De sărbători ești mai aproape de cei dragi cu OTP Bank S.A.
Realitatea.md, 19 decembrie 2025 12:30
Sărbătorile de iarnă sunt despre apropiere și generozitate, iar OTP Bank știe cât de important este ca gesturile frumoase să ajungă rapid la destinație. Din acest motiv, grație aderării la SEPA, transferurile în euro au devenit mai simple, mai sigure și mai accesibile pentru toți clienții băncii. Fie că este vorba despre remiterea banilor către […]
• • •
Acum 15 minute
12:40
Lansare de excepție! „Endometrita Cronică și Infertilitatea” – cartea care aduce claritate în diagnosticul reproductiv # Realitatea.md
Profesorul Veaceslav Moșin, expert și pionier al Fertilizării In Vitro, fondatorul primului laborator FIV din Republica Moldova (1994) și fondator Alternativa Clinic, a lansat o nouă carte de specialitate „Endometria Cronică și Infertilitatea", ce cuprinde informații complexe bazate pe experiența acumulată pe parcursul celor peste 40 de ani de activitate în acest domeniu. Prezentarea cărții a […]
12:40
Carburanții, tot mai ieftini. Motorina coboară sub pragul de 19 lei/litru, iar benzina mai aproape de un nou minim # Realitatea.md
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să înregistreze scăderi semnificative în ultimele săptămâni. Benzina s-a ieftinit cu 1,07 lei/litru, iar motorina cu 2,24 lei/litru. În prezent, motorina standard a coborât sub pragul de 19 lei/litru, iar benzina COR 95 se apropie de cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani. „Evoluția […]
Acum 30 minute
12:30
12:30

Sărbătorile de iarnă sunt despre apropiere și generozitate, iar OTP Bank știe cât de important este ca gesturile frumoase să ajungă rapid la destinație. Din acest motiv, grație aderării la SEPA, transferurile în euro au devenit mai simple, mai sigure și mai accesibile pentru toți clienții băncii. Fie că este vorba despre remiterea banilor către […]
12:30
Cum ASP identifică candidații care obțin permisul de conducere prin fraudă: ”Cămașa cu vultur le-a jucat festa” # Realitatea.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, principalele metode utilizate de candidații care încearcă să obțină permisul de conducere prin mijloace ilegale, precum și semnele după care aceștia pot fi identificați. Reprezentanții ASP au subliniat că fenomenul fraudării examenelor nu este unul specific doar Republicii Moldova, ci reprezintă o problemă […]
Acum o oră
12:10
Sistemul medical, între reforme și deficit de personal: ce priorități anunță Emil Ceban pentru 2026 # Realitatea.md
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, afirmă că sistemul medical din Republica Moldova se află într-un proces continuu de reformare, cu accent pe digitalizare, descentralizare și investiții majore în infrastructura spitalicească. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună Dimineața", unde oficialul a prezentat principalele realizări și provocări ale domeniului sănătății în 2025. Potrivit ministrului, una dintre […]
12:10
ASP: Peste 300 de permise de conducere, anulate în 2025 pentru fraude la examenele auto # Realitatea.md
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că, de la începutul acestui an, au fost anulate peste 300 de permise de conducere, ca urmare a depistării unor nereguli și fraude în procesul de examinare auto. Declarațiile au fost făcute de directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, care a subliniat că prioritatea instituției este asigurarea unui proces de […]
12:10
Un bărbat își va petrece următorii patru ani după gratii pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa” # Realitatea.md
Un bărbat a fost condamnat la patru ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa". Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Totodată, instanța a dispus confiscarea în folosul statului a sumei de 1.420.000 de lei, considerate mijloace financiare utilizate la comiterea infracțiunii. De […]
12:10
Dictatorul rus, Vladimir Putin, a acuzat Ucraina că refuză să încheie conflictul pe cale pașnică și a afirmat că Rusia nu vede deocamdată pregătirea pentru pace. „Deocamdată nu vedem o asemenea pregătire, reamintesc de unde a început totul. A început cu lovitura de stat din Ucraina din 2014 și cu înșelăciunea privind posibilitatea rezolvării tuturor […]
Acum 2 ore
11:50
