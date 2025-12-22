Video/ Captură de milioane: poliția a ridicat droguri sintetice în valoare de peste 7 milioane de lei
Ziar.md, 22 decembrie 2025 10:30
Aproape 10 kilograme de droguri sintetice, care urmau să ajungă pe piața ilegală din Chișinău, au fost interceptate de polițiști în cadrul unei operațiuni desfășurate de ofițerii de la
• • •
Acum 30 minute
10:30
10:30
Sfaturile pompierilor pentru un Crăciun fără incidente: Lumânări, brad și artificii – cum să te bucuri de sărbători în siguranță # Ziar.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă cetățenii sărbătorilor de iarnă să se bucure de atmosferă în siguranță, acordând atenție instalării și î
Acum o oră
10:20
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv. Magistrații au prelungit măsura cu încă 30 de zile # Ziar.md
Fostul lider al Partidului Democrat (PD), Vladimir Plahotniuc, își va petrece și următoarele 30 de zile în arest preventiv, în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Decizia a fost luată astăzi de magistrați, care au
10:00
Șofer în stare de ebrietate, reținut după ce a lovit un automobil parcat și a fugit: riscă până la cinci ani de închisoare # Ziar.md
Un șofer aflat sub influența alcoolului a provocat un accident în sectorul Rîșcani al capitalei. Acesta a lovit un automobil parcat și a părăsit locul faptei. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar conducă
Acum 2 ore
09:40
ARBI a sechestrat bunuri de 192 de milioane de lei în 2025, însă doar 11 milioane au ajuns în bugetul statului # Ziar.md
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat, pe parcursul anului 2025, sechestre pe bunuri în valoare totală de circa 192 de milioane de lei, potrivit datelor oficiale făcute publice de Centrul Național Anticiorupție. Măsurile
09:10
Zelenski, despre negocierile de pace: „Multe depind de dorința reală a Rusiei de a pune capăt războiului” # Ziar.md
Discuțiile purtate în ultimele zile în Florida dintre oficiali americani, europeni și ucraineni au vizat alinierea pozițiilor în vederea încheierii unui acord de pace în Ucraina. Declarația a fost făcută ieri, 21 decembrie, de trimisul
Acum 4 ore
08:30
Cotațiile valutelor de referință înregistrează o ușoară creștere, atât euro, cât și dolarul american apreciindu-se în raport cu leul moldovenesc. Potrivit cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei (BNM)
08:00
Săptămâna începe cu cer acoperit de nori în toată R. Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), astăzi, 22 decembrie, temperaturile maxime vor varia între +3 și +6°C. Vântul va sufla slab. Î
Acum 24 ore
15:40
FOTO/ Dronă prăbușită, găsită în zona unei baze NATO din România. Ar fi de recunoaștere sau de cartografiere # Ziar.md
Într-o pădure din România a fost găsită o dronă prăbușită, care avea atașată o parașută. Descoperirea a fost făcută astăzi, 21 decembrie, de că
14:10
Zelenski, despre situația din regiunea Odesa: „Clarificăm situația în privința celor responsabili de apărarea antiaeriană” # Ziar.md
Conducerea Ucrainei clarifică situația în privința celor responsabili de apărarea antiaeriană a regiunii Odesa. Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a anunțat acest lucru în cadrul unui briefing comun cu prim-ministrul Portugaliei, Luís Montenegro, transmite Unian.
