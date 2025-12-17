VIDEO Drumuri spre Europa, dar cu semne de întrebare: cum se schimbă raionul Sângerei
NordNews, 17 decembrie 2025 17:50
În raionul Sângerei, drumurile sunt mai bune ca niciodată, iar unele sate încep să semene cu localitățile din Uniunea Europeană. În ultimii ani, cu sprijin financiar extern, regiunea a atras investiții de milioane de euro. Oamenii simt schimbarea, dar nu toți au aceeași încredere în direcția în care merge țara. „Satul nostru este unul frumos, [...]
• • •
Acum 30 minute
17:50
VIDEO Drumuri spre Europa, dar cu semne de întrebare: cum se schimbă raionul Sângerei
Acum 4 ore
15:40
VIDEO Încă un complice din dosarul omorului lui Sergiu Oală, în fața instanței. Cine este și ce i se incriminează # NordNews
Încă un inculpat din dosarul omorului tânărului din Bălți, Sergiu Oală, a ajuns în fața magistraților de la Judecătoria Fălești. Este vorba despre Eugeniu Ignatov, care, potrivit acuzării, ar fi avut rolul de a-l introduce pe Sergiu Oală în rețeaua infracțională, ajungând astfel să-l pună în contact cu cei care aveau să-l ucidă. Avocatul lui [...]
14:50
Profesori din mai multe instituții de învățământ din Republica Moldova au organizat marți dimineață proteste în interiorul școlilor, cerând majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Acțiunile s-au desfășurat sub genericul „Demnitate pentru educație", cadrele didactice afișând foi și cearșafuri albe, simbol al demnității profesionale și al nemulțumirii față de nivelul actual al remunerației, transmite [...]
14:30
Spiritul sărbătorilor circulă, la propriu, prin Bălți. În perioada 15–24 decembrie, „Troleibuzul Magic" duce pe străzile orașului personaje de poveste, colinde și veselie pentru cei mici. Proiectul este dedicat copiilor și a fost lansat cu sprijinul autorităților locale. Zeci de copii urcă în fiecare zi în troleibuzul decorat de Crăciun, unde îi așteaptă Moș Crăciun, [...]
Acum 8 ore
10:50
VIDEO Liceul „Ion Creangă” din Fălești va fi transformat într-o școală model cu sprijinul Poloniei, Uniunii Europene și PNUD # NordNews
Liceul Teoretic „Ion Creangă" din Fălești va fi transformat într-o școală model, cu sprijinul Guvernului Poloniei, Uniunii Europene, și PNUD Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Instituția este una dintre cele 90 de viitoare școli model, care vor beneficia de modernizare și dotări în următorii ani. La liceu studiază 584 de elevi, inclusiv [...]
Acum 12 ore
09:40
Mai mulți taximetriști din Chișinău au fost amendați pentru desfășurarea ilegală a activității de transportare a pașilor, în urma unor verificări efectuate de Serviciul Fiscal de Stat, împreună cu Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Securitate Publică. Controalele s-au desfășurat în perioada 8–12 decembrie și au vizat atât prestatorii ocazionali de servicii de [...]
07:20
Astăzi, vremea în vine cu o atmosferă de iarnă mai blândă decât ne-am fi așteptat în mod tradițional pentru această perioadă a anului. Prognoza meteo indică o zi cu cer predominant senin și temperaturi pozitive, potrivit datelor actualizate. Dimineața a început cu temperaturi în jurul 0–2°C, fără precipitații și cu cer mai mult senin. Pe [...]
Acum 24 ore
21:10
Interviu cu Ceslav Panico, Avocatul Poporului, despre restricționarea focurilor de artificii în perioada sărbătorilor de iarnă, instituțiile de stat care îi creează cele mai mari dificultăți în apărarea drepturilor omului și despre premiile ONU pentru drepturile omului oferite la Bălți.