Situația la PTF Palanca și Tudora: Tabăra mobilă instalată de IGSU nu mai găzduiește nicio persoană # Realitatea.md
La această oră, tabăra mobilă temporar instalată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca nu mai găzduiește nicio persoană, ca urmare a bombardamentelor asupra podului peste Nistru. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI), în total, 85 de persoane, inclusiv 33 de copii, au beneficiat pe timpul nopții […]
11:50
Autoritățile din Statele Unite au anunțat suspendarea Programului Loteriei Carții Verzi, cunoscut și sub denumirea de programul DV1. Decizia a fost luată după ce Claudio Neves Valente, suspectul atacului armat de la Universitatea Brown din 13 decembrie, a intrat în țară prin intermediul acestui program, scrie Strana.ua. Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a anunțat […]
11:50
LIVE Precizările ASP despre sute de permise de conducere anulate pentru fraudarea examenelor # Realitatea.md
Agenția Servicii Publice face precizări despre anularea permiselor de conducere obținute prin fraudarea probelor de examen. Peste 700 de permise de conducere, obținute ilegal între februarie și septembrie 2025 în mun. Bălți și Edineț, vor fi anulate, potrivit declarațiilor șefului ASP, Mircea Eșanu. Ancheta internă a scos la iveală modul în care candidații erau ghidați în […]
11:30
Trump semnează bugetul apărării al SUA de 901 miliarde dolari, care include ajutor pentru Ucraina # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat un proiect de lege privind bugetul apărării în valoare de 901 miliarde de dolari pentru anul 2026, document care include și ajutor pentru Ucraina. Legea, intitulată S.1071 „Legea de autorizare a apărării naționale pentru anul fiscal 2026", a fost semnată joi, 18 decembrie, și a intrat deja în […]
11:20
Începând cu 19 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei deschide o nouă serie de monede jubiliare și comemorative – „Moldova Europeană". Prima piesă din această serie este moneda „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro", dedicată aderării Republicii Moldova la SEPA. Moneda marchează unul dintre cele mai importante progrese recente ale Republicii Moldova pe […]
11:20
Aproximativ 30% dintre angajații din administrația Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM) vor fi trimiși în concediu tehnic forțat, în perioada 22 decembrie – 12 ianuarie. Informația a fost confirmată pentru BANI.MD de directorul CFM, Serghei Cotelnic. Potrivit lui, este vorba de 700 și 1000 de persoane. Salariații vizați de măsură vor primi […]
11:20
Continuă audierile în dosarul „furtul miliardului”. Veaceslav Ioniță, martor al apărării în cazul Plahotniuc # Realitatea.md
Ședința de judecată în dosarul cunoscut drept „furtul miliardului", în care este cercetat fostul lider PDM Vlad Plahotniuc, continuă astăzi la instanță. În cadrul audierilor este ascultat martorul apărării, Veaceslav Ioniță, fost președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe. În declarațiile sale, Veaceslav Ioniță a enumerat responsabilitățile politice și instituționale din perioada problemelor din […]
11:10
Trump sfidează Congresul: „Nu sunt obligat” să cer aprobare pentru lovituri militare împotriva Venezuelei # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi, 18 decembrie, că nu are nevoie de o autorizație din partea Congresului american pentru a ordona eventuale lovituri împotriva Venezuelei, informează AFP, citat de Agerpres. Întrebat de o jurnalistă dacă intenționează să ceară undă verde din partea Congresului pentru lovituri terestre, Trump a răspuns: „Nu mă voi […]
Acum 4 ore
10:50
VIDEO 1.000.000 de țigări de contrabandă, ascunse în tavanul remorcii unui camion: Soț și soție, trimiși în judecată # Realitatea.md
Dosarul penal privind tentativa de contrabandă cu aproape 1.000.000 de țigări, ascunse în tavanul semiremorcii unui Mercedes Actros la ieșirea din Moldova spre România, a fost trimis în judecată. Organizatorul schemei era șoferul camionului, iar soția acestuia ar fi contribuit „cu sfaturi și indicații". Precum anunțau procurorii PCCOCS și ofițerii vamali în luna octombrie 2025, […]
10:40
