Pomul de Crăciun, inaugurat la Președinție: vizitatorii sunt bineveniți
Moldpres, 19 decembrie 2025 21:10
Astăzi, Președinta Maia Sandu, împreună cu angajații Administrației Prezidențiale și copiii acestora, au inaugurat atmosfera de sărbătoare la Președinție, aprinzând luminițele Pomului de Crăciun. Cei prezenți la sărbătoare s-au distrat împreu...
Acum 15 minute
21:40
Traversarea prin punctul de trecere Tudora-Starokazacie spre Belgorod-Dnestrovsk este permisă tuturor călătorilor # Moldpres
Traversarea prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Tudora-Starokazacie spre Belgorod-Dnestrovsk, Ucraina, este permisă tuturor călătorilor, fără restricții. Totodată, în direcția regiunii Odesa, traversarea este autorizată doar cetățenilor ucraineni și mijlo...
Acum o oră
21:10
21:00
Comisia de evaluare a procurorilor propune promovarea evaluării externe de către Elena Cazacov, adjunctă interimară a procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău și șefă a Oficiului de reprezentare a învinuirii în instanță, și de către Ghennad...
Acum 2 ore
20:00
FOTO // La Criuleni a fost inaugurat un bulevard pietonal modern și un parc riveran. Vladimir Bolea: „Investițiile în spațiile publice sunt investiții în calitatea vieții oamenilor” # Moldpres
Locuitorii orașului Criuleni se vor bucura de un bulevard pietonal modern și un parc riveran reamenajat. Ministrul Vladimir Bolea a participat astăzi la inaugurarea bulevardului pietonal Mihai Eminescu și a parcului orășenesc riveran reamenajat, comunică MOLDPRES.La ev...
Acum 4 ore
19:10
Activitatea investițională se menține în creștere, cu o contribuție importantă la evoluția economică # Moldpres
Activitatea investițională se menține în creștere și continuă să aibă o contribuție importantă la evoluția economică în anul 2025. Astfel, în trimestrul III, formarea brută de capital fix a crescut cu aproape 18%, contribuind cu 3,7 puncte procentua...
19:10
FOTO // La Președinție a fost inaugurat pomul de Crăciun. Șefa statului Maia Sandu: „Îi așteptăm cu drag pe toți cei care vor să admire bradul” # Moldpres
Șefa statului Maia Sandu, angajații din administrația prezidențială și copiii lor au aprins astăzi luminițele pomului de Crăciun de la Președinție. Vizitatorii vor putea veni să admire bradul începând cu data de 20 decembrie și până pe 15 ianuarie,...
18:40
Polițiștii îndeamnă șoferii să circule cu atenție din cauza ceții. Meteorologii au emis astăzi o avertizare de Cod galben de ceață, valabilă pentru mai multe zone ale țării, comunică MOLDPRES.Solicitat de agenție, ofițerul de presă al Inspectoratului Ge...
18:00
Numărul studenților din instituțiile de învățământ superior, în creștere cu circa 7 la sută # Moldpres
Numărul studenților din instituțiile de învățământ superior a crescut cu 6,8 la sută în anul de studii 2025-2026, comparativ cu anul precedent, și a atins cifra de circa 63 de mii de persoane. Datele au fost prezentate astăzi de Biroul Național de Stat...
Acum 6 ore
17:30
17:30
Igor Grosu: Zeci de proiecte pentru Ștefan Vodă și investiții care apropie Moldova de Europa # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat accelerarea proiectelor de dezvoltare locală în raionul Ștefan Vodă, în urma discuțiilor purtate cu primarii și reprezentanții serviciilor desconcentrate din teritoriu. Potrivit acestuia, autoritățile central...
16:50
FOTO // Campanie organizată de MMPS. Peste 6 000 de copii din serviciile sociale și familiile social-vulnerabile au primit încălțăminte de iarnă # Moldpres
Peste 6 000 de copii din serviciile sociale „Casă de copii de tip familial”, „Tutelă/Curatelă”, precum și din familiile social-vulnerabile au primit încălțăminte de iarnă. Acțiunea a avut loc în cadrul unei campanii inițiată de Minis...
