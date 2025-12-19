Mărturii în dosarul „furtul miliardului”: ce spune Veaceslav Ioniță
NordNews, 19 decembrie 2025 14:10
Veaceslav Ioniță, fost președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a făcut declarații după audierea sa în instanță, în dosarul cunoscut drept „furtul miliardului", în care este învinuit fostul lider democrat Vlad Plahotniuc. Ioniță a respins acuzațiile potrivit cărora membrii comisiei parlamentare ar fi ignorat semnalele de alarmă privind situația critică din sectorul bancar,
• • •
Acum 30 minute
14:10
Acum o oră
13:40
Aur pentru Moldova la Grand Prix-ul de parajudo: Ion Basoc l-a învins pe campionul paralimpic Wilians Araújo # NordNews
Parajudokanul moldovean Ion Basoc a cucerit medalia de aur la Grand Prix-ul de parajudo de la São Paulo (Brazilia), obținând una dintre cele mai importante performanțe ale carierei sale, transmite IPN. La categoria de greutate până la 95 kg, Ion Basoc a avut un parcurs sigur și convingător. În primele etape ale competiției, sportivul din
Acum 2 ore
13:20
Andrei Galațchi, fost candidat la funcția de primar al orașului Cricova, suburbie a municipiului Chișinău, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a unui partid politic din surse interzise de lege. Decizia a fost pronunțată pe 19 decembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit sentinței, Galațchi a transferat 1,42 milioane de
13:10
Compania de stat Energocom a efectuat prima tranzacție pe Piața pe Parcursul Zilei (PPZ), administrată de Operatorul Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), la scurt timp după lansarea oficială a acestei platforme, transmite IPN. Potrivit Energocom, tranzacția confirmă funcționalitatea noii piețe și demonstrează eficiența mecanismelor moderne de achiziție a energiei electrice. În cadrul operațiunii,
Acum 4 ore
12:00
Autoritățile americane au anunțat suspendarea Programului Loteriei Vizelor pentru Diversitate (DV), cunoscut în spațiul public drept „loteria Cărții Verzi". Decizia vine după atacul armat de la Universitatea Brown, din 13 decembrie, iar presa ucraineană Strana.ua scrie că suspectul, Claudio Neves Valente, ar fi intrat în SUA prin acest program. Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem,
11:20
Statul schimbă sistemul de subvenții în agricultură: din 2026 vor fi acordate subvenții pre-investiționale # NordNews
Statul va renunța, începând cu anul 2026, la subvențiile agricole post-investiționale și va introduce un nou mecanism de sprijin financiar – subvențiile pre-investiționale. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, deputatul Radu Marian. Potrivit oficialului, noul sistem presupune ca fermierii să prezinte din start un plan de investiții, iar Agenția
11:10
Sute de angajați ai Căii Ferate din Moldova vor fi trimiși în concediu tehnic forțat, în perioada 22 decembrie – 12 ianuarie, din cauza scăderii drastice a volumului de transporturi pe timp de iarnă. Măsura a fost confirmată de directorul întreprinderii, Sergiu Cotelnic, care a precizat că persoanele vizate vor primi doar 55% din salariu.
