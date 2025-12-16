Hanuka, sărbătoarea luminii: comunitățile evreiești marchează opt zile de speranță și reziliență

12:30

Peste 7,5 tone de mărar de import au fost distruse sub supravegherea inspectorilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce testele de laborator au demonstrat depășiri majore ale limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide. ANSA prezintă că lotul de mărar proaspăt conține o concentrație de aproape zece precizie ori peste limită admisă de [...] Articolul VIDEO Peste 7,5 tone de mărar, contaminat cu pesticide, distruse de ANSA apare prima dată în NordNews.