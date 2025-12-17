SUA pregătesc sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei pentru a forța un acord de pace cu Ucraina
Ziarul National, 17 decembrie 2025 19:30
Statele Unite se pregătesc să implementeze o nouă serie de sancțiuni împotriva sectorului energetic din Rusia, cu scopul de a intensifica presiunea...
Acum 30 minute
19:30
Alerta de cod galben este în vigoare pentru perioada 17 decembrie 2025, ora 17:00 până pe 18 decembrie 2025, ora 11:00. Meteorologii prognozează ce...
19:30
Statele Unite se pregătesc să implementeze o nouă serie de sancțiuni împotriva sectorului energetic din Rusia, cu scopul de a intensifica presiunea...
Acum 2 ore
18:30
Nou parteneriat între MAIA și CAPA pentru politici agricole mai eficiente la Chișinău # Ziarul National
17 decembrie 2025, Chișinău - La ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare s-a desfășurat astăzi prima ședință cu membrii Consiliului Asocia...
18:30
Bombardamentele rusești lasă mii de locuințe din Odesa în beznă: stare de urgență declarată în regiune # Ziarul National
Starea de urgență a fost instituită în regiunea Odesa, situată în sud-vestul Ucrainei, din cauza întreruperilor de electricitate cauzate de bombard...
18:30
Elevii se pot înscrie la Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2026 până în februarie # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare anunță înscrierea la Concursul Național de Științe ș...
Acum 4 ore
17:15
VIDEO // „Satul German” oferă condiții SPECIALE de plată pentru locuințele cumpărate în perioada sărbătorilor # Ziarul National
Persoanele care vor cumpăra locuințe la sol în cartierul rezidențial „Satul German” în perioada sărbătorilor de iarnă, vor putea beneficia de...
17:00
Guvernul sprijină IMM-urile moldovenești să adopte energie verde pentru a reduce costurile și a crește competitivitatea # Ziarul National
17 decembrie 2025 – Guvernul va susține dezvoltarea IMM-urilor, reducerea cheltuielilor energetice, promovarea energiei regenerabile și aprop...
16:45
Putin își menține planul de extindere a „zonei-tampon” în Ucraina și acuză liderii europeni de răspândirea unei amenințări imaginare rusești # Ziarul National
Vladimir Putin a declarat miercuri că Rusia va îndeplini obiectivele sale în Ucraina, indiferent de mijloacele utilizate, fie ele diplomatice sau m...
16:30
Moldova ia atitudine împotriva corupției la Conferința ONU din Qatar: Dialoguri cheie și cooperare internațională în prim-plan # Ziarul National
Între 15 și 19 decembrie 2025, o delegație a Procuraturii Republicii Moldova este prezentă la cea de-a 11-a sesiune a Conferinței statelor părți la...
16:30
Atac aerian rusesc în Zaporojie provoacă rănirea a 26 de persoane, inclusiv un copil # Ziarul National
Atacurile cu bombe planante ale Rusiei în regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, o zonă doar parțial controlată de trupele Moscovei, au rănit mierc...
16:30
Fondurile obținute de Abramovici din vânzarea Chelsea, alocate Ucrainei: presiuni asupra oligarhului rus pentru deblocare # Ziarul National
Marea Britanie va emite instrucțiuni oficiale pentru transferul către cauze umanitare din Ucraina a 2,5 miliarde de lire sterline. Acești bani au f...
Acum 6 ore
15:30
Lukașenko îndeamnă Ucraina să evite provocarea Rusiei, în timp ce Zaharova întreabă cum s-a ajuns lângă „ursul adormit” # Ziarul National
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, un aliat al lui Vladimir Putin, dar recent vizitat frecvent de oficiali din administrația Trump, a a...
14:30
Moldova și Suedia fac pași pentru un nou acord în transportul rutier de călători și mărfuri # Ziarul National
Guvernul a aprobat astăzi inițierea negocierilor pentru un Acord cu Guvernul Regatului Suediei. Acesta vizează transportul rutier internațional atâ...
14:30
Guvernul optimizează distribuirea fondurilor pentru întreținerea drumurilor naționale în 2025 # Ziarul National
Guvernul a validat modificările privind repartizarea fondurilor din Fondul rutier pentru anul 2025, dedicate întreținerii și reparației drumurilor ...
14:30
Banca Europeană sprijină extinderea și modernizarea drumurilor-cheie din Moldova cu 300 milioane de euro # Ziarul National
Guvernul a luat o decizie importantă în cadrul ședinței de astăzi, aprobând inițierea negocierilor și semnarea Acordului de modificare nr. 1 la Aco...
