Tenisul mondial, zguduit de scandaluri de corupție: Încă un jucător de top, suspendat 12 ani pentru trucarea meciurilor
UNIMEDIA, 22 decembrie 2025 10:30
Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a decis să îl suspende pe Pang Renlong, jucător chinez în vârstă de 25 de ani, pentru o perioadă de 12 ani, după ce a fost implicat în trucarea sau tentativa de trucare a peste 20 de meciuri, în intervalul mai - septembrie 2024, informează EFE, citat de adevarul.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
10:30
Tenisul mondial, zguduit de scandaluri de corupție: Încă un jucător de top, suspendat 12 ani pentru trucarea meciurilor # UNIMEDIA
Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a decis să îl suspende pe Pang Renlong, jucător chinez în vârstă de 25 de ani, pentru o perioadă de 12 ani, după ce a fost implicat în trucarea sau tentativa de trucare a peste 20 de meciuri, în intervalul mai - septembrie 2024, informează EFE, citat de adevarul.ro.
10:30
(video) Vlad Plahotniuc va petrece Revelionul după gratii: Magistrații i-au prelungit arestul cu 30 de zile # UNIMEDIA
Fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, va petrece Crăciunul și Revelionul după gratii. Judecătorii au prelungit arestul în privința sa cu 30 de zile. Decizia a fost pronunțată astăzi.
Acum o oră
10:10
Țara europeană care renunță la scrisorile tradiționale: Ultima livrare va fi pe 30 decembrie, după peste 400 de ani de activitate # UNIMEDIA
Danemarca va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, punând astfel capăt unei tradiții de peste patru secole. Poșta națională renunță la serviciile clasice datorită „digitalizării crescânde” a societății. Decizia aduce și concedieri masive, în timp ce cutiile poștale demontate au fost deja vândute, iar trimiterea scrisorilor va fi preluată de o firmă privată, scrie digi24.ro.
10:10
(video) „Acestea sunt urmele de la gloanțe.” Vasile Costiuc, la Sectorul de Poliție Centru: Un șef de aici, beat, a tras cu arma, vineri noapte # UNIMEDIA
Liderul Partidului Democrația Acasă, deputatul Vasile Costiuc, susține că în Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău a avut loc o situație ieșită din comun. „ Vineri, pe la ora 3:00 noaptea, unul dintre șefi s-a apucat de tras cu arma. A tras de 30 de ori, aici, la etajul 3, era ca în filme, împușcau ca în Vestul sălbatic. 30 de gloanțe. Iată urmele, aici sunt sparte geamurile, e dezastru”, a relatat alesul, de la fața locului. Un ofițer al Secției Coordonare Operațională de la sector a confirmat că un asemenea caz este instrumentat de Procuratură.
10:00
Accident fatal la Taraclia: Un tânăr de 27 de ani a decedat, după ce a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina de pe traseu # UNIMEDIA
Un tânăr de 27 de ani a decedat într-un accident la Taraclia. Potrivit informației, șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina pe traseu.
Acum 2 ore
09:50
Un general rus a murit la Moscova, în explozia unei mașini-capcană: Este investigată o pistă „legată de serviciile speciale ucrainene” # UNIMEDIA
Un general din Statul Major rus a fost ucis în explozia unei maşini capcană la sud de Moscova, informează luni Reuters şi AFP, care citează Comitetul de Anchetă Rus, scrie digi24.ro.
09:40
Beat criță, a lovit un Jaguar parcat, apoi a fugit de la locul accidentului: Un șofer de 31 de ani, reținut de poliție # UNIMEDIA
Un bărbat de 31 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, după ce a provocat un accident rutier în sectorul Rîșcani al capitalei și a părăsit locul faptei, anunță oamenii legii.
09:20
(video) „Вы даже Майю Санду переплюнули.” Activiștii Stop Ham, huiduiți de unii șoferi și lăudați de alții, la o piață din capitală: „Ху***й занимаeтесь” # UNIMEDIA
Activiștii Stop Ham au avut parte de un nou val de critici, dar și de laude, în timpul unui raid la o locație nouă din capitală - Piața Universală de pe strada Ismail din capitală. „Ați întrecut-o și pe Maia Sandu la popularitate”, le-a spus un șofer. „Nu aveți minte! Căutați-vă de lucru”, le-au strigat alții.
