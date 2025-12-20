Atac cu rachete asupra infrastructurii portuare din Odesa: opt persoane au murit

13:20

FC Porto și Sporting Lisabona s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Portugaliei la fotbal. Dacă „Dragonii” au eliminat fără probleme pe FC Famalicao, scor 4:1, atunci „Leii” au învins dramatic în Insulele Azore pe Santa Clara din Ponte Delgada, scor 3:2 după prelungiri. În partida disputată pe Estádio do Dragão în optimile de finală, FC Porto a deschis scorul deja în minutul 6, prin brazilianul William Gomes. Olandezul Justin De Haas de la oaspeți a restabilit egalitatea în minutul 13, iar prima repriză totuna a revenit echipei-gazdă: danezul Victor Froholdt a marcat al doilea gol al „Dragonilor” în minutul 38.