Controale la toate băncile din Moldova: CNPF va verifica dobânzile la credite și contractele cu clienții # Realitatea.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a inițiat controale tematice extinse la toate băncile din Republica Moldova, precum și la prestatorii de servicii de plată nebancari, pentru a verifica respectarea legislației privind protecția consumatorilor de servicii financiare. Decizia a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație al CNPF din 16 decembrie 2025. Verificările vizează, în […]
10:40
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, invitat la emisiunea „Realitatea te privește” # Realitatea.md
Deputații au votat în prima lectură proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, un buget construit cu un deficit de peste 20 de miliarde de lei, care va fi acoperit atât din surse interne, cât și din surse externe. Autoritățile vorbesc despre „reziliență economică", investiții și competitivitate, însă în realitate nemulțumirile cresc. Cadrele didactice și […]
10:30
Alarma spațială: un satelit Starlink a pierdut contactul și se prăbușește spre Pământ # Realitatea.md
Unul dintre sateliții de internet în bandă largă Starlink ai SpaceX a suferit o anomalie pe orbită miercuri, 17 decembrie, și se apropie în prezent de Pământ, transmite Space.com, citată de stirileprotv.ro. Incidentul a dus la pierderea comunicării cu satelitul Starlink, care orbita la o altitudine de aproximativ 418 kilometri, potrivit informațiilor furnizate de companie. […]
10:10
Patru persoane, condamnate în schema „ruda implicată în accident”. Prejudiciu – 300 000 lei # Realitatea.md
Patru bărbați, membri ai unui grup criminal organizat, acuzați de escrocherie, au fost condamnați la pedepse cu închisoarea cuprinse între 7 și 14 ani. Învinuiții și-au împărțit rolurile în funcție de necesitățile infracționale, punând în aplicare schema „ruda implicată în accident". Aceștia contactau victimele prin intermediul unei femei din organizație, care se prezenta drept rudă […]
10:10
Opoziția parlamentară contestă la Curtea Constituțională numirea emisarilor speciali # Realitatea.md
Liderii a patru fracțiuni parlamentare din opoziție, PSRM, PCRM, „Democrația Acasă" și „Alternativa", au depus o sesizare la Curtea Constituțională, solicitând declararea neconstituționalității decretelor semnate de președinta Maia Sandu privind numirea lui Nicu Popescu și a lui Dorin Recean în funcția de emisari speciali. Anunțul a fost făcut de Igor Dodon, care a precizat că […]
10:00
Atenție, cetățeni! Trafic intens la PTF Otaci-Moghilev-Podolsk, pe sensul de ieșire din Moldova # Realitatea.md
La această oră, în Punctul de Trecere a Frontierei Otaci-Moghilev-Podolsk se înregistrează trafic majorat de călători și autovehicule. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova. „De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă. Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea […]
09:50
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat că statele membre ale Uniunii Europene au convenit acordarea unor împrumuturi în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, aferente perioadei 2026–2027. Decizia a fost luată în cadrul reuniunii Consiliului European, după mai multe ore de negocieri desfășurate la Bruxelles. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat […]
09:30
FOTO, VIDEO Mărar, pătrunjel și ceai negru, distruse după depășirea limitelor admise de pesticide # Realitatea.md
Mai multe loturi de produse alimentare de import, inclusiv 7.500 kg de mărar, 7.500 kg de pătrunjel și 171,36 kg de ceai negru, au fost distruse după ce s-a constatat depășirea limitei maxime admise de pesticide Penconazol, Kresoxim-metil și Novaluron, substanțe chimice care pot prezenta riscuri severe pentru sănătatea umană. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța […]
09:30
O tragedie aviatică a avut loc pe un aeroport regional din statul american Carolina de Nord, unde șapte persoane și-au pierdut viața după prăbușirea unui avion de tip Cessna, în timpul aterizării, scrie stirileprotv.ro. Incidentul s-a produs în momentul în care aeronava încerca să revină pe aeroportul de pe care decolase anterior, potrivit informațiilor. Martori […]
09:20
Energocom a realizat prima tranzacție pe Piața pentru Parcursul Zilei, noua platformă de tranzacționare a energiei electrice # Realitatea.md
Energocom a efectuat, pe 18 decembrie, prima tranzacție pe Piața pe Parcursul Zilei (PPZ), platformă gestionată de Operatorul Pieței
