Trump suspendă loteria green-cardurilor după atacul armat de la Universitatea Brown
Radio Moldova, 19 decembrie 2025 12:10
Președintele SUA, Donald Trump, a dispus suspendarea loteriei care i-a permis suspectului în atacul armat de la Universitatea Brown și Institutul Tehnologic din Massachusetts (MIT) să ajungă în Statele Unite. Anunțul a fost făcut pe platforma X de secretara americană pentru securitate internă, Kristi Noem, scrie BBC News.
• • •
Acum 10 minute
12:20
Pas major spre energia verde: licitație pentru construcția de centrale eoliene cu sisteme de stocare a energiei # Radio Moldova
Ministerul Energiei a lansat licitația pentru construcția unor centrale eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, care vor fi însoțite de sisteme de stocare a energiei, marcând o premieră pentru sectorul energetic al Republicii Moldova și un pas important spre creșterea ponderii energiei regenerabile în mixul național.
Acum 30 minute
12:10
12:00
Sesizare la Curtea Constituțională: Partidul Nostru contestă Legea camerelor agricole. Reacția autorităților # Radio Moldova
Un grup de deputați ai fracțiunii Partidului Nostru a sesizat, pe 19 decembrie, Curtea Constituțională, cerând verificarea Legii privind camerele agricole, pe care o consideră abuzivă și contrară libertății de asociere a agricultorilor. De cealaltă parte, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare respinge acuzațiile și susține că legea este conformă Constituției și practicilor europene.
Acum o oră
11:50
Produse cu risc pentru sănătate: peste 15 tone de verdețuri și ceai negru cu pesticide, distruse la Leușeni # Radio Moldova
Mai multe loturi de produse alimentare de import – 7.500 de kilograme de mărar, 7.500 de kilograme de pătrunjel și peste 171 kg de ceai negru, ambalat în 4.032 de pliculețe – au fost blocate și distruse la frontieră, după ce analizele de laborator au indicat depășiri ale limitelor maxime admise pentru mai multe pesticide.
11:50
Pas major spre energia verde: licitație pentru centrale eoliene cu stocare de 44 MWh # Radio Moldova
11:30
Cu pași siguri spre Jocurile Olimpice! Biatlonista Alina Stremous obține rezultate tot mai bune în acest sezon competițional # Radio Moldova
Reprezentanta Republicii Moldova s-a clasat pe locul 16 în cursa de sprint din cadrul celei de-a treia etape a Cupei Mondiale, una ce se desfășoară în stațiunea franceză Annecy-Le Grand Bornand. Acesta este cel mai bun rezultat din acest sezon în Cupa Mondială printre componenții lotului național de biatlon.
11:30
Produse cu risc pentru sănătate: peste 15 tone de verdețuri și ceai negru, blocate și distruse la Leușeni din cauza pesticidelor # Radio Moldova
Acum 2 ore
11:20
Spitale modernizate și servicii mai aproape de pacienți: planul autorităților, dezvăluit de ministrul Sănătății # Radio Moldova
Pe fondul orientării tot mai accentuate a pacienților către clinicile private, Ministerul Sănătății anunță investiții consistente în spitalele publice și dezvoltarea serviciilor medicale la nivel regional, pentru a crește calitatea îngrijirilor și a recâștiga încrederea populației în sistemul public de sănătate.
11:20
TikTok SUA va fi administrat de o societate mixtă controlată de investitori din Statele Unite # Radio Moldova
Compania chineză ByteDance a încheiat un acord obligatoriu privind crearea unei societăți mixte care va gestiona TikTok în Statele Unite. Astfel, ByteDance transferă efectiv controlul asupra diviziei americane a aplicației către un grup de investitori americani și internaționali, scrie publicația Astra, cu referire la Reuters.
11:10
De ce au fost respinse mii de cereri pentru compensații la căldură? Explicațiile ministrei Muncii și Protecției Sociale # Radio Moldova
Veniturile nedeclarate, neconcordanțele din declarații și dobânzile mai mari de 4.000 de lei sunt principalele motive pentru care zeci de mii de gospodării nu vor beneficia de compensații prin programul „Ajutor la contor” în sezonul rece 2025 - 2026. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, reducerea numărului de beneficiari în acest an nu reflectă o îmbunătățire a nivelului de trai, ci o verificare mai riguroasă a dosarelor.
