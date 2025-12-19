Mese îmbelșugate de sărbători, care ne costă 7.000 de lei și mâncare aruncată la gunoi: paradoxul sărăciei din R. Moldova
Ziar.md, 19 decembrie 2025 15:40
În Republica Moldova, în fiecare iarnă, mesele de sărbători se încarcă cu mai multă mâncare decât poate consuma o familie, iar cantități mari de alimente ajung la gunoi. În același
• • •
Alte ştiri de Ziar.md
Acum 5 minute
16:00
Cererea de recuzare a magistratei Ana Cucerescu, depusă de avocații lui Vladimir Plahotniuc, a fost respinsă # Ziar.md
Judecătorii au respins cererea de recuzare a magistratei Ana Cucerescu, înaintată de avocații fostui lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Apărarea a invocat drept motiv declarațiile martorei Natalia Politov-Cangaș, care a confirmat recent existența unei discu&
Acum 30 minute
15:40
Mese îmbelșugate de sărbători, care ne costă 7.000 de lei și mâncare aruncată la gunoi: paradoxul sărăciei din R. Moldova # Ziar.md
În Republica Moldova, în fiecare iarnă, mesele de sărbători se încarcă cu mai multă mâncare decât poate consuma o familie, iar cantități mari de alimente ajung la gunoi. În același
Acum 2 ore
15:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de ceață, valabil în aproape toată țara. Avertismentul intră în vigoare la ora 17:00 și va fi valabil până mâine, la ora 11:00. Pe arii extinse,
14:30
Fost candidat la Primăria Cricova, condamnat la patru ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a unui partid politic # Ziar.md
Un bărbat a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru implicare într-un caz de finanțare ilegală a unui partid politic. Sentința a fost pronunțată astăzi, 19 decembrie, de Judecătoria Chișină
Acum 4 ore
14:00
Ziar.md a intrat în posesia unor imagini exclusive de pe podul Maiaki-Udobnoe, amplasat pe traseul Odesa–Reni. Secvențele au fost filmate în prima parte a zilei de astăzi și surprind consecințele atacurilor cu drone asupra podului. Recent, podul a
14:00
Moldovenii din diasporă trimit mai ușor bani acasă: în două luni, aproape 92 de milioane de euro au fost transferați # Ziar.md
Pentru mii de familii din R. Moldova, banii trimiși de cei plecați la muncă în Europa au început să vină mai repede și cu comisioane mult mai mici după ce țara a intrat în sistemul SEPA. Guvernatoarea
13:00
Circa 30% dintre angajații CFM vor fi trimiși în concediu forțat. Explicația întreprinderii # Ziar.md
Aproximativ 30% dintre cei 3.500 de angajați ai Căii Ferate din Moldova (CFM) urmează să fie trimiși în concediu forțat. Directorul întreprinderii de stat, Sergiu Cotelnic, a declarat pentru Moldova 1 că măsura
13:00
Prețuri tot mai mici la benzină și motorină: vezi cât vor costa carburanții în acest weekend # Ziar.md
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere în R. Moldova continuă să scadă. Pentru acest weekend, 20–22 decembrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit un preț maxim
12:50
Marta Kos: Republica Moldova nu poate merge în două direcții – Rusia și Europa sunt două lumi diferite # Ziar.md
Republica Moldova nu poate urma simultan două direcții geopolitice opuse, iar parcursul european este incompatibil cu o revenire în sfera de influență a Federației Ruse. Mesajul a fost transmis de comisara europeană Marta Kos, într-un interviu acordat PRO TV Chi&
12:20
VIDEO/ Sute de permise auto, anulate: ASP prezintă schemele de fraudare folosite de candidați la probele teoretice și practice # Ziar.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat astăzi lansarea procedurii de anulare a aproximativ 700 de permise de conducere, ca urmare a descoperirii unor fraude la examenele auto. Oficialii instituției au prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, schemele
12:20
Moldovenii pot recupera de la stat până la 16.100 de lei pentru cheltuielile medicale - actele necesare # Ziar.md
Cetățenii care au suportat cheltuieli pentru servicii medicale, fie în clinici publice, fie private, pot recupera o parte din bani de la stat, prin mecanismul de deducere fiscală. Măsura este prevăzută în Codul fiscal, dar rămâ
Acum 6 ore
11:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează o serie nouă de monede jubiliare și comemorative, intitulată „Moldova Europeană”. Prima monedă din această colecție este „Moldova în Zona Unică de Plăți î
11:30
VIDEO/ Cazul celor 1.000.000 de țigări de contrabandă, ascunse în tavanul remorcii unui camion, a fost trimis în judecată # Ziar.md
