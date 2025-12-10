A fost anunțat învingătorul licitației pentru autoturismul primăriei Criuleni(doc)

12:00

Conflictul dintre doi beneficiari ai Centrului de plasament s-a soldat cu o tragedie. Un bărbat de 74 ani a decedat după ce a fost lovit de un alt beneficiar de 60 ani. „La data de 9 decembrie Inspectoratul de Poliție Dubăsari a fost sesizat despre acest incident. Victima ar fi fost lovită în zona capului …