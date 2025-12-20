Putin condiționează pacea de cedări teritoriale ale Ucrainei, înaintea negocierilor de la Miami - VIDEO

ProTV.md, 20 decembrie 2025 20:10

Putin condiționează pacea de cedări teritoriale ale Ucrainei, înaintea negocierilor de la Miami - VIDEO

Acum 10 minute
21:10
21:10
Trimisul lui Trump la Kremlin, ales chiar de Putin. Președintele rus l-a preferat pe Steve Witkoff. „Vino singur la Moscova, fără CIA"
Trimisul lui Trump la Kremlin, ales chiar de Putin. Președintele rus l-a preferat pe Steve Witkoff. „Vino singur la Moscova, fără CIA”
Acum o oră
20:30
20:30
Condiția pusă de Putin emisarului lui Trump ca să se vadă cu el
Condiția pusă de Putin emisarului lui Trump ca să se vadă cu el
20:20
20:20
Au trăit o adevărată poveste de Crăciun: Peste 250 de copii cu dizabilități sau din familii sociali vulnerabile au călătorit cu trenul Moșului și au primit daruri - VIDEO
Au trăit o adevărată poveste de Crăciun: Peste 250 de copii cu dizabilități sau din familii sociali vulnerabile au călătorit cu trenul Moșului și au primit daruri - VIDEO
Acum 2 ore
20:10
20:10
Putin condiționează pacea de cedări teritoriale ale Ucrainei, înaintea negocierilor de la Miami - VIDEO
Putin condiționează pacea de cedări teritoriale ale Ucrainei, înaintea negocierilor de la Miami - VIDEO
20:10
20:10
Dublul campion absolut la categoria grea în lumea boxului, Oleksandr Usyk - surprins în imagini înduioșătoarea la primul matineu al fetiței sale - VIDEO
Dublul campion absolut la categoria grea în lumea boxului, Oleksandr Usyk - surprins în imagini înduioșătoarea la primul matineu al fetiței sale - VIDEO
20:00
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 20.12.2025
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 20.12.2025
Acum 4 ore
19:00
19:00
Premieră mondială. O femeie în scaun cu rotile a zburat în spațiu 10 minute la bordul rachetei lui Jeff Bezos
Premieră mondială. O femeie în scaun cu rotile a zburat în spațiu 10 minute la bordul rachetei lui Jeff Bezos
18:10
18:10
După o cursă de sprint impresionantă a venit un rezultat mai modest la cursa de urmărire pentru biatlonista Alina Stremous. Reprezentanta țării noastre a încheiat pe locul 40 proba din etapa a treia a Cupei Mondiale - VIDEO
După o cursă de sprint impresionantă a venit un rezultat mai modest la cursa de urmărire pentru biatlonista Alina Stremous. Reprezentanta țării noastre a încheiat pe locul 40 proba din etapa a treia a Cupei Mondiale - VIDEO
18:00
18:00
Zelenski explică de ce nu pot fi organizate alegeri în teritoriile ucrainene ocupate. „E clar cum ar proceda Rusia"
Zelenski explică de ce nu pot fi organizate alegeri în teritoriile ucrainene ocupate. „E clar cum ar proceda Rusia”
17:50
17:50
Tabloul semifinalelor de la ATP Next Gen s-a stabilit după un rezultat care va naște o controversă - VIDEO
Tabloul semifinalelor de la ATP Next Gen s-a stabilit după un rezultat care va naște o controversă - VIDEO
17:50
17:50
Barcelona a bifat a cincea victorie consecutivă în Euroliga de baschet și a egalat la numărul de victorii lidera clasamentului, Hapoel Tel Aviv - VIDEO
Barcelona a bifat a cincea victorie consecutivă în Euroliga de baschet și a egalat la numărul de victorii lidera clasamentului, Hapoel Tel Aviv - VIDEO
17:40
17:40
Scrisori de la 101 copii cu dizabilități din toată țara au ajuns la deputații din Parlament: Cadourile vor fi adunate și vor fi distribuite la toți - VIDEO
Scrisori de la 101 copii cu dizabilități din toată țara au ajuns la deputații din Parlament: Cadourile vor fi adunate și vor fi distribuite la toți - VIDEO
Acum 6 ore
17:10
17:10
Ucraina spune că a lovit o navă FSB și o platformă Lukoil din Marea Caspică - VIDEO
Ucraina spune că a lovit o navă FSB și o platformă Lukoil din Marea Caspică - VIDEO
17:10
17:10
Mai multe persoane cu nevoi speciale din Bălți și-au transformat dizabilitatea în abilitate, au un post de muncă și se bucură de viață în ciuda diagnosticului - VIDEO
Mai multe persoane cu nevoi speciale din Bălți și-au transformat dizabilitatea în abilitate, au un post de muncă și se bucură de viață în ciuda diagnosticului - VIDEO
17:00
17:00
Borussia Dortmund a câştigat derby-ul din campionatul Germaniei cu Borussia Monchengladbach - VIDEO
Borussia Dortmund a câştigat derby-ul din campionatul Germaniei cu Borussia Monchengladbach - VIDEO