11:00
Zeci de cetățeni ucraineni au rămas blocați în Republica Moldova după bombardarea podului de la Maiaki–Udobnoe, fiind adăpostiți temporar într-o tabără mobilă amenajată la Palanca. Măsura a fost luată după suspendarea activității punctelor de trecere a frontierei Palanca–Maiaki-Udobnoe și Tudora–Starokazacie, ca urmare a atacurilor cu drone asupra infrastructurii din Ucraina. Potrivit autorităților, traversarea podului Maiaki–Udobnoe
10:50
VIDEO BNM pune în circulație o nouă monedă comemorativă dedicată aderării Moldovei la SEPA # NordNews
O nouă monedă comemorativă va fi pusă în circulație, începând cu 19 decembrie 2025, care va marca lansarea seriei jubiliare „Moldova Europeană". Prima piesă din această serie poartă denumirea „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro" și este dedicată aderării Republicii Moldova la SEPA. Moneda comemorativă este realizată din argint și este emisă într-un
10:30
Decretele Maiei Sandu, contestate de patru fracțiuni din opoziție la Curtea Constituțională # NordNews
Patru fracțiuni parlamentare din opoziție au contestat, pe 19 decembrie, la Curtea Constituțională decretele prin care președinta Maia Sandu i-a numit pe Nicu Popescu și Dorin Recean în funcțiile de emisari speciali. Sesizarea a fost depusă de liderii fracțiunilor PSRM, PCRM, „Democrația Acasă" și „Alternativa", care cer declararea neconstituționalității documentelor semnate de șefa statului. Anunțul
Acum 6 ore
10:00
Un submarin militar rusesc a fost distrus în portul Novorossiisk, în urma unei operațiuni speciale desfășurate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), în cooperare cu Forțele Navale ale Ucrainei. Atacul a fost realizat cu ajutorul dronelor subacvatice și este prezentat de instituțiile ucrainene drept o premieră în istoria confruntărilor navale moderne. Potrivit SBU, ținta
Acum 8 ore
07:10
Prognoza meteo pentru 19 decembrie indică o vreme relativ stabilă în nordul Republicii Moldova, cu cer predominant noros și temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă a anului, potrivit prognozelor meteorologice. Vântul va sufla slab până la moderat, din direcția sud–sud-est, iar umiditatea aerului se va menține ridicată, favorizând senzația de aer rece. La
Acum 24 ore
20:10
Horoscopul zilei de 19 decembrie 2025 te îndeamnă să-ți asculți intuiția, să nu grăbești deciziile importante și să îți acorzi timp pentru claritate emoțională. Chiar dacă unele zodii simt presiune sau oboseală, există și oportunități importante de creștere și vindecare, potrivit catine.ro. Ziua de astăzi îți oferă ocazia să te oprești puțin și să
18:50
VIDEO Investiții BERD, la Bălți: 28 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului termoenergetic # NordNews
Stații moderne de cogenerare, reducerea emisiilor de CO₂ și planuri ambițioase pentru viitor. La CET-Nord din Bălți, investițiile realizate cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare au ajuns deja la 11 milioane de euro, iar alte 17 milioane sunt în derulare. Lucrările au fost inspectate joi, 18 decembrie, de guvernatoarea BERD, Odile Renaud-Basso. „O
17:50
Guvernul a aprobat un nou regulament privind administrarea și valorificarea bunurilor confiscate, menit să eficientizeze procedurile și să reducă cheltuielile statului. Documentul introduce modificări importante în modul de gestionare a bunurilor aflate la evidența Serviciului Fiscal de Stat. Una dintre principalele noutăți ale regulamentului este extinderea categoriei de cumpărători, prin includerea persoanelor fizice, care vor
17:00
Crizele ultimilor ani au amplificat stereotipurile de gen: rolul femeii, tot mai contestat # NordNews
Crizele succesive din ultimii ani au contribuit la reapariția și consolidarea stereotipurilor de gen în Republica Moldova, afectând percepția publică asupra rolului femeii în societate și în politică. Concluzia se regăsește în Raportul „Reprezentare, putere și inegalități de gen în Scrutinul Parlamentar 2025", realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), cu sprijinul PNUD Moldova, în
16:50