13:10
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, va întreprinde mâine o vizită de lucru în R. Moldova, la invitația omologului său moldovean, Mihai Popșoi. Aceasta va fi a doua oară când oficiala de
12:40
Atenție la utilizarea sobelor! O femeie și două fetițe s-au intoxicat cu monoxid de carbon în raionul Ialoveni # Ziar.md
O femeie și nepoatele acesteia au fost la un pas de tragedie. Cele trei persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă defectă. Totul s-a întâmplat în dimineața zilei de astăzi, într-o gospodă
11:30
Traficul feroviar între Odesa și Chișinău, reluat pentru prima dată din 2022. 60% dintre bilete - vândute în primele trei ore # Ziar.md
Traficul feroviar între Odesa și Chișinău a fost reluat pentru prima dată din 2022. Potrivit companiei ucrainene de stat „Ukrzaliznytsia”, în prima zi de vânzare a biletelor, cererea a fost „extrem de mare”. „60% din
Ieri
10:20
Ultima zi a săptămânii aduce cer noros în toată țara. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), astăzi, 21 decembrie, temperaturile maxime vor oscila între 0 și +5°C, iar vântul va sufla slab din
10:00
Astăzi va fi organizat un protest împotriva fuzionării Universității de Stat din Cahul cu UTM # Ziar.md
În Piața Independenței din Cahul astăzi va fi organizat un protest împotriva fuzionării Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” cu Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). Acțiunea urmează să înceap&
20 decembrie 2025
17:30
Peste câteva zile, în fața Ministerului Afacerilor Interne (MAI) va avea loc un eveniment special. Este vorba despre lansarea Caravanei Salvatorilor și Pompierilor, ediția 2025, organizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în comun
17:00
Până pe 15 ianuarie, cetățenii pot admira bradul de la Președinție. În ce interval orar sunt permise vizitele # Ziar.md
Cetățenii au ocazia să admire bradul de la Președinție până pe 15 ianuarie. Pomul de Crăciun a fost inaugurat ieri, 19 decembrie. La eveniment a participat președinta Maia Sandu, împreună cu angajaț
16:30
O parte din transportul de mărfuri din Ucraina va fi redirecționat temporar prin R. Moldova # Ziar.md
O parte din fluxurile de transport de mărfuri ucrainene, inclusiv camioane cu bunuri esențiale, vor fi redirecționate temporar prin R. Moldova. Măsura a fost luată în contextul în care Federația Rusă a intensificat atacurile asupra infrastructurii
15:50
În capitală se desfășoară târguri cu produse autohtone și iarmaroace tematice. Lista locațiilor # Ziar.md
În perioada 20-21 decembrie și nu doar, în sectoarele capitalei se desfășoară târguri cu produse autohtone, precum și iarmaroace tematice. Mai jos, vă prezentăm lista locațiilor unde puteți găsi
14:30
Un microbuz a tamponat un echipaj al Poliției în raionul Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia. Impactul s-a produs în această dimineață, în jurul orei 10:00, după ce primul autoturism ar fi ieșit pe contrasens.
13:50
R. Moldova rămâne în ceață! SHS a prelungit codul galben până la mijlocul zilei de 21 decembrie # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prelungit codul galben de ceață, care a intrat în vigoare aseară. Astfel, avertismentul va acționa până mâine, 21 decembrie, la ora 12:00. Potrivit meterologilor, codul galben de ceață se aplic&
13:20
Regiunea transnistreană este parte a Republicii Moldova și nu blochează parcursul european, declară Marta Kos # Ziar.md
Uniunea Europeană (UE) tratează regiunea transnistreană ca parte integrantă a Republicii Moldova în procesul de aderare și consideră că prezența trupelor străine pe teritoriul țării reprezintă o problemă serioasă, dar nu un obstacol
12:30
Compania Ukrzaliznytsia, care administrează infrastructura feroviară și transportul feroviar în Ucraina, a suplinit numărul de vagoane către Chișinău din Odesa și Kiev. Biletele au fost puse în vânzare astă
11:20
În seara zilei de 19 decembrie, forțele armate ale Federației Ruse au atacat infrastructura portuară din regiunea ucraineană Odesa cu rachete balistice. Potrivit Direcţiei generale a Serviciului de Stat pentru Situaţii de Urgen&
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Ziua de 20 decembrie se anunță a fi răcoroasă: Mercurul din termometre nu va urca mai sus de +4°C # Ziar.md
