Meteorologii instituie Cod galben de ceață pentru 24 de ore
Radio Moldova, 20 decembrie 2025 13:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de ceață pentru mai multe regiuni ale țării, avertizând asupra reducerii semnificative a vizibilității în intervalul 20–21 decembrie 2025. Fenomenul meteorologic ar putea afecta deplasările rutiere și pietonale, fiind recomandată prudență sporită.
Statele baltice, următoarea țintă? Ce indică rapoartele serviciilor de informații americane # Radio Moldova
Președintele rus Vladimir Putin urmărește în continuare obiectivul de a ocupa întreaga Ucraină, precum și teritorii europene care au făcut anterior parte din URSS (Letonia, Lituania și Estonia - n.r.), în pofida negocierilor privind o posibilă încetare a războiului, transmite publicația Astra, cu referire la Reuters care citează șase surse familiarizate cu rapoartele serviciilor de informații americane.
SBU anunță distrugerea a două avioane rusești Su-27 pe aerodromul Belbek din Crimeea # Radio Moldova
Drone cu rază lungă de acțiune ale Centrului de operațiuni speciale „Alfa” al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit două avioane Su-27 pe aerodromul militar rus Belbek, situat în Crimeea temporar ocupată.
Pompierii și salvatorii vor aduce spiritul sărbătorilor în Chișinău, prin Caravana de Crăciun # Radio Moldova
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne, va lansa în seara de Ajun „Caravana Salvatorilor și Pompierilor – ediția 2025”, un eveniment dedicat sărbătorilor de iarnă, care își propune să aducă bucurie, lumină și spiritul Crăciunului mai aproape de cetățeni, printr-un traseu festiv pe străzile capitalei și acțiuni de caritate desfășurate în instituții sociale și medicale.
Justiție prietenoasă copilului: cameră de audiere modernă, inaugurată la Judecătoria Chișinău cu sprijinul SUA # Radio Moldova
Judecătoria Chișinău a inaugurat recent o cameră de audiere în condiții speciale destinată copiilor victime și martori ai infracțiunilor. Proiectul, care are drept scop prevenirea revictimizării minorilor și asigurarea unei abordări sensibile și adaptate nevoilor acestora în cadrul procedurilor judiciare, a fost realizat cu sprijinul financiar al Guvernului Statelor Unite.
Sculptorul Jacques Tilly, acuzat în Rusia de „fake news” pentru caricaturi satirice la adresa lui Putin # Radio Moldova
Sculptorul Jacques Tilly a creat peste zece imagini satirice ale lui Vladimir Putin din papier-mâché pentru carnavalurile din Germania. Acum, în Federația Rusă, artistul este acuzat de răspândirea de „fake news”. Jacques Tilly nu a primit nicio notificare oficială, scrie DW.
La Soroca, ajunul Crăciunului a fost despre bunătate și solidaritate. Elevi din școli profesionale și din instituții de învățământ care integrează copii cu cerințe educaționale speciale s-au reunit într-o acțiune de caritate. Împreună, au pregătit copturi și au decorat biscuiți. Evenimentul face parte din campania națională „Crăciunul ne unește. Fii bun în ajun de Crăciun!", organizată pentru al doilea an consecutiv de Ministerul Educației și Cercetării.
SUA, Ucraina și Europa au discutat la Miami. Delegația Rusiei este așteptată la consultări separate # Radio Moldova
La Miami au avut loc negocieri între Statele Unite, Ucraina și Europa. Urmează acum consultări între SUA și Rusia. Despre încheierea primului tur de negocieri a anunțat Rustem Umerov. Acesta nu a oferit detalii, dar a precizat că părțile „au convenit asupra unor pași ulteriori și asupra continuării activității comune în perioada următoare”, transmite DW.
Operațiunea „Hawkeye Strike”: lovituri americane masive împotriva Statului Islamic în Siria # Radio Moldova
Militarii americani au lovit vineri zeci de obiective ale organizației „Statul Islamic” în Siria, ca răspuns la atacul comis săptămâna trecută de militanți asupra unei patrule siriano-americană la Palmyra, în urma căruia au murit trei americani, relatează BBC News.