În perioada sărbătorilor de iarnă, când pe mesele moldovenilor apar frecvent icrele roșii și caviarul, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) lansează un avertisment public, îndemnând consumatorii să manifeste prudență sporită la achiziționarea produselor pescărești, potrivit realitatea.md. Potrivit ANSA, icrele sunt alimente extrem de perisabile, iar procurarea acestora din surse neautorizate sau depozitarea în condiții
16:50
VIDEO Daruri de Sfântul Nicolae. 55 de seniori din comuna Pepeni au primit pachete alimentare din partea Mitropoliei Basarabiei # NordNews
În prag de Sfântul Nicolae, 55 de vârstnici din comuna Pepeni, raionul Sângerei, au primit daruri din partea Eparhiei de Bălți a Mitropoliei Basarabiei. Binefacerea a fost primită cu bucurie de bătrâni, care au mulțumit din suflet Bisericii pentru ajutor. „E facere de bine pentru toată lumea și pentru tot poporul moldovenesc! Mulțumim celor care
16:40
Mai mulți agricultori și membri ai Asociației „Forța Fermierilor" au protestat pe 18 decembrie, în fața Curții de Apel Chișinău, în timp ce magistrații examinau cererea de eliberare din arest a fraților Vasile și Ion Grosu, doi fermieri din raionul Leova, condamnați în primă instanță, potrivit realitatea.md. Manifestanții au cerut judecătorilor „să nu distrugă agricultura"
16:40
Ion Creangă a fost eliberat din funcția de șef al Direcției juridice a Parlamentului, poziție din care a fost suspendat, după reținerea din iulie 2024, în dosarul de trădare de patrie. Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului a precizat pentru IPN că Ion Creangă a fost eliberat din funcție pe 11 decembrie în legătură
16:40
Autoritățile separatiste din regiunea transnistreană au decis instituirea stării de urgență în economie pentru o perioadă de 30 de zile, pe fondul noilor dificultăți legate de aprovizionarea cu gaze naturale. Așa-numitul decret, semnat de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a fost aprobat în unanimitate de sovietul suprem, în cadrul unei ședințe extraordinare. Documentul urmează
16:20
Cadouri de Revelion pentru 101 copii cu dizabilități din Republica Moldova, oferite de deputați # NordNews
101 copii cu dizabilități severe din întreaga țară vor primi cadouri de Revelion din partea deputaților. Inițiativa întitulată „101 vise împlinite" aparține deputatei și activistei Ludmila Adamciuc din fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate, transmite IPN. Ludmila Adamciuc a relatat că fiecare copil a pregătit câte o scrisoare pentru Moș Crăciun, împreună cu părinții
15:40
VIDEO Ești din Bălți? Vino la proiecția „Puterea Dragostei” și intră în cursa pentru un iPhone 17, în acest weekend # NordNews
În acest weekend, 20 și 21 decembrie, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri" din Bălți, iubitorii de film pot pleca acasă nu doar cu emoții puternice, ci și cu un iPhone 17. Echipa thrillerului romantic „Puterea Dragostei" are o tombolă specială, dedicată spectatorilor care participa la proiecțiile filmului. Pentru a intra în concurs, este suficient să
15:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi cu primarii, consilierii locali și reprezentanții serviciilor desconcentrate din UTA Găgăuzia, într-o discuție axată pe consolidarea cooperării dintre administrația centrală și cea locală, relansarea economică a regiunii și beneficiile procesului de integrare europeană. Șeful Executivului a subliniat că, în urma eforturilor comune ale Guvernului și autorităților locale, în UTA
15:00
Termenul-limită pentru înregistrarea cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani, până la 30 ianuarie 2028. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în prima lectură de 78 de deputați, potrivit unui comunicat al Parlamentului. Inițiativa legislativă se referă la: case individuale de locuit cu cel
14:40
Consiliul Uniunii Europene a adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva a peste 40 de nave aparținând așa-numitei „flote din umbră" a Federației Ruse, utilizată pentru transportul petrolului și susținerea veniturilor Moscovei din sectorul energetic. Decizia este menționată într-un comunicat oficial al Consiliului UE. Măsura a fost aprobată joi, 18 decembrie, când 41 de nave
Ieri
13:40
Zeci de percheziții în România într-un dosar privind acordarea cetățeniei române pentru cetățeni ruși # NordNews
