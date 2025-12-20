După o cursă de sprint impresionantă a venit un rezultat mai modest la cursa de urmărire pentru biatlonista Alina Stremous. Reprezentanta țării noastre a încheiat pe locul 40 proba din etapa a treia a Cupei Mondiale - VIDEO

