A fost anunțat învingătorul licitației pentru autoturismul primăriei Criuleni(doc)
Est Curier, 10 decembrie 2025 22:00
Achiziția automobilului pentru care consilierii orașului Criuleni au votat m la 13 noiembrie 2025 cu 12 voturi „pro”, un vot „împotrivă”, și 3 abțineri. alocarea a 615 mii lei s-a produs. Ce-i drept în cererea de oferte primăria Criuleni a indicat prețul de 620 mii lei, dar se anunța că se va lua în considerație … Articolul A fost anunțat învingătorul licitației pentru autoturismul primăriei Criuleni(doc) apare prima dată în Est Curier.
• • •
Alte ştiri de Est Curier
Acum 30 minute
22:00
Achiziția automobilului pentru care consilierii orașului Criuleni au votat m la 13 noiembrie 2025 cu 12 voturi „pro”, un vot „împotrivă”, și 3 abțineri. alocarea a 615 mii lei s-a produs. Ce-i drept în cererea de oferte primăria Criuleni a indicat prețul de 620 mii lei, dar se anunța că se va lua în considerație … Articolul A fost anunțat învingătorul licitației pentru autoturismul primăriei Criuleni(doc) apare prima dată în Est Curier.
Acum 12 ore
13:30
Centrul de Sănătate Criuleni are o șefă nouă. Este vorba de dna Maria Moșneguț, medic din cadrul aceleiași instituții, care o va înlocui pe dna Violeta Panico. Anunțul privind concursul pentru ocuparea funcției vacante de șef IMSP „Centrul de Sănătate Criuleni” a fost publicat pe data de 11 noiembrie pe pagina web a fondatorului instituției … Articolul De azi, Centrul de Sănătate Criuleni are conducere nouă apare prima dată în Est Curier.
12:00
Conflictul dintre doi beneficiari ai Centrului de plasament s-a soldat cu o tragedie. Un bărbat de 74 ani a decedat după ce a fost lovit de un alt beneficiar de 60 ani. „La data de 9 decembrie Inspectoratul de Poliție Dubăsari a fost sesizat despre acest incident. Victima ar fi fost lovită în zona capului … Articolul Alertă la Centrul de plasament din Cocieri apare prima dată în Est Curier.
Acum 24 ore
08:10
Inaugurarea recentă a postului de pompieri și salvatori voluntari din satul Scoreni, raionul Strășeni, este o mărturie a investițiilor europene în securitatea și bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova prin modernizarea infrastructurii de intervenție. În rezultat echipa locală de salvatori beneficiază acum de condiții mai bune. Lucrările de renovare au inclus construirea unei camere de odihnă, a … Articolul Investiții directe în siguranța oamenilor apare prima dată în Est Curier.
Ieri
20:00
De Ziua Internațională Anticorupție, marcată anual pe 9 decembrie, președintele Grupului Statelor împotriva Corupției (GRECO) din cadrul Consiliului Europei, David Meyer, a transmis de la Strasbourg un mesaj ferm privind necesitatea consolidării integrității și responsabilității în viața publică. Potrivit acestuia, corupția subminează încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și afectează statul de drept, mai ales în … Articolul „Democrația este în pericol fără o cultură a integrității” apare prima dată în Est Curier.
16:20
BNS testează cercetarea „Bunăstarea și securitatea femeilor” înainte de lansarea națională din 2026 # Est Curier
În perioada 1-21 decembrie 2025, în Republica Moldova se pilotează cercetarea statistică „Bunăstarea și securitatea femeilor” (BSF). Biroul Național de Statistică (BNS) explică că e un exercițiu esențial pentru testarea metodologiei, a chestionarului și a aplicației electronice ce vor sta la baza studiului național din 2026. Interviurile sunt realizate față în față, direct în gospodăriile … Articolul BNS testează cercetarea „Bunăstarea și securitatea femeilor” înainte de lansarea națională din 2026 apare prima dată în Est Curier.