Autoritățile române au desfășurat 37 de percheziții în mai multe localități din România, în cadrul a două dosare penale ce vizează redobândirea sau acordarea ilegală a cetățeniei române pe baza unor documente oficiale falsificate. Potrivit datelor preliminare ale anchetei, este vorba despre o rețea infracțională constituită încă din anul 2022, formată din mai mulți cetățeni
12:50
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Avertismentul tranșant al UE: Republica Moldova este aproape de negocieri, dar departe de aderare # NordNews
Uniunea Europeană a transmis un mesaj tranșant Chișinăului: deschiderea negocierilor este posibilă, dar aderarea rămâne un obiectiv îndepărtat. În timp ce autoritățile invocă progrese și finalizarea screeningului, Bruxellesul condiționează aderarea de rezultate concrete în justiție, integritate și lupta împotriva corupției. Concluziile Consiliului pentru Afaceri Generale al Uniunii Europene, publicate de Președinția daneză a Consiliului UE,
10:50
Autoritățile din Sarajevo, capitala Bosniei
10:40
OIM: 304 milioane de oameni trăiesc în afara țării de origine, aproape 4% din populația lumii # NordNews
Aproximativ 304 milioane de persoane din întreaga lume trăiesc în afara țării în care s-au născut, ceea ce reprezintă circa 4% din populația globală, arată cele mai recente date publicate de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), în colaborare cu agențiile ONU. Potrivit estimărilor, numărul migranților internaționali a crescut constant în ultimele decenii, aproape dublându-se față [...] Articolul OIM: 304 milioane de oameni trăiesc în afara țării de origine, aproape 4% din populația lumii apare prima dată în NordNews.
09:40
VIDEO Poliția Republicii Moldova – 35 de ani de activitate. „În spatele fiecărei uniforme se află un om – cu emoții, familie și griji” # NordNews
Poliția Republicii Moldova aniversează 35 de ani de activitate, o perioadă ce se suprapune cu forma statului independent și întărirea instituțiilor democratice. Cu acest prilej, premierul Alexandru Munteanu și șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, au adresat mesaje de apreciere pentru devotamentul, sacrificiul și profesionalismul oamenilor legii. Într-o postare pe Facebook, premierul Alexandru Munteanu a evidențiat [...] Articolul VIDEO Poliția Republicii Moldova – 35 de ani de activitate. „În spatele fiecărei uniforme se află un om – cu emoții, familie și griji” apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,17 lei. Carburantul costă 22,60 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,12 lei până la costul de 19,15 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Carburanții „au luat-o în jos”. Tarifele pentru 18 decembrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Prognoza meteo pentru 18 decembrie. Vreme stabilă în nordul R. Moldova, cu temperaturi apropiate de zero # NordNews
Prognoza meteo pentru 18 decembrie indică o vreme relativ stabilă în nordul R. Moldova, cu cer variabil. Vântul va sufla slab, din sud, cu o viteză de aprox. 9 km/h, iar umiditatea va ajunge până la 100%, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS). La Briceni, temperaturile se vor situa între -2°C și 4°C. În Bălți, [...] Articolul Prognoza meteo pentru 18 decembrie. Vreme stabilă în nordul R. Moldova, cu temperaturi apropiate de zero apare prima dată în NordNews.
17 decembrie 2025
20:10
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025 vine cu o energie aparte, una care te invită să fii atentă la responsabilitățile tale, dar și la nevoile tale emoționale. Astrele creează un context favorabil pentru reflecție, ajustări și decizii care îți pot influența direcția pe termen lung. Chiar dacă unele momente pot părea tensionate, ele ascund lecții [...] Articolul Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
17:50
În raionul Sângerei, drumurile sunt mai bune ca niciodată, iar unele sate încep să semene cu localitățile din Uniunea Europeană. În ultimii ani, cu sprijin financiar extern, regiunea a atras investiții de milioane de euro. Oamenii simt schimbarea, dar nu toți au aceeași încredere în direcția în care merge țara. „Satul nostru este unul frumos, [...] Articolul VIDEO Drumuri spre Europa, dar cu semne de întrebare: cum se schimbă raionul Sângerei apare prima dată în NordNews.
