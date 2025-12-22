Fondurile agricole sub lupă: AIPA lansează linia telefonică anticorupție
Ziar.md, 22 decembrie 2025 16:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pune la dispoziția cetățenilor un număr de telefon la care pot fi semnalate situații de corupție sau comportamente suspecte din interiorul instituț
Acum 30 minute
16:40
16:30
Ministra de Externe a României, la Chișinău: discuții despre proiecte concrete de conectivitate și cooperare economică # Ziar.md
Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, a avut astăzi o întrevedere cu ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, aflată la Chișinău cu prilejul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice ș
Acum o oră
16:10
Servicii stomatologice gratuite: statul acoperă integral tratamentele pentru copiii și adulții cu dizabilități # Ziar.md
Copiii și adulții cu nevoi speciale beneficiază, și în acest an, de tratamente stomatologice gratuite sub anestezie generală, un serviciu esențial pentru pacienții care nu pot fi tratați în condiții obișnuite. Ministerul
Acum 2 ore
15:50
Integritatea academică, sub lupă. Ministerul Educației caută soluții concrete pentru combaterea copiatului și plagiatului # Ziar.md
Reguli mai stricte și toleranță zero față de copiat, plagiat sau corupție în instituțiile de învățământ din R. Moldova. Ministerul Educației și Cercetării își propune s&
15:30
Mesajul Maiei Sandu la reuniunea ambasadorilor: „R. Moldova poate supraviețui doar prin aderarea la UE” # Ziar.md
Republica Moldova poate supraviețui ca stat democratic, liber și suveran doar prin aderarea la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de președinta țării, Maia Sandu, la reuniunea anuală a șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova, desf&
15:10
Transportatorii auto amenință cu proteste naționale - reacția Ministerului Infrastructurii # Ziar.md
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a adresat o scrisoare deschisă prim-ministrului Alexandru Munteanu, în care acuză Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Agenția Națională Transport Auto (ANTA) de incompetență
15:00
UE prelungește sancțiunile economice impuse Federației Ruse pentru agresiunea asupra Ucrainei # Ziar.md
Consiliul Uniunii Europene a decis prelungirea cu încă șase luni, până la 31 iulie 2026, a sancțiunilor economice impuse Federației Ruse, pe fondul continuării războiului de agresiune împotriva Ucrainei. Măsurile restrictive, introduse ini&
Acum 4 ore
14:40
O instanță din Franța l-a condamnat în lipsă, la începutul lunii decembrie, pe fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani,
14:10
Costurile lucrărilor la linia electrică Vulcănești-Chișinău vor fi trecute în tariful achitat de consumatori # Ziar.md
Costurile lucrărilor efectuate la linia electrică Vulcăneșt-Chișinău vor fi incluse în tariful plătit de consumatori, însă ministrul Energiei, Dorin Junghietu, dă asigurări că impactul asupra facturilor finale va fi redus.