21:00
VIDEO Scumpia, în alertă! Principalele riscuri de siguranță: șoferi beți, motociclete ilegale și vânzări de alcool și țigări către minori # NordNews
Alcoolul la volan, motocicletele turate peste limita admisă, accidentele rutiere și comercializarea de alcool și țigări minorilor de către unii agenți economici. Acestea sunt principalele probleme de ordine publică, semnalate de locuitorii comunei Scumpia, raionul Fălești, în cadrul unui sondaj de securitate publică, la care au participat 70 de respondenți. Situația a fost discutată, pe [...]
20:30
Întreprinderea Municipală „Direcția Reparații și Construcții Drumuri" (DRCD) Bălți rămâne fără director interimar. Cristina Sochircă a anunțat marți, 16 decembrie, la ședința Consiliului Municipal Bălți, că părăsește funcția pe care o exercita. Plecarea vine după o perioadă tensionată pentru întreprindere, marcată de dispute cu autoritățile locale, probleme financiare și dificultăți în activitatea curentă. De-a lungul [...]
20:10
Ziua de astăzi vine cu o energie aparte, una care te invită să fii mai atentă la semnalele pe care le primești din jur, dar și la stările tale interioare. Fie că este vorba despre decizii importante, emoții mai intense sau oportunități neașteptate, fiecare zodie este ghidată spre o direcție clară de evoluție, potrivit [...]
19:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 17 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8046 lei, mai iefin cu 0,03 lei; Dolarul american: 16.8385 lei, mai ieftin cu 0,05 lei; Leul românesc: 3.8886 lei, mai iefin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...]
18:50
Hanuka, sărbătoarea luminii: comunitățile evreiești marchează opt zile de speranță și reziliență # NordNews
Odată cu venirea iernii, comunitățile evreiești din întreaga lume sărbătoresc deja Hanuka — o sărbătoare străveche care aduce căldură, lumină și speranță în fiecare casă. În acest an, Hanuka este marcată în perioada 14–22 decembrie și poartă un mesaj universal despre rezistență și puterea luminii care învinge întunericul. Hanuka, cunoscută drept Sărbătoarea Luminii, este un [...]
18:30
Președintele Parlamentului Republicii Moldova Igor Grosu a găsit de cuviință să menționeze cu însuflețire la Forumul Național al Minorităților că: „Moldova e bogată prin oamenii ei – moldoveni, români, găgăuzi, ruși, ucraineni, bulgari, armeni, romi, evrei, nemți, belaruși, și alte etnii care împart acest pământ și trăiesc împreună pentru pace". Această declarație a trezit o [...]
Ieri
14:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, la Haga, în marja Conferinței diplomatice privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. În cadrul discuțiilor, șefa statului a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și pentru eforturile de restabilire a păcii, subliniind că aceasta trebuie să fie una demnă [...]
12:40
Pentru prima dată de la proclamarea independenței, Republica Moldova se află în situația paradoxală de a avea un ambasador agreat al Federației Ruse care nu este nici acreditat, nici expulzat, dar care rămâne un actor activ în relația bilaterală. Declarațiile președintelui Parlamentului, Igor Grosu, făcute pe 15 decembrie la Radio Moldova, sugerează că Federația Rusă [...]
12:30
Președintele Parlamentului Republicii Moldova Igor Grosu a găsit de cuviință să menționeze cu însuflețire la Forumul Național al Minorităților că: „Moldova e bogată prin oamenii ei – moldoveni, români, găgăuzi, ruși, ucraineni, bulgari, armeni, romi, evrei, nemți, belaruși, și alte etnii care împart acest pământ și trăiesc împreună pentru pace”. Această declarație a trezit o [...] Articolul Anatol Moraru // Despre „moldovenii” și românii din Basarabia… apare prima dată în NordNews.
10:20
O femeie din municipiul Soroca a fost condamnată la 15 ani de detenție pentru omorul concubinului său. Hotărârea a fost pronunțată luni, 15 decembrie. Conform probatoriului administrat, fapta a avut loc în data de 19 iunie, în timp ce cei doi se află la domiciliu și consumă băuturi alcoolice. Pe fondul unei altercații izbucnite între [...]
