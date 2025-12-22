Mihai Popșoi a discutat cu Oana-Silvia Țoiu, ministra afacerilor externe a României

21:00

Un elicopter care îl transporta pe prim-ministrul indian Narendra Modi nu a putut ateriza la locul mitingului său planificat în Bengalul de Vest din cauza ceții dense.Elicopterul prim-ministrului a survolat scurt heliportul înainte de a se întoarce pe aeroportul din Kolkata. Nu au fost raportate incidente.{{854685}}La locul mitingului din Parcul Netaji din Taherpur s-a produs haos, după ce