09:20
Philip Morris Moldova: Anul 2025 a fost marcat de parteneriate inspiraționale pentru comunitate și mediu # UNIMEDIA
Crearea unui viitor fără fum într-un mod responsabil și sustenabil rămâne obiectivul primordial al Philip Morris Moldova. În 2025, compania a realizat mai multe investiții în portofoliul de produse fără fum, integrând în același timp principiile sustenabilității în fiecare etapă a activității, scrie busidessclass.md
09:20
Republica Moldova introduce amenzi de până la 2.500 euro sau închisoare pentru violența online. Coautoare a legii: „E un fenomen răspândit, din păcate deseori neraportat” # UNIMEDIA
Hărțuirea online, distribuirea de imagini intime fără consimțământ sau stalking-ul sunt considerate infracțiuni în Republica Moldova, potrivit unui act normativ ce va intra în vigoare în februarie 2026. Victimele vor beneficia de suport juridic și psihologic, iar făptuitorii riscă amenzi până la 2.500 euro sau chiar detenție. HotNews a vorbit cu deputata PAS Marcela Adam, una dintre co-autoarele legii, despre actul normativ care reprezintă o premieră pentru Republica Moldova.
09:00
(video) „Вы даже Майю Санду переплюнули.” Activiștii Stop Ham, huiduiți de unii șoferi și lăudați de alții, la o piață din capitală: „Ху***й занимайтесь” # UNIMEDIA
Activiștii Stop Ham au avut parte de un nou val de critici, dar și de laude, în timpul unui raid la o locație nouă din capitală - Piața Universală de pe strada Ismail din capitală. „Ați întrecut-o și pe Maia Sandu la popularitate”, le-a spus un șofer. „Nu aveți minte! Căutați-vă de lucru”, le-au strigat alții.
Acum 4 ore
08:50
(video) „Вы даже Маю Санду переплюнули.” Activiștii Stop Ham, huiduiți de unii șoferi și lăudați de alții, la o piață din capitală: „Ху***й занимаетесь” # UNIMEDIA
Activiștii Stop Ham au avut parte de un nou val de critici, dar și de laude, în timpul unui raid la o locație nouă din capitală - Piața Universală de pe strada Ismail din capitală. „Ați întrecut-o și pe Maia Sandu la popularitate”, le-a spus un șofer. „Nu aveți minte! Căutați-vă de lucru”, le-au strigat alții.
08:40
Negocierile pentru pace de la Miami: SUA şi Ucraina au avut întâlniri „productive şi constructive” # UNIMEDIA
Delegaţia Ucrainei a avut întâlniri „productive şi constructive” cu negociatorii americani şi europeni în weekend, au declarat şeful ucrainean pentru securitate naţională, Rustem Umerov, şi emisarul special al SUA, Steve Witkoff, relatează CNN, potrivit news.ro.
08:30
Peștii au nevoie de liniște, iar Leii se află în centrul atenției: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Influențele astrale favorizează prudența, comunicarea clară și deciziile bine chibzuite. Pentru unele zodii, ziua aduce oportunități profesionale, în timp ce pentru altele este recomandată odihna și echilibrul emoțional.
08:10
„Discriminare”. AJRM, după dezvăluirile Marinei Rusu despre „munca în regim redus”: Maternitatea și drepturile copilului nu pot fi egalate cu dificultățile organizatorice # UNIMEDIA
Asociația Judecătorilor din Moldova reacționează, după dezvăluirile judecătoarei Maina Rusu și avertizează că dreptul la muncă în regim redus, garantat de lege, nu poate fi ignorat sau condiționat de dificultăți administrative în sistemul judecătoresc. „În ierarhia normelor juridice, legea prevalează asupra regulamentelor. Lipsa unor prevederi exprese într-un act subsecvent nu poate justifica suspendarea sau golirea de conținut a unui drept recunoscut direct de lege. Odată stabilit legal un program de muncă redus, ajustarea corespunzătoare a volumului de muncă este o obligație imediată și necondiționată”, notează responsabilii.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o ușoară slăbire în raport cu euro, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei, în timp ce față de dolarul american moneda națională s-a apreciat.
