Șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, eliberat din funcție - chiar de ziua sa de naștere
Ziar.md, 18 decembrie 2025 17:50
Șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din funcție. Decizia fiind luată pe fondul atingerii vârstei de pensionare și nu în legătură cu dosarul penal în care acesta este vizat
• • •
Alte ştiri de Ziar.md
Acum 30 minute
17:50
Șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, eliberat din funcție - chiar de ziua sa de naștere # Ziar.md
Șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din funcție. Decizia fiind luată pe fondul atingerii vârstei de pensionare și nu în legătură cu dosarul penal în care acesta este vizat
17:40
Deputații moldoveni - în rol de Moș Crăciun pentru 101 copii cu dizabilități severe - GALERIE FOTO # Ziar.md
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Ludmila Adamciuc, și-a provocat colegii din Parlament să aducă zâmbetul pe fețele a 101 copii cu dizabilități severe. Mai exact, aceasta a colectat scrisorile micuților pentru Moș Cr&
Acum o oră
17:30
Deputații moldoveni au fost provocați să devină Moș Crăciun pentru 101 copii cu dizabilități severe - GALERIE FOTO # Ziar.md
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Ludmila Adamciuc, și-a provocat colegii din Parlament să aducă zâmbetul pe fețele a 101 copii cu dizabilități severe. Mai exact, aceasta a colectat scrisorile micuților pentru Moș Cr&
17:30
Circulația pe traseul Odesa–Reni a fost sistată, după ce, astăzi, în jurul orei 16:00, un pod din extravilanul localității Maiaki-Udobnoe, Ucraina, a fost lovit de drone cu încărcătură explozivă, î
Acum 2 ore
16:40
Parlamentul propune un moratoriu pentru executarea silită a bunurilor fermierilor afectați de calamități naturale în 2024–2025 # Ziar.md
Un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025 urmează a fi instituit. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost aprobat astăzi, de Parlament, în
16:30
De la vulnerabilitate la incluziune: PRODOCS schimbă destinele copiilor din centrele de plasament # Ziar.md
Într-o lume în care fiecare copil merită să fie ascultat, protejat și sprijinit, Asociația Obștească PRODOCS continuă să fie un pilon de solidaritate și speranță pentru copiii aflați în situații
16:20
Tiraspolul reintroduce în această seară starea de urgență în economie. Așa-numitul soviet suprem din stânga Nistrului a aprobat astăzi „decretul” semnat de pretinsul lider din regiune, Vadim Krasnoselski. Starea de urgență va ră
16:20
ANSA atenționează: Nu cumpărați „icre” sau „caviar” din portbagajele mașinilor sau din piețe improvizate # Ziar.md
În contextul sărbătorilor de iarnă, când pe mesele multor consumatori ajung produse pescărești, în special icre roșii și caviar, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) avertizează
16:20
Importatorii de explozivi de uz civil nu vor mai putea aduce pe piață produse fără verificări clare și documente complete. Parlamentul a votat, în prima lectură, modificări la legea privind regimul explozivilor, care pun capăt practicilor
Acum 4 ore
16:00
Martorii lui Plahotniuc vin rând pe rând în instanța de judecată: cine a mai fost audiat din cei 27 # Ziar.md
Ședințele de judecată în dosarul numit generic „Frauda bancară” continuă cu audierea martorilor. Astăzi a fost audiat fostul administrator special al Băncii de Economii a Moldovei (BEM), Ion Ropot. La ședința de judecată
15:20
Noi percheziții în legătură cu dobândirea frauduloasă a cetăţeniei române. Sunt vizați mai mulți avocați din București # Ziar.md
Procurorii Parchetului General de la București au efectuat astăzi 37 de percheziții într-un dosar privind emiterea de acte de identitate românești în baza unor înscrisuri falsificate. Printre persoanele vizate se află mai mulți avoca&
14:50
Moldovenii plătesc mai mult pentru alimente, energie și produsele de uz casnic - veniturile însă nu au crescut proporțional cu prețurile # Ziar.md
Pe parcursul anului 2025, familiile din R. Moldova au simțit efectele scumpirilor. Datele Biroului Național de Statistică arată că prețurile produselor industriale fabricate au crescut față de anul trecut, iar unele dintre ele, cum ar fi alimentele și
14:30
Șoferii vor ajunge mai rapid de la Chișinău la Giurgiulești: drumul de ocolire a orașului Vulcănești a fost redeschis # Ziar.md
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești a fost redeschis astăzi, 18 decembrie, după lucrări de reabilitare. Noua secțiune are 8,58 km și cuprinde atât reconstrucția unui sector existent, cât
Acum 6 ore
14:00
Parlamentul a votat: termenul-limită de înregistrare a construcțiilor neautorizate cu până la două etaje, extins până în 2028 # Ziar.md
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în prima lectură de 78 de deputați. Inițiativa legislativ&
13:20
Primarii din Găgăuzia solicită majorarea numărului de proiecte acceptate pentru a fi realizate în cadrul programul guvernamental „Satul European”. Totodată, aceștia pledează pentru creșterea taxelor, în vederea majorării veniturilor bugetelor locale.
