Atacurile Rusiei asupra Ucrainei au dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale: O parte din fluxurile de transport de mărfuri - redirecționate temporar prin Moldova
ProTV.md, 20 decembrie 2025 22:30
Atacurile Rusiei asupra Ucrainei au dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale: O parte din fluxurile de transport de mărfuri - redirecționate temporar prin Moldova
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
22:30
Atacurile Rusiei asupra Ucrainei au dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale: O parte din fluxurile de transport de mărfuri - redirecționate temporar prin Moldova # ProTV.md
Atacurile Rusiei asupra Ucrainei au dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale: O parte din fluxurile de transport de mărfuri - redirecționate temporar prin Moldova
Acum 2 ore
21:10
Trimisul lui Trump la Kremlin, ales chiar de Putin. Președintele rus l-a preferat pe Steve Witkoff. „Vino singur la Moscova, fără CIA” # ProTV.md
Trimisul lui Trump la Kremlin, ales chiar de Putin. Președintele rus l-a preferat pe Steve Witkoff. „Vino singur la Moscova, fără CIA”
Acum 4 ore
20:30
Condiția pusă de Putin emisarului lui Trump ca să se vadă cu el
20:20
Au trăit o adevărată poveste de Crăciun: Peste 250 de copii cu dizabilități sau din familii sociali vulnerabile au călătorit cu trenul Moșului și au primit daruri - VIDEO # ProTV.md
Au trăit o adevărată poveste de Crăciun: Peste 250 de copii cu dizabilități sau din familii sociali vulnerabile au călătorit cu trenul Moșului și au primit daruri - VIDEO
20:10
Putin condiționează pacea de cedări teritoriale ale Ucrainei, înaintea negocierilor de la Miami - VIDEO # ProTV.md
Putin condiționează pacea de cedări teritoriale ale Ucrainei, înaintea negocierilor de la Miami - VIDEO
20:10
Dublul campion absolut la categoria grea în lumea boxului, Oleksandr Usyk - surprins în imagini înduioșătoarea la primul matineu al fetiței sale - VIDEO # ProTV.md
Dublul campion absolut la categoria grea în lumea boxului, Oleksandr Usyk - surprins în imagini înduioșătoarea la primul matineu al fetiței sale - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 20.12.2025
19:00
Premieră mondială. O femeie în scaun cu rotile a zburat în spațiu 10 minute la bordul rachetei lui Jeff Bezos # ProTV.md
Premieră mondială. O femeie în scaun cu rotile a zburat în spațiu 10 minute la bordul rachetei lui Jeff Bezos
Acum 6 ore
18:10
După o cursă de sprint impresionantă a venit un rezultat mai modest la cursa de urmărire pentru biatlonista Alina Stremous. Reprezentanta țării noastre a încheiat pe locul 40 proba din etapa a treia a Cupei Mondiale - VIDEO # ProTV.md
După o cursă de sprint impresionantă a venit un rezultat mai modest la cursa de urmărire pentru biatlonista Alina Stremous. Reprezentanta țării noastre a încheiat pe locul 40 proba din etapa a treia a Cupei Mondiale - VIDEO
18:00
Zelenski explică de ce nu pot fi organizate alegeri în teritoriile ucrainene ocupate. „E clar cum ar proceda Rusia” # ProTV.md
Zelenski explică de ce nu pot fi organizate alegeri în teritoriile ucrainene ocupate. „E clar cum ar proceda Rusia”
17:50
Tabloul semifinalelor de la ATP Next Gen s-a stabilit după un rezultat care va naște o controversă - VIDEO # ProTV.md
Tabloul semifinalelor de la ATP Next Gen s-a stabilit după un rezultat care va naște o controversă - VIDEO
17:50
Barcelona a bifat a cincea victorie consecutivă în Euroliga de baschet și a egalat la numărul de victorii lidera clasamentului, Hapoel Tel Aviv - VIDEO # ProTV.md
Barcelona a bifat a cincea victorie consecutivă în Euroliga de baschet și a egalat la numărul de victorii lidera clasamentului, Hapoel Tel Aviv - VIDEO
17:40
Scrisori de la 101 copii cu dizabilități din toată țara au ajuns la deputații din Parlament: Cadourile vor fi adunate și vor fi distribuite la toți - VIDEO # ProTV.md
Scrisori de la 101 copii cu dizabilități din toată țara au ajuns la deputații din Parlament: Cadourile vor fi adunate și vor fi distribuite la toți - VIDEO
17:10
Ucraina spune că a lovit o navă FSB și o platformă Lukoil din Marea Caspică - VIDEO
17:10
Mai multe persoane cu nevoi speciale din Bălți și-au transformat dizabilitatea în abilitate, au un post de muncă și se bucură de viață în ciuda diagnosticului - VIDEO # ProTV.md