11:00
CALM cere mai multă transparență în implementarea reformei administrativ-teritoriale # Radio Moldova
Primarii din R. Moldova solicită claritate, schimbarea regulilor financiare și investiții în infrastructură pentru ca reforma administrativ-teritorială să fie implementată cu succes. Potrivit aleșilor locali, miza reală a reformei nu e desenarea unei hărți noi, ci dacă oamenii vor ajunge mai repede la servicii sau dimpotrivă - vor fi mai departe de ele. Deputații susțin, la rândul lor, că succesul reformei depinde de autoritățile locale și de cetățeni, care trebuie „să decidă ce este mai bine pentru ei”.
10:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) a lansat vineri, 19 decembrie, o monedă comemorativă dedicată aderării Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Moneda „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro”, prima din seria „Moldova Europeană”, marchează integrarea operațională a sistemului național de plăți în infrastructura financiară europeană.
10:50
Schema cu țigări camuflate într-un Mercedes Actros ajunge în instanță. Șoferul și organizatorul, în arest # Radio Moldova
Trei persoane, printre care și patronului unui local renumit din Chișinău, au fost dați pe mâna judecătorilor pentru tentativă de contrabandă. Dosarul vizează cazul camionului în tavanul căruia au fost găsite, în octombrie curent, aproape un milion de țigări, la ieșirea din R. Moldova, prin punctul de trecere a frontierei Leușeni - Albița.
10:40
Atacuri asupra mai multor regiuni din Rusia: uzină în flăcări la Toliatti, pene de curent la Orel și Rostov # Radio Moldova
Uzina „Toliattiazot”, una dintre cele mai mari întreprinderi chimice din Rusia, a luat foc la Toliatti în urma unui atac nocturn, relatează DW. La Orel, pe parcursul nopții a fost anunțată alertă de pericol de rachete, iar în urma atacului „au fost înregistrate avarii la un obiect al infrastructurii comunale”, a declarat guvernatorul regiunii, Andrei Klicikov. Acesta a avertizat că „sunt posibile restricții temporare în furnizarea energiei termice, a energiei electrice și a apei calde în raionul Sovietski”.
10:30
Ucrainenii rămași blocați în R. Moldova după bombardarea podului de la Maiaki-Udobnoe, adăpostiți într-o tabără mobilă la Palanca # Radio Moldova
Ucrainenii care au rămas blocați în R. Moldova urmare a suspendării activității punctelor de trecere a frontierei Palanca – Maiaki-Udobnoe și Tudora – Starokazacie primesc sprijin la o tabără mobilă operaționalizată la Palanca.
10:30
Aglomerație la punctul de trecere Otaci - Moghilev-Podolsk în urma suspendării traversării frontierei pe la Palanca și Tudora # Radio Moldova
Trafic intens de călători și mijloace de transport se înregistrează în dimineața zilei de vineri, 19 decembrie, la punctul de trecere a frontierei (PTF) Otaci - Moghilev-Podolsk, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, informează Poliția de Frontieră.
Acum 4 ore
10:20
10:20
Aglomerație la punctul de trecere Otaci - Moghilev-Podolsk în urma suspendării traversării la Palanca și Tudora # Radio Moldova
10:10
Primari, despre amalgamare: „Avem nevoie de descentralizare financiară, de rezolvarea problemelor de patrimoniu și de stimulente reale” # Radio Moldova
Primarii din R. Moldova solicită claritate, schimbarea regulilor financiare și investiții în infrastructură pentru ca reforma administrativ-teritorială să fie implementată cu succes. Potrivit aleșilor locali, miza reală a reformei nu e desenarea unei hărți noi, ci dacă oamenii vor ajunge mai repede la servicii sau dimpotrivă - mai departe de ele.
09:50
Revista presei internaționale | Liderii UE au convenit să aloce Ucrainei 90 de miliarde de euro fără a folosi activele rusești înghețate # Radio Moldova
Presa internațională se concentrează asupra deciziilor luate în prima zi a summitului Uniunii Europene de la Bruxelles, unde a fost aprobat un nou sprijin financiar pentru Ucraina, dar fără utilizarea activelor rusești înghețate. Publicațiile occidentale analizează blocajele politice și juridice care au împiedicat un acord asupra acestor fonduri. În paralel, atenția mediatică este îndreptată spre eforturile de pace mediate de administrația americană, care, la sfârșitul acestei săptămâni, urmează să poarte noi negocieri pentru încheierea războiului ruso-ucrainean.
09:50
UNFPA a donat R. Moldova echipamente de ultimă generație pentru colectarea sângelui: lot în valoare de 420 de mii de dolari # Radio Moldova
Centrul Național de Transfuzie a Sângelui și alte spitale raionale din țară au primit echipamente medicale de înaltă performanță pentru colectarea sângelui. Este vorba de 20 de cântare mixere pentru colectarea sângelui, 48 de fotolii specializate pentru donatori, 13 frigidere de capacitate mare și 14 congelatoare pentru stocarea plasmei, termostate de laborator și 27 de dispozitive pentru decongelarea plasmei.