Opt vieți au fost curmate de un atac inamic în regiunea Odesa, iar alte 27 de persoane au fost rănite. Vineri seară, Rusia a lansat un atac cu rachete asupra unui obiectiv al infrastructurii portuare din raionul Odesa. O parte dintre persoanele rănite se aflau într-un autobuz care a ajuns în epicentrul loviturii, informează Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei s-a dovedit a fi o adevărată „mină de aur” pentru companiile de servicii funerare, care traversează un boom al afacerilor și o creștere record a veniturilor, scrie publicația The Moscow Times și DW, citând datele canalului Telegram „Pohoronnîi trast”.
Președinția Republicii Moldova a intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă odată cu inaugurarea bradului de Crăciun, eveniment marcat de prezența copiilor și de un moment plin de emoție, organizat cu sprijinul Teatrului „Licurici”.
Academia de Științe a Moldovei (AȘM) a făcut vineri totalurile anului 2025 și a acordat premii pentru realizări deosebite în diverse domenii ale științei. Deși evenimentul s-a desfășurat într-un cadru festiv, fiind puse în valoare cele mai valoroase contribuții la dezvoltarea științei și culturii, savanții au abordat și probleme de actualitate.
Se apropie sărbătorile de iarnă iar odată cu ele apar tot mai mulți comercianți care vând ilegal produse pirotehnice. Păstrate în condiții neconforme, acestea pot deveni periculoase chiar și în mâinile adulților care pretind că știu cum să le folosească. Polițiștii fac razii, dau amenzi și atrag atenția că vânzarea de petarde și artificii minorilor este interzisă. Chiar și așa, acestea continuă să fie comercializate în locuri aglomerate, au descoperit jurnaliștii Moldova 1.
Tensiuni la granița moldo-ucraineană: autoritățile cer prudență după atacurile cu drone din sudul Ucrainei # Radio Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii care intenționează să se deplaseze spre Punctul de Trecere a Frontierei Palanca, în contextul deteriorării situației de securitate din sudul Ucrainei, după atacurile cu drone produse ieri în regiunea Odesa.
În urma atacurilor cu drone de joi și în cursul zilei de vineri, în apropierea frontierei, autoritățile au suspendat traversarea podului Maiaki-Udobnoe. De asemenea, la punctele de trecere Palanca - Maiaki - Udobnoe și Tudora - Starokazacie au fost introduse restricții temporare de circulație. În localitățile din zonă, inclusiv la Palanca, zgomotele venite de peste frontieră sunt frecvente. Echipa de filmare Moldova 1 a mers în localitate pentru a discuta cu oamenii. Chiar dacă își văd de treburile zilnice, bubuiturile le amintesc constant de războiul de la graniță.
Reabilitarea unui drum din Căușeni avansează cu dificultate. Locuitorii spun că așteaptă de mult timp finalizarea lucrărilor # Radio Moldova
Lucrările de reabilitare a drumului Grădinița - Plop-Știubei din raionul Căușeni avansează cu dificultate, iar locuitorii din zonă așteaptă de mult timp finalizarea acestora. Tronsonul de 6.3 kilometri dintre sate nu este finalizat nici pe jumătate, deși lucrările au început în vara anului 2024. Autoritățile susțin că termenul de execuție este respectat.
Artur Leșcu avertizează: O dronă poate devia oricând spre Republica Moldova. „Probabilitatea unei tragedii este reală” # Radio Moldova
Atacurile cu drone din sudul Ucrainei se apropie tot mai mult de frontiera Republicii Moldova, iar recentele explozii produse după lovirea podului Maiaki–Udobnoe au fost vizibile inclusiv din localități moldovenești, precum Tudora, raionul Ștefan Vodă. Expertul militar Artur Leșcu atrage atenția că situația este una gravă și reprezintă un semnal de alarmă real pentru securitatea Republicii Moldova.
Antreprenoare de pe ambele maluri ale Nistrului își dezvoltă afacerile cu sprijinul programului She Exports # Radio Moldova
O sută de femei de afaceri a beneficiat de granturi și ateliere de formare în cadrul programului She Exports. Antreprenoarele, de pe ambele maluri al Nistrului, își doresc să exporte în Uniunea Europeană. Experți naționali în negociere și leadership le-au oferit sfaturi prețioase care le vor ajuta să se afirme pe pe piața comunitară, unde standardele de calitate sunt înalte.