În octombrie, autoritățile vamale ale R. Moldova au confiscat aproape un milion de țigări, ascunse într-un autocamion, la frontiera cu România. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că a
11:10
Energie mai ieftină și investiții în sistemul eolian: R. Moldova își modernizează domeniul energetic - anunțul făcut de ministrul Energiei # Ziar.md
Republica Moldova a achiziționat energie electrică la un preț semnificativ mai mic decât tarifele reglementate, prin lansarea Pieței Intrazilnice de energie electrică. Prima tranzacție, realizată de OPEM între un furnizor local și un consumator industrial, a
10:50
Reforma administrativ-teritorială nu înseamnă să desenezi o hartă nouă: riscăm să repetăm greșelile din trecut # Ziar.md
Primarii din R. Moldova cer reguli financiare clare și investiții în infrastructură pentru implementarea eficientă a reformei administrativ-teritoriale. Dincolo de declarațiile politice, în teritoriu domină sentimentul că reforma nu ar avea „o viziune limpede”. O declaraț
10:50
Expertul și fostul deputat Veaceslav Ioniță urmează să fie audiat astăzi în dosarul fraudei bancare, în care Vladimir Plahotniuc este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari ș
10:20
Unde-s mulți, puterea crește? PSRM și încă trei fracțiuni parlamentare contestă la CC numirile lui Popescu și Recean # Ziar.md
Liderii a patru fracțiuni parlamentare din opoziție au sesizat Curtea Constituțională (CC), cerând declararea neconstituțională a decretelor prezidențiale prin care Nicu Popescu și Dorin Recean au fost numiți emisari speciali. Anunțul
Acum 8 ore
10:00
Poliția de Frontieră anunță trafic majorat de călători și mijloace de transport la Punctul de Trecere a Frontierei Otaci–Moghilev-Podolsk, pe direcția de ieșire din Republica Moldova. La această oră, se formează
09:50
Târgul de caritate „EcoLocal SOCIAL” va fi organizat pe 20 decembrie: poți cumpăra produse eco și hand-made # Ziar.md
Cea de-a III-a ediție a Târgului de caritate „EcoLocal SOCIAL”, ediție specială de final de an, va avea loc sâmbătă, 20 decembrie 2025, la Chișinău. Evenimentul se va desfășura
09:10
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Nicolae - ocrotitorul copiilor și al celor aflați în nevoie # Ziar.md
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ierarh Nicolae, supranumit Făcătorul de minuni - unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinăt&
08:50
Mărar, pătrunjel și ceai negru: ANSA a distrus peste 15 tone de produse alimentare de import, depistate cu pesticide peste limită # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a blocat și a distrus mai multe loturi de produse alimentare de import, după ce analizele de laborator au indicat depășiri ale limitelor maxime admise de pesticide. Este vorba despre 7.500
Acum 12 ore
07:40
Valuta națională apreciază față de dolarul american, însă se depreciază în raport euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Astăzi, 19 decembrie, un euro costă 19 lei și 80 de
07:30
La Palanca fost ridicată o tabără mobilă pentru ucrainenii care au rămas blocați în R. Moldova. În prezent sunt cazate 12 persoane # Ziar.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR) asigură cazarea cetățenilor ucraineni care au rămas blocați în R. Moldova în urma bombardamentelor podului Maiaki-Udobnoe. În
07:10
Zi de vineri fără surprize meteo. Cerul va fi variabil, iar în unele raioane se vor înregistra maxime de până la +1°C # Ziar.md
Vremea de vineri rămâne calmă, fără schimbări semnificative față de zilele precedente. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 19 decembrie, cerul va fi variabil în toată țară, iar vântul va
06:40
Un nou atac cu drone în apropiere de R. Moldova. Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost iarăși suspendată # Ziar.md
Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost iarăși suspendată, ca urmare a unui nou atac cu drone. Acest lucru s-a întâmplat la ora 04:10, a informat Poliția de Frontieră a R. Moldova. Toate mijloacele de transport care se deplasau din ț
Acum 24 ore
21:00
Punctele de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie au fost parțial redeschise # Ziar.md
Punctele de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod (Ucraina). Cetățenii rămași blocați în urma atacului asupra podului situat în
17:50
Șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, eliberat din funcție - chiar de ziua sa de naștere # Ziar.md
Șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din funcție. Decizia fiind luată pe fondul atingerii vârstei de pensionare și nu în legătură cu dosarul penal în care acesta este vizat
17:40
Deputații moldoveni - în rol de Moș Crăciun pentru 101 copii cu dizabilități severe - GALERIE FOTO # Ziar.md
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Ludmila Adamciuc, și-a provocat colegii din Parlament să aducă zâmbetul pe fețele a 101 copii cu dizabilități severe. Mai exact, aceasta a colectat scrisorile micuților pentru Moș Cr&
17:30
Deputații moldoveni au fost provocați să devină Moș Crăciun pentru 101 copii cu dizabilități severe - GALERIE FOTO # Ziar.md
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Ludmila Adamciuc, și-a provocat colegii din Parlament să aducă zâmbetul pe fețele a 101 copii cu dizabilități severe. Mai exact, aceasta a colectat scrisorile micuților pentru Moș Cr&
17:30
Circulația pe traseul Odesa–Reni a fost sistată, după ce, astăzi, în jurul orei 16:00, un pod din extravilanul localității Maiaki-Udobnoe, Ucraina, a fost lovit de drone cu încărcătură explozivă, î
16:40
Parlamentul propune un moratoriu pentru executarea silită a bunurilor fermierilor afectați de calamități naturale în 2024–2025 # Ziar.md
Un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025 urmează a fi instituit. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost aprobat astăzi, de Parlament, în
16:30
De la vulnerabilitate la incluziune: PRODOCS schimbă destinele copiilor din centrele de plasament # Ziar.md
Într-o lume în care fiecare copil merită să fie ascultat, protejat și sprijinit, Asociația Obștească PRODOCS continuă să fie un pilon de solidaritate și speranță pentru copiii aflați în situații
16:20
Tiraspolul reintroduce în această seară starea de urgență în economie. Așa-numitul soviet suprem din stânga Nistrului a aprobat astăzi „decretul” semnat de pretinsul lider din regiune, Vadim Krasnoselski. Starea de urgență va ră
16:20
ANSA atenționează: Nu cumpărați „icre” sau „caviar” din portbagajele mașinilor sau din piețe improvizate # Ziar.md
În contextul sărbătorilor de iarnă, când pe mesele multor consumatori ajung produse pescărești, în special icre roșii și caviar, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) avertizează
16:20
Importatorii de explozivi de uz civil nu vor mai putea aduce pe piață produse fără verificări clare și documente complete. Parlamentul a votat, în prima lectură, modificări la legea privind regimul explozivilor, care pun capăt practicilor
Ieri
16:00
Martorii lui Plahotniuc vin rând pe rând în instanța de judecată: cine a mai fost audiat din cei 27 # Ziar.md
Ședințele de judecată în dosarul numit generic „Frauda bancară” continuă cu audierea martorilor. Astăzi a fost audiat fostul administrator special al Băncii de Economii a Moldovei (BEM), Ion Ropot. La ședința de judecată
15:20
Noi percheziții în legătură cu dobândirea frauduloasă a cetăţeniei române. Sunt vizați mai mulți avocați din București # Ziar.md
Procurorii Parchetului General de la București au efectuat astăzi 37 de percheziții într-un dosar privind emiterea de acte de identitate românești în baza unor înscrisuri falsificate. Printre persoanele vizate se află mai mulți avoca&
14:50
Moldovenii plătesc mai mult pentru alimente, energie și produsele de uz casnic - veniturile însă nu au crescut proporțional cu prețurile # Ziar.md
Pe parcursul anului 2025, familiile din R. Moldova au simțit efectele scumpirilor. Datele Biroului Național de Statistică arată că prețurile produselor industriale fabricate au crescut față de anul trecut, iar unele dintre ele, cum ar fi alimentele și
14:30
Șoferii vor ajunge mai rapid de la Chișinău la Giurgiulești: drumul de ocolire a orașului Vulcănești a fost redeschis # Ziar.md
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești a fost redeschis astăzi, 18 decembrie, după lucrări de reabilitare. Noua secțiune are 8,58 km și cuprinde atât reconstrucția unui sector existent, cât
14:00
Parlamentul a votat: termenul-limită de înregistrare a construcțiilor neautorizate cu până la două etaje, extins până în 2028 # Ziar.md
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în prima lectură de 78 de deputați. Inițiativa legislativ&
13:20
Primarii din Găgăuzia solicită majorarea numărului de proiecte acceptate pentru a fi realizate în cadrul programul guvernamental „Satul European”. Totodată, aceștia pledează pentru creșterea taxelor, în vederea majorării veniturilor bugetelor locale.