09:20
Reforme și disciplină bugetară: De ce FMI nu a debursat ultima tranșă de bani pentru Republica Moldova # Radio Moldova
Fondul Monetar Internațional (FMI) este un „auditor al bonității financiare” și poate oferi, în contextul presiunilor internaționale, stabilitate chiar și atunci când impune măsuri de austeritate în relația sa cu Republica Moldova. Directorul executiv al Expert Forum România, Sorin Ioniță, a subliniat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că rolul FMI este unul de validare a politicilor economice în fața finanțatorilor externi, iar relația Chișinăului și această instituție trebuie construită pe disciplină fiscală și reforme.
09:10
Marta Kos: „UE este gata să deschidă toate clusterele de aderare, dar R. Moldova mai are mult de muncit” # Radio Moldova
Republica Moldova a avansat foarte mult în parcursul european și Uniunea Europeană (UE) este pregătită să deschidă toate clusterele de negocieri în mod oficial. Totuși, R. Moldova mai are încă mult de muncit în noul an și, în acest moment, nu poate fi decuplată de Ucraina în procesul de aderare, în privința căreia nu există consens deplin la nivelul UE, afirmă comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos.
09:00
Ucrainenii rămași blocați în R. Moldova după bombardarea podului de la Maiaki - Udobnoe, adăpostiți într-o tabără mobilă la Palanca # Radio Moldova
09:00
Nouă producători din raioanele Cahul și Taraclia vor exporta struguri de masă de calitate pe piața UE # Radio Moldova
Nouă producători mici și mijlocii de struguri de masă din raioanele Cahul și Taraclia au primit recent certificatul internațional Global Gap, care le va permite să devină exportatori în lanțul de aprovizionare pe piața Uniunii Europene. Obținerea acestui document internațional reprezintă culminarea unui program amplu de instruire, mentorat și pregătire tehnică, desfășurat pe parcursul întregului an, pentru a-i ajuta să răspundă cerințelor de calitate și inofensivitate ale pieței Uniunii Europene.
08:50
Zelenski: Decizia UE privind sprijinul financiar de 90 de miliarde de euro „ne întărește cu adevărat capacitatea de rezistență” # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulțumit liderilor Uniunii Europene pentru decizia Consiliului European de a acorda Ucrainei sprijin financiar în valoare de 90 de miliarde de euro pentru anii 2026–2027, precizând că acest ajutor consolidează reziliența țării sale.
08:50
Tabără mobilă la Palanca pentru ucrainenii rămași blocați în R. Moldova după atacurile de la graniță # Radio Moldova
Ucrainenii care au rămas blocați în R. Moldova urmare a suspendării activității punctelor de trecere a frontierei Palanca – Maiaki - Udobnoe și Tudora – Starokazacie primesc sprijin la o tabără mobilă instituită la Palanca.
08:30
Oamenii care construiesc Linia Electrică Vulcănești - Chișinău: „Cel mai înalt pilon pe care am urcat avea peste 50 de metri” # Radio Moldova
Finalizarea lucrărilor de construcție la pilonii Liniei Electrice Aeriene Vulcănești - Chișinău înseamnă mai mult decât infrastructură, înseamnă oameni care aleg să se implice. Vorbim despre echipele din teren, instituțiile partenere și, mai ales, despre lucrătorii care au montat minuțios întreaga structură, ca pe un puzzle, indiferent de condițiile meteorologice.
08:30
Revista Presei | Revista Presei: „UE este gata să deschidă toate clusterele de aderare, dar R. Moldova mai are mult de muncit” # Radio Moldova
De ce deschiderea negocierilor de aderare la UE întârzie și ce trebuie să facă autoritățile Republicii Moldova; reintroducerea stării excepționale în economie în stânga Nistrului și reforma administrativ - teritorială, sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Acum 6 ore
08:10
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi, pe stil vechi, pe Sfântul Ierarh Nicolae, supranumit Făcătorul de minuni, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății. El este considerat un simbol al milosteniei, generozității și al faptelor bune, fiind ocrotitorul copiilor, văduvelor, orfanilor, soldaților și al marinarilor.