Acum 6 ore
08:40
Ești din Bălți? Vino la „Puterea Dragostei” în acest weekend și intră în cursa pentru un iPhone 17 # Realitatea.md
În acest weekend, 20 și 21 decembrie, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți, iubitorii de film pot pleca acasă nu doar cu emoții puternice, ci și cu un iPhone 17. Echipa thrillerului romantic „Puterea Dragostei” are o tombolă specială, dedicată spectatorilor care participa la proiecțiile filmului, transmite Nord News. Pentru a intra în concurs, […] Articolul Ești din Bălți? Vino la „Puterea Dragostei” în acest weekend și intră în cursa pentru un iPhone 17 apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Studiu: Stereotipurile de gen au crescut cu 14%. Peste 62% dintre cetățeni consideră că „destinul femeii este familia și gospodăria” # Realitatea.md
Stereotipurile legate de rolul femeii în societate s-au accentuat semnificativ în ultimii ani, arată un studiu realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD). Potrivit datelor, peste 62% dintre cetățeni consideră că „destinul femeii este familia și gospodăria”, cu aproximativ 15 puncte procentuale mai mult față de acum patru ani, relatează IPN. Analiza mai indică faptul […] Articolul Studiu: Stereotipurile de gen au crescut cu 14%. Peste 62% dintre cetățeni consideră că „destinul femeii este familia și gospodăria” apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Traversarea podului Maiaki-Udobnoe, suspendată după un un nou atac cu drone. Ieșirea spre Odesa, blocată la Palanca # Realitatea.md
Traversarea podului Maiaki–Udobnoe a fost suspendată din nou în această dimineață, la ora 04:10, în urma unui nou atac cu drone, potrivit informațiilor transmise Poliției de Frontieră de autoritățile ucrainene. Pentru siguranța cetățenilor, toate mijloacele de transport care se deplasau spre Odesa sunt redirecționate și întoarse pe teritoriul Republicii Moldova. Activitatea punctului de trecere a […] Articolul Traversarea podului Maiaki-Udobnoe, suspendată după un un nou atac cu drone. Ieșirea spre Odesa, blocată la Palanca apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
De ce nu au fost deschise oficial negocierile cu Moldova și ce urmează mai departe. Explicațiile Martei Kos # Realitatea.md
Republica Moldova nu este blocată în procesul de aderare la Uniunea Europeană, chiar dacă, recent, a fost vorba doar despre o deschidere tehnică a negocierilor, și nu despre una oficială. Precizările au fost făcute de Marta Kos, în cadrul emisiunii „În Profunzime”, unde a explicat diferența dintre cele două etape și contextul geopolitic care influențează […] Articolul De ce nu au fost deschise oficial negocierile cu Moldova și ce urmează mai departe. Explicațiile Martei Kos apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Prognoza meteo pentru 19 decembrie: Cer variabil și maxime de până la 9 grade Celsius # Realitatea.md
Astăzi, 19 decembrie, cerul va fi variabil, fără precipitații, iar vântul va sufla slab. Meteorologii prognozează temperaturi maxime de până la +9 grade ziua și minime de aproximativ 1 grad noaptea. În regiunea de Nord, valorile termice vor ajunge la +3 grade pe timp de zi și vor scădea până la +1 grad noaptea. În […] Articolul Prognoza meteo pentru 19 decembrie: Cer variabil și maxime de până la 9 grade Celsius apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Mai multe explozii s-au auzit în orașul Oriol, după care în mai multe locuințe a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică. Într-unul dintre cartierele orașului a izbucnit un incendiu, fiind vizibil un nor dens de fum. Între orele 2:30 au avut loc între trei și cinci explozii puternice. Locuitorii unuia dintre cartiere raportează o degajare […] Articolul VIDEO Explozie și incendiu în Oriol, alimentarea cu energie electrică afectată apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
06:50
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru 19 decembrie. Astfel, euro ajunge la 19 lei și 80 de bani, înregistrând o creștere de un ban. Dolarul american scade la 16 lei și 89 de bani, cu un ban mai puțin. Leul românesc va avea o valoare de 3 lei și 88 […] Articolul Curs valutar 19 decembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar? apare prima dată în Realitatea.md.