Mai multe persoane cu nevoi speciale din Bălți și-au transformat dizabilitatea în abilitate, au un post de muncă și se bucură de viață în ciuda diagnosticului - VIDEO
17:00
Borussia Dortmund a câştigat derby-ul din campionatul Germaniei cu Borussia Monchengladbach - VIDEO # ProTV.md
Borussia Dortmund a câştigat derby-ul din campionatul Germaniei cu Borussia Monchengladbach - VIDEO
17:00
Care este „Țara anului 2025” desemnată de The Economist: În lista nominalizărilor a fost inclusă și Republica Moldova - VIDEO # ProTV.md
Care este „Țara anului 2025” desemnată de The Economist: În lista nominalizărilor a fost inclusă și Republica Moldova - VIDEO
Acum 8 ore
16:50
Finala Vocea României 2025 a fost câștigată de Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă - VIDEO # ProTV.md
Finala Vocea României 2025 a fost câștigată de Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă - VIDEO
16:50
Inter, ELIMINATĂ de Bologna din semifinalele Supercupei Italiei » Dramatism la loviturile de departajare: festival de RATĂRI - VIDEO # ProTV.md
Inter, ELIMINATĂ de Bologna din semifinalele Supercupei Italiei » Dramatism la loviturile de departajare: festival de RATĂRI - VIDEO
16:20
Ultima oră. Atacurile Rusiei asupra Ucrainei au dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale: O parte din fluxurile de transport de mărfuri - redirecționate temporar prin Moldova # ProTV.md
Ultima oră. Atacurile Rusiei asupra Ucrainei au dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale: O parte din fluxurile de transport de mărfuri - redirecționate temporar prin Moldova
16:10
Igor Grosu - ales din nou președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate. Decizia, luată de Consiliul Național Politic al formațiunii - VIDEO # ProTV.md
Igor Grosu - ales din nou președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate. Decizia, luată de Consiliul Național Politic al formațiunii - VIDEO
16:00
Vladimir Putin: „Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia”
15:00
Clipe de groază pentru un bărbat din stânga Nistrului: A fost internat la terapie intensivă, după ce a fost atacat de un bou. Cum s-a întâmplat totul # ProTV.md
Clipe de groază pentru un bărbat din stânga Nistrului: A fost internat la terapie intensivă, după ce a fost atacat de un bou. Cum s-a întâmplat totul
Acum 12 ore
14:50
Rusia anunță că a doborât 27 de drone trimise de Ucraina în noaptea de vineri spre sâmbătă # ProTV.md
Rusia anunță că a doborât 27 de drone trimise de Ucraina în noaptea de vineri spre sâmbătă
14:40
Consiliul UE, de acord cu un euro digital funcțional atât online, cât și offline
13:50
Și-au lăsat costumele și au trecut la casa de marcat: Președintele Parlamentului, mai mulți deputați, miniștri, dar și persoane publice participă la un eveniment caritabil - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Și-au lăsat costumele și au trecut la casa de marcat: Președintele Parlamentului, mai mulți deputați, miniștri, dar și persoane publice participă la un eveniment caritabil - FOTO/VIDEO
13:40
Mașina unui echipaj de poliție - implicată într-un grav accident, la Ceadîr-Lunga: Un microbuz s-a răsturnat. Polițiștii au avut nevoie de îngrijiri medicale - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Mașina unui echipaj de poliție - implicată într-un grav accident, la Ceadîr-Lunga: Un microbuz s-a răsturnat. Polițiștii au avut nevoie de îngrijiri medicale - FOTO/VIDEO
13:30
Mașina unui echipaj de poliție - implicată într-un grav accident, la Ceadîr-Lunga: Un microbuz s-a răsturnat. Polițiștii au avut nevoie de îngrijiri medicale - VIDEO # ProTV.md
Mașina unui echipaj de poliție - implicată într-un grav accident, la Ceadîr-Lunga: Un microbuz s-a răsturnat. Polițiștii au avut nevoie de îngrijiri medicale - VIDEO
13:10
IGPF vine cu actualizări: Traversarea prin punctul de trecere a frontierei Tudora–Starokazacie - permisă tuturor călătorilor. Care este situația la Palanca # ProTV.md
IGPF vine cu actualizări: Traversarea prin punctul de trecere a frontierei Tudora–Starokazacie - permisă tuturor călătorilor. Care este situația la Palanca
13:00
Codul GALBEN de ceață pe întreg teritoriul țării - prelungit de meteorologi. Până când va fi valabilă avertizarea - FOTO # ProTV.md
Codul GALBEN de ceață pe întreg teritoriul țării - prelungit de meteorologi. Până când va fi valabilă avertizarea - FOTO