10:10
VIDEO Palatul de Cultură din Ungheni va fi modernizat cu sprijinul Uniunii Europene. Cum va arăta acesta după finalizarea lucrărilor # NordNews
Palatul de Cultură din municipiul Ungheni va fi modernizat și eficientizat energetic în cadrul proiectului transfrontalier „Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene", finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova. Proiectul se află într-o nouă etapă de realizare. Astăzi, 15 decembrie, a fost [...]
07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,12 lei. Carburantul costă 22,91 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,11 lei până la costul de 19,40 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...]
07:30
Mijlocul lunii decembrie aduce condiții meteo specifice sezonului rece, cu temperaturi scăzute și cer în mare parte acoperit. Potrivit prognozelor, vremea se menține stabilă, fără schimbări bruște. Dimineața va debuta cu valori apropiate de 0–1°C, iar pe parcursul zilei temperaturile vor urca ușor, atingând maxime de 3–4°C. Spre seară și în timpul nopții, mercurul din [...]
15 decembrie 2025
20:10
Nativii reușesc să scape de ceața mentală care i-a înconjurat o lungă perioadă de timp. Citește horoscopul zilei de 16 decembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Îmbrățișează oportunitatea de a-ți observa gândurile în liniște, căci claritatea se ascunde adesea în liniște, potrivit catine.ro. Cu Luna în Scorpion, energia din jurul tău este puternică [...]
20:00
Igor Dodon, liderul PSRM, a depus o sesizare luni, 15 decembrie, la Curtea Constituțională prin care contestă decretul președintei Maia Sandu de instituire a funcțiilor de „emisar special". Parlamentarul afirmă că aceste posturi ar fi fost create fără bază legală și că atribuțiile lor ar depăși limitele constituționale. Potrivit lui Dodon, funcția de „emisar special" [...]
19:30
Judecătorul Garri Bivol de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost adoptată de către Colegiul disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii, care a examinat două cauze disciplinare intentate în temeiul sesizărilor Procuraturii Anticorupție, transmite IPN. În cauzele în care este vizat, magistratul s-a constatat încălcarea regulilor de [...]
19:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 16 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8357 lei, mai iefin cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.8829 lei, mai ieftin cu 0,05 lei; Leul românesc: 3.8949 lei, mai iefin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...]
18:40
Un cetățean româno-moldovean, în vârstă de 37 de ani, a fost depistat duminică seara, 14 decembrie, în PTF Oancea, raionul Cahul, în timp ce încerca să treacă frontiera. În timpul verificărilor, polițiștii de frontieră români au constatat că bărbatul figura în bazele de date cu o alertă europeană emisă de instituțiile franceze. Potrivit Poliției de [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Profesorii, alături de alți angajați din sistemul educației și cercetării, anunță organizarea unor proteste marți, 16 decembrie. Cadrele didactice solicită majorări salariale și condițiile de muncă. Potrivit unui comunicat emis de Federația Sindicală a Educației și Științei, manifestările vor avea loc chiar în ziua în care, la Parlament, sunt programate consultări publice asupra proiectului Legii [...]
17:20
VIDEO Cozi interminabile la ghișeele poștei. Bălțenii au venit să-și ridice compensațiile la energie # NordNews
Dis-de-dimineață, beneficiarii programului „Ajutor la contor", care nu primesc compensațiile pe card, au venit la ghișeele oficiilor poștale din toată republica. Oamenii pot ridica banii prezentând doar buletinul de identitate. „Îmi ajunge această sumă. Mulțumesc că fac compensații pentru pensionari." – Gheorghe Pavelco, pensionar de 86 de ani. „1 mie de lei [n.r. am primit [...]