13:10
Primarii din Găgăuzia solicită majorarea numărului de proiecte acceptate pentru a fi realizate în cadrul Programului „Satul European”. Totodată, aceștia pledează pentru creșterea taxelor, în vederea majorării veniturilor bugetelor locale. Dolean&
12:50
Dodon așteaptă audierea lui Plahotniuc în dosarul „Kuliok”: „Să vină să spună ce a fost și cum a fost” # Ziar.md
Fostul președinte Igor Dodon așteaptă ca Vladimir Plahotniuc să fie audiat în dosarul denumit generic „Kuliok”, în care primul are statut de învinuit. Liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) a anunțat acest lucru ast&
12:40
Lege nouă pentru controalele de muncă: inspectorii pot efectua verificări fără notificare prealabilă # Ziar.md
Inspectorii de la Inspectoratul de Stat al Muncii vor putea efectua controale fără să anunțe în prealabil angajatorii, după ce Parlamentul a adoptat astăzi, 18 decembrie 2025, în două lecturi, legea care clarifică modul în care
12:10
Șoferii din R. Moldova vor plăti mai puțin pentru carburanți vineri, 19 decembrie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de comercializare pentru benzină și motorină
Acum 8 ore
11:40
Vlad Filat asistă la o nouă ședință de judecată în dosarul „Frauda bancară”. Cum a reacționat Vladimir Plahotniuc # Ziar.md
Fostul premier Vlad Filat a venit astăzi la o nouă ședință de judecată în dosarul denumit generic „Frauda bancară”, în care este vizat ex-liderul democrat, Vladimir Plahotniuc. Președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), care sus&
11:10
Moțiune simplă împotriva ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga, depusă de un grup de deputați din opoziție # Ziar.md
O moțiune simplă împotriva ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a fost depusă de un grup de deputați din opoziție și citită în plen de președintele Comisiei agricultură din Parlament, Serghei Ivanov, deputat
10:50
Ministra Agriculturii, răspuns tranșant: Utilizarea termenilor „bio”, „eco” și „organic” nu este o strategie de marketing, ci o asumare legală # Ziar.md
Utilizarea termenilor „bio”, „eco” și „organic” nu este o strategie de marketing, ci o asumare legală, reglementată de legislația privind agricultura ecologică. O declarație în acest sens a fost făcută de ministra
10:30
Protest al fermierilor la Curtea de Apel - cer justiție corectă în dosarul fraților Grosu: „Ei hrănesc un sat întreg” # Ziar.md
Fermieri din mai multe raioane ale Republicii Moldova au organizat un protest în fața Curții de Apel Chișinău, unde este examinată cauza penală în care sunt vizați frații Vasile și Ion Grosu, agricultori
10:30
O delegație rusă ar urma să plece la Miami în acest weekend, pentru a discuta planul de pace al SUA # Ziar.md
Oficiali americani și ruși ar urma să se întâlnească în acest weekend la Miami, SUA, pentru a discuta despre încheierea războiului dintre Federația Rusă și Ucraina. Acest lucru a fost raportat de Politico ș
Acum 12 ore
09:00
Premierul Alexandru Munteanu, în vizită de lucru în UTA Găgăuzia: Cu cine se va întâlni la Comrat # Ziar.md
Premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu, întreprinde astăzi, 18 decembrie, o vizită de lucru în Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia. Șeful Executivului va avea o ședință cu reprezentanții administrației publice și
09:00
De 35 de ani la datorie: Astăzi este marcată Ziua Poliției Naționale. Mesajul șefului IGP și al premierului Munteanu # Ziar.md
Poliția Națională marchează astăzi 35 de ani de la înființare. În ajun, angajații mai multor subdiviziuni au fost distinși cu grade speciale și distincții, iar astăzi cu mesaje de
06:30
Dolarul se scumpește cu aproape șapte bani, iar euro se ieftinește ușor. Cursul valutar pentru 18 decembrie # Ziar.md
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu dolarul american și se apreciază ușor față de euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Astăzi, 17 decembrie, dolarul american este cotat la 16 lei și