17:00
17:00
Care este „Țara anului 2025" desemnată de The Economist: În lista nominalizărilor a fost inclusă și Republica Moldova - VIDEO
Care este „Țara anului 2025” desemnată de The Economist: În lista nominalizărilor a fost inclusă și Republica Moldova - VIDEO
16:50
16:50
Finala Vocea României 2025 a fost câștigată de Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă - VIDEO
Finala Vocea României 2025 a fost câștigată de Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă - VIDEO
16:50
16:50
Inter, ELIMINATĂ de Bologna din semifinalele Supercupei Italiei » Dramatism la loviturile de departajare: festival de RATĂRI - VIDEO
Inter, ELIMINATĂ de Bologna din semifinalele Supercupei Italiei » Dramatism la loviturile de departajare: festival de RATĂRI - VIDEO
16:20
16:20
Ultima oră. Atacurile Rusiei asupra Ucrainei au dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale: O parte din fluxurile de transport de mărfuri - redirecționate temporar prin Moldova
Ultima oră. Atacurile Rusiei asupra Ucrainei au dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale: O parte din fluxurile de transport de mărfuri - redirecționate temporar prin Moldova
16:10
16:10
Igor Grosu - ales din nou președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate. Decizia, luată de Consiliul Național Politic al formațiunii - VIDEO
Igor Grosu - ales din nou președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate. Decizia, luată de Consiliul Național Politic al formațiunii - VIDEO
16:00
16:00
Vladimir Putin: „Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia"
Vladimir Putin: „Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia”
Acum 8 ore
15:00
15:00
Clipe de groază pentru un bărbat din stânga Nistrului: A fost internat la terapie intensivă, după ce a fost atacat de un bou. Cum s-a întâmplat totul
Clipe de groază pentru un bărbat din stânga Nistrului: A fost internat la terapie intensivă, după ce a fost atacat de un bou. Cum s-a întâmplat totul
14:50
14:50
Rusia anunță că a doborât 27 de drone trimise de Ucraina în noaptea de vineri spre sâmbătă
Rusia anunță că a doborât 27 de drone trimise de Ucraina în noaptea de vineri spre sâmbătă
14:40
14:40
Consiliul UE, de acord cu un euro digital funcțional atât online, cât și offline
Consiliul UE, de acord cu un euro digital funcțional atât online, cât și offline
13:50
13:50
Și-au lăsat costumele și au trecut la casa de marcat: Președintele Parlamentului, mai mulți deputați, miniștri, dar și persoane publice participă la un eveniment caritabil - FOTO/VIDEO
Și-au lăsat costumele și au trecut la casa de marcat: Președintele Parlamentului, mai mulți deputați, miniștri, dar și persoane publice participă la un eveniment caritabil - FOTO/VIDEO
13:40
13:40
Mașina unui echipaj de poliție - implicată într-un grav accident, la Ceadîr-Lunga: Un microbuz s-a răsturnat. Polițiștii au avut nevoie de îngrijiri medicale - FOTO/VIDEO
Mașina unui echipaj de poliție - implicată într-un grav accident, la Ceadîr-Lunga: Un microbuz s-a răsturnat. Polițiștii au avut nevoie de îngrijiri medicale - FOTO/VIDEO
13:30
Mașina unui echipaj de poliție - implicată într-un grav accident, la Ceadîr-Lunga: Un microbuz s-a răsturnat. Polițiștii au avut nevoie de îngrijiri medicale - VIDEO ProTV.md
Mașina unui echipaj de poliție - implicată într-un grav accident, la Ceadîr-Lunga: Un microbuz s-a răsturnat. Polițiștii au avut nevoie de îngrijiri medicale - VIDEO
Acum 12 ore
13:10
13:10
IGPF vine cu actualizări: Traversarea prin punctul de trecere a frontierei Tudora–Starokazacie - permisă tuturor călătorilor. Care este situația la Palanca
IGPF vine cu actualizări: Traversarea prin punctul de trecere a frontierei Tudora–Starokazacie - permisă tuturor călătorilor. Care este situația la Palanca
13:00
13:00
Codul GALBEN de ceață pe întreg teritoriul țării - prelungit de meteorologi. Până când va fi valabilă avertizarea - FOTO
Codul GALBEN de ceață pe întreg teritoriul țării - prelungit de meteorologi. Până când va fi valabilă avertizarea - FOTO
12:50
12:50
Elon Musk, victorie juridică: pachetul său salarial de la Tesla, evaluat acum la 139 de miliarde de dolari, este reactivat
Elon Musk, victorie juridică: pachetul său salarial de la Tesla, evaluat acum la 139 de miliarde de dolari, este reactivat
12:40
Mașina unui echipaj de poliție - implicată într-un grav accident, la Ceadîr-Lunga: Un microbuz s-a răsturnat - VIDEO ProTV.md