13:40
Ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA), alături de procurorii municipiului Chișinău, au demarat o operațiune ce include peste 30 de percheziții într-un dosar penal ce vizează corupția la eliberarea permiselor de conducere. Ancheta este legată de o schemă de corupere activă, corupere pasivă și trafic de influență, privind circa 23 de persoane, printre care candidați la … Articolul Percheziții masive în dosar de corupție privind permisele auto apare prima dată în Est Curier.
13:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență comunică despre o explozie ce s-a produs în raionul Șoldănești. Incidentul a fost raportat la 7 decembrie în satul Curătura. Proprietarul unei case a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă. Potrivit primelor informații, deflagrația s-a produs în interiorul locuinței în momentul în care bărbatul în vârstă de 46 … Articolul A băgat benzină în sobă și a provocat o deflagrație apare prima dată în Est Curier.
12:30
Mâine, 10 decembrie 2025, la ora 10:30, în fața sediului Guvernului de pe strada Pușkin, Asociația Obștească „Forța Fermierilor” va organiza un protest preventiv, inițiat de agricultorii din sudul țării, una dintre regiunile cele mai afectate de secetele din ultimii ani. Fermierii avertizează că sectorul agricol se află într-o situație fără precedent și reclamă lipsa … Articolul Protest preventiv al fermierilor, mâine, în fața guvernului apare prima dată în Est Curier.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Ministerul Sănătății al Republicii Moldova anunță că vor fi incluse, de la începutul anului viitor, trei noi denumiri comune internaționale în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie. Măsura va îmbunătăți accesul la tratament pentru pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni ce necesită terapie anticoagulantă. Potrivit instituției, pentru diabetul zaharat de … Articolul Lista medicamentelor compensate se extinde: beneficii pentru mii de pacienți din 2026 apare prima dată în Est Curier.
17:30
În anul 2026, prețul de referință pentru un pachet ce conține 20 de unități de țigări constituie 46,59 lei, informează Serviciul Fiscal de Stat contribuabilii care activează în domeniul comerțului cu țigarete și țigări de foi. Vânzarea de către orice persoană a țigaretelor şi a ţigărilor de foi (cigarillos) la preţ mai mic decât … Articolul Prilej de a renunța la viciu: se scumpesc țigările apare prima dată în Est Curier.
17:20
Una dintre cele mai înalte distincții ale Ucrainei a ajuns la al treilea destinatar din Republica Moldova # Est Curier
Luni, 8 decembrie,2025, la Ambasada Ucrainei din Chișinău, ambasadorul Paun Rohovei i-a înmânat oficial, în numele președintelui Volodimir Zelenski și al poporului ucrainean, Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept” de gradul I, ex-prim-ministrului Dorin Recean. Ordinul a fost acordat prin Decretul Președintelui Ucrainei nr. 617 din 23 august 2025, ca recunoaștere a contribuției personale semnificative … Articolul Una dintre cele mai înalte distincții ale Ucrainei a ajuns la al treilea destinatar din Republica Moldova apare prima dată în Est Curier.
15:20
Inspectoratul de Poliție Criuleni anunță că, în seara zilei de 6 decembrie, un bărbat de 64 de ani a fost depistat fără viață în apropierea unei stații PECO din orașul Criuleni. La fața locului au intervenit imediat echipajele de poliție și medicii de urgență, însă persoana era deja decedată. Examinarea vizuală preliminară nu a indicat … Articolul Bărbat de 64 de ani, găsit decedat lângă o stație PECO din Criulen apare prima dată în Est Curier.
14:44
Vești bune pentru sportivii și antrenorii din Republica Moldova: Guvernul a aprobat noi norme financiare pentru activitatea sportivă # Est Curier
Sportivii, antrenorii și structurile sportive din Republica Moldova vor beneficia de un cadru financiar actualizat, după ce Guvernul a aprobat un set de Norme financiare pentru activitatea sportivă. Documentul are ca obiectiv oferirea unui sprijin mai adecvat pentru pregătirea și participarea la competiții, precum și pentru recompensarea performanțelor. O noutate importantă este structurarea competițiilor sportive … Articolul Vești bune pentru sportivii și antrenorii din Republica Moldova: Guvernul a aprobat noi norme financiare pentru activitatea sportivă apare prima dată în Est Curier.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.