07:50
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vremea de astăzi în municipiul Chișinău va fi caracterizată prin cer predominant noros, cu temperaturi diurne scăzute, specifice sezonului rece.
07:40
Barcelona a învins, duminică, în deplasare, scor 2-0, formaţia Villarreal, în etapa a 18-a din La Liga, scrie sport.ro.
07:30
Iranul îi propune Venezuelei o alianță împotriva Statelor Unite: Anunțul autorităţilor de la Caracas # UNIMEDIA
Autorităţile de la Caracas au anunţat sâmbătă că Iranul le-a propus cooperarea sa „în toate domeniile” pentru a lupta împotriva „pirateriei şi terorismului internaţional” al SUA, după confiscarea de către Washington a unui al doilea petrolier în largul Venezuelei, relatează AFP, citată de presa română.
07:10
Viktor Orban, declarație surprinzătoare: „Să nu existe nicio îndoială. Prăbușirea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria” # UNIMEDIA
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminică, într-un discurs susținut la Szeged, că un eventual colaps al Ucrainei ar avea consecințe grave pentru Ungaria, subliniind că Budapesta are interesul să prevină un asemenea scenariu, scrie adevarul.ro.
Acum 24 ore
20:20
„Lucrez 8 ore, primesc salariu doar pentru 4.” Judecătoarea Marina Rusu, apel la solidaritate cu copiii în brațe: Am ales programul redus ca să pot alăpta, dar primesc un volum de dosare exagerat # UNIMEDIA
Judecătoarea Marina Rusu a decis să facă publică o problemă care o deranjează de mult timp, ca judecător și mamă în același timp, dar despre care toată lumea tace. „Sunt mamă a șapte copii. Doi sunt încă alăptați la sân, iar cea mai mică fetiță nu are încă 2 ani. Am decis să revin la serviciu cu program redus — 4 ore pe zi — așa cum prevede legea, cu pauza necesară pentru alăptare - 30 de minute. În realitate însă, lucrurile stau altfel. Mi se repartizează același volum de muncă precum colegilor cu program complet de opt ore și salariu integral. Și, în fiecare zi, sunt pusă în fața unei alegeri care nu ar trebui să existe - fie plec la timp, știind că nu am reușit să fac totul la standardul pe care mi-l cere conștiința profesională, fie rămân la muncă mult peste program. Au fost zile în care am rămas la serviciu până la ora nouă sau zece seara. În acele momente simțeam durere fizică reală în piept, pentru că corpul meu îmi amintea că sunt mamă care alăptează”, a scris magistrata.
20:00
(video) „Ale cui odrasle sunt?” Gelandewagen-ul care a zburat pe trotuar, surprins cu portiera șoferului deschisă din mers, apoi virând pe contrasens # UNIMEDIA
Automobilul de model Mercedes G-Class, accidentat grav astăzi în centrul capitalei, a fost surprins deplasându-se cu portiera șoferului deschisă, apoi virând de pe bulevardul Ștefan cel Mare pe o stradă cu sens unic, pe contrasens ,cu puțin timp înainte de producerea impactului.
19:40
Averea lui Musk a ajuns la un nivel nemaiîntâlnit în istorie: Directorul Tesla, de 3 ori mai bogat decât locul doi din topul Forbes # UNIMEDIA
Averea lui Elon Musk, directorul general al Tesla, a urcat la aproximativ 749 de miliarde de dolari vineri seară, după ce Curtea Supremă din statul Delaware a restabilit un pachet de opţiuni pe acţiuni în valoare de 139 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de Forbes, notează News.ro.
