DOAR DE EXECUTĂRILE SILITE
• • •
Alte ştiri de Agromedia
Acum 30 minute
17:40
FERMIERII AR PUTEA FI PROTEJAȚI ȘI DE INSOLVENȚĂ, NU DOAR DE EXECUTĂRILE SILITE
Acum 2 ore
16:10
DOBÂNDĂ MAI MICĂ LA CREDITELE IFAD PENTRU ÎNTREPRINDERI MICRO ȘI MICI
Acum 4 ore
15:20
DEZVOLTAREA SATELOR PRIN COOPERARE: Exemplul GAL Baștina Gospodarului
14:20
„SUNTEM RENTABILI, DAR VULNERABILI”: D. Mihov, despre viitorul strugurilor moldovenești
Acum 6 ore
12:40
PROPRIETARII DE TERENURI AGRICOLE VOR PLĂTI DUBLU PENTRU ASIGURAREA MEDICALĂ ÎN 2026
12:10
ULTIMELE ZILE DE APLICARE LA GRANTURILE AGGRI PENTRU FERME ZOOTEHNICE
Acum 8 ore
10:50
TEHNOLOGIA, MAI APROAPE DE FERMIERI ȘI STUDENȚI: Concluziile Târgului Inovației în Agricultură, ediția a II-a # Agromedia
TEHNOLOGIA, MAI APROAPE DE FERMIERI ȘI STUDENȚI: Concluziile Târgului Inovației în Agricultură, ediția a II-a
Acum 12 ore
09:30
VINE IARNA DE CRĂCIUN. Ger, lapoviță și nopți cu temperaturi de până la -12 grade Celsius # Agromedia
VINE IARNA DE CRĂCIUN. Ger, lapoviță și nopți cu temperaturi de până la -12 grade Celsius
Ieri
14:00
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Carolina Linte despre importuri, subvenții, producția locală de lactate și concurența la raft # Agromedia
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Carolina Linte despre importuri, subvenții, producția locală de lactate și concurența la raft
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
BAYER ȘI UTM, PARTENERIAT PENTRU FORMAREA VIITORILOR SPECIALIȘTI. Zi de recoltare la Criuleni # Agromedia
BAYER ȘI UTM, PARTENERIAT PENTRU FORMAREA VIITORILOR SPECIALIȘTI. Zi de recoltare la Criuleni
14:30
PESTE 220 DE FERME VOR BENEFICIA DE PLĂȚI DIRECTE ÎN VALOARE DE 103,27 MIL. LEI
14:20
UTM INVESTEȘTE ÎN AGRICULTURĂ MODERNĂ: Combină nouă, semănătoare no-till și plantații didactice # Agromedia
UTM INVESTEȘTE ÎN AGRICULTURĂ MODERNĂ: Combină nouă, semănătoare no-till și plantații didactice
12:40
CARBURANȚII CONTINUĂ IEFTINIRILE. Motorina coboară sub 19 lei/litru
12:20
TÂRGUL INOVAȚIEI ÎN AGRICULTURĂ 2025: 150 de participanți au testat tehnologii digitale pentru agricultură # Agromedia
TÂRGUL INOVAȚIEI ÎN AGRICULTURĂ 2025: 150 de participanți au testat tehnologii digitale pentru agricultură
18 decembrie 2025
18:00
LUDMILA CATLABUGA: Moratoriu de 12 luni pentru fermierii afectați de calamități
16:40
REABILITAREA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE IRIGARE DIN CROCMAZ ȘI CĂPLANI, RAIONUL ȘTEFAN VODĂ # Agromedia
REABILITAREA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE IRIGARE DIN CROCMAZ ȘI CĂPLANI, RAIONUL ȘTEFAN VODĂ
15:20
COMISIA EUROPEANĂ PROPUNE SIMPLIFICAREA AUTORIZĂRII PRODUSELOR FITOSANITARE
13:20
MOȚIUNE ÎMPOTRIVA POLITICILOR DIN AGRICULTURĂ: Deputații cer măsuri urgente pentru fermieri # Agromedia
MOȚIUNE ÎMPOTRIVA POLITICILOR DIN AGRICULTURĂ: Deputații cer măsuri urgente pentru fermieri
13:10
CCAR ÎNCHEIE PRIMUL AN COMPLET DE ACTIVITATE
12:50
SFECLA DE ZAHĂR AR PUTEA BENEFICIA DE PLĂȚI CUPLATE: Discuții la MAIA
17 decembrie 2025
17:20
AIPA A AUTORIZAT PLĂȚI DE PESTE 47 MILIOANE DE LEI PENTRU FERMIERI
14:20
AUTORIZAȚIILE DE MEDIU VOR FI ELIBERATE PRIN INTERMEDIUL UNUI GHIȘEU UNIC