O „rețea de ambasadori” va ajuta primăriile să implementeze standardele UE și să atragă fonduri europene # Radio Moldova
Autoritățile publice locale din Republica Moldova vor avea la dispoziție un nou mecanism de sprijin în parcursul european, odată cu lansarea Rețelei Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene – o platformă de formare, cooperare și schimb de experiență, inițiată de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), în parteneriat cu instituții din Suedia.
21 de televiziuni verificate de Consiliul Audiovizualului: amenzi, avertizări și notificări pentru nerespectarea cotelor legale # Radio Moldova
Un post de televiziune a fost amendat cu 45.000 de lei pentru nerespectarea cotei minime de programe audiovizuale în limba română și a obligațiilor privind producția locală, în urma unui control realizat de Consiliul Audiovizualului (CA). Sancțiunea a fost aplicată postului TVC 21, în cadrul unei verificări ample care a vizat 21 de furnizori de servicii media audiovizuale de televiziune.
„Satele se golesc, iar revenirea e rară”. Demograful Sainsus - datele oficiale surprind doar o parte din migrație # Radio Moldova
Peste 120.000 de cetățeni ai Republicii Moldova sunt înregistrați ca fiind plecați peste hotare la loc permanent de trai, potrivit datelor din Registrul de Stat al Populației (RSP), gestionat de Agenția Servicii Publice (ASP), valabile la 1 decembrie 2025. În total, este vorba despre 120.797 de persoane.
Opera eminesciană, reinterpretată de tineri la Concursul „Eminescu, contemporanul nostru” # Radio Moldova
Mai mulți tineri au fost premiați pentru originalitatea eseurilor dedicate operei lui Mihai Eminescu, în cadrul Concursului Național de eseuri „Eminescu, contemporanul nostru”. Distincțiile au fost acordate în urma evaluării lucrărilor realizate pe parcursul competiției. Premierea a avut loc la Muzeul Național al Literaturii Române, cu prilejul aniversării a 175 de ani de la nașterea poetului, eveniment ce a pus în valoare actualitatea operei eminesciene.
Cea mai mare grădiniță din R. Moldova, amplasată în Chișinău, se distinge de departe. Clădirea are două picturi murale realizate de un pictor local împreună cu micuții care frecventează instituția, inaugurate pe 19 decembrie.
Benzi dedicate, stații noi de troleibuz și o rută expres aeroport - centru, discutate în CMC # Radio Moldova
Extinderea benzilor dedicate transportului public, amenajarea unor parcări de tip „park and ride” la intrările în oraș și crearea unor stații noi de troleibuz în zonele periferice și în apropierea instituțiilor medicale se numără printre principalele direcții prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al municipiului Chișinău. Documentul mai prevede și analiza posibilității lansării unei rute expres între Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău și centrul capitalei, inclusiv pe timp de noapte.
„Nu noi am început acest război”: Vladimir Putin susține că este „pregătit” să înceteze focul în Ucraina # Radio Moldova
Președintele rus Vladimir Putin s-a declarat „pregătit” și dispus să pună capăt războiului din Ucraina „prin mijloace pașnice”. Declarațiile au fost făcute pe 19 decembrie, în conferința sa anuală de presă, transmisă în direct la televiziunea rusă, relatează AFP.
În orașul Odesa, o femeie de 58 de ani a fost rănită în timpul atacului de noaptea trecută. Armata rusă a lovit cu drone infrastructura critică, precum și cartiere rezidențiale. Peste 60 de mii de gospodării sunt în continuare fără curent electric, din cauza atacurilor rusești. În multe cartiere, oamenii nu au nici apă, nici căldură. Distrugeri de case și de infrastructură civilă au fost raportate și în Zaporojie.
„Nu vă apropiați și nu le mutați”: sfaturi de la autorități pentru cetățeni care găsesc drone sau fragmente de drone # Radio Moldova
Poliția de Frontieră și Ministerul Apărării îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită în cazul în care depistează drone sau resturi ale acestora și să evite orice contact cu asemenea aparate, care pot prezenta pericol pentru viață și sănătate. Recomandările au fost reiterate în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei și al riscurilor de securitate din regiune.