06:40
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae: Tradiții și obiceiuri # Realitatea.md
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi, 19 decembrie, pe Sfântul Nicolae, supranumit „Făcătorul de minuni” și considerat un simbol al milosteniei, al generozității și al faptelor bune, ocrotitorul copiilor, văduvelor, orfanilor, soldaților și al marinarilor. Sărbătoarea este importantă pentru credincioși, fiind marcată cu cruce roșie în calendarul ecumenic. Sfântul Ierarh Nicolae s-a născut […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae: Tradiții și obiceiuri apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Guvernul danez a atribuit două atacuri cibernetice – unul în timpul alegerilor municipale și regionale din noiembrie și celălalt împotriva unei stații de tratare a apei la sfârșitul anului 2024 – unor grupări legate de statul rus, a anunțat joi ministrul danez al Apărării, relatează agerpres.ro. Guvernul îl va convoca pe ambasadorul rus, a declarat […] Articolul Danemarca atribuie două atacuri cibernetice unor grupări legate de statul rus apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Cum a reușit un pasager să urce în avion fără bilet și pașaport. A fost depistat doar pentru că aeronava era plină # Realitatea.md
Un călător a reușit să se strecoare într-un zbor British Airways la Heathrow fără bilet de îmbarcare sau pașaport. Acesta a fost descoperit doar după ce a ocupat în mod repetat locurile altor pasageri, scrie adevărul.ro. Bărbatul s-a îmbarcat în cursa BA către Oslo, după ce ar fi stat în spatele călătorilor la controlul de […] Articolul Cum a reușit un pasager să urce în avion fără bilet și pașaport. A fost depistat doar pentru că aeronava era plină apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Spania înființează o rețea națională de adăposturi climatice, deoarece valurile de căldură devin „noua normalitate” # Realitatea.md
Spania înființează o rețea națională de adăposturi climatice înaintea verii viitoare, a anunțat premierul Pedro Sanchez. Rețeaua va include adăposturi climatice care au fost deja înființate în Barcelona și Țara Bascilor, informează adevărul.ro. În cadrul unei conferințe, Sanchez a prezentat în detaliu planul țării de a aborda gravitatea crescândă a schimbărilor climatice prin intermediul a […] Articolul Spania înființează o rețea națională de adăposturi climatice, deoarece valurile de căldură devin „noua normalitate” apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Mark Rutte exclude aderarea Ucrainei la NATO, dar cere garanții de securitate puternice pentru Kiev # Realitatea.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a exclus joi, 18 decembrie curent, aderarea Ucrainei la NATO, din cauza opoziţiei unor aliaţi, dar a afirmat că garanţiile de securitate care se negociază pentru Kiev trebuie să fie atât de puternice încât o nouă agresiune rusă să ducă la un răspuns „devastator”, relatează euronews.ro. Într-o conferinţă de […] Articolul Mark Rutte exclude aderarea Ucrainei la NATO, dar cere garanții de securitate puternice pentru Kiev apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Cameră specială de audiere a copiilor victime și martori ai infracțiunilor, inaugurată la Judecătoria Chișinău # Realitatea.md
Copiii victime și martori ai infracțiunilor vor fi audiați într-un spațiu special amenajat la sediul central al Judecătoriei Chișinău, conceput pentru a reduce stresul emoțional și a preveni revictimizarea pe durata procedurilor judiciare. Noua cameră este echipată cu mobilier adecvat vârstei minorilor, tehnică modernă de înregistrare audio-video și un decor prietenos, menit să reducă stresul […] Articolul Cameră specială de audiere a copiilor victime și martori ai infracțiunilor, inaugurată la Judecătoria Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Punctele Palanca–Maiaki și Tudora–Starokazacie, redeschise pentru trecerea frontierei # Realitatea.md
Punctele de trecere a frontierei „Palanca–Maiaki–Udobnoe” și „Tudora–Starokazacie” au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod, Ucraina, anunță Poliția de Frontieră. Pentru asigurarea securității cetățenilor rămași blocați în apropierea zonei în care s-a produs incidentul, autoritățile recomandă deplasarea acestora către punctul de trecere a frontierei „Otaci-Moghilev-Podolsk”, situat în nordul Republicii Moldova. „Pentru […] Articolul Punctele Palanca–Maiaki și Tudora–Starokazacie, redeschise pentru trecerea frontierei apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Termenul limită pentru evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor va fi extins până pe 31 august 2026. Un proiect de lege în acest sens a fost votat joi, 18 decembrie curent, de Parlament în primă lectură, transmite IPN. Președinta Comisiei parlamentare juridice, pentru numiri și imunități, Veronica Roșca, a precizat că documentul vizează și extinderea […] Articolul Evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, extinsă până în august 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Maia Sandu, de Ziua Poliției Naționale: „Ați fost în prima linie pentru apărarea democrației și suveranității țării” # Realitatea.md
