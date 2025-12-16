AGENDA TÂRGULUI INOVAȚIEI ÎN AGRICULTURĂ: Ce teme vor fi abordate pe 18 decembrie la Agrotek Arena
Agromedia, 16 decembrie 2025 12:10
Acum 30 minute
12:10
Acum 24 ore
17:50
UNDE MERG BANII? Investițiile care au atras cele mai multe cereri la AIPA
16:50
„MOLDSILVA” SCOATE LA VÂNZARE 38 DE MII DE POMI DE CRĂCIUN. Cât costă brazii?
12:40
VERNISAJUL VINULUI 2025: Vinificatorii confirmă un an bun în vie și investiții în crame
Ieri
11:30
LUCRĂRI CAPITALE LA BARAJUL GHIDIGHICI. Proiect major de prevenire a inundațiilor
10:50
„VINUL MOLDOVEI”, 120 DE VINURI PREMIATE LA EDIȚIA DIN 2025
09:50
PROGNOZA METEO: Temperaturi de la -4, până la +10 grade Celsius
14 decembrie 2025
13:10
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Andrian Talmaci despre reziliență, investiții și realitatea fermierilor mici din Moldova # Agromedia
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
PREȚUL PORUMBULUI SCADE: Prognoză WASDE decembrie 2025
14:30
SCANDAL ÎN JURUL LACTATELOR „BIOMILK”: ANSA vs. producătorul autohton
11:50
VINUL MOLDOVEI ÎN 2025: Un an record pentru industria vitivinicolă
11:40
REORGANIZARE LA OFICIUL NAȚIONAL PENTRU PROIECTE DE MEDIU: Personal extins, funcții noi
11:40
MOLDOVA ȘI MACEDONIA DE NORD ÎȘI UNESC FORȚELE ÎN VITICULTURĂ
11 decembrie 2025
14:40
ULTIMA ZI DE DEPUNERE A CERERILOR PENTRU PLĂȚI POSTINVESTIȚIONALE ÎN AGRICULTURĂ
14:00
ORGANIZAȚII DE MEDIU CER REVIZUIREA PROGRAMULUI DE ÎMPĂDURIRE: „Salcâmul compromite refacerea pădurilor” # Agromedia
12:30
IVAN IULARJI: Fermierul care reduce costurile și crește calitatea recoltelor cu ALFA Smart Agro # Agromedia
12:10
LAPTE DE MĂGĂRIȚĂ PRODUS ÎN MOLDOVA: O afacere inedită la Orhei
11:20
COOPERARE EDUCAȚIONALĂ TRANSFRONTALIERĂ: Investiții în școlile agricole din Țaul și Iași # Agromedia
09:30
PRODUCȚIA MONDIALĂ DE GRÂU ATINGE UN NOU RECORD ÎN 2025
10 decembrie 2025
17:30
RAPORTUL USDA: Evoluția prețurilor la cereale în 2026
16:20
VIITORUL STRUGURILOR DE MASĂ ÎN MOLDOVA: Ce frânează dezvoltarea acestui sector
15:00
FERMIERII AU IEȘIT ÎN STRADĂ. Serghei Ivanov: Situația este gravă
13:50
VERNISAJUL VINULUI, EDIȚIA XXIV: 700 de vinuri și 72 de producători
11:30
ÎN PREMIERĂ, DJI AGRAS T100, DISPONIBILĂ ÎN MOLDOVA CU SUBVENȚIE DE 50%
10:10
PROIECTE VERZI, PREMIATE: Câștigătorii Galei Moldova Eco Energetică 2025
10:00
SIMULARE DE CRIZĂ ALIMENTARĂ: ANSA pregătește sistemul de răspuns
9 decembrie 2025
17:20
FERTILIZAREA LA RAPIȚĂ ÎN FUNCȚIE DE DEZVOLTAREA CULTURII ȘI REZERVA DE AZOT
16:20
GRIPA AVIARĂ FACE RAVAGII ÎN EUROPA: Peste 300 de focare confirmate
16:00
TINCTURA DIN LARVE DE MOLIE DE CEARĂ – tradiție, curiozitate și utilizări practice
15:50
MATURAREA VINULUI ÎN AMFORE. De ce merită atenția vinificatorilor și cum faci alegerea corectă # Agromedia
15:40
CONFERINȚA ANUALĂ A ASOCIAȚIILOR UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAȚII – Ediția a X-a
13:40
PROGRESE ȘI PROVOCĂRI ÎN INTEGRAREA EUROPEANĂ
11:40
FORȚA FERMIERILOR ANUNȚĂ PROTEST PREVENTIV LA GUVERN
11:00
TÂRGUL INOVAȚIEI ÎN AGRICULTURĂ 2025: Tehnologiile care transformă fermele din Moldova
8 decembrie 2025
13:00
PREȚUL LA ALIMENTE SCADE. Cerealele se scumpesc. Raport FAO
10:10
METEO MOLDOVA: Temperaturi mai ridicate decât media pentru această perioadă
7 decembrie 2025
17:10
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Gheorghe Gaberi despre viitorul agriculturii, lipsa specialiștilor și potențialul strugurilor de masă # Agromedia
5 decembrie 2025
17:00
340 DE VINURI ÎN COMPETIȚIA NAȚIONALĂ PENTRU EXCELENȚĂ
16:50
MOLDOVA MARCHEAZĂ ZIUA MONDIALĂ A SOLULUI ȘI PROMOVEAZĂ GESTIONAREA DURABILĂ
13:30
SE AȘTEAPTĂ CREȘTERI MAJORE LA ÎNGRĂȘĂMINTE ÎN 2026
13:30
RAPIȚA, MAI PROFITABILĂ DECÂT GRÂUL ÎN 2025: România, lider la export în UE
13:20
RISC RIDICAT DE GRIPĂ AVIARĂ. ANSA s-a întrunit cu producătorii
11:10
PROGRAMUL FCA: 250 de afaceri agricole micro și mici au accesat finanțare avantajoasă
4 decembrie 2025
18:10
AIPROM SE LANSEAZĂ OFICIAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA: Colectare, reciclare și combaterea produselor ilegale # Agromedia
3 decembrie 2025
15:10
GUVERNUL ACTUALIZEAZĂ STANDARDELE PENTRU PÂINE ȘI PASTE. Noi cerințe de calitate
15:00
PREȚURILE CARBURANȚILOR SCAD: Cât vor costa carburanții joi
12:00
BARAJUL COSTEȘTI–STÂNCA INTRĂ ÎN REABILITARE: Investiție de peste 32 milioane de lei
11:50
„CUMPĂR BUN DE-ACASĂ”: Produse autohtone pe masa de sărbători
2 decembrie 2025
18:40
STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU STRUGURII DE MASĂ: FAO și UNIDO lansează planul de investiții pe 10 ani # Agromedia
15:20
SOLUȚIILE SYNGENTA PENTRU LIVEZI PERFORMANTE: Eficiență mai mare, reziduuri mai puține