Weekendul începe cu vreme mai răcoroasă față de ultimele zile. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), astăzi, 20 decembrie, temperaturile maxime vor oscila între -1 și +4°C. Cerul va fi variabil iar vântul va sufla slab
19 decembrie 2025
22:10
Atenționare de călătorie! MAE recomandă evitarea PTF Palanca, din cauza atacurilor din regiunea Odesa # Ziar.md
Atenționare de călătorie la Punctul de trecere a Frontierei (PTF) Palanca. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru zona PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe, în contextul situației de securitate de la
20:50
UE garantează stabilitatea Ucrainei: sprijin financiar pentru reconstrucție, sănătate și apărare - ce prevede acordul istoric de la Bruxelles # Ziar.md
După aproape 15 ore de negocieri tensionate la Consiliul European de la Bruxelles, liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord istoric: Ucraina va primi un pachet de sprijin financiar, sub formă de împrumut, în valoare de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027. Fondurile
19:10
BERD acordă Republicii Moldova încă 150 de milioane de euro pentru modernizarea drumurilor # Ziar.md
Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar suplimentar de 150 de milioane de euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Banii sunt destinați modernizării unor drumuri strategice din țară și din zona municipiului Chi&
18:20
Grădinițele din R. Moldova - în transformare: mai multă joacă, mai puțină rigiditate. Decizia Ministerului Educației # Ziar.md
De acum înainte, educatorii din grădinițe vor interacționa cu micuții într-un alt stil. Ministerul Educației și Cercetării a aprobat noul Cadru de Referință al Educației Timpurii (CRET 2025), care pune accentul
17:50
Producția de lapte din fermele moldovenești, în creștere. Tot mai mulți fermieri solicită sprijin de la AIPA # Ziar.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a finalizat examinarea și autorizarea cererilor depuse în cadrul celui de-al VI-lea apel de plăți directe pentru sectorul zootehnic. În total, fermierii producători de lapte
16:20
Transport sigur pentru elevi: 23 de microbuze noi au fost distribuite instituțiilor de învățământ din țară # Ziar.md
Elevii din peste zece raioane ale țării vor ajunge mai ușor și în siguranță la școală, după ce 23 de microbuze noi au fost repartizate, astăzi, 19 decembrie, instituțiilor de învăță
16:20
Grupul românesc Electrica își consolidează prezența pe piața energetică din Republica Moldova, după ce a decis să cumpere toate acțiunile companiei Electrica Furnizare Chișinău. Decizia a fost aprobată în cadrul
16:00
Cererea de recuzare a magistratei Ana Cucerescu, depusă de avocații lui Vladimir Plahotniuc, a fost respinsă # Ziar.md
Judecătorii au respins cererea de recuzare a magistratei Ana Cucerescu, înaintată de avocații fostui lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Apărarea a invocat drept motiv declarațiile martorei Natalia Politov-Cangaș, care a confirmat recent existența unei discu&
15:40
Mese îmbelșugate de sărbători, care ne costă 7.000 de lei și mâncare aruncată la gunoi: paradoxul sărăciei din R. Moldova # Ziar.md
În Republica Moldova, în fiecare iarnă, mesele de sărbători se încarcă cu mai multă mâncare decât poate consuma o familie, iar cantități mari de alimente ajung la gunoi. În același
15:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de ceață, valabil în aproape toată țara. Avertismentul intră în vigoare la ora 17:00 și va fi valabil până mâine, la ora 11:00. Pe arii extinse,
14:30
Fost candidat la Primăria Cricova, condamnat la patru ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a unui partid politic # Ziar.md
Un bărbat a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru implicare într-un caz de finanțare ilegală a unui partid politic. Sentința a fost pronunțată astăzi, 19 decembrie, de Judecătoria Chișină
14:00
Ziar.md a intrat în posesia unor imagini exclusive de pe podul Maiaki-Udobnoe, amplasat pe traseul Odesa–Reni. Secvențele au fost filmate în prima parte a zilei de astăzi și surprind consecințele atacurilor cu drone asupra podului. Recent, podul a
14:00
