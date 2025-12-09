Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Dănuțeni a fost gazda primei ediții a Festivalului Creației Artistice a angajaților din învățământ „Florile Dalbe”
NewsUngheni, 9 decembrie 2025 01:40
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Dănuțeni a fost gazda primei ediții a Festivalului Creației Artistice a angajaților din învățământ „Florile Dalbe”The post Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Dănuțeni a fost gazda primei ediții a Festivalului Creației Artistice a angajaților din învățământ „Florile Dalbe” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
• • •
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum 30 minute
01:40
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Dănuțeni a fost gazda primei ediții a Festivalului Creației Artistice a angajaților din învățământ „Florile Dalbe” # NewsUngheni
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Dănuțeni a fost gazda primei ediții a Festivalului Creației Artistice a angajaților din învățământ „Florile Dalbe”The post Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Dănuțeni a fost gazda primei ediții a Festivalului Creației Artistice a angajaților din învățământ „Florile Dalbe” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 4 ore
00:00
Un bărbat a fost reținut fiind suspectat de omorul propriei mameThe post Un bărbat a fost reținut fiind suspectat de omorul propriei mame first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
8 decembrie 2025
23:50
Un tânăr a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii de aproape 1 mln MDL prin schema „ruda implicată în accident” # NewsUngheni
Un tânăr a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii de aproape 1 mln MDL prin schema „ruda implicată în accident”The post Un tânăr a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii de aproape 1 mln MDL prin schema „ruda implicată în accident” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
23:10
Ministerul Sănătății anunță noi medicamente compensate de la începutul anului viitorThe post Ministerul Sănătății anunță noi medicamente compensate de la începutul anului viitor first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:30
Orașul Nisporeni – gazda Turneului Internațional de Lupte Libere în memoria antrenorilor Stoian Boicev și Andrei Ciorici # NewsUngheni
Orașul Nisporeni - gazda Turneului Internațional de Lupte Libere în memoria antrenorilor Stoian Boicev și Andrei CioriciThe post Orașul Nisporeni – gazda Turneului Internațional de Lupte Libere în memoria antrenorilor Stoian Boicev și Andrei Ciorici first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 8 ore
19:30
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Dănuțeni a fost gazda primei ediții a Festivalului Creației Artistice a angajaților din învățământ „Florile Dalbe” # NewsUngheni
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Dănuțeni a fost gazda primei ediții a Festivalului Creației Artistice a angajaților din învățământ „Florile Dalbe”The post Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Dănuțeni a fost gazda primei ediții a Festivalului Creației Artistice a angajaților din învățământ „Florile Dalbe” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:30
Iurie Ceban - noul conducător al Biroului Vamal NordThe post Iurie Ceban – noul conducător al Biroului Vamal Nord first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 12 ore
17:50
Ziua Ușilor Deschise la Departamentul formare competențe speciale a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI din UNGHENI # NewsUngheni
Ziua Ușilor Deschise la Departamentul formare competențe speciale a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI din UNGHENIThe post Ziua Ușilor Deschise la Departamentul formare competențe speciale a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI din UNGHENI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:00
Polițiștii de frontieră Ieșeni din PTF Sculeni au depistat bunuri „de lux” cu suspiciuni de contrafacere în valoare de 450 mii ROL # NewsUngheni
Polițiștii de frontieră Ieșeni din PTF Sculeni au depistat bunuri „de lux” cu suspiciuni de contrafacere în valoare de 450 mii ROLThe post Polițiștii de frontieră Ieșeni din PTF Sculeni au depistat bunuri „de lux” cu suspiciuni de contrafacere în valoare de 450 mii ROL first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:50
Permis de conducere fals descoperit de polițiști de frontieră din cadrul PTF Iaşi – feroviar # NewsUngheni
Permis de conducere fals descoperit de polițiști de frontieră din cadrul PTF Iaşi - feroviarThe post Permis de conducere fals descoperit de polițiști de frontieră din cadrul PTF Iaşi – feroviar first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:30
Un autoturism fără drept de circulație pe teritoriul României identificat în PTF Sculeni # NewsUngheni
Un autoturism fără drept de circulație pe teritoriul României identificat în PTF SculeniThe post Un autoturism fără drept de circulație pe teritoriul României identificat în PTF Sculeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:20
A doua săptămână din decembrie 2025 începe cu ieftinirea carburanțilorThe post A doua săptămână din decembrie 2025 începe cu ieftinirea carburanților first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:10
FC Haiduc Bumbăta a cucerit pentru al doilea an consecutiv Cupa raionului Ungheni la fotbal # NewsUngheni
FC Haiduc Bumbăta a cucerit pentru al doilea an consecutiv Cupa raionului Ungheni la fotbalThe post FC Haiduc Bumbăta a cucerit pentru al doilea an consecutiv Cupa raionului Ungheni la fotbal first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:50