12:50
„VIA NU IARTĂ GREȘELILE”. Două istorii din sudul Moldovei despre muncă, lipsa apei și fermele mici # Agromedia
„VIA NU IARTĂ GREȘELILE”. Două istorii din sudul Moldovei despre muncă, lipsa apei și fermele mici
16 decembrie 2025
17:10
PREȚURILE CEREALELOR CONTINUĂ SĂ SCADĂ: Grâul atinge noi minime
16:40
MAIA CLARIFICĂ UTILIZAREA TERMENILOR „ECOLOGIC”, „BIO” ȘI „ORGANIC”
16:40
MICII VITICULTORI CERTIFICAȚI GLOBALG.A.P. ÎN PREMIERĂ
14:00
VERNISAJUL VINULUI 2025: Excelență și premii pentru Vinul Moldovei
12:10
AGENDA TÂRGULUI INOVAȚIEI ÎN AGRICULTURĂ: Ce teme vor fi abordate pe 18 decembrie la Agrotek Arena # Agromedia
AGENDA TÂRGULUI INOVAȚIEI ÎN AGRICULTURĂ: Ce teme vor fi abordate pe 18 decembrie la Agrotek Arena
15 decembrie 2025
17:50
UNDE MERG BANII? Investițiile care au atras cele mai multe cereri la AIPA
16:50
„MOLDSILVA” SCOATE LA VÂNZARE 38 DE MII DE POMI DE CRĂCIUN. Cât costă brazii?
12:40
VERNISAJUL VINULUI 2025: Vinificatorii confirmă un an bun în vie și investiții în crame
11:30
LUCRĂRI CAPITALE LA BARAJUL GHIDIGHICI. Proiect major de prevenire a inundațiilor
10:50
„VINUL MOLDOVEI”, 120 DE VINURI PREMIATE LA EDIȚIA DIN 2025
09:50
PROGNOZA METEO: Temperaturi de la -4, până la +10 grade Celsius
14 decembrie 2025
13:10
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Andrian Talmaci despre reziliență, investiții și realitatea fermierilor mici din Moldova # Agromedia
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Andrian Talmaci despre reziliență, investiții și realitatea fermierilor mici din Moldova
12 decembrie 2025
15:10
PREȚUL PORUMBULUI SCADE: Prognoză WASDE decembrie 2025
14:30
SCANDAL ÎN JURUL LACTATELOR „BIOMILK”: ANSA vs. producătorul autohton
11:50
VINUL MOLDOVEI ÎN 2025: Un an record pentru industria vitivinicolă
11:40
REORGANIZARE LA OFICIUL NAȚIONAL PENTRU PROIECTE DE MEDIU: Personal extins, funcții noi
11:40
MOLDOVA ȘI MACEDONIA DE NORD ÎȘI UNESC FORȚELE ÎN VITICULTURĂ
11 decembrie 2025
14:40
ULTIMA ZI DE DEPUNERE A CERERILOR PENTRU PLĂȚI POSTINVESTIȚIONALE ÎN AGRICULTURĂ
14:00
ORGANIZAȚII DE MEDIU CER REVIZUIREA PROGRAMULUI DE ÎMPĂDURIRE: „Salcâmul compromite refacerea pădurilor” # Agromedia
ORGANIZAȚII DE MEDIU CER REVIZUIREA PROGRAMULUI DE ÎMPĂDURIRE: „Salcâmul compromite refacerea pădurilor”
12:30
IVAN IULARJI: Fermierul care reduce costurile și crește calitatea recoltelor cu ALFA Smart Agro # Agromedia
IVAN IULARJI: Fermierul care reduce costurile și crește calitatea recoltelor cu ALFA Smart Agro
12:10
LAPTE DE MĂGĂRIȚĂ PRODUS ÎN MOLDOVA: O afacere inedită la Orhei
11:20
COOPERARE EDUCAȚIONALĂ TRANSFRONTALIERĂ: Investiții în școlile agricole din Țaul și Iași # Agromedia
COOPERARE EDUCAȚIONALĂ TRANSFRONTALIERĂ: Investiții în școlile agricole din Țaul și Iași
09:30
PRODUCȚIA MONDIALĂ DE GRÂU ATINGE UN NOU RECORD ÎN 2025
10 decembrie 2025
17:30
RAPORTUL USDA: Evoluția prețurilor la cereale în 2026
16:20
VIITORUL STRUGURILOR DE MASĂ ÎN MOLDOVA: Ce frânează dezvoltarea acestui sector
15:00
FERMIERII AU IEȘIT ÎN STRADĂ. Serghei Ivanov: Situația este gravă
13:50
VERNISAJUL VINULUI, EDIȚIA XXIV: 700 de vinuri și 72 de producători
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.