Regiunea transnistreană este parte a Republicii Moldova și nu blochează parcursul european, declară Marta Kos
Ziar.md, 20 decembrie 2025 13:20
Uniunea Europeană (UE) tratează regiunea transnistreană ca parte integrantă a Republicii Moldova în procesul de aderare și consideră că prezența trupelor străine pe teritoriul țării reprezintă o problemă serioasă, dar nu un obstacol
• • •
Alte ştiri de Ziar.md
Acum 10 minute
13:50
R. Moldova rămâne în ceață! SHS a prelungit codul galben până la mijlocul zilei de 21 decembrie # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prelungit codul galben de ceață, care a intrat în vigoare aseară. Astfel, avertismentul va acționa până mâine, 21 decembrie, la ora 12:00. Potrivit meterologilor, codul galben de ceață se aplic&
Acum o oră
13:20
Regiunea transnistreană este parte a Republicii Moldova și nu blochează parcursul european, declară Marta Kos # Ziar.md
Uniunea Europeană (UE) tratează regiunea transnistreană ca parte integrantă a Republicii Moldova în procesul de aderare și consideră că prezența trupelor străine pe teritoriul țării reprezintă o problemă serioasă, dar nu un obstacol
Acum 2 ore
12:30
Compania Ukrzaliznytsia, care administrează infrastructura feroviară și transportul feroviar în Ucraina, a suplinit numărul de vagoane către Chișinău din Odesa și Kiev. Biletele au fost puse în vânzare astă
Acum 4 ore
11:20
În seara zilei de 19 decembrie, forțele armate ale Federației Ruse au atacat infrastructura portuară din regiunea ucraineană Odesa cu rachete balistice. Potrivit Direcţiei generale a Serviciului de Stat pentru Situaţii de Urgen&
10:10
Ziua de 20 decembrie se anunță a fi răcoroasă: Mercurul din termometre nu va urca mai sus de +4°C # Ziar.md
Weekendul începe cu vreme mai răcoroasă față de ultimele zile. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), astăzi, 20 decembrie, temperaturile maxime vor oscila între -1 și +4°C. Cerul va fi variabil iar vântul va sufla slab
Acum 24 ore
22:10
Atenționare de călătorie! MAE recomandă evitarea PTF Palanca, din cauza atacurilor din regiunea Odesa # Ziar.md
Atenționare de călătorie la Punctul de trecere a Frontierei (PTF) Palanca. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru zona PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe, în contextul situației de securitate de la
20:50
UE garantează stabilitatea Ucrainei: sprijin financiar pentru reconstrucție, sănătate și apărare - ce prevede acordul istoric de la Bruxelles # Ziar.md
După aproape 15 ore de negocieri tensionate la Consiliul European de la Bruxelles, liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord istoric: Ucraina va primi un pachet de sprijin financiar, sub formă de împrumut, în valoare de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027. Fondurile
19:10
BERD acordă Republicii Moldova încă 150 de milioane de euro pentru modernizarea drumurilor # Ziar.md
Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar suplimentar de 150 de milioane de euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Banii sunt destinați modernizării unor drumuri strategice din țară și din zona municipiului Chi&
18:20
Grădinițele din R. Moldova - în transformare: mai multă joacă, mai puțină rigiditate. Decizia Ministerului Educației # Ziar.md
De acum înainte, educatorii din grădinițe vor interacționa cu micuții într-un alt stil. Ministerul Educației și Cercetării a aprobat noul Cadru de Referință al Educației Timpurii (CRET 2025), care pune accentul
17:50
Producția de lapte din fermele moldovenești, în creștere. Tot mai mulți fermieri solicită sprijin de la AIPA # Ziar.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a finalizat examinarea și autorizarea cererilor depuse în cadrul celui de-al VI-lea apel de plăți directe pentru sectorul zootehnic. În total, fermierii producători de lapte
16:20
Transport sigur pentru elevi: 23 de microbuze noi au fost distribuite instituțiilor de învățământ din țară # Ziar.md
Elevii din peste zece raioane ale țării vor ajunge mai ușor și în siguranță la școală, după ce 23 de microbuze noi au fost repartizate, astăzi, 19 decembrie, instituțiilor de învăță