06:10
Prognoza meteo, 18 decembrie: Cod galben de ceață dimineața și maxime de până la +9°C pe parcursul zilei # Ziar.md
Ziua de joi începe cu ceață în toată țara, dar aduce temperaturi peste media perioadei. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 18 decembrie, vântul va sufla slab din sud, cu o viteză de nouă kilometri pe oră
Acum 24 ore
18:40
Primăria municipiului Chișinău anunță suspendarea temporară a traficului rutier pe strada 31 August 1989, tronsonul cuprins între străzile Maria Cebotari și Nicolae Iorga. Restricțiile vor fi aplicate între 17 decembrie, ora 20:00 -
Ieri
18:00
Moratoriu la angajările bugetare: peste 9.500 de posturi vacante, blocate până la sfârșitul lui 2026 # Ziar.md
Guvernul pregătește o înghețare temporară a angajărilor în sectorul bugetar, măsură care ar urma să se aplice până la sfârșitul anului 2026. Inițiativa aparține
17:40
VIDEO / Cu trenul, peste Prut: Specialiștii CFM au efectuat o testare tehnică pe podul Cantemir - Fălciu # Ziar.md
După o pauză îndelungată, un tren al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” a traversat din nou Prutul pe segmentul feroviar Prut - Fălciu. Specialiștii CFM au a efectuat o testare tehnică pentru a verifica starea
17:20
Chiveri: Întreruperile de gaze din regiunea transnistreană nu sunt politice. Chișinăul avertizează asupra unei crize recurente # Ziar.md
Întreruperile recente în livrarea gazelor naturale către regiunea transnistreană nu au o cauză politică, ci una tehnică, legată de schimbarea agentului de plată și de noua schemă de decontare. Precizarea a fost făcută astă
16:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță cod galben de ceață, valabil în toată țara. Potrivit meteorologilor, avertizarea e valabilă de astăzi, 17 decembrie, ora 16:30, până mâine, 18 decembrie, ora 11:00.
16:40
Autoritățile vor continua plantarea salcâmilor, în pofida petiției semnate deja de peste 50 de organizații de mediu, experți și cercetători. Decizia este motivată de incompatibilitatea mai multor terenuri cu speciile autohtone de arbori. Anun&
16:30
Punctul de trecere a frontierei moldo-române „Leușeni-Albița” și-a sistat temporar activitatea # Ziar.md
Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Leușeni-Albița, și-a sistat temporar activitatea, din motive tehnice la sistemul informațional al Poliției de Frontieră Română. Autoritățile întreprind măsuri pentru a înlătura
16:00
Legea PACCO, în analiză după avizul Comisiei de la Veneția: reacția ministrului Justiției la avertizările experților internaționali # Ziar.md
Ministerul Justiției analizează în prezent avizul Comisiei de la Veneția referitor la așa-numita Lege PACCO, care prevede fuziunea Procuraturii Anticorupție (PA) cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Ministrul Justiției, Vladislav
15:50
Oportunități pentru tinerii din R. Moldova: Programul de burse „Stipendium Hungaricum” a fost prelungit # Ziar.md
Studenții, masteranzii și doctoranzii din R. Moldova vor beneficia și în perioada 2026-2028 de burse oferite de Guvernul Ungariei în cadrul programului „Stipendium Hungaricum”. Oportunitatea este prevăzută într-un memorandum de înțelegere dintre Ministerul Educa&
15:10
După vizita în R. Moldova, FMI estimează o creștere economică de 2,7% în 2025 și avertizează asupra riscurilor externe # Ziar.md
Fondul Monetar Internațional (FMI) estimează că economia Republicii Moldova va crește cu 2,7% în 2025, pe fondul revenirii consumului, al investițiilor și al unui an agricol mai bun decât se anticipa. În același timp,
15:00
Șaisprezece artiști s-au calificat în Finala Națională Eurovision 2026, în urma audițiilor live desfășurate pe 16 decembrie, în cadrul Selecției Naționale. La audiții au fost înscriși 37
14:40