16:40
China își exprimă interesul pentru extinderea importurilor de produse agroalimentare moldovenești # Moldpres
Produsele agroalimentare din Republica Moldova, în special fructele și vinurile, se bucură de un interes tot mai mare pe piața chineză, fiind apreciate pentru calitatea lor și potențialul de a deveni elemente de reprezentare a țării noastre în China. Acest sub...
Acum 8 ore
15:30
Cetățenii sunt îndemnați să respecte măsurile de siguranță în cazul depistării dronelor. Avertizarea este făcută în contextul atacurilor Federației Ruse asupra Ucrainei, comunică MOLDPRES.Poliția de Frontieră atenționează persoanele să nu se...
15:20
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță că a finalizat procedura de evaluare în privința judecătoarei Veronica Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, constatând că aceasta nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de lege, co...
14:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică Cod galben de ceață, valabilă pentru mai multe zone ale Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în intervalul 19 decembrie, ora 17:00 – 20 decembrie, ora 11:00, transmite MOLDPRES.Pot...
14:50
Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost din nou suspendată, în urma unui nou atac cu drone # Moldpres
Traversarea podului Maiaki-Udobnoe din Ucraina a fost din nou suspendată în această după-amiază, în urma unui nou atac cu drone. În aceste condiții, autoritățile de frontieră recomandă cetățenilor să se abțină de la deplasări în această dir...
14:30
Statele Unite vor acorda Ucrainei un nou pachet de asistență militară în valoare de 800 de milioane de dolari, după ce președintele SUA, Donald Trump, a semnat pe 18 decembrie legea privind cheltuielile de apărare, în valoare totală de 900 de miliarde de dolari...
14:30
USMF „Nicolae Testemițanu” și Crucea Roșie din Elveția au semnat un Acord privind instruirea studenților, medicilor și farmaciștilor rezidenți # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” și Crucea Roșie din Elveția au semnat un Acord de colaborare ce vizează instruirea studenților, medicilor și farmaciștilor rezidenți, și a practicienilor din domeniul sănătății....
Acum 12 ore
13:40
Republica Moldova primește 150 de milioane de euro de la BERD pentru modernizarea drumurilor strategice # Moldpres
Republica Moldova beneficiază de 150 de milioane de euro suplimentare din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru modernizarea drumurilor strategice, în cadrul Proiectului V de reabilitare a infrastructurii rutiere. Acordul de modif...
13:40
Un număr de 21 de microbuze școlare au fost transmise astăzi către instituțiile de învățământ general din țară. Acestea vor fi utilizate pentru a transporta circa 700 de elevi din diferite localități ale țării spre școlile în care își fac s...
13:30
Circulația pe podul Maiaki-Udobnoe din Ucraina a fost reluată parțial în după-amiaza zilei de astăzi. În prezent, traversarea este permisă pentru toate tipurile de mijloace de transport, cu excepția camioanelor, informează MOLDPRES.Potrivit Poliției de Fr...
13:10
Noi audieri în dosarul „Frauda bancară”: în fața magistraților a venit fostul șef al Comisiei economie, Veaceslav Ioniță # Moldpres
O nouă ședință de judecată a avut loc astăzi în dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. În fața instanței s-a prezentat fostul deputat și fostul președinte al Comisiei parlamentare economie, ...
13:10
Șefa statului și Președinta BERD au discutat despre proiecte de dezvoltare și atragerea investițiilor în economia moldovenească # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso. Discuțiile s-au axat pe stimularea creșterii economice, atragerea investițiilor și valorificarea oportunităț...
13:00
Direcția în care va evolua educația timpurie, definită în noul Cadru de referință, aprobat de MEC # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat Cadrul de Referință al Educației Timpurii (CRET). Acesta reprezintă documentul care trasează direcția în care va evolua educația timpurie în Republica Moldova. CRET 2025 consolidează un curriculum de nouă ...