13:30
România a demonstrat încă o dată în 2025 că este principalul garant al securității energetice a Republicii Moldova. În contextul atacurilor asupra infrastructurii din Ucraina și al riscurilor regionale, sprijinul Bucureștiului a fost decisiv pentru men&
13:30
Grădinițele din Chișinău vor avea un program special de sărbători. Vor fi create grupe de serviciu # Ziar.md
Grădinițele din municipiul Chișinău vor activa după un program special în perioada sărbătorilor de iarnă, iar în zilele cu program redus vor fi organizate grupe de serviciu, pentru copiii care nu pot fi prelua&
Acum 6 ore
12:50
Lucrările la pavajul istoric de pe strada 31 August 1989 din capitală vor începe în perioada următoare # Ziar.md
Lucrările de modernizare a tronsonului de pe strada 31 August 1989 din centrul Chișinăului, care vizează păstrarea caldarâmului istoric, vor fi demarate în perioada următoare, după finalizarea ajustărilor ce țin de canalizarea
12:50
De la dependență la autonomie: cum a scăpat R. Moldova de riscurile energetice transnistrene # Ziar.md
Republica Moldova a încheiat anul 2025 cu o decizie istorică în sectorul energetic - renunțarea completă la energia electrică provenită din regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de pres&
12:40
Școlile pot obține fonduri pentru modernizarea grupurilor sanitare: Ministerul Educației lansează un nou concurs de proiecte # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat lansarea concursului de proiecte pentru construcția, renovarea și reabilitarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal. Acest program urmeaz&
12:20
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere în R. Moldova continuă să scadă. Atât benzina, cât și motorina se ieftinesc cu câte 15 bani per litru. Pentru 23 decembrie, Agenția Na&
12:20
Un panou electric amplasat la etajul trei al clădirii Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din municipiul Chișinău a fost cuprins de flăcări în dimineața zilei de 22 decembrie 2025. Pompierii au intervenit de urgență
12:10
Fără plângeri la poliție după instalarea camerelor la Hotelul Național. Primăria cere soluții clare pentru clădirile abandonate # Ziar.md
După instalarea sistemului de monitorizare video la clădirea fostului Hotel Național din Chișinău, nu au mai fost înregistrate plângeri sau solicitări către poliție, așa cum se întâmpla
11:40
Trei persoane au fost eliberate din funcție după incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru, unde s-ar fi tras focuri de armă # Ziar.md
În urma incidentului produs la Inspectoratul de Poliție Centru din capitală, în noaptea de 18 spre 19 decembrie, unde s-ar fi tras focuri de armă, Inspectoratul General al Poliției a anunțat că au fost eliberate din funcție
11:00
Focuri de armă la Inspectoratul de Poliție Centru: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, confirmă incidentul # Ziar.md
În seara zilei de 18 decembrie, la Inspectoratul de Poliție Centru s-ar fi tras aproximativ 30 de focuri de armă, potrivit declarațiilor deputatului Vasile Costiuc. Evenimentul ar fi avut loc în contextul unei neînțelegeri între doi ofiț
11:00
Poliția trage un semnal de alarmă - circa trei mii de șoferi au pus în pericol viețile cetățenilor pe traseele naționale # Ziar.md
Weekendul trecut, drumurile din R. Moldova au fost pline de șoferi grăbiți și neatenți. Aproape 3.000 de încălcări ale regulilor de circulație fiind înregistrate în doar două zile. Astfel, 28 de
Acum 8 ore
10:30
Video/ Captură de milioane: poliția a ridicat droguri sintetice în valoare de peste 7 milioane de lei # Ziar.md
Aproape 10 kilograme de droguri sintetice, care urmau să ajungă pe piața ilegală din Chișinău, au fost interceptate de polițiști în cadrul unei operațiuni desfășurate de ofițerii de la
10:30
Sfaturile pompierilor pentru un Crăciun fără incidente: Lumânări, brad și artificii – cum să te bucuri de sărbători în siguranță # Ziar.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă cetățenii sărbătorilor de iarnă să se bucure de atmosferă în siguranță, acordând atenție instalării și î
10:20
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv. Magistrații au prelungit măsura cu încă 30 de zile # Ziar.md
Fostul lider al Partidului Democrat (PD), Vladimir Plahotniuc, își va petrece și următoarele 30 de zile în arest preventiv, în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Decizia a fost luată astăzi de magistrați, care au
10:00
Șofer în stare de ebrietate, reținut după ce a lovit un automobil parcat și a fugit: riscă până la cinci ani de închisoare # Ziar.md
Un șofer aflat sub influența alcoolului a provocat un accident în sectorul Rîșcani al capitalei. Acesta a lovit un automobil parcat și a părăsit locul faptei. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar conducă
09:40
