Alarma spațială: un satelit Starlink a pierdut contactul și se prăbușește spre Pământ

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat în cadrul summitului de la Bruxelles că finanțarea externă este esențială pentru ca Rusia să nu poată folosi activele rusești înghețate ca instrument de presiune asupra Ucrainei. „Banii sunt necesari pentru ca Rusia sau oricine altcineva să nu folosească aceste active rusești ca instrument de presiune asupra noastră", a […]