12:50
Examene auto fraudate: ASP anulează 700 de permise de conducere și reafirmă toleranța zero față de corupție # Moldpres
Aproximativ 700 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenelor auto, în special a probei teoretice, vor fi anulate de către Agenția Servicii Publice (ASP). În cadrul unei conferinţe de presă, instituția a prezentat astăzi metodele folosite de candid...
12:50
Reuniunea ministerială a Comunității Energetice: R. Moldova reafirmă angajamentul pentru construirea unei piețe energetice regionale sigure și competitive # Moldpres
Republica Moldova își reafirmă angajamentul ferm față de construirea unei piețe energetice regionale sigure, competitive și integrate. Mesajul a fost transmis de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a participat, alături de omologi din statele membre ale Comunit...
12:40
Rusia a atacat infrastructura energetică din șase regiuni ale Ucrainei. Peste 73 de mii de consumatori au rămas fără electricitate la Odesa # Moldpres
Rusia a lansat noi atacuri asupra infrastructurii energetice din șase regiuni ale Ucrainei, provocând pagube semnificative centralelor electrice, rețelelor de transport și distribuție a energiei. Informația a fost prezentată în cadrul unui briefing de către vic...
12:20
Prețul motorinei coboară sub 19 lei, iar benzina se apropie de un nou minim al ultimilor trei ani # Moldpres
Carburanții continuă să se ieftinească, atingând în ultimele săptămâni niveluri tot mai reduse comparativ cu perioadele precedente. Astfel, prețul motorinei coboară sub pragul de 19 lei per litru, iar benzina se apropie de cel mai scăzut nivel de preț ...
12:10
Guvernatoarea Anca Dragu, la conferința „BNM 2025 – Momentum European”: „Prin aderarea la SEPA am realizat o economie directă de circa 2,38 milioane de euro în doar două luni” # Moldpres
În doar 60 de zile de la aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), platforma a devenit principalul canal pentru plățile în euro, cu peste 130 de mii de tranzacții procesate, ceea ce înseamnă 62% din numărul total....
12:00
Traficul la frontiera moldo-ucraineană, parțial sistat după atacurile cu drone din Ucraina # Moldpres
La această oră, traficul la punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora este parțial sistat, ca urmare a atacurilor cu drone produse pe teritoriul Ucrainei în cursul nopții. Traficul pe segmentul Palanca–Udobnoe este sistat, comunică MOLDPRES.Potrivit...
12:00
ANTA îşi atenţionează beneficiarii că plățile bugetare trebuie efectuate până pe 30 decembrie # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunţă beneficiarii de servicii publice că 30 decembrie 2025 reprezintă ultima zi operațională din acest an pentru efectuarea plăților și încasărilor bugetare, transmite MOLDPRES.„Potrivit prevederilor articol...
11:30
Funcționarii din Secretariatul Parlamentului au participat la schimburi de experiență cu omologii lor din Parlamentul European și din parlamentele Austriei și Albaniei # Moldpres
Mai mulți funcționari publici din cadrul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova au participat, în perioada 8-13 decembrie, la schimburi de bune practici cu omologii lor din instituțiile legislative din Republica Austria și Republica Albania, precum și di...
11:30
Trei persoane vor ajunge pe banca acuzaților în cazul contrabandei cu peste un milion de țigări # Moldpres
Trei persoane vor ajunge pe banca acuzaților în cazul contrabandei cu peste un milion de țigări ascunse în tavanul dublu al semiremorcii unui Mercedes Actros, la ieșirea din Moldova spre România, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, șoferul ca...
11:10
Un bărbat a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru finanțarea Partidului „Șansa” # Moldpres
Un bărbat a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru finanțarea Partidului „Șansa”. De asemenea,instanța a dispus confiscarea în folosul statului a sumei de 1.420.000 de lei, considerate mijloace financiare utilizate pentru comiterea infracțiu...
10:50
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Nicolae, supranumit „Făcătorul de minuni”. Cu această ocazie, în lăcașurile sfinte din țară sunt oficiate servicii divine, informează MOLDPRES.Sfântul Nicolae e...
