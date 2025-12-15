LUCRĂRI CAPITALE LA BARAJUL GHIDIGHICI. Proiect major de prevenire a inundațiilor

Agromedia, 15 decembrie 2025 11:30

LUCRĂRI CAPITALE LA BARAJUL GHIDIGHICI. Proiect major de prevenire a inundațiilor

Acum 30 minute
11:30
Acum 2 ore
10:50
Acum 4 ore
09:50
Acum 24 ore
13:10
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
14:30
11:50
11:40
11:40
11 decembrie 2025
14:40
14:00
12:30
12:10
11:20
09:30
10 decembrie 2025
17:30
16:20
15:00
13:50
11:30
10:10
10:00
9 decembrie 2025
17:20
16:20
16:00
15:50
15:40
13:40
11:40
11:00
8 decembrie 2025
13:00
10:10
7 decembrie 2025
17:10
5 decembrie 2025
17:00
16:50
13:30
13:30
13:20
11:10
4 decembrie 2025
18:10
3 decembrie 2025
15:10
15:00
12:00
11:50
2 decembrie 2025
18:40
15:20
14:50
14:40
1 decembrie 2025
17:20
17:10