Moldovenii din diasporă trimit mai ușor bani acasă: în două luni, aproape 92 de milioane de euro au fost transferați # Ziar.md
Pentru mii de familii din R. Moldova, banii trimiși de cei plecați la muncă în Europa au început să vină mai repede și cu comisioane mult mai mici după ce țara a intrat în sistemul SEPA. Guvernatoarea
13:00
Circa 30% dintre angajații CFM vor fi trimiși în concediu forțat. Explicația întreprinderii # Ziar.md
Aproximativ 30% dintre cei 3.500 de angajați ai Căii Ferate din Moldova (CFM) urmează să fie trimiși în concediu forțat. Directorul întreprinderii de stat, Sergiu Cotelnic, a declarat pentru Moldova 1 că măsura
13:00
Prețuri tot mai mici la benzină și motorină: vezi cât vor costa carburanții în acest weekend # Ziar.md
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere în R. Moldova continuă să scadă. Pentru acest weekend, 20–22 decembrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit un preț maxim
12:50
Marta Kos: Republica Moldova nu poate merge în două direcții – Rusia și Europa sunt două lumi diferite # Ziar.md
Republica Moldova nu poate urma simultan două direcții geopolitice opuse, iar parcursul european este incompatibil cu o revenire în sfera de influență a Federației Ruse. Mesajul a fost transmis de comisara europeană Marta Kos, într-un interviu acordat PRO TV Chi&
12:20
VIDEO/ Sute de permise auto, anulate: ASP prezintă schemele de fraudare folosite de candidați la probele teoretice și practice # Ziar.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat astăzi lansarea procedurii de anulare a aproximativ 700 de permise de conducere, ca urmare a descoperirii unor fraude la examenele auto. Oficialii instituției au prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, schemele
12:20
Moldovenii pot recupera de la stat până la 16.100 de lei pentru cheltuielile medicale - actele necesare # Ziar.md
Cetățenii care au suportat cheltuieli pentru servicii medicale, fie în clinici publice, fie private, pot recupera o parte din bani de la stat, prin mecanismul de deducere fiscală. Măsura este prevăzută în Codul fiscal, dar rămâ
11:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează o serie nouă de monede jubiliare și comemorative, intitulată „Moldova Europeană”. Prima monedă din această colecție este „Moldova în Zona Unică de Plăți î
11:30
VIDEO/ Cazul celor 1.000.000 de țigări de contrabandă, ascunse în tavanul remorcii unui camion, a fost trimis în judecată # Ziar.md
În octombrie, autoritățile vamale ale R. Moldova au confiscat aproape un milion de țigări, ascunse într-un autocamion, la frontiera cu România. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că a
11:10
Energie mai ieftină și investiții în sistemul eolian: R. Moldova își modernizează domeniul energetic - anunțul făcut de ministrul Energiei # Ziar.md
Republica Moldova a achiziționat energie electrică la un preț semnificativ mai mic decât tarifele reglementate, prin lansarea Pieței Intrazilnice de energie electrică. Prima tranzacție, realizată de OPEM între un furnizor local și un consumator industrial, a
10:50
Reforma administrativ-teritorială nu înseamnă să desenezi o hartă nouă: riscăm să repetăm greșelile din trecut # Ziar.md
Primarii din R. Moldova cer reguli financiare clare și investiții în infrastructură pentru implementarea eficientă a reformei administrativ-teritoriale. Dincolo de declarațiile politice, în teritoriu domină sentimentul că reforma nu ar avea „o viziune limpede”. O declaraț
10:50
Expertul și fostul deputat Veaceslav Ioniță urmează să fie audiat astăzi în dosarul fraudei bancare, în care Vladimir Plahotniuc este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari ș
10:20
Unde-s mulți, puterea crește? PSRM și încă trei fracțiuni parlamentare contestă la CC numirile lui Popescu și Recean # Ziar.md
Liderii a patru fracțiuni parlamentare din opoziție au sesizat Curtea Constituțională (CC), cerând declararea neconstituțională a decretelor prezidențiale prin care Nicu Popescu și Dorin Recean au fost numiți emisari speciali. Anunțul
10:00
Poliția de Frontieră anunță trafic majorat de călători și mijloace de transport la Punctul de Trecere a Frontierei Otaci–Moghilev-Podolsk, pe direcția de ieșire din Republica Moldova. La această oră, se formează