Cu prilejul marcării a 35 de ani de la fondarea Poliției Naționale, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință și apreciere pentru polițiștii care, zi de zi, contribuie la protejarea cetățenilor, la menținerea ordinii publice și la apărarea suveranității statului. Șefa statului a subliniat că Poliția Națională a evoluat odată cu […] Articolul Maia Sandu, de Ziua Poliției Naționale: „Ați fost în prima linie pentru apărarea democrației și suveranității țării” apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
Descoperire uluitoare: o gaură neagră supermasivă rătăcește prin Univers cu peste 3 milioane km/h # Realitatea.md
O gaură neagră supermasivă, cu o masă estimată la 10 milioane de ori mai mare decât cea a Soarelui, a fost descoperită rătăcind prin spațiu cu o viteză uimitoare de 3,5 milioane de kilometri pe oră (aproximativ 1000 km/s). Descoperirea a fost realizată cu ajutorul Telescopului Spațial James Webb (JWST), potrivit Space.com, citat de un […] Articolul Descoperire uluitoare: o gaură neagră supermasivă rătăcește prin Univers cu peste 3 milioane km/h apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Liderii UE au căzut de acord să exploreze folosirea activelor rusești pentru Ucraina, Zelenski susține împrumutul # Realitatea.md
Liderii Uniunii Europene au convenit în cadrul summitului de joi de la Bruxelles să exploreze opțiunea de finanțare a Ucrainei în perioada 2026-2027 prin utilizarea activelor rusești înghețate, mai degrabă prin intermediul unor împrumuturi comune, a anunțat prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, transmite HotNews, citând Reuters. Comisia Europeană propusese inițial ca activele înghețate ale băncii centrale […] Articolul Liderii UE au căzut de acord să exploreze folosirea activelor rusești pentru Ucraina, Zelenski susține împrumutul apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Amenințarea nucleară – mai aproape ca niciodată: experții explică rolul științei în prevenție # Realitatea.md
Amenințarea distrugerii nucleare la scară globală s-a intensificat în ultimii ani, avertizează cercetătorii. Această evoluție nu este determinată doar de deciziile politice, ci și de fragilitatea echilibrului internațional și de posibilitatea erorilor umane. Potrivit publicației La Stampa, mediul academic și comunitatea de experți pot contribui la diminuarea pericolului prin modele de evaluare, analize aprofundate și […] Articolul Amenințarea nucleară – mai aproape ca niciodată: experții explică rolul științei în prevenție apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
VIDEO Ceban la Gala Sportului 2025: Recunoștință pentru sportivi și antrenori pentru performanțele lor # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, a participat la Gala Performanțelor Sportive 2025, un eveniment dedicat sportivilor și antrenorilor care contribuie la prestigiul orașului și al Republicii Moldova. „Astăzi am avut onoarea să particip la Gala Performanțelor Sportive 2025, un eveniment pe care l-am dedicat oamenilor care, prin muncă, disciplină și sacrificiu, transformă visurile în rezultate și aduc […] Articolul VIDEO Ceban la Gala Sportului 2025: Recunoștință pentru sportivi și antrenori pentru performanțele lor apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
O femeie în vârstă de 40 de ani a murit, iar trei copii au fost răniți după ce o dronă de atac a lovit un autoturism civil în regiunea Odesa, în apropierea frontierei cu R. Moldova, informează Șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleg Kiper. „Astăzi, în raionul Odesa, o dronă de atac a inamicului a […] Articolul Tragedie lângă vama Palanca: o mamă a murit, iar trei copii au fost răniți apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Au apărut imagini în care drona care transporta exploziv a lovit un pod situat pe traseul Odesa–Reni. Podul afectat reprezintă un punct strategic de trecere peste râul Nistru, în apropierea punctului vamal Palanca. În materialul video se observă impactul asupra structurii podului, care asigură legătura rutieră între sudul Ucrainei și zona de frontieră. Pentru cele […] Articolul VIDEO Momentul în care drona a lovit podul de lângă vama Planca apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Podul de pe traseul Odesa–Reni, care asigură traversarea peste râul Nistru, a fost lovit de o dronă care transporta exploziv În urma incidentului, circulația pe pod a fost sistată, iar zona a fost izolată pentru evaluarea situației și prevenirea oricăror riscuri suplimentare. Poliția de Frontieră informează cetățenii că activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie […] Articolul Podul din apropiere de vama Palanca, lovit de o dronă cu exploziv apare prima dată în Realitatea.md.