19:20
(foto/video) Un Mercedes G-Class, făcut zob în centrul capitalei: A dat jos pilonii de fier, un stâlp și a aterizat pe trotuar # UNIMEDIA
Un Mercedes G-Class a fost făcut zob în urma unui accident în centrul capitalei. Automobilul a aterizat pe trotuar, după ce a dat jos câțiva piloni de delimitare și un stâlp. Imaginile de la fața locului au fost distribuite pe rețele.
19:10
Unde sunt cele mai mari salarii în Europa: Țările în care leafa anuală trece de 70 mii euro # UNIMEDIA
Începutul de an este una dintre cele mai populare perioade pentru schimbarea locului de muncă, iar salariul rămâne un factor decisiv pentru mulți angajați. Diferențele de venit dintre țările europene sunt însă semnificative, atât în valori nominale, cât și atunci când sunt ajustate la puterea de cumpărare, relatează digi24.ro, cu referire la Euronews.
18:50
(doc) Statul pune moratoriu pe 16.900 de posturi de bugetari, anul viitor, pentru a acoperi creșterea salarială: Aproape 2000 la Apărare și doar 23 la Președinție # UNIMEDIA
Guvernul intenționează să instituie un moratoriu asupra angajărilor în sectorul bugetar, blocând ocuparea a peste 16.900 de funcții vacante la nivel central și local, potrivit documentelor analizate de SPPOT.
18:40
Crizele ultimilor ani au readus prejudecățile de gen: Stereotipurile despre rolul femeii în societate au crescut cu peste 14% în 2025 # UNIMEDIA
Crizele succesive din ultimii ani au contribuit la accentuarea stereotipurilor de gen în Republica Moldova, afectând percepția publică asupra rolului femeii în societate și, în special, în politică. Datele Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) arată o deteriorare semnificativă a atitudinilor sociale față de participarea femeilor în funcții de decizie.
18:30
(foto) Sărbătoare mare pentru Înaltpreasfințitul Vladimir: Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove împlinește 33 de ani de slujire în rang # UNIMEDIA
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir împlinește duminică, 21 decembrie, 33 de ani de slujire în treapta de Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove.
18:20
După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată: Cum este numită acum soția lui David Beckham # UNIMEDIA
Victoria Beckham a vorbit despre schimbarea numelui său, dar și despre cum poate fi „strigată” de acum. Fanatik.ro a dezvăluit ce spune soția lui David Beckham.
18:10
Sărbătoare mare pentru Înaltpreasfințitul Vladimir: Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove împlinește 33 de ani de slujire în rang # UNIMEDIA
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir împlinește duminică, 21 decembrie, 33 de ani de slujire în treapta de Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove.
17:40
Femeile care vor da naștere unui copil în 2026 vor avea parte de o indemnizație unică mai mare decât în anul curent. Suma crește la 21886 lei, începând cu 1 ianuarie. Decizia a fost aprobată de Guvern, în ședința din 17 decembrie 2025.
17:20
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”: Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană. Analiză # UNIMEDIA
Cancelarul german Friedrich Merz făcea o ultimă încercare de a convinge liderii UE să utilizeze 210 miliarde de euro din activele suverane rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina, când și-a dat seama că îi lipsea un aliat crucial: Emmanuel Macron, scrie Financial Times, citat de digi24.ro într-o analiză dedicată summitului european de săptămâna aceasta, dar mai ales relației dintre Paris și Berlin, cele doua centre de greutate ale UE.
17:10
Pașaportul românesc, pe locul 2 mondial în topul celor mai dorite documente pentru antreprenori și cetățeni globali # UNIMEDIA
România a obținut locul al doilea la nivel mondial în clasamentul Nomad Capitalist Passport Index, ediția 10, urcând spectaculos în acest top, după ce anul trecut s-a clasat pe locul 21, informează un comunicat remis presei.
16:50
Ministra afacerilor externe a României vine din nou la Chișinău: Se va vedea cu Maia Sandu, Alexandru Munteanu și Mihai Popșoi # UNIMEDIA
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate, anunță MAE.