13:10
Primarii din Găgăuzia solicită majorarea numărului de proiecte acceptate pentru a fi realizate în cadrul Programului „Satul European”. Totodată, aceștia pledează pentru creșterea taxelor, în vederea majorării veniturilor bugetelor locale. Dolean&
12:50
Dodon așteaptă audierea lui Plahotniuc în dosarul „Kuliok”: „Să vină să spună ce a fost și cum a fost” # Ziar.md
Fostul președinte Igor Dodon așteaptă ca Vladimir Plahotniuc să fie audiat în dosarul denumit generic „Kuliok”, în care primul are statut de învinuit. Liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) a anunțat acest lucru ast&
12:40
Lege nouă pentru controalele de muncă: inspectorii pot efectua verificări fără notificare prealabilă # Ziar.md
Inspectorii de la Inspectoratul de Stat al Muncii vor putea efectua controale fără să anunțe în prealabil angajatorii, după ce Parlamentul a adoptat astăzi, 18 decembrie 2025, în două lecturi, legea care clarifică modul în care
12:10
Șoferii din R. Moldova vor plăti mai puțin pentru carburanți vineri, 19 decembrie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de comercializare pentru benzină și motorină
11:40
Vlad Filat asistă la o nouă ședință de judecată în dosarul „Frauda bancară”. Cum a reacționat Vladimir Plahotniuc # Ziar.md
Fostul premier Vlad Filat a venit astăzi la o nouă ședință de judecată în dosarul denumit generic „Frauda bancară”, în care este vizat ex-liderul democrat, Vladimir Plahotniuc. Președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), care sus&
11:10
Moțiune simplă împotriva ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga, depusă de un grup de deputați din opoziție # Ziar.md
O moțiune simplă împotriva ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a fost depusă de un grup de deputați din opoziție și citită în plen de președintele Comisiei agricultură din Parlament, Serghei Ivanov, deputat
10:50
Ministra Agriculturii, răspuns tranșant: Utilizarea termenilor „bio”, „eco” și „organic” nu este o strategie de marketing, ci o asumare legală # Ziar.md
Utilizarea termenilor „bio”, „eco” și „organic” nu este o strategie de marketing, ci o asumare legală, reglementată de legislația privind agricultura ecologică. O declarație în acest sens a fost făcută de ministra
10:30
Protest al fermierilor la Curtea de Apel - cer justiție corectă în dosarul fraților Grosu: „Ei hrănesc un sat întreg” # Ziar.md
Fermieri din mai multe raioane ale Republicii Moldova au organizat un protest în fața Curții de Apel Chișinău, unde este examinată cauza penală în care sunt vizați frații Vasile și Ion Grosu, agricultori
10:30
O delegație rusă ar urma să plece la Miami în acest weekend, pentru a discuta planul de pace al SUA # Ziar.md
Oficiali americani și ruși ar urma să se întâlnească în acest weekend la Miami, SUA, pentru a discuta despre încheierea războiului dintre Federația Rusă și Ucraina. Acest lucru a fost raportat de Politico ș
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.