ARBI a sechestrat bunuri de 192 de milioane de lei în 2025, însă doar 11 milioane au ajuns în bugetul statului # Ziar.md
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat, pe parcursul anului 2025, sechestre pe bunuri în valoare totală de circa 192 de milioane de lei, potrivit datelor oficiale făcute publice de Centrul Național Anticiorupție. Măsurile
09:10
Zelenski, despre negocierile de pace: „Multe depind de dorința reală a Rusiei de a pune capăt războiului” # Ziar.md
Discuțiile purtate în ultimele zile în Florida dintre oficiali americani, europeni și ucraineni au vizat alinierea pozițiilor în vederea încheierii unui acord de pace în Ucraina. Declarația a fost făcută ieri, 21 decembrie, de trimisul
Acum 12 ore
08:30
Cotațiile valutelor de referință înregistrează o ușoară creștere, atât euro, cât și dolarul american apreciindu-se în raport cu leul moldovenesc. Potrivit cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei (BNM)
08:00
Săptămâna începe cu cer acoperit de nori în toată R. Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), astăzi, 22 decembrie, temperaturile maxime vor varia între +3 și +6°C. Vântul va sufla slab. Î
Ieri
15:40
FOTO/ Dronă prăbușită, găsită în zona unei baze NATO din România. Ar fi de recunoaștere sau de cartografiere # Ziar.md
Într-o pădure din România a fost găsită o dronă prăbușită, care avea atașată o parașută. Descoperirea a fost făcută astăzi, 21 decembrie, de că
14:10
Zelenski, despre situația din regiunea Odesa: „Clarificăm situația în privința celor responsabili de apărarea antiaeriană” # Ziar.md
Conducerea Ucrainei clarifică situația în privința celor responsabili de apărarea antiaeriană a regiunii Odesa. Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a anunțat acest lucru în cadrul unui briefing comun cu prim-ministrul Portugaliei, Luís Montenegro, transmite Unian.
13:10
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, va întreprinde mâine o vizită de lucru în R. Moldova, la invitația omologului său moldovean, Mihai Popșoi. Aceasta va fi a doua oară când oficiala de
12:40
Atenție la utilizarea sobelor! O femeie și două fetițe s-au intoxicat cu monoxid de carbon în raionul Ialoveni # Ziar.md
O femeie și nepoatele acesteia au fost la un pas de tragedie. Cele trei persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă defectă. Totul s-a întâmplat în dimineața zilei de astăzi, într-o gospodă
11:30
Traficul feroviar între Odesa și Chișinău, reluat pentru prima dată din 2022. 60% dintre bilete - vândute în primele trei ore # Ziar.md
Traficul feroviar între Odesa și Chișinău a fost reluat pentru prima dată din 2022. Potrivit companiei ucrainene de stat „Ukrzaliznytsia”, în prima zi de vânzare a biletelor, cererea a fost „extrem de mare”. „60% din
10:20
Ultima zi a săptămânii aduce cer noros în toată țara. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), astăzi, 21 decembrie, temperaturile maxime vor oscila între 0 și +5°C, iar vântul va sufla slab din
10:00
Astăzi va fi organizat un protest împotriva fuzionării Universității de Stat din Cahul cu UTM # Ziar.md
În Piața Independenței din Cahul astăzi va fi organizat un protest împotriva fuzionării Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” cu Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). Acțiunea urmează să înceap&
20 decembrie 2025
17:30
Peste câteva zile, în fața Ministerului Afacerilor Interne (MAI) va avea loc un eveniment special. Este vorba despre lansarea Caravanei Salvatorilor și Pompierilor, ediția 2025, organizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în comun
17:00
Până pe 15 ianuarie, cetățenii pot admira bradul de la Președinție. În ce interval orar sunt permise vizitele # Ziar.md
Cetățenii au ocazia să admire bradul de la Președinție până pe 15 ianuarie. Pomul de Crăciun a fost inaugurat ieri, 19 decembrie. La eveniment a participat președinta Maia Sandu, împreună cu angajaț
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
O parte din transportul de mărfuri din Ucraina va fi redirecționat temporar prin R. Moldova # Ziar.md
O parte din fluxurile de transport de mărfuri ucrainene, inclusiv camioane cu bunuri esențiale, vor fi redirecționate temporar prin R. Moldova. Măsura a fost luată în contextul în care Federația Rusă a intensificat atacurile asupra infrastructurii
15:50
În capitală se desfășoară târguri cu produse autohtone și iarmaroace tematice. Lista locațiilor # Ziar.md
În perioada 20-21 decembrie și nu doar, în sectoarele capitalei se desfășoară târguri cu produse autohtone, precum și iarmaroace tematice. Mai jos, vă prezentăm lista locațiilor unde puteți găsi
14:30
Un microbuz a tamponat un echipaj al Poliției în raionul Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia. Impactul s-a produs în această dimineață, în jurul orei 10:00, după ce primul autoturism ar fi ieșit pe contrasens.