16:40
Tarifele mari la energie au adus profituri de sute de milioane întreprinderilor statului: Energocom ar putea ajunge la venituri de 1 miliard de Euro # UNIMEDIA
În prima jumătate a acestui an cele mai mari profituri între întreprinderile controlate de stat le-au avut entităţile din sectorul energetic, arată datele monitorizării financiare realizate de Ministerul Finanţelor, scrie Mold-street.md
16:10
Theo Rose părăseşte Vocea României. Artista nu va mai face parte din juriu: „Indiferent de rezultat, drumul a fost onest” # UNIMEDIA
După finala sezonului 13 al concursului Vocea României, Theo Rose a anunțat că nu va mai face parte din juriu. Artista a intrat în echipă în 2022, atunci când avea numai 24 de ani, scrie Playtech.ro. „Am muncit enorm, am ales mult, am greșit pe alocuri și tocmai de asta simt că alegerile au fost adevărate”, a scris interpreta, pe Facebook.
16:00
(video) Paradă spectaculoasă în Madrid: Peste 500 de motociclişti s-au transformat în Moş Crăciun # UNIMEDIA
Moş Crăciun a ajuns mai devreme şi în Madrid. Nu cu sania trasă de reni, ci... pe motocicletă. O paradă spectaculoasă a adunat pe străzi peste 500 de pasionați, care au turat motoarele pentru a strânge bani pentru copiii neajutorați, relatează observatornews.ro.
15:40
„Cu mutra ta numai televiziune nu poți face”. Mircea Surdu, despre primii săi pași la TV: Am dat moda la defecte # UNIMEDIA
Fostul director TeleFilm Chișinău, Mircea Surdu, a povestit despre primii săi pași în televiziune, de pe vremea când abia era student pe băncile facultății de Jurnlism, iar colegii îl luau peste picior. „Cu mutra ta numai televiziune nu poți face, îmi spuneau colegele. Am făcut-o totuși, am dat moda la defecte”, a relatat jurnalistul, la podcastul „Mulțumesc pentru întrebare” cu Nata Albot.
15:10
„Am găsit această poză cu tine”: Cinci tertipuri care permit hackerilor să-ți fure contul de Whatsapp # UNIMEDIA
Într-o postare pe blog publicată la 15 decembrie 2025, experții în securitate cibernetică de la Gen au detaliat etapele unui atac informatic care poate duce la compromiterea unui cont WhatsApp. Metoda, denumită „Ghost Pairing”, exploatează în mod abuziv sistemul de asociere a dispozitivelor, permițând conectarea contului victimei pe terminalele atacatorilor, relatează site-ul francez Numerama, citat de Libertatea.
14:40
„E groaznic ce se întâmplă.” Valetina Naforniță, indignată de salariile artiștilor din Moldova: Nu trebuie să lăsăm asta așa # UNIMEDIA
Renumita soprană Valentina Naforniță se arată indignată de salariile artiștilor angajați în Republica Moldova. „Este groaznic ce se întâmplă și nu trebuie să lăsăm lucrul acesta. Eu chiar vreau să fiu avocat în sensul acesta. Nu e cu putință”, a spus diva, la podcastul Fain& Simplu cu Mihai Morar.
14:20
Semnal de la Kremlin privind negocierile de pace: „Aceste propuneri sigur nu îmbunătățesc documentul” # UNIMEDIA
Cel mai important consilier pentru politică externă al președintelui rus Vladimir Putin a declarat duminică că este convins că șansele de pace în Ucraina nu au fost îmbunătățite de modificările aduse propunerilor americane de către europeni și Ucraina, potrivit Interfax și Reuters. citate de HotNews.ro.
14:10
Solstițiul de iarnă 2025: Cea mai lungă noapte a anului. De când începe să crească durata zilei # UNIMEDIA
Solstițiul de iarnă marchează cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului și reprezintă, din punct de vedere astronomic, începutul sezonului rece în emisfera nordică. În 2025, fenomenul are loc duminică, 21 decembrie, la ora 17:03, ora Moldovei. De la acest moment și până la solstițiul de vară, din 21 iunie 2026, durata zilelor va începe să crească treptat, în timp ce nopțile se vor scurta, potrivit ritmului natural al succesiunii anotimpurilor, scrie digi24.ro.