07:50
Atac cu drone în apropierea frontierei cu Republica Moldova: traversarea podului Maiaki–Udobnoe, suspendată din nou # Radio Moldova
Traversarea podului Maiaki–Udobnoe a fost suspendată din nou, la ora 04:10, ca urmare a unui nou atac cu drone pe teritoriul Ucrainei, informează Poliția de Frontieră, cu referire la datele transmise de autoritățile ucrainene.
07:30
Corespondență Dan Alexe | Summit UE la Bruxelles: eșec în chestiunea confiscării fondurilor rusești pentru a finanța Ucraina # Radio Moldova
Liderii UE au eșuat încă o dată în chestiunea găsirii unui acord pentru a confisca activele rusești blocate în Europa, iar cei 27 trebuie să ajungă acum la o înțelegere pentru a contracta un împrumut european care să ajute Ucraina.
06:40
Liderii UE au decis finanțarea Ucrainei cu 90 de miliarde de euro pentru următorii doi ani # Radio Moldova
Liderii Uniunii Europene au decis să acorde Ucrainei un sprijin financiar în valoare de 90 de miliarde de euro pentru anii 2026–2027, a anunțat președintele Consiliului European, António Costa, după summitul UE desfășurat la Bruxelles. „Ne-am asumat angajamente și le-am respectat”, a scris Costa pe rețeaua X în noaptea de joi spre vineri, 19 decembrie.
Acum 24 ore
23:10
Marta Kos: „R. Moldova a avansat mult în parcursul european, dar mai are mult de muncit” # Radio Moldova
Republica Moldova a avansat foarte mult în parcursul european și Uniunea Europeană (UE) și este pregătită să deschidă toate clusterele în mod oficial. Totuși, R. Moldova mai are încă mult de muncit în noul an, afirmă comisara europeană pentru extindere, Marta Kos.
22:10
Primarii avertizează: „Reforma administrativă se face „în ceață”, iar oamenii riscă să rămână mai departe de servicii” # Radio Moldova
Reforma administrativ-teritorială revine pe agenda Republicii Moldova, dar primarii spun că miza reală nu e desenarea unei hărți noi, ci dacă oamenii vor ajunge mai repede la servicii – sau dimpotrivă, mai departe de ele. În talk-show-ul săptămânii „Bună Seara” cu Mircea Surdu, la Moldova 1, reprezentanții Congresului Autorităților Locale (CALM) au cerut claritate, reguli financiare schimbate și investiții în infrastructură înainte ca amalgamarea să fie împinsă înainte.
22:00
21:50
Fostul prim-ministru Vlad Filat a participat, pe 18 decembrie, la ședința de judecată din dosarul furtul miliardului, în care este judecat fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. Apariția lui Filat are loc la o zi după ce acesta s-a declarat profund consternat de modul în care evoluează procesul penal și de felul în care este instrumentat dosarul.
21:40
Vlad Filat, fost prim-ministru, prezent la ședința de judecată din dosarul furtul miliardului # Radio Moldova
Fostul prim-ministru Vlad Filat a participat astăzi la ședința de judecată din dosarul furtul miliardului, în care este judecat fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. Apariția lui Filat are loc la o zi după ce acesta s-a declarat profund consternat de modul în care evoluează procesul penal și de felul în care este instrumentat dosarul. În calitate de martori ai apărării, au mai fost citați fostul șef al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu și fost administrator special al Băncii de Economii, Ion Ropot.
21:40
Punctele de trecere a frontierei care și-au sistat activitatea după un atac cu drone pe teritoriul Ucrainei și-au reluat activitatea: A fost vizat podul peste Nistru # Radio Moldova
Punctele de trecere a frontierei „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și „Tudora-Starokazacie” au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod (Ucraina). Pentru asigurarea securității cetățenilor rămași blocați în apropierea zonei în care s-a produs incidentul, Poliția de Frontieră recomandă deplasarea acestora către punctul de trecere a frontierei „Otaci-Moghilev-Podolsk”, situat în nordul R. Moldova.Pentru a menține un nivel sporit de siguranță, punctele de trecere au fost suplinite cu personal suplimentar și se lucrează la capacitate maximă. Totodată, au fost dispuse măsuri suplimentare de monitorizare a situației și de informare continuă a participanților.
21:10
Jurnalista de la Moldova 1, Doina Stimpovschi, premiată la Gala „Jurnaliștii anului 2025” # Radio Moldova
Jurnalista Doina Stimpovschi a fost distinsă în cadrul Galei de decernare a premiilor „Jurnaliștii Anului 2025”, unde a obținut Mărul de Aur pentru cea mai bună emisiune. Premiul i-a fost acordat pentru realizarea și prezentarea emisiunii „Tribute. Aplauze la scenă deschisă”, difuzată la Moldova 1.