Mașina unui echipaj de poliție - implicată într-un grav accident, la Ceadîr-Lunga: Un microbuz s-a răsturnat - VIDEO
12:20
12:20
Atac în Marea Caspică: drone ucrainene lovesc o platformă Lukoil și o navă militară rusă
Atac în Marea Caspică: drone ucrainene lovesc o platformă Lukoil și o navă militară rusă
11:40
11:40
Negocierile privind Ucraina: Emisarul lui Putin a anunțat că a plecat spre Miami și a postat un emoji special
Negocierile privind Ucraina: Emisarul lui Putin a anunțat că a plecat spre Miami și a postat un emoji special
11:20
11:20
Inter, ELIMINATĂ de Bologna din semifinalele Supercupei Italiei » Dramatism la loviturile de departajare: festival de RATĂRI
Inter, ELIMINATĂ de Bologna din semifinalele Supercupei Italiei » Dramatism la loviturile de departajare: festival de RATĂRI
11:20
11:20
CFR Cluj, victorie mare în ultimul meci al anului! Botoșani, "băgată în ceață" pe propriul teren
CFR Cluj, victorie mare în ultimul meci al anului! Botoșani, "băgată în ceață" pe propriul teren
11:20
11:20
Age Hareide, legenda fotbalului scandinav, a încetat din viaţă
Age Hareide, legenda fotbalului scandinav, a încetat din viaţă
11:20
11:20
Tabloul semifinalelor de la ATP Next Gen s-a stabilit după un rezultat care va naște o controversă
Tabloul semifinalelor de la ATP Next Gen s-a stabilit după un rezultat care va naște o controversă
11:20
11:20
Șapte elefanți, uciși într-un accident de tren în India. Mecanicul a spus că turma s-a repezit spre locomotivă
Șapte elefanți, uciși într-un accident de tren în India. Mecanicul a spus că turma s-a repezit spre locomotivă
11:10
11:10
Opt morți după un atac rusesc cu rachetă în regiunea Odesa. 27 de persoane au fost rănite - VIDEO
Opt morți după un atac rusesc cu rachetă în regiunea Odesa. 27 de persoane au fost rănite - VIDEO
11:10
11:10
Jake Paul, "avariat" grav după ce a fost făcut KO de Joshua! Americanul a ajuns de urgență la spital - VIDEO
Jake Paul, "avariat" grav după ce a fost făcut KO de Joshua! Americanul a ajuns de urgență la spital - VIDEO
10:40
10:40
Ucraina începe o nouă rundă de negocieri cu SUA. Rustem Umerov: „Avem o atitudine constructivă"
Ucraina începe o nouă rundă de negocieri cu SUA. Rustem Umerov: „Avem o atitudine constructivă”
10:30
10:30
Președintele interimar al Judecătoriei Orhei, Veronica Cupcea, nu a promovat evaluarea integrității - VIDEO
Președintele interimar al Judecătoriei Orhei, Veronica Cupcea, nu a promovat evaluarea integrității - VIDEO
10:30
10:30
Ucraina spune că a lovit o navă FSB și o platformă Lukoil din Marea Caspică
Ucraina spune că a lovit o navă FSB și o platformă Lukoil din Marea Caspică
10:20
10:20
Grav accident în capitală. O mașină - grav avariată, după ce a intrat într-un gard, iar un stâlp a căzut peste ea. Imagini surprinse de martori - VIDEO
Grav accident în capitală. O mașină - grav avariată, după ce a intrat într-un gard, iar un stâlp a căzut peste ea. Imagini surprinse de martori - VIDEO
09:30
09:30
Atenție, cetățeni: MAE recomandă evitarea deplasărilor în direcția punctului de trecere a frontierei Palanca
Atenție, cetățeni: MAE recomandă evitarea deplasărilor în direcția punctului de trecere a frontierei Palanca
09:20
09:20
Atenție șoferi: Tarife modificate la RCA și Carte Verde din 25 noiembrie. Cum verifici prețurile actualizate și eviți costurile ascunse
Atenție șoferi: Tarife modificate la RCA și Carte Verde din 25 noiembrie. Cum verifici prețurile actualizate și eviți costurile ascunse
09:10
09:10
Milioane de conversații private pe ChatGPT sunt colectate și vândute pentru profit
Milioane de conversații private pe ChatGPT sunt colectate și vândute pentru profit
08:50
08:50
Putin condiționează pacea de cedări teritoriale ale Ucrainei, înaintea negocierilor de la Miami
Putin condiționează pacea de cedări teritoriale ale Ucrainei, înaintea negocierilor de la Miami
08:30
08:30
SUA au lansat un atac masiv împotriva ISIS în Siria, după uciderea unor militari americani. Anunțul făcut de Trump - VIDEO
SUA au lansat un atac masiv împotriva ISIS în Siria, după uciderea unor militari americani. Anunțul făcut de Trump - VIDEO
08:30
08:30
Bombardament cu rachete balistice asupra portului Odesa. „Unul dintre cele mai mari" atacuri de la începutul războiului
Bombardament cu rachete balistice asupra portului Odesa. „Unul dintre cele mai mari” atacuri de la începutul războiului
Mai multe ştiri