13:40
„A fost umilitor”. O profesoară, întrebată, pe scenă, ce salariu are: Suntem văzuți drept niște sărăntoci # UNIMEDIA
O profesoară de la un liceu din capitală a relatat, pe rețele, despre o situație umilitoare prin care a trecut, atunci când a fost întrebată, la un eveniment, ce salariu are. „În acel moment, cadoul s-a transformat în pomană, iar eu – un caz social expus public. Oare când vom ajunge la momentul când vom spune, cu mândrie, „sunt profesor” - fără să fim văzuți drept niște „sărăntoci”?”, s-a întrebat, retoric, Elena Vorotneac.
13:20
Circulația pe traseul Odesa - Reni, restabilită în ambele direcții după ce podul de peste Nistru a fost bombardat, acum 3 zile # UNIMEDIA
Circulația pe traseul Odesa - Reni a fost restabilită integral în ambele direcții, anunță autoritățile din Ucraina.
13:10
Familiile cele mai bogate de pe planetă au devenit mai înstărite ca niciodată, iar familia Walton, fondatorul Walmart, rămâne în frunte, cu o avere de 513,4 miliarde de dolari. Topul anual evidențiază cât de mult contează experiența și dimensiunea afacerilor în acumularea de avere, scrie adevarul.ro.
12:40
Regretă sau nu Maxim Potîrniche fraza că a obosit să fie „exploatat de părinți”? „A fost un moment de satiră și umor. Unii nu au înțeles” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche, nu regretă fraza pe care a spus-o în Parlament, precum că s-a săturat să fie exploatat de părinții săi „pentru fiecare fleac făcut la telefon”. „A fost un moment de satiră, de umor, de fapt am vrut să ajung la o problemă serioasă în comunitatea noastră”, a explicat alesul în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA.
12:20
(video) SUA au interceptat un petrolier în apropierea Venezuelei: „Vă vom găsi și vă vom opri” # UNIMEDIA
Statele Unite au interceptat un petrolier în largul coastelor Venezuelei, în apele internaționale, a confirmat sâmbătă secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem. Acțiunea vine la doar câteva zile după ce președintele american, Donald Trump, a anunțat o „blocadă” împotriva tuturor petrolierelor sancționate, care vin și pleacă din Venezuela, notează HotNews.ro, citând Reuters.
12:00
O femeie și nepoatele sale, transportate la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, la Ialoveni: Soba din gospodărie era defectă # UNIMEDIA
Trei persoane inclusiv două minore au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă de încălzit defectă. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 21 decembrie 2025, într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni.
11:40
„Nu mi-am mutat verișoarele dintr-o instituție în alta.” Ceban, întrebat de ce nu și-a demis nașul de la Apă Canal mai devreme: „Trebuia să-l dau afară pentru că am venit în funcție?” # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a răspuns din nou la acuzațiile apărute în spațiul public după ce în primăvară l-a demis pe nașul său de la șefia Apă Canal Chișinău, dar și pe alte două rude, pentru că „s-ar fi folosit de numele său”. „Nu l-am angajat eu acolo. Ce trebuia să fac când am venit? Să-l demit? Am peste 70 de verișori și dacă astăzi cineva este într-o anumită funcție sau a venit până la mine, trebuia să-l dau afară când vin sau ce trebuia să fac?”, a spus edilul, la podcastul Lorenei de la Pro TV. „Eu nu am mutat verișoarele dintr-o instituție în alta”, a mai adăugat Ceban.
11:30
(video) „Un tanc pe roți.” Val de ironii, după ce un Cybertruck a fost văzut pe străzile din România: „Am crezut că a luat vântul tomberonul” # UNIMEDIA
Un videoclip în care apare modelul Cybertruck al Tesla s-a viralizat pe rețele, scrie Promotor.ro. Mașina este filmată în Constanța, conform descrierii postării, iar filmulețul a provocat un val de ironii, dar și aprecieri.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.