17:10
Investiții de milioane de euro în spitalele din Bălți, Drochia, Florești, Fălești și alte raioane din R. Moldova # NordNews
Nouă spitale din Moldova vor fi reabilitate
15:50
Cete de colindători din întreaga țară, dar și de peste Prut, au urcat pe scenă duminică, 14 decembrie, în satul Sofia, raionul Drochia. Aceștia au participat la Festivalul-concurs Național „Colindăm din sat în sat”, ajuns la cea de-a patra ediție. Participanții au venit cu urături, tradiții și colinde transmise din generație în generație. La festival [...] Articolul VIDEO Din sat în sat, cu colindul: sărbătoare la Drochia apare prima dată în NordNews.
14:30
AUR Moldova îl exclude pe deputatul român Valeriu Munteanu. Acuzații de deturnare a partidului # NordNews
Deputatul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din Parlamentul României, Valeriu Munteanu, a fost exclus din Partidul AUR din Republica Moldova, alături de alți trei membri ai formațiunii. Decizia a fost adoptată de Consiliul Politic Național al AUR Moldova, întrunit pe 14 decembrie, potrivit moldova1.md. Potrivit unui comunicat de presă al formațiunii, au mai fost excluși [...] Articolul AUR Moldova îl exclude pe deputatul român Valeriu Munteanu. Acuzații de deturnare a partidului apare prima dată în NordNews.
14:10
VIDEO Azi are loc o nouă ședință de judecată în dosarul „furtul miliardului” cu participarea fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc # NordNews
O nouă ședință de judecată în dosarul „furtul miliardului” are loc astăzi, 3 decembrie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în care este vizat fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, transmite realitatea.md. https://media.rlive.tv/files/video2_720p_15-12-2025-13-31-01.mp4 În cadrul procesului, Plahotniuc participă la audierea probelor și depune mărturii în fața magistraților, după ce a [...] Articolul VIDEO Azi are loc o nouă ședință de judecată în dosarul „furtul miliardului” cu participarea fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc apare prima dată în NordNews.
13:10
Marta Kos: UE ar putea aproba deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova # NordNews
Uniunea Europeană ar putea ajunge astăzi la un acord privind deschiderea neoficială a clusterelor de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova, după un model deja aplicat recent în cazul Ucrainei. Declarația a fost făcută de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, înainte de reuniunea Consiliului pentru Afaceri Externe al UE, desfășurată la Bruxelles, transmite IPN. Potrivit [...] Articolul Marta Kos: UE ar putea aproba deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
11:00
FOTO Razii pe râul Răut: inspectorii de mediu din Florești intensifică lupta cu braconajul # NordNews
Inspectorii de mediu din raionul Florești au desfășurat recent razii menite să combată braconajul și să întărească supravegherea în zonele naturale protejate, cu accent pe sectorul râului Răut. Verificările au vizat prevenirea și depistarea încălcărilor care afectează ecosistemele naturale, în special resursele acvatice. În urma raziilor, inspectorii au identificat cazuri de braconaj piscicol, fiind depistate plase [...] Articolul FOTO Razii pe râul Răut: inspectorii de mediu din Florești intensifică lupta cu braconajul apare prima dată în NordNews.
10:20
Peste 700 de permise de conducere eliberate la Bălți și Edineț în perioada februarie–septembrie 2025 urmează să fie anulate de Agenția Servicii Publice, după ce instituția a identificat fraude la examenele teoretice. Anunțul a fost făcut de directorul ASP, Mircea Eșanu, într-o emisiune TV. Potrivit directorului instituției, Mircea Eșanu, candidații ar fi utilizat gadgeturi speciale, [...] Articolul ASP va anula peste 700 de permise la Bălți și Edineț apare prima dată în NordNews.
09:30
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a emis o atenționare pentru cetățenii care se află în Federația Rusă sau intenționează să depună acte acolo pentru ședere pe termen lung ori pentru obținerea cetățeniei. Potrivit MAE, au apărut schimbări în cadrul legal rusesc care ar putea introduce cerințe suplimentare pentru anumite persoane din afara țării, inclusiv [...] Articolul MAE informează despre posibile obligații militare pentru unii solicitanți în Rusia apare prima dată în NordNews.