12:50
Elon Musk, victorie juridică: pachetul său salarial de la Tesla, evaluat acum la 139 de miliarde de dolari, este reactivat # ProTV.md
Elon Musk, victorie juridică: pachetul său salarial de la Tesla, evaluat acum la 139 de miliarde de dolari, este reactivat
12:40
Mașina unui echipaj de poliție - implicată într-un grav accident, la Ceadîr-Lunga: Un microbuz s-a răsturnat - VIDEO # ProTV.md
Mașina unui echipaj de poliție - implicată într-un grav accident, la Ceadîr-Lunga: Un microbuz s-a răsturnat - VIDEO
12:20
Atac în Marea Caspică: drone ucrainene lovesc o platformă Lukoil și o navă militară rusă
11:40
Negocierile privind Ucraina: Emisarul lui Putin a anunțat că a plecat spre Miami și a postat un emoji special # ProTV.md
Negocierile privind Ucraina: Emisarul lui Putin a anunțat că a plecat spre Miami și a postat un emoji special
11:20
Inter, ELIMINATĂ de Bologna din semifinalele Supercupei Italiei » Dramatism la loviturile de departajare: festival de RATĂRI # ProTV.md
Inter, ELIMINATĂ de Bologna din semifinalele Supercupei Italiei » Dramatism la loviturile de departajare: festival de RATĂRI
11:20
CFR Cluj, victorie mare în ultimul meci al anului! Botoșani, "băgată în ceață" pe propriul teren # ProTV.md
CFR Cluj, victorie mare în ultimul meci al anului! Botoșani, "băgată în ceață" pe propriul teren
11:20
Age Hareide, legenda fotbalului scandinav, a încetat din viaţă
11:20
Tabloul semifinalelor de la ATP Next Gen s-a stabilit după un rezultat care va naște o controversă # ProTV.md
Tabloul semifinalelor de la ATP Next Gen s-a stabilit după un rezultat care va naște o controversă
11:20
Șapte elefanți, uciși într-un accident de tren în India. Mecanicul a spus că turma s-a repezit spre locomotivă # ProTV.md
Șapte elefanți, uciși într-un accident de tren în India. Mecanicul a spus că turma s-a repezit spre locomotivă
11:10
Opt morți după un atac rusesc cu rachetă în regiunea Odesa. 27 de persoane au fost rănite - VIDEO # ProTV.md
Opt morți după un atac rusesc cu rachetă în regiunea Odesa. 27 de persoane au fost rănite - VIDEO
11:10
Jake Paul, "avariat" grav după ce a fost făcut KO de Joshua! Americanul a ajuns de urgență la spital - VIDEO # ProTV.md
Jake Paul, "avariat" grav după ce a fost făcut KO de Joshua! Americanul a ajuns de urgență la spital - VIDEO
10:40
Ucraina începe o nouă rundă de negocieri cu SUA. Rustem Umerov: „Avem o atitudine constructivă” # ProTV.md
Ucraina începe o nouă rundă de negocieri cu SUA. Rustem Umerov: „Avem o atitudine constructivă”
10:30
Președintele interimar al Judecătoriei Orhei, Veronica Cupcea, nu a promovat evaluarea integrității - VIDEO # ProTV.md
Președintele interimar al Judecătoriei Orhei, Veronica Cupcea, nu a promovat evaluarea integrității - VIDEO
10:30
Ucraina spune că a lovit o navă FSB și o platformă Lukoil din Marea Caspică
10:20
Grav accident în capitală. O mașină - grav avariată, după ce a intrat într-un gard, iar un stâlp a căzut peste ea. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Grav accident în capitală. O mașină - grav avariată, după ce a intrat într-un gard, iar un stâlp a căzut peste ea. Imagini surprinse de martori - VIDEO
Acum 24 ore
09:30
Atenție, cetățeni: MAE recomandă evitarea deplasărilor în direcția punctului de trecere a frontierei Palanca # ProTV.md
Atenție, cetățeni: MAE recomandă evitarea deplasărilor în direcția punctului de trecere a frontierei Palanca
09:20
Atenție șoferi: Tarife modificate la RCA și Carte Verde din 25 noiembrie. Cum verifici prețurile actualizate și eviți costurile ascunse # ProTV.md
Atenție șoferi: Tarife modificate la RCA și Carte Verde din 25 noiembrie. Cum verifici prețurile actualizate și eviți costurile ascunse
09:10
Milioane de conversații private pe ChatGPT sunt colectate și vândute pentru profit
08:50
Putin condiționează pacea de cedări teritoriale ale Ucrainei, înaintea negocierilor de la Miami # ProTV.md
Putin condiționează pacea de cedări teritoriale ale Ucrainei, înaintea negocierilor de la Miami
08:30
SUA au lansat un atac masiv împotriva ISIS în Siria, după uciderea unor militari americani. Anunțul făcut de Trump - VIDEO # ProTV.md
SUA au lansat un atac masiv împotriva ISIS în Siria, după uciderea unor militari americani. Anunțul făcut de Trump - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.