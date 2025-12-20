Meteorologii instituie Cod galben de ceață pentru 24 de ore

14:10

„Finalissima”, partida ce va opune campioana Europei celei a Americii de Sud, se va juca pe 27 martie 2026. Meciul Spania - Argentina va avea loc pe stadionul Lusail din Qatar. Va fi prima dată când „La Furia Roja” aspiră la acest titlu, în timp ce „Albiceleste” a mai cucerit acest trofeu în 1993 și în 2022. Cele două echipe s-au mai confruntat anterior de 14 ori, cu câte 6 victorii de fiecare parte și două remize.