15:40
VIDEO Încă un complice din dosarul omorului lui Sergiu Oală, în fața instanței. Cine este și ce i se incriminează # NordNews
Încă un inculpat din dosarul omorului tânărului din Bălți, Sergiu Oală, a ajuns în fața magistraților de la Judecătoria Fălești. Este vorba despre Eugeniu Ignatov, care, potrivit acuzării, ar fi avut rolul de a-l introduce pe Sergiu Oală în rețeaua infracțională, ajungând astfel să-l pună în contact cu cei care aveau să-l ucidă. Avocatul lui [...] Articolul VIDEO Încă un complice din dosarul omorului lui Sergiu Oală, în fața instanței. Cine este și ce i se incriminează apare prima dată în NordNews.
14:50
Profesori din mai multe instituții de învățământ din Republica Moldova au organizat marți dimineață proteste în interiorul școlilor, cerând majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Acțiunile s-au desfășurat sub genericul „Demnitate pentru educație”, cadrele didactice afișând foi și cearșafuri albe, simbol al demnității profesionale și al nemulțumirii față de nivelul actual al remunerației, transmite [...] Articolul FOTO Profesorii protestează în școli și cer salarii mai mari. Ce spun Guvernul și MEC apare prima dată în NordNews.
14:30
Spiritul sărbătorilor circulă, la propriu, prin Bălți. În perioada 15–24 decembrie, „Troleibuzul Magic” duce pe străzile orașului personaje de poveste, colinde și veselie pentru cei mici. Proiectul este dedicat copiilor și a fost lansat cu sprijinul autorităților locale. Zeci de copii urcă în fiecare zi în troleibuzul decorat de Crăciun, unde îi așteaptă Moș Crăciun, [...] Articolul VIDEO Troleibuzul Magic aduce bucurie copiilor din Bălți apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
VIDEO Liceul „Ion Creangă” din Fălești va fi transformat într-o școală model cu sprijinul Poloniei, Uniunii Europene și PNUD # NordNews
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Fălești va fi transformat într-o școală model, cu sprijinul Guvernului Poloniei, Uniunii Europene, și PNUD Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Instituția este una dintre cele 90 de viitoare școli model, care vor beneficia de modernizare și dotări în următorii ani. La liceu studiază 584 de elevi, inclusiv [...] Articolul VIDEO Liceul „Ion Creangă” din Fălești va fi transformat într-o școală model cu sprijinul Poloniei, Uniunii Europene și PNUD apare prima dată în NordNews.
09:40
Mai mulți taximetriști din Chișinău au fost amendați pentru desfășurarea ilegală a activității de transportare a pașilor, în urma unor verificări efectuate de Serviciul Fiscal de Stat, împreună cu Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Securitate Publică. Controalele s-au desfășurat în perioada 8–12 decembrie și au vizat atât prestatorii ocazionali de servicii de [...] Articolul Zeci de taximetriști din Chișinău, amendați pentru activitate ilegală apare prima dată în NordNews.
07:20
Astăzi, vremea în vine cu o atmosferă de iarnă mai blândă decât ne-am fi așteptat în mod tradițional pentru această perioadă a anului. Prognoza meteo indică o zi cu cer predominant senin și temperaturi pozitive, potrivit datelor actualizate. Dimineața a început cu temperaturi în jurul 0–2°C, fără precipitații și cu cer mai mult senin. Pe [...] Articolul Prognoza meteo pentru 17 Decembrie. Vreme cu soare și temperaturi pozitive de iarnă apare prima dată în NordNews.
16 decembrie 2025
21:10
Interviu cu Ceslav Panico, Avocatul Poporului, despre restricționarea focurilor de artificii în perioada sărbătorilor de iarnă, instituțiile de stat care îi creează cele mai mari dificultăți în apărarea drepturilor omului și despre premiile ONU pentru drepturile omului oferite la Bălți. Articolul NordNews LIVE Discuție cu Avocatul Poporului, Ceslav Panico apare prima dată în NordNews.