20:40
Alexandru Munteanu unveils major infrastructure projects and 1,000 jobs for Gagauzia # Radio Moldova
Moldovan Prime Minister Alexandru Munteanu focused on "grassroots" results during his first official working visit to the autonomous region of Gagauzia on December 18, choosing to meet with local mayors and entrepreneurs rather than regional leadership.
20:40
Traficul în capitala Belgiei, perturbat de o manifestație a fermierilor, care a coincis cu summitul UE # Radio Moldova
Traficul în capitala Belgiei a fost perturbat de o manifestație a fermierilor, care a coincis cu summitul Uniunii Europene (UE). Zece mii de fermieri cu sute de tractoare au blocat centrul Bruxelles-ului încă din zorii zilei. Aceștia sunt nemulțumiți de planurile oficialilor europeni de a semna un Acord de Liber Schimb cu țări din America de Sud. Agricultorii reclamă că un astfel de pas ar aduce pe piața comunitară produse ieftine care nu se conformează standardelor europene.
20:10
Activitatea a două puncte de trecere a frontierei este sistată după un atac cu drone pe teritoriul Ucrainei: A fost vizat podul peste Nistru # Radio Moldova
Activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie este sistată, în urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei. Drone cu încărcătură explozivă au lovit pe 18 noiembrie, în jurul orei 16:00, podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe din Ucraina. Explozia s-a văzut și de la Tudora, raionul Ștefan Vodă.
20:00
Activitatea a două puncte de trecere a frontierei este sistată după un atac cu drone pe teritoriul Ucrainei: A fost distrus podul peste Nistru # Radio Moldova
Activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie este sistată, în urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei. Drone cu încărcătură explozivă au lovit pe 18 noiembrie, în jurul orei 16:00, podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe din Ucraina. Explozia s-a văzut și de la Tudora, raionul Ștefan Vodă.
20:00
19:10
Confruntare violentă în Parlamentul bulgar în timpul dezbaterii bugetului de stat pentru anul viitor # Radio Moldova
O confruntare violentă a avut loc în Parlamentul bulgar, între doi deputați, în timpul dezbaterii bugetului de stat pentru anul viitor. Discuțiile privind prelungirea bugetului actual au început cu replici dure între reprezentanții puterii și cei din opoziție și au degenerat în violență fizică. Aceștia s-au luat la pumni și la picioare chiar în plenul Parlamentului.
18:50
Protest în fața Curții de Apel Chișinău pentru susținerea a doi agricultori din raionul Leova, condamnați la închisoare # Radio Moldova
Fermierii din mai multe raioane ale Republicii Moldova s-au adunat joi, 18 decembrie, în fața Curții de Apel Centru pentru a-și manifesta solidaritatea cu agricultorii Vasile și Ion Grosu din raionul Leova, condamnați la închisoare în prima instanță pentru fals în acte publice, abuz de serviciu și escrocherie. Aceștia au făcut apel, iar dosarul este examinat de magistrații Curții de Apel. Protestul a fost organizat de Asociația „Forța Fermierilor”, care susține că în acest caz ar exista derapaje grave ale actului de justiție.
18:40
Comisie specială de control parlamentar pentru politica de reintegrare, creată la Parlament # Radio Moldova
Parlamentul va avea o Comisie specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova. Decizia privind crearea acesteia, precum și componența nominală, a fost adoptată de Legislativ în ședința din 18 decembrie.
18:30
Ion Creangă, cercetat pentru trădare de patrie, demis din funcția de șef al Direcției juridice a Legislativului # Radio Moldova
Ion Creangă a fost demis din funcția de șef al Direcției juridice a Parlamentului Republicii Moldova, la aproape un an și jumătate de când a fost reținut într-un dosar de trădare de patrie. Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Legislativului, decizia de eliberare a fost luată în ziua în care Ion Creangă a atins vârsta de pensionare.
18:20
Premierul Munteanu, prima vizită în Găgăuzia: „Am venit să-mi țin promisiunea”. Întâlniri cu primarii, antreprenorii și copiii # Radio Moldova
Scopul deplasării premierului Alexandru Munteanu în Găgăuzia a fost să-și respecte o promisiune personală și să valorifice la maximum timpul pentru întâlniri concrete, cu impact real în comunități. Astfel a explicat șeful Guvernului de ce nu s-a întâlnit, în prima sa vizită efectuată la Comrat în calitate de premier, cu reprezentanții conducerii Găgăuziei.