Carabinierii din Ungheni au depistat un bărbat care deține un pachețel cu droguri și un aparat artizanal pentru consum # NewsUngheni
Carabinierii din Ungheni au depistat un bărbat care deține un pachețel cu droguri și un aparat artizanal pentru consumThe post Carabinierii din Ungheni au depistat un bărbat care deține un pachețel cu droguri și un aparat artizanal pentru consum first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:10
Proiectul bugetului municipiului UNGHENI pentru anul 2026The post Proiectul bugetului municipiului UNGHENI pentru anul 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Noi percheziții în dosarul privind pregătirea unor destabilizări și dezordini pe teritoriul R. Moldova # NewsUngheni
Noi percheziții în dosarul privind pregătirea unor destabilizări și dezordini pe teritoriul R. MoldovaThe post Noi percheziții în dosarul privind pregătirea unor destabilizări și dezordini pe teritoriul R. Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:50
Geniștii Armatei Naționale au executat 15 misiuni în noiembrie 2025The post [DEMINĂRI] Geniștii Armatei Naționale au executat 15 misiuni în noiembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:30
Guvernul a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026The post Guvernul a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:50
În Postul vamal Tudora a fost pus în funcțiune un Scaner mobil de ultimă generațieThe post În Postul vamal Tudora a fost pus în funcțiune un Scaner mobil de ultimă generație first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:30
Un cetățean israelian a fost arestat preventiv după ce polițiștii de frontieră ieșeni din Sculeni au descoperit canabis în autoturismul acestuia # NewsUngheni
Un cetățean israelian a fost arestat preventiv după ce polițiștii de frontieră ieșeni din Sculeni au descoperit canbis în autoturismul acestuiaThe post Un cetățean israelian a fost arestat preventiv după ce polițiștii de frontieră ieșeni din Sculeni au descoperit canabis în autoturismul acestuia first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:20
Ungheni Voluntar Fest 2k25 – un nou eveniment pentru tineri marca Centrul raional de tineret UNGHENI # NewsUngheni
Ungheni Voluntar Fest 2k25 - un nou eveniment pentru tineri marca Centrul raional de tineret UNGHENIThe post Ungheni Voluntar Fest 2k25 – un nou eveniment pentru tineri marca Centrul raional de tineret UNGHENI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:20
Strada Burebista din Sculeni va fi reabilitată până la 1 iulie 2026The post Strada Burebista din Sculeni va fi reabilitată până la 1 iulie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:30
O nouă valiză ticsită cu țigări a fost descoperită în PTF Aeroportul internațional Chișinău # NewsUngheni
O nouă valiză ticsită cu țigări a fost descoperită în PTF Aeroport internațional ChișinăuThe post O nouă valiză ticsită cu țigări a fost descoperită în PTF Aeroportul internațional Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:20
Carburanții continuă să se ieftinească și la 5 decembrie 2025The post Carburanții continuă să se ieftinească și la 5 decembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:10
O nouă schemă de contrabandă cu automobile furate din Franța de peste 4 mln MDL a fost deconspirată # NewsUngheni
O nouă schemă de contrabandă cu automobile furate din Franța de peste 4 mln MDL a fost deconspiratăThe post O nouă schemă de contrabandă cu automobile furate din Franța de peste 4 mln MDL a fost deconspirată first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:00
[VIDEO] Masă vegetală cu miros specific de marijuana depistată la domiciliu unui unghenean # NewsUngheni
[VIDEO] Masă vegetală cu miros specific de marijuana depistată la domiciliu unui ungheneanThe post [VIDEO] Masă vegetală cu miros specific de marijuana depistată la domiciliu unui unghenean first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:40
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str. Nicolae Iorga și la Școala Profesională Dănuțeni # NewsUngheni
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str. Nicolae Iorga și la Școala Profesională DănuțeniThe post Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str. Nicolae Iorga și la Școala Profesională Dănuțeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
3 decembrie 2025
23:40
Guvernul facilitează accesul pacienților la medicamente și dispozitive medicale compensate # NewsUngheni
Guvernul facilitează accesul pacienților la medicamente și dispozitive medicale compensateThe post Guvernul facilitează accesul pacienților la medicamente și dispozitive medicale compensate first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
23:30
Prin programul „Europa este aproape” vor fi finanțate 133 de proiecte pentru modernizarea drumurilor locale # NewsUngheni
Prin programul „Europa este aproape” vor fi finanțate 133 de proiecte pentru modernizarea drumurilor localeThe post Prin programul „Europa este aproape” vor fi finanțate 133 de proiecte pentru modernizarea drumurilor locale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
23:00
Strategii și acțiuni ferme pentru combaterea traficului și consumului de droguriThe post Strategii și acțiuni ferme pentru combaterea traficului și consumului de droguri first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:50
Guvernul se convoacă în ședință și la 4 decembrie 2025. Pe ordinea de zi – proiectele de Buget pentru anul 2026 # NewsUngheni
Guvernul se convoacă în ședință și la 4 decembrie 2025. Pe ordinea de zi - proiectele de Buget pentru anul 2026The post Guvernul se convoacă în ședință și la 4 decembrie 2025. Pe ordinea de zi – proiectele de Buget pentru anul 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:40