16:20
Grupul românesc Electrica își consolidează prezența pe piața energetică din Republica Moldova, după ce a decis să cumpere toate acțiunile companiei Electrica Furnizare Chișinău. Decizia a fost aprobată în cadrul
16:00
Cererea de recuzare a magistratei Ana Cucerescu, depusă de avocații lui Vladimir Plahotniuc, a fost respinsă # Ziar.md
Judecătorii au respins cererea de recuzare a magistratei Ana Cucerescu, înaintată de avocații fostui lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Apărarea a invocat drept motiv declarațiile martorei Natalia Politov-Cangaș, care a confirmat recent existența unei discu&
15:40
Mese îmbelșugate de sărbători, care ne costă 7.000 de lei și mâncare aruncată la gunoi: paradoxul sărăciei din R. Moldova # Ziar.md
În Republica Moldova, în fiecare iarnă, mesele de sărbători se încarcă cu mai multă mâncare decât poate consuma o familie, iar cantități mari de alimente ajung la gunoi. În același
15:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de ceață, valabil în aproape toată țara. Avertismentul intră în vigoare la ora 17:00 și va fi valabil până mâine, la ora 11:00. Pe arii extinse,
14:30
Fost candidat la Primăria Cricova, condamnat la patru ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a unui partid politic # Ziar.md
Un bărbat a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru implicare într-un caz de finanțare ilegală a unui partid politic. Sentința a fost pronunțată astăzi, 19 decembrie, de Judecătoria Chișină
14:00
Ziar.md a intrat în posesia unor imagini exclusive de pe podul Maiaki-Udobnoe, amplasat pe traseul Odesa–Reni. Secvențele au fost filmate în prima parte a zilei de astăzi și surprind consecințele atacurilor cu drone asupra podului. Recent, podul a
14:00
Moldovenii din diasporă trimit mai ușor bani acasă: în două luni, aproape 92 de milioane de euro au fost transferați # Ziar.md
Pentru mii de familii din R. Moldova, banii trimiși de cei plecați la muncă în Europa au început să vină mai repede și cu comisioane mult mai mici după ce țara a intrat în sistemul SEPA. Guvernatoarea
Ieri
13:00
Circa 30% dintre angajații CFM vor fi trimiși în concediu forțat. Explicația întreprinderii # Ziar.md
Aproximativ 30% dintre cei 3.500 de angajați ai Căii Ferate din Moldova (CFM) urmează să fie trimiși în concediu forțat. Directorul întreprinderii de stat, Sergiu Cotelnic, a declarat pentru Moldova 1 că măsura
13:00
Prețuri tot mai mici la benzină și motorină: vezi cât vor costa carburanții în acest weekend # Ziar.md
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere în R. Moldova continuă să scadă. Pentru acest weekend, 20–22 decembrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit un preț maxim
12:50
Marta Kos: Republica Moldova nu poate merge în două direcții – Rusia și Europa sunt două lumi diferite # Ziar.md
Republica Moldova nu poate urma simultan două direcții geopolitice opuse, iar parcursul european este incompatibil cu o revenire în sfera de influență a Federației Ruse. Mesajul a fost transmis de comisara europeană Marta Kos, într-un interviu acordat PRO TV Chi&
12:20
VIDEO/ Sute de permise auto, anulate: ASP prezintă schemele de fraudare folosite de candidați la probele teoretice și practice # Ziar.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat astăzi lansarea procedurii de anulare a aproximativ 700 de permise de conducere, ca urmare a descoperirii unor fraude la examenele auto. Oficialii instituției au prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, schemele
12:20
Moldovenii pot recupera de la stat până la 16.100 de lei pentru cheltuielile medicale - actele necesare # Ziar.md
Cetățenii care au suportat cheltuieli pentru servicii medicale, fie în clinici publice, fie private, pot recupera o parte din bani de la stat, prin mecanismul de deducere fiscală. Măsura este prevăzută în Codul fiscal, dar rămâ
11:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează o serie nouă de monede jubiliare și comemorative, intitulată „Moldova Europeană”. Prima monedă din această colecție este „Moldova în Zona Unică de Plăți î
11:30