09:30
Beneficiarii programului „Ajutor la contor”, care nu primesc compensațiile la energie pe card, pot ridica banii direct de la oficiile poștale din toată țara, prezentând buletinul de identitate, începând de astăzi, 15 decembrie. Măsura vizează sprijinul financiar pentru sezonul rece 2025–2026. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, peste două treimi dintre gospodăriile care s-au înregistrat [...] Articolul Compensațiile la energie pot fi ridicate de la poștă apare prima dată în NordNews.
09:10
Fluxul de persoane la punctele de trecere a frontierei de stat a constituit, în ultimele 24 de ore, 64 821 de traversări. 21 de cetățeni străini au primit refuz de autorizare a trecerii frontierei de stat, comunică MOLDPRES. Potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, cele mai solicitate puncte de trecere a [...] Articolul 21 de cetățeni străini, opriți la granița Republicii Moldova apare prima dată în NordNews.
06:40
Luni, 15 decembrie 2025, principalul eveniment astrologic este intrarea lui Marte în Capricorn. Citește horoscopul zilei de 15 decembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Gemenii caută relații sincere, potrivit catine.ro. Cu Marte în semnul său de exaltare, Capricornul, atenția se mută către obiectivele de carieră, avansarea profesională și planificarea pe termen lung. Luna [...] Articolul Gemenii caută relații sincere. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
14 decembrie 2025
19:30
Bălțiul a dat startul sărbătorilor de iarnă, pe 14 decembrie, odată cu inaugurarea bradului de Anul Nou din Piața „Vasile Alecsandri”. Sute de oameni au venit să se bucure de muzică live, luminițe și atmosfera festivă organizată de Primăria municipiului Bălți. Evenimentul a început la ora 17:00 cu participarea colectivelor artistice ale Palatului Municipal de [...] Articolul VIDEO Bălțiul a dat startul sărbătorilor de iarnă: Inaugurarea bradului de Anul Nou apare prima dată în NordNews.
13 decembrie 2025
17:00
Șoferii din raionul Fălești au avut parte de o „noapte albă” înainte de Sfântul Andrei, însă nu din cauza tradițiilor. Unsprezece echipaje de poliție au ieșit în teren în seara de 12 spre 13 decembrie, într-o amplă acțiune de verificare a conducătorilor auto care ignoră regulile de circulație. În doar câteva ore, polițiștii au oprit [...] Articolul VIDEO Poliția, în acțiune în ajun de Sfântul Andrei: Șoferii, trași pe dreapta apare prima dată în NordNews.
14:30
Alocația la naștere, majorată cu peste 500 de lei, iar pensiile vor fi indexate cu 6,8%. BASS 2026, votat în prima lectură # NordNews
Alocația acordată la nașterea copilului va ajunge la 21 886 de lei în anul viitor, cu 536 de lei mai mare. Totodată, copiii cu vârsta de până la doi ani vor continua să primească o indemnizație lunară de o mie de lei, cuantum care se păstrează din 2022. Prevederile se regăsesc în proiectul legii bugetului [...] Articolul Alocația la naștere, majorată cu peste 500 de lei, iar pensiile vor fi indexate cu 6,8%. BASS 2026, votat în prima lectură apare prima dată în NordNews.
11:30
Creștinii ortodocși de rit vechi îl sărbătoresc pe Sfântul Andrei: între ritualurile fetelor de măritat și semnele care vestesc iarna # NordNews
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi, 13 decembrie, pe Sfântul Andrei, sărbătoare care, în tradiția populară, marchează începutul perioadei de iarnă, continuă cu Sfântul Nicolae și încheiată la Bobotează. Ziua este încărcată de obiceiuri vechi, ritualuri de protecție și practici prin care fetele nemăritate încearcă să-și afle ursitul. Potrivit tradiției creștine, Sfântul Andrei [...] Articolul Creștinii ortodocși de rit vechi îl sărbătoresc pe Sfântul Andrei: între ritualurile fetelor de măritat și semnele care vestesc iarna apare prima dată în NordNews.