14:30
„Stipendium Hungaricum” deschide noi orizonturi pentru tinerii din Moldova: burse pentru specialiștii de mâine # Ziarul National
Tinerii din Republica Moldova au oportunitatea de a participa la programul de burse Stipendium Hungaricum oferit de Ungaria prin intermediul Fundaț...
14:30
Guvernul propune modificări esențiale în Codul urbanismului pentru a facilita înregistrarea construcțiilor și eliminarea restricțiilor temporale # Ziarul National
Guvernul a analizat Avizul unic referitor la proiectul de lege pentru modificarea Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023, inițiat de u...
14:30
Fosta președintă a unei filiale a partidului „Șor” condamnată la închisoare pentru finanțare ilegală de către un grup criminal organizat # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 16 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis o sentință în cazul fostei președinte a Oficiului Teritorial Călărași al ...
Acum 8 ore
13:30
Carolina Novac prezintă la Cipru viziunea Moldovei pentru tranziția către energie cu emisii reduse până în 2030 # Ziarul National
Secretara de stat a Ministerului Energiei din Republica Moldova, Carolina Novac, a participat recent la un atelier regional organizat de Agenția In...
13:30
Foști judecători implicați în megadosarul „Laundromat” condamnați, dar scăpați de pedeapsă din cauza expirării termenului legal # Ziarul National
CHIȘINĂU – La 16 decembrie 2025, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a admis apelul acuzatorului de stat, condamnând un fost judecător implicat...
12:30
Rămășițele unor drone ucrainene au provocat un incendiu la o rafinărie și au avariat rețele electrice în regiunea Krasnodar, Rusia # Ziarul National
Resturile unei drone ucrainene doborâte au generat un incendiu de scurtă durată la echipamentele de procesare și la o conductă a unei rafinării de ...
12:30
Moldova sprijină IMM-urile: 12 comunități de energie verde în patru țări pentru facturi mai mici și afaceri sustenabile # Ziarul National
Guvernul va sprijini întreprinderile mici si mijlocii (IMM) pentru a dezvolta soluții de energie regenerabilă. Astfel, acestea își vor putea reduce...
12:30
Guvernul finanțează dezvoltarea creșelor pentru părinți activi în muncă în cadrul noii ediții a programului național # Ziarul National
Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, alături de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia...
Acum 12 ore
11:30
Condamnare la închisoare pentru un bărbat care a atacat un polițist în timpul unei intervenții în Chișinău # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat pronunțarea unei sentințe de condamnare pentru un bărbat de 32 de ani, acuzat de violență asupra unei p...
09:30
07:30
Companiile de apărare din Europa îndeamnă investitorii să nu intre în panică în contextul știrilor despre pacea Rusia-Ucraina # Ziarul National
Unele dintre cele mai mari companii din industria europeană de apărare au transmis un mesaj ferm investitorilor marţi: chiar dacă acţiunile au scăz...
Acum 24 ore
02:30
Moscova refuză orice discuție privind teritoriile ocupate din Ucraina, în timp ce Kievul continuă dialogul cu Statele Unite pentru pace. # Ziarul National
Rusia nu va accepta niciun "compromis" în legătură cu teritoriile ocupate în Ucraina, a afirmat adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabk...
16 decembrie 2025
21:30
În data de 17 decembrie 2025, Republica Moldova va experimenta o variație semnificativă a temperaturilor, cu schimbări de peste 10 grade în unele r...
21:30
Rusia revendică din nou controlul asupra orașului strategic Kupiansk, în ciuda progreselor din negocierile de pace cu Ucraina # Ziarul National
Marți, Rusia declară că a preluat "controlul" orașului Kupiansk, un punct strategic din nord-estul Ucrainei, situat în oblastul Harkov. Acest anunț...
20:30
EMA aprobă un nou vaccin Moderna mNexspike pentru adolescenți și adulți împotriva COVID-19 în Europa # Ziarul National
Compania americană de biotehnologie Moderna a anunțat marți că a primit un aviz științific favorabil din partea unui Comitet de experți al Agenției...
Ieri
19:30
Maia Sandu întărește relațiile cu Olanda și discută viitorul european al Moldovei la Haga # Ziarul National
În cadrul Conferinței diplomatice destinate adoptării Convenției pentru stabilirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care a avu...
18:30
Ministra Agriculturii anunță măsuri temporare de susținere a fermierilor din Cahul în fața executărilor silite # Ziarul National
16 decembrie 2025, Chișinău - La Cahul, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a purtat discuții cu fermierii care se a...
18:30
Condamnări de închisoare pentru doi inculpați implicați în spălarea a 4,4 milioane de lei de la Banca de Economii # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 16 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a găsit vinovate două persoane pentru infracțiuni de spălare a banilor în propor...