VIDEO/ Cazul celor 1.000.000 de țigări de contrabandă, ascunse în tavanul remorcii unui camion, a fost trimis în judecată # Ziar.md
În octombrie, autoritățile vamale ale R. Moldova au confiscat aproape un milion de țigări, ascunse într-un autocamion, la frontiera cu România. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că a
11:10
Energie mai ieftină și investiții în sistemul eolian: R. Moldova își modernizează domeniul energetic - anunțul făcut de ministrul Energiei # Ziar.md
Republica Moldova a achiziționat energie electrică la un preț semnificativ mai mic decât tarifele reglementate, prin lansarea Pieței Intrazilnice de energie electrică. Prima tranzacție, realizată de OPEM între un furnizor local și un consumator industrial, a
10:50
Reforma administrativ-teritorială nu înseamnă să desenezi o hartă nouă: riscăm să repetăm greșelile din trecut # Ziar.md
Primarii din R. Moldova cer reguli financiare clare și investiții în infrastructură pentru implementarea eficientă a reformei administrativ-teritoriale. Dincolo de declarațiile politice, în teritoriu domină sentimentul că reforma nu ar avea „o viziune limpede”. O declaraț
10:50
Expertul și fostul deputat Veaceslav Ioniță urmează să fie audiat astăzi în dosarul fraudei bancare, în care Vladimir Plahotniuc este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari ș
10:20
Unde-s mulți, puterea crește? PSRM și încă trei fracțiuni parlamentare contestă la CC numirile lui Popescu și Recean # Ziar.md
Liderii a patru fracțiuni parlamentare din opoziție au sesizat Curtea Constituțională (CC), cerând declararea neconstituțională a decretelor prezidențiale prin care Nicu Popescu și Dorin Recean au fost numiți emisari speciali. Anunțul
10:00
Poliția de Frontieră anunță trafic majorat de călători și mijloace de transport la Punctul de Trecere a Frontierei Otaci–Moghilev-Podolsk, pe direcția de ieșire din Republica Moldova. La această oră, se formează
09:50
Târgul de caritate „EcoLocal SOCIAL” va fi organizat pe 20 decembrie: poți cumpăra produse eco și hand-made # Ziar.md
Cea de-a III-a ediție a Târgului de caritate „EcoLocal SOCIAL”, ediție specială de final de an, va avea loc sâmbătă, 20 decembrie 2025, la Chișinău. Evenimentul se va desfășura
09:10
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Nicolae - ocrotitorul copiilor și al celor aflați în nevoie # Ziar.md
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ierarh Nicolae, supranumit Făcătorul de minuni - unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinăt&
08:50
Mărar, pătrunjel și ceai negru: ANSA a distrus peste 15 tone de produse alimentare de import, depistate cu pesticide peste limită # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a blocat și a distrus mai multe loturi de produse alimentare de import, după ce analizele de laborator au indicat depășiri ale limitelor maxime admise de pesticide. Este vorba despre 7.500
07:40
Valuta națională apreciază față de dolarul american, însă se depreciază în raport euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Astăzi, 19 decembrie, un euro costă 19 lei și 80 de
07:30
La Palanca fost ridicată o tabără mobilă pentru ucrainenii care au rămas blocați în R. Moldova. În prezent sunt cazate 12 persoane # Ziar.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR) asigură cazarea cetățenilor ucraineni care au rămas blocați în R. Moldova în urma bombardamentelor podului Maiaki-Udobnoe. În
07:10
Zi de vineri fără surprize meteo. Cerul va fi variabil, iar în unele raioane se vor înregistra maxime de până la +1°C # Ziar.md
Vremea de vineri rămâne calmă, fără schimbări semnificative față de zilele precedente. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 19 decembrie, cerul va fi variabil în toată țară, iar vântul va
06:40
Un nou atac cu drone în apropiere de R. Moldova. Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost iarăși suspendată # Ziar.md
Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost iarăși suspendată, ca urmare a unui nou atac cu drone. Acest lucru s-a întâmplat la ora 04:10, a informat Poliția de Frontieră a R. Moldova. Toate mijloacele de transport care se deplasau din ț