10:50
Republica Moldova lansează licitația pentru construcția centralelor eoliene mari, însoțite de baterii de stocare # Moldpres
Republica Moldova a lansat astăzi licitația pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, care vor fi însoțite de sisteme de stocare a energiei de 44 MWh. Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES.Această ...
10:40
Escrocherii telefonice cu „ruda implicată în accident”. Ppatru inculpați, trimiși după gratii # Moldpres
Patru bărbați, membri ai unui grup criminal organizat specializat în escrocherii telefonice prin schema „ruda implicată în accident”, au fost condamnați la pedepse cuprinse între șapte și 14 ani de închisoare, comunică MOLDPRES.Potri...
10:40
Oficiul Medicilor de Familie (OMF) Bursuc din raionul Nisporeni a beneficiat de lucrări ample de renovare în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigur...
10:30
VIDEO // Colaborare între Serviciul Hidrometeorologic de Stat şi Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava: convenție pentru studii şi cercetări comune # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a încheiat o Convenție de colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (Rmânia) care stabilește cadrul de cooperare bilaterală în domeniul educației, cercetării științifice aplicative și...
10:10
Atenție, călători: trafic intens la punctul de trecere a frontierei Otaci-Moghilev-Podolsk # Moldpres
Poliția de Frontieră a atenționat că în dimineața zilei de astăzi a fost înregistrat trafic majorat de călători și mijloace de transport în punctul de trecere Otaci-Moghilev-Podolsk, pe direcția de ieșire din Republica Moldova, transmite MOLDPRES.&nbs...
09:30
VIDEO // Politici climatice, prețul carbonului și alinierea la UE – prioritățile Moldovei discutate la Viena # Moldpres
Politicile climatice, alinierea la standardele UE și mecanismele de preț al carbonului au fost principalele subiecte abordate de Republica Moldova la reuniunea Consiliului Ministerial al Comunității Energetice, unde a participat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împr...
09:30
Piața Intrazilnică de energie electrică (PI) a fost lansată în Republica Moldova de Operatorul Pieței de Energie din Moldova (OPEM), prin realizarea unei tranzacții comerciale între un furnizor local și un consumator industrial, cu un volum de 1 MWh ...
09:20
VIDEO // Infrastructura de gestionare a deșeurilor, consolidată în satul Ruseni, Anenii Noi: tomberoane individuale pentru localnici # Moldpres
În satul Ruseni, raionul Anenii Noi, a demarat distribuirea tomberoanelor individuale pentru colectarea deșeurilor menajere la sursă, o nouă activitate de dezvoltare a infrastructurii locale de gestionare a deșeurilor. Acțiunea are loc în cadrul proiectului &bdqu...
09:20
09:00
VIDEO // Produse alimentare de import neconforme, blocate și distruse la frontieră: peste 15 tone de verdețuri și ceai nu au ajuns pe piață # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse alimentare de import, depistate neconforme în urma controalelor oficiale efectuate la postul de inspecție de la frontiera Leușeni, transmite MOLDPRES....
Acum 24 ore
08:50
DOC // BNM pune în circulație moneda comemorativă „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro” # Moldpres
Banca Națională a Moldovei (BNM) pune în circulație, începând cu data de 19 decembrie, moneda comemorativă „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro”, emisiunea anului 2025. Decizia a fost publicată astăzi în Monitorul Oficia...
08:50
Liderii europeni, reuniți la un summit la Bruxelles, au decis în cursul nopții de joi spre vineri să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, dar fără a recurge la active rusești, în lipsa unui acord asupra acestei soluții fără precedent, ...
08:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) și Colegiul de Medicină Bălți au semnat un Acord de colaborare care vizează consolidarea formării profesionale și dezvoltarea activităților educaționale, didactice și științifice în domeniul sănătății p...
07:50
Condiții mai bune pentru pacienți și medici: acoperișul Spitalului raional Leova a fost reparat # Moldpres
Spitalul raional Leova a finalizat lucrările de renovare a acoperișului clădirii în care sunt amplasate Laboratorul clinic și Unitatea Primiri Urgențe (UPU). Totodată, pereții exteriori ai edificiului au fost termoizolați, comunică MOLDPRES.Lucrările au fost r...
07:40