21:00
VIDEO Scumpia, în alertă! Principalele riscuri de siguranță: șoferi beți, motociclete ilegale și vânzări de alcool și țigări către minori # NordNews
Alcoolul la volan, motocicletele turate peste limita admisă, accidentele rutiere și comercializarea de alcool și țigări minorilor de către unii agenți economici. Acestea sunt principalele probleme de ordine publică, semnalate de locuitorii comunei Scumpia, raionul Fălești, în cadrul unui sondaj de securitate publică, la care au participat 70 de respondenți. Situația a fost discutată, pe [...] Articolul VIDEO Scumpia, în alertă! Principalele riscuri de siguranță: șoferi beți, motociclete ilegale și vânzări de alcool și țigări către minori apare prima dată în NordNews.
20:30
Întreprinderea Municipală „Direcția Reparații și Construcții Drumuri” (DRCD) Bălți rămâne fără director interimar. Cristina Sochircă a anunțat marți, 16 decembrie, la ședința Consiliului Municipal Bălți, că părăsește funcția pe care o exercita. Plecarea vine după o perioadă tensionată pentru întreprindere, marcată de dispute cu autoritățile locale, probleme financiare și dificultăți în activitatea curentă. De-a lungul [...] Articolul DRCD Bălți rămâne fără director interimar: Cristina Sochircă pleacă din funcție apare prima dată în NordNews.
20:10
Ziua de astăzi vine cu o energie aparte, una care te invită să fii mai atentă la semnalele pe care le primești din jur, dar și la stările tale interioare. Fie că este vorba despre decizii importante, emoții mai intense sau oportunități neașteptate, fiecare zodie este ghidată spre o direcție clară de evoluție, potrivit [...] Articolul Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 17 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8046 lei, mai iefin cu 0,03 lei; Dolarul american: 16.8385 lei, mai ieftin cu 0,05 lei; Leul românesc: 3.8886 lei, mai iefin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Dolarul „pierde din puteri”. Curs valutar oficial, 17 decembrie apare prima dată în NordNews.
18:50
Hanuka, sărbătoarea luminii: comunitățile evreiești marchează opt zile de speranță și reziliență # NordNews
Odată cu venirea iernii, comunitățile evreiești din întreaga lume sărbătoresc deja Hanuka — o sărbătoare străveche care aduce căldură, lumină și speranță în fiecare casă. În acest an, Hanuka este marcată în perioada 14–22 decembrie și poartă un mesaj universal despre rezistență și puterea luminii care învinge întunericul. Hanuka, cunoscută drept Sărbătoarea Luminii, este un [...] Articolul Hanuka, sărbătoarea luminii: comunitățile evreiești marchează opt zile de speranță și reziliență apare prima dată în NordNews.
18:30
Președintele Parlamentului Republicii Moldova Igor Grosu a găsit de cuviință să menționeze cu însuflețire la Forumul Național al Minorităților că: „Moldova e bogată prin oamenii ei – moldoveni, români, găgăuzi, ruși, ucraineni, bulgari, armeni, romi, evrei, nemți, belaruși, și alte etnii care împart acest pământ și trăiesc împreună pentru pace”. Această declarație a trezit o [...] Articolul Anatol Moraru // Despre „moldovenii” și românii din Basarabia… apare prima dată în NordNews.
14:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, la Haga, în marja Conferinței diplomatice privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. În cadrul discuțiilor, șefa statului a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și pentru eforturile de restabilire a păcii, subliniind că aceasta trebuie să fie una demnă [...] Articolul Maia Sandu, întrevedere cu Volodymyr Zelenskyy la Haga apare prima dată în NordNews.
12:40
Pentru prima dată de la proclamarea independenței, Republica Moldova se află în situația paradoxală de a avea un ambasador agreat al Federației Ruse care nu este nici acreditat, nici expulzat, dar care rămâne un actor activ în relația bilaterală. Declarațiile președintelui Parlamentului, Igor Grosu, făcute pe 15 decembrie la Radio Moldova, sugerează că Federația Rusă [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Jocul Moscovei și capcana diplomatică de la Chișinău apare prima dată în NordNews.