Meteorologii au emis Cod galben de ceață, valabil începând de vineri-seară, ora 17:00, până sâmbătă, 20 decembrie, la ora 11:00.
Sprijin masiv pentru zootehnie: peste 103 milioane de lei pentru producătorii de lapte # Radio Moldova
Proprietarii de vaci, oi și capre vor beneficia de peste 103 milioane de lei de la stat. Plățile au fost autorizate de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), după ce fermierii au depus 223 de cereri în cadrul celui de-al șaselea apel de plăți directe pentru sectorul zootehnic, iar 221 au fost acceptate.
Benzi dedicate, stații noi și rută expres aeroport-centru, în Planul de Mobilitate al Chișinăului # Radio Moldova
Extinderea benzilor dedicate transportului public, amenajarea unor parcări de tip „park and ride” la intrările în oraș și crearea unor stații noi de troleibuz în zonele periferice și în apropierea instituțiilor medicale se numără printre principalele direcții prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al municipiului Chișinău. Documentul mai prevede și analiza posibilității lansării unei rute expres între Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău și centrul capitalei, inclusiv pe timp de noapte. Planul a fost prezentat la ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 19 decembrie și stabilește direcțiile de dezvoltare a sistemului de transport al orașului până în anul 2030.
Luka Dončić are evoluții extraordinare în Liga nord-americană de baschet masculin. Slovenul legitimat la Los Angeles Lakers a izbutit o performanță pe care nici un jucător al francizei californiene nu a mai atins-o în ultimii 44 de ani. Los Angeles Lakers a învins în deplasare pe Utah Jazz cu 143:135. La echipa învingătoare Luka Dončić a ieșit în evidență cu un splendid „triple-double”: 45 de puncte, 14 pase decisive și 11 recuperări. Datorită prestației din acest meci, superstarul sloven a atins o performanță unică în ultimii 44 de ani.
Autoritățile publice locale din Republica Moldova vor avea la dispoziție un nou mecanism de sprijin în parcursul european, odată cu lansarea Rețelei Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene – o platformă de formare, cooperare și schimb de experiență inițiată de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), în parteneriat cu instituții din Suedia. Lansată pe 19 decembrie, la Chișinău, rețeaua își propune să consolideze capacitatea primăriilor și a consiliilor raionale de a implementa acquis-ul comunitar, de a atrage și gestiona fonduri europene și de a transforma politicile UE în beneficii concrete pentru comunități, în perioada 2025–2028.
Cheltuielile pentru servicii medicale pot fi recuperate de la stat: ce prevede legea # Radio Moldova
Persoanele care au achitat servicii medicale în anul 2025 își pot recupera o parte din bani prin reducerea impozitului pe venit, dacă întrunesc condițiile prevăzute de Codul fiscal. Facilitatea se aplică la depunerea declarației fiscale și permite diminuarea venitului impozabil cu cheltuielile suportate pentru servicii medicale sau pentru asigurarea medicală facultativă, în limita unui salariu mediu pe economie - 16.100 de lei în 2025.
Iulian Groza: „Comisia Europeană s-a angajat deja să înceapă negocierile cu Chișinăul. Calendarul este ambițios” # Radio Moldova
Republica Moldova intră într-o nouă etapă a parcursului său european – cea a negocierilor tehnice de aderare la Uniunea Europeană. Procesul vizează deschiderea negocierilor pe clustere-cheie, precum Valori fundamentale, Piața internă și Relațiile externe, într-un context regional complicat, marcat de războiul din Ucraina și blocajele politice din partea Ungariei cu privire la Ucraina. Experții îndeamnă autoritățile să continue reformele pentru a valorifica ulterior șansa aderării la UE.
Trafic reluat și apoi oprit din nou pe podul Maiaki-Udobnoe, în urma atacurilor cu drone # Radio Moldova
Circulația pe podul Maiaki-Udobnoe (Ucraina) a fost reluată parțial vineri, 19 decembrie, la ora 12:13, însă a fost suspendată din nou la mai puțin de două ore, în urma unui nou atac cu drone, informează Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, cu referire la datele transmise de autoritățile ucrainene.