13:50
R. Moldova rămâne în ceață! SHS a prelungit codul galben până la mijlocul zilei de 21 decembrie # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prelungit codul galben de ceață, care a intrat în vigoare aseară. Astfel, avertismentul va acționa până mâine, 21 decembrie, la ora 12:00. Potrivit meterologilor, codul galben de ceață se aplic&
13:20
Regiunea transnistreană este parte a Republicii Moldova și nu blochează parcursul european, declară Marta Kos # Ziar.md
Uniunea Europeană (UE) tratează regiunea transnistreană ca parte integrantă a Republicii Moldova în procesul de aderare și consideră că prezența trupelor străine pe teritoriul țării reprezintă o problemă serioasă, dar nu un obstacol
12:30
Compania Ukrzaliznytsia, care administrează infrastructura feroviară și transportul feroviar în Ucraina, a suplinit numărul de vagoane către Chișinău din Odesa și Kiev. Biletele au fost puse în vânzare astă
11:20
În seara zilei de 19 decembrie, forțele armate ale Federației Ruse au atacat infrastructura portuară din regiunea ucraineană Odesa cu rachete balistice. Potrivit Direcţiei generale a Serviciului de Stat pentru Situaţii de Urgen&
10:10
Ziua de 20 decembrie se anunță a fi răcoroasă: Mercurul din termometre nu va urca mai sus de +4°C # Ziar.md
Weekendul începe cu vreme mai răcoroasă față de ultimele zile. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), astăzi, 20 decembrie, temperaturile maxime vor oscila între -1 și +4°C. Cerul va fi variabil iar vântul va sufla slab
19 decembrie 2025
22:10
Atenționare de călătorie! MAE recomandă evitarea PTF Palanca, din cauza atacurilor din regiunea Odesa # Ziar.md
Atenționare de călătorie la Punctul de trecere a Frontierei (PTF) Palanca. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru zona PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe, în contextul situației de securitate de la
20:50
UE garantează stabilitatea Ucrainei: sprijin financiar pentru reconstrucție, sănătate și apărare - ce prevede acordul istoric de la Bruxelles # Ziar.md
După aproape 15 ore de negocieri tensionate la Consiliul European de la Bruxelles, liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord istoric: Ucraina va primi un pachet de sprijin financiar, sub formă de împrumut, în valoare de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027. Fondurile
19:10
BERD acordă Republicii Moldova încă 150 de milioane de euro pentru modernizarea drumurilor # Ziar.md
Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar suplimentar de 150 de milioane de euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Banii sunt destinați modernizării unor drumuri strategice din țară și din zona municipiului Chi&
18:20
Grădinițele din R. Moldova - în transformare: mai multă joacă, mai puțină rigiditate. Decizia Ministerului Educației # Ziar.md
De acum înainte, educatorii din grădinițe vor interacționa cu micuții într-un alt stil. Ministerul Educației și Cercetării a aprobat noul Cadru de Referință al Educației Timpurii (CRET 2025), care pune accentul
17:50
Producția de lapte din fermele moldovenești, în creștere. Tot mai mulți fermieri solicită sprijin de la AIPA # Ziar.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a finalizat examinarea și autorizarea cererilor depuse în cadrul celui de-al VI-lea apel de plăți directe pentru sectorul zootehnic. În total, fermierii producători de lapte