O dronă a fost găsită pe un câmp din Pepeni. Doi bărbați au dezmembrat-o pe deal și azi au decis să aducă aparat de zbor în sat # NewsUngheni
O dronă a fost găsită pe un câmp din Pepeni. Doi bărbați au dezmembrat-o pe deal și azi au decis să aducă aparat de zbor în satThe post O dronă a fost găsită pe un câmp din Pepeni. Doi bărbați au dezmembrat-o pe deal și azi au decis să aducă aparat de zbor în sat first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:10
Programul „Europa este aproape” aduce asfalat pe un segment al străzii Burebista din Dănuțeni # NewsUngheni
Programul „Europa este aproape” aduce asfalat pe un segment al străzii Burebista din DănuțeniThe post Programul „Europa este aproape” aduce asfalat pe un segment al străzii Burebista din Dănuțeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:30
CNA și procurorii desfășoară percheziții la Penitenciarul nr. 6 din Soroca într-un dosar de corupere pasivă și activă # NewsUngheni
CNA și procurorii desfășoară percheziții la Penitenciarul nr. 6 din Soroca într-un dosar de corupere pasivă și activăThe post CNA și procurorii desfășoară percheziții la Penitenciarul nr. 6 din Soroca într-un dosar de corupere pasivă și activă first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:20
Guvernul a aprobat mecanismul de acordare a compensațiilor pentru sezonul rece 2025 – 2026 # NewsUngheni
Guvernul a aprobat mecanismul de acordare a compensațiilor pentru sezonul rece 2025 - 2026The post Guvernul a aprobat mecanismul de acordare a compensațiilor pentru sezonul rece 2025 – 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:00
Motorina se ieftinește cu 20 de bani per litru la 4 decembrie 2025The post Motorina se ieftinește cu 20 de bani per litru la 4 decembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:20
Act de violență inacceptabil: Echipa SAMU Ungheni amenințată la solicitare IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească anunță despre gravul incident produs la data [...]The post O echipa SAMU Ungheni a fost amenințată cu un pistol de soțul unei pacientei first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:40
Tragedie în Făleștii Noi. O bătrână a decedat urmare a unui incendiu în propria locuință # NewsUngheni
Tragedie în Făleștii Noi. O bătrână a decedat urmare a unui incendiu în propria locuințăThe post Tragedie în Făleștii Noi. O bătrână a decedat urmare a unui incendiu în propria locuință first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:20
O nerezidentă a încercat să transporte ilicit lingouri și monede din aur prin Aeroportul Chișinău # NewsUngheni
O nerezidentă a încercat să transporte ilicit lingouri și monede din aur prin Aeroportul ChișinăuThe post O nerezidentă a încercat să transporte ilicit lingouri și monede din aur prin Aeroportul Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:10
Situația la Frontieră: peste 46.4 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 46.4 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:50
O familie din Grozasca la un pas de tragedie după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon # NewsUngheni
O familie din Grozasca la un pas de tragedie după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbonThe post O familie din Grozasca la un pas de tragedie după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
2 decembrie 2025
21:30
ANSA anunță rechemare unui lot de ouă de la avicola ADALVA din ȚipalaThe post ANSA anunță rechemare unui lot de ouă de la avicola ADALVA din Țipala first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
21:00
Modernizarea Stației Electrice Chișinău 330kV a ajuns la 79.4%The post Modernizarea Stației Electrice Chișinău 330kV a ajuns la 79.4% first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:00
Legislativul va găzdui cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere RM – UE # NewsUngheni
Legislativul va găzdui cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere RM – UEThe post Legislativul va găzdui cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere RM – UE first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:50
Ședința Guvernului din 3 decembrie 2025. Pe ordinea de zi – 19 proiecte de HGThe post Ședința Guvernului din 3 decembrie 2025. Pe ordinea de zi – 19 proiecte de HG first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:50
Prețul carburanților la 3 decembrie 2025The post Prețul carburanților la 3 decembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:40
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei în Stația Berești și în satul Zagarancea # NewsUngheni
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei în Stația Berești și în satul ZagaranceaThe post Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei în Stația Berești și în satul Zagarancea first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:10
Situația la Frontieră: cca 50 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: cca 50 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:50
Președinta Maia Sandu convoacă prima ședință a Consiliului Național de SecuritateThe post Președinta Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:30
PTF Giurgiulești – Reni a fost sistat temporar urmare a unui nou atac cu drone asupra orașului Bolgrad din sudul Basarabiei # NewsUngheni
PTF Giurgiulești – Reni a fost sistat temporar urmare a unui nou atac cu drone asupra orașului Bolgrad din sudul BasarabieiThe post PTF Giurgiulești – Reni a fost sistat temporar urmare a unui nou atac cu drone asupra orașului Bolgrad din sudul Basarabiei first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.