Opoziția atacă la Curtea Constituțională decretele de numire a emisarilor speciali. Președinția face referire la practica din democrațiile consolidate # Radio Moldova
Deputați din opoziție au depus o sesizare la Înalta Curte în care le-au solicitat judecătorilor să se expună privind constituționalitatea decretelor prezidențiale prin care Nicu Popescu și Dorin Recean au fost numiți în funcția de emisar special.
Putin elogiază o brigadă acuzată că „răscumpăra” mobilizați și îi trimitea în „asalturi de carne” # Radio Moldova
În timpul liniei directe cu cetățenii, lui Vladimir Putin i s-a cerut să acorde titlul de „brigadă de gardă” subdiviziunii voluntare de asalt „Veteranii” (60 ODȘBr). Autorul solicitării, un „corespondent de război” al postului Pervîi Kanal, a declarat că anume militarii brigăzii 60 ODȘBr s-au strecurat printr-o conductă de gaz în orașul Sudja, regiunea Kursk, pentru a ajunge în spatele pozițiilor Forțelor Armate ale Ucrainei, în cadrul operațiunii „Potok” („Țeava”). Pe emblema unității „Veteranii” este reprezentat chipul lui Putin, scrie publicația Astra.
Corespondență Dan Alexe | Mercosur și o pauză în economia globalistă: comerțul agricol UE bate pasul pe loc # Radio Moldova
Europa va mai aștepta până va semna un gigantic acord agricol cu Americile Latine, cea Centrală și cea de Sud. Pe lângă eșecul în chestiunea confiscării fondurilor rusești pentru a finanța Ucraina, nici acordul „Mercosur” nu a putut fi semnat de cei 27 de lideri, prinși între proteste populare, pe alocuri populiste și violente, și dorința de a efectua o mai mare apropiere de continentul latino-american, într-un moment în care SUA lui Donald Trump caută simultan să își restabilească influența într-o zonă pe care o consideră tradițional ca aparținând sferei sale de influență.
R. Moldova pierde oameni: populația scade, satele se golesc, Chișinăul concentrează tot mai mulți locuitori # Radio Moldova
Populația Republicii Moldova continuă să scadă, iar datele oficiale arată că declinul demografic afectează toate componentele - de la numărul total de locuitori și structura pe vârste, până la repartiția teritorială. Potrivit Anuarului statistic al Republicii Moldova, ediția 2025, în R. Moldova erau, în anul trecut, aproximativ 2.6 milioane de locuitori cu reședință obișnuită, în scădere față de anii precedenți.
„Finalissima”, partida ce va opune campioana Europei celei a Americii de Sud, se va juca pe 27 martie 2026. Meciul Spania - Argentina va avea loc pe stadionul Lusail din Qatar. Va fi prima dată când „La Furia Roja” aspiră la acest titlu, în timp ce „Albiceleste” a mai cucerit acest trofeu în 1993 și în 2022. Cele două echipe s-au mai confruntat anterior de 14 ori, cu câte 6 victorii de fiecare parte și două remize.
Aproape 700 de permise auto obținute fraudulos vor fi anulate, anunță Agenția Servicii Publice. Totodată, trei angajați ai Agenției Servicii Publice (ASP) au fost demiși din funcții în urma contracarării unei scheme frauduloase. Vineri, reprezentanții agenției au prezentat metodele utilizate de candidați și au reiterat că au „toleranță zero” față de corupție, avertizând cetățenii că aplicarea metodelor ilegale duce inevitabil la pierderea banilor, a dreptului de a conduce și la dosare penale.
Elevii din 13 raioane vor beneficia de transport modern: 23 de microbuze noi, repartizate școlilor # Radio Moldova
Peste 700 de elevi vor merge la școală cu microbuze noi. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a transmis, pe 19 decembrie, un nou lot de 23 de microbuze școlare, în valoare totală de aproximativ 24 de milioane de lei, autorităților publice locale.
Un târg dedicat producătorilor locali și cadourilor pentru sărbătorile de iarnă are loc, până pe 21 decembrie, la Moldexpo, unde vizitatorii pot găsi produse artizanale, alimente pregătite manual și pot participa la activități menite să creeze atmosfera festivă a Crăciunului.