18:30
AIPA autorizează plăți considerabile pentru agricultori, inclusiv compensații pentru îngheț și furtuni # Ziarul National
16 decembrie 2025, Chișinău - Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că, în perioada 8-12 decembrie 2025, a autorizat plăți fina...
18:30
Decizia surprinzătoare a PSD: Partidul sprijină o moțiune simplă pe mediu alături de AUR, provocând discuții la nivelul Parlamentului European # Ziarul National
Iratka Garcia Perez, președinta Grupului S&D din Parlamentul European, a comentat marți decizia PSD de a vota pentru moțiunea simplă pe Mediu împot...
18:30
Reuniune la Bender: Experți în problematice economice și statistice discută integrarea cu standardele europene și armonizarea legislației pe ambele maluri ale Nistrului # Ziarul National
Pe 16 decembrie 2025, în sediul Misiunii OSCE din orașul Bender, a avut loc o ședință comună a grupurilor de lucru pentru economie, cu participarea...
17:15
Liceul „Ion Creangă” din Fălești se transformă într-o școală model cu ajutorul Poloniei și Uniunii Europene # Ziarul National
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Fălești va deveni o școală model, grație sprijinului oferit de Guvernul Poloniei, Uniunea Europeană și PNUD Moldo...
17:15
Maia Sandu la lansarea Comisiei de Reclamații pentru Ucraina: avertisment despre pericolul nepedepsei agresiunii rusești # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a inaugurat Conferința diplomatică pentru crearea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. ...
17:15
Licitația pentru producători de energie regenerabilă cu capacitate mare începe oficial pe 19 decembrie 2025 # Ziarul National
Comisia de licitații s-a reunit pe 15 decembrie 2025 pentru a definitiva proiectul documentației de licitație. Acest proces a fost realizat conform...
17:15
Ministerul Agriculturii clarifică utilizarea termenilor "eco", "bio", "ecologic" și "organic" pentru produse sigure și conforme în Moldova # Ziarul National
16 decembrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a desfășurat un briefing de presă pentru clarificarea modului corect...
16:15
Programul remedial la matematică aduce rezultate remarcabile: rata de promovare la examenul de absolvire a crescut de la 3% la 52% pentru participanți # Ziarul National
Rata de promovare la examenul de absolvire a gimnaziului la matematică a crescut semnificativ, de la 3% la 52%, pentru elevii care au participat la...
16:15
Eveniment de dialog între MIDR și mediul privat pentru impulsionarea proiectelor de infrastructură în Moldova # Ziarul National
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a organizat astăzi, la Digital Park, un eveniment intitulat „Dialog pentru infrastructură”, car...
15:15
Zelenski și SUA pregătesc planul de pace din weekend, posibile discuții la nivel înalt în curând # Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, în urma unor negocieri intense la Berlin, că echipele ucrainene și americane pregătesc o nouă rundă de d...
14:45
Maia Sandu și Volodymyr Zelenskyy, întâlnire strategică la Haga pentru pace și integrare europeană # Ziarul National
În cadrul Conferinței diplomatice dedicate înființării Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga, Regatul Țărilor d...
14:45
Premierul Alexandru Munteanu subliniază la Forumul Justiției: Moldova trebuie să-și întărească sistemul juridic pentru un viitor european prosper # Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a fost prezent, astăzi, la cea de-a șaptea ediție a Forumului „Reformarea Justiției și Combaterea Corupției”, org...
14:45
Avocat din Chișinău, acuzat de escrocherie pentru înșelarea clienților cu expertize false și însușirea a 29 000 de lei. # Ziarul National
CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție a finalizat urmăririle penale, iar cauza penală împotriva unui avocat acuzat de escrocherie a fost trimisă în i...
13:45
Elevii de la Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi beneficiază de noi instruiri practice datorită unei stațiuni moderne de procesare a producției horticole. # Ziarul National
16 decembrie 2025, Chișinău - Aproximativ 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi vor avea parte de instruiri practice modernizate. O...
13:45
Nicuşor Dan, pesimist cu privire la pacea dorită de Rusia și apel la sprijin european pentru Ucraina în negocieri # Ziarul National
Președintele Nicuşor Dan a declarat marţi, la Helsinki, că este destul de pesimist în legătură cu dorinţa Federaţiei Ruse de a încheia un acord de ...
12:45
Bărbat condamnat la 19 ani de închisoare pentru abuz asupra familiei și fiicei sale minore # Ziarul National
Procuratura anunță că a fost emisă o sentință de condamnare pentru un bărbat de 41 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de violență în familie, ...
10:45
Turcia doboară o dronă necontrolată deasupra Mării Negre în contextul tensiunilor crescute din regiune # Ziarul National
Turcia a doborât o dronă care se apropia necontrolată de spațiul său aerian dinspre Marea Neagră, a anunțat Ministerul Apărării de la Ankara. Incid...