11:10
VIDEO De Sfântul Andrei, nu doar porțile dispar: se răstoarnă și camioanele. Accident rutier în raionul Sângerei # NordNews
Un accident rutier a avut loc în dimineața zilei de 13 decembrie pe traseul Bălți – Florești, în apropierea orașului Biruința, raionul Sângerei. În coliziune ar fi fost implicate două vehicule: un camion și un automobil de model Volkswagen. Potrivit imaginilor transmise NordNews de un cititor, camionul s-ar fi răsturnat pe marginea drumului după coliziune. [...] Articolul VIDEO De Sfântul Andrei, nu doar porțile dispar: se răstoarnă și camioanele. Accident rutier în raionul Sângerei apare prima dată în NordNews.
06:40
Nativii sunt tentați să ceară mai mult decât este necesar de la partenerul de viață. Citește horoscopul zilei de 13 decembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. În ceea ce îi privește pe Capricorni, aceștia sunt extrem de stresați. Astrele le vin în ajutor, ca și celorlalte zodii, potrivit catine.ro. Este un moment [...] Articolul Capricornii sunt stresați. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
12 decembrie 2025
17:20
VIDEO Cinematograful se întoarce la Bălți. Ce cred localnicii despre deschiderea CINEPLEX # NordNews
Cinematograful se întoarce la Bălți începând cu primăvara anului 2026. Un CINEPLEX va fi deschis în centrul comercial Evimall. Acesta va dispune de trei săli, unde vor fi difuzate în mod regulat premiere și filme îndrăgite. Localnicii au primit vestea cu entuziasm. „La Bălți este destul de dificil să găsești activități culturale, iar deschiderea unui [...] Articolul VIDEO Cinematograful se întoarce la Bălți. Ce cred localnicii despre deschiderea CINEPLEX apare prima dată în NordNews.
17:00
VIDEO Malurile Prutului, unite prin tradiție: Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” a organizat o șezătoare pentru oaspeții din România # NordNews
La Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți a fost readusă la viață atmosfera șezătorilor de altădată, printr-un eveniment plin de tradiție, colinde, cântece populare și o horă care a umplut întreaga sală de festivități. Zeci de tineri, îmbrăcați în straie populare, le-au oferit oaspeților din Dorohoi, județul Botoșani, o veritabilă incursiune în obiceiurile și ritualurile [...] Articolul VIDEO Malurile Prutului, unite prin tradiție: Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” a organizat o șezătoare pentru oaspeții din România apare prima dată în NordNews.
16:50
Înotătorul moldovean Dumitru Corotaș a obținut două medalii la Campionatul European de natație în bazin scurt, competiție care se desfășoară în perioada 10–14 decembrie, la Lublin, Polonia, transmite IPN. Sportivul a cucerit medalia de argint în proba de 50 de metri bras și medalia de bronz la 100 de metri bras, confirmându-și forma bună și [...] Articolul Dumitru Corotaș, dublu medaliat la Campionatul European de natație în bazin scurt apare prima dată în NordNews.
16:10
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, este vizat de un act de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), care concluzionează că ar deține o avere nejustificată în valoare de 343.062 de lei. Actul poate fi contestat în termen de 30 de zile. Potrivit concluziilor inspectorului de integritate, Cojocaru ar fi încălcat regimul juridic al [...] Articolul DOC Primarul de Edineț riscă demiterea după constatarea ANI apare prima dată în NordNews.
15:50
Noaptea de Sfântul Andrei este una dintre cele mai misterioase din an, încărcată de simboluri, superstiții și ritualuri vechi de secole. Se spune că în timpul acestei sărbători, marcate pe 12 decembrie, se dispare hotarul dintre văzut și nevăzut, iar forțele întunericului bântuie prin lume. În această atmosferă magică, fetele nemăritate își caută ursitul, iar [...] Articolul VIDEO Magia nopții Sfântului Andrei: cum află fetele cine le este ursitul apare prima dată în NordNews.