18 decembrie 2025
21:00
Punctele de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie au fost parțial redeschise # Ziar.md
Punctele de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod (Ucraina). Cetățenii rămași blocați în urma atacului asupra podului situat în
17:50
Șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, eliberat din funcție - chiar de ziua sa de naștere # Ziar.md
Șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din funcție. Decizia fiind luată pe fondul atingerii vârstei de pensionare și nu în legătură cu dosarul penal în care acesta este vizat
17:40
Deputații moldoveni - în rol de Moș Crăciun pentru 101 copii cu dizabilități severe - GALERIE FOTO # Ziar.md
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Ludmila Adamciuc, și-a provocat colegii din Parlament să aducă zâmbetul pe fețele a 101 copii cu dizabilități severe. Mai exact, aceasta a colectat scrisorile micuților pentru Moș Cr&
17:30
Deputații moldoveni au fost provocați să devină Moș Crăciun pentru 101 copii cu dizabilități severe - GALERIE FOTO # Ziar.md
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Ludmila Adamciuc, și-a provocat colegii din Parlament să aducă zâmbetul pe fețele a 101 copii cu dizabilități severe. Mai exact, aceasta a colectat scrisorile micuților pentru Moș Cr&
17:30
Circulația pe traseul Odesa–Reni a fost sistată, după ce, astăzi, în jurul orei 16:00, un pod din extravilanul localității Maiaki-Udobnoe, Ucraina, a fost lovit de drone cu încărcătură explozivă, î
16:40
Parlamentul propune un moratoriu pentru executarea silită a bunurilor fermierilor afectați de calamități naturale în 2024–2025 # Ziar.md
Un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025 urmează a fi instituit. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost aprobat astăzi, de Parlament, în
16:30
De la vulnerabilitate la incluziune: PRODOCS schimbă destinele copiilor din centrele de plasament # Ziar.md
Într-o lume în care fiecare copil merită să fie ascultat, protejat și sprijinit, Asociația Obștească PRODOCS continuă să fie un pilon de solidaritate și speranță pentru copiii aflați în situații
16:20
Tiraspolul reintroduce în această seară starea de urgență în economie. Așa-numitul soviet suprem din stânga Nistrului a aprobat astăzi „decretul” semnat de pretinsul lider din regiune, Vadim Krasnoselski. Starea de urgență va ră
16:20
ANSA atenționează: Nu cumpărați „icre” sau „caviar” din portbagajele mașinilor sau din piețe improvizate # Ziar.md
În contextul sărbătorilor de iarnă, când pe mesele multor consumatori ajung produse pescărești, în special icre roșii și caviar, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) avertizează
16:20
Importatorii de explozivi de uz civil nu vor mai putea aduce pe piață produse fără verificări clare și documente complete. Parlamentul a votat, în prima lectură, modificări la legea privind regimul explozivilor, care pun capăt practicilor
16:00
Martorii lui Plahotniuc vin rând pe rând în instanța de judecată: cine a mai fost audiat din cei 27 # Ziar.md
Ședințele de judecată în dosarul numit generic „Frauda bancară” continuă cu audierea martorilor. Astăzi a fost audiat fostul administrator special al Băncii de Economii a Moldovei (BEM), Ion Ropot. La ședința de judecată
15:20
Noi percheziții în legătură cu dobândirea frauduloasă a cetăţeniei române. Sunt vizați mai mulți avocați din București # Ziar.md
Procurorii Parchetului General de la București au efectuat astăzi 37 de percheziții într-un dosar privind emiterea de acte de identitate românești în baza unor înscrisuri falsificate. Printre persoanele vizate se află mai mulți avoca&
14:50
Moldovenii plătesc mai mult pentru alimente, energie și produsele de uz casnic - veniturile însă nu au crescut proporțional cu prețurile # Ziar.md
Pe parcursul anului 2025, familiile din R. Moldova au simțit efectele scumpirilor. Datele Biroului Național de Statistică arată că prețurile produselor industriale fabricate au crescut față de anul trecut, iar unele dintre ele, cum ar fi alimentele și
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.