Cetățenii vor putea cumpăra apartamente, mașini și alte bunuri confiscate de stat la prețuri mai mici decât pe piață, chiar și cu -50% # Ziar.md
Cei care sunt în căutarea unor achiziții la preț redus ar putea avea, în curând, o opțiune nouă. Persoanele fizice vor putea cumpăra bunuri confiscate de stat în baza unor contracte de vânzare-cump&
14:30
Doi foști judecători implicați în dosarul „Laundromat” au fost recunoscuți vinovați, dar scapă de pedeapsă # Ziar.md
Colegiul penal al Curții de Apel Centru a recunoscut vinovați doi foști judecători implicați în dosarul „Laundromat”, însă instanța i-a scutit de pedeapsă din cauză că termenul de tragere la
14:00
Undă verde de la Guvern! Din 1 ianuarie, indemnizația unică la naștere va fi majorată cu peste 500 de lei # Ziar.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, indemnizația unică la naștere va constitui 21.886 de lei, cu 536 de lei mai mult față de nivelul actual. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâ
13:20
Prețurile la carburanți înregistrează o nouă scădere. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru 18 decembrie 2025 prețuri maximale mai mici atât pentru benzină, cât
12:50
De ce nu există „fast track” pentru Republica Moldova, chiar dacă negocierile cu UE au început? # Ziar.md
Deși Republica Moldova a intrat recent în faza tehnică a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE) pe primele domenii-cheie, nu există o procedură de tip „fast track” (n.red. - procedură rapidă) care să permită o
12:50
Guvernul va oferi granturi: energia verde este soluția pentru a reduce facturile cu până la 20% # Ziar.md
Începând cu data de 1 ianuarie 2026, întreprinderile mici și mijlocii (IMM) vor fi sprijinite de Guvern pentru a-și dezvolta soluții de energie regenerabilă, care le-ar putea ajuta să-și reducă facturile la energie cu p&
12:50
Procesul de obținere a autorizațiilor de mediu - mai simplu. Executivul a aprobat un nou regulament # Ziar.md
Executivul a aprobat astăzi un nou regulament privind emiterea autorizației integrate de mediu și a autorizației de mediu. Autoritățile susțin că documentul va simplifica procedura pentru agenții economici, prevederile lui având drept scop
12:10
Autoritățile analizează posibilitatea convertirii datoriilor statului față de fermieri în obligațiuni de stat # Ziar.md
Autoritățile Republicii Moldova discută posibilitatea convertirii datoriilor pe care statul le are față de fermieri în obligațiuni de stat, instrumente financiare care ar putea fi folosite de agricultori în calitate de garanții pentru accesarea creditelor bancare, a declarat
11:50
Documentul Consiliului UE: Toate cele șase grupuri de capitole sunt pregătite pentru deschiderea negocierilor cu R. Moldova # Ziar.md
Președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene a publicat concluziile reuniunii Consiliului pentru Afaceri Generale, în care este evaluat parcursul Republicii Moldova pe calea integrării europene. Documentul transmite un mesaj de susținere pentru Chișinău și confirm&
11:40
Tragedie în satul Ruseștii Noi din Ialoveni: un bărbat de 65 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu # Ziar.md
Un bărbat de 65 de ani a murit în urma unui incendiu produs într-o casă din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Incidentul a fost cauzat de nerespectarea regulilor de utilizare a aparatelor electrice, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgenț
11:30
Numire nouă, nume cunoscut. Inspectoratul Național de Supraveghere Tehnică va fi condus de Sergiu Chircu # Ziar.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi eliberarea lui Ion Moraru din funcția de șef al Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST) și numirea unui alt conducător. Astfel, fotoliul i-a revenit adjunctului lui Ion Moraru, Sergiu Chircu. Conform
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.