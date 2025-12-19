Opera eminesciană, reinterpretată de tineri la Concursul „Eminescu, contemporanul nostru”

11:00

Primarii din R. Moldova solicită claritate, schimbarea regulilor financiare și investiții în infrastructură pentru ca reforma administrativ-teritorială să fie implementată cu succes. Potrivit aleșilor locali, miza reală a reformei nu e desenarea unei hărți noi, ci dacă oamenii vor ajunge mai repede la servicii sau dimpotrivă - vor fi mai departe de ele. Deputații susțin, la rândul lor, că succesul reformei depinde de autoritățile locale și de cetățeni, care trebuie „să decidă ce este mai bine pentru ei”.