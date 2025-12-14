Printre bursieri sunt și tineri din r. Criuleni
Est Curier, 14 decembrie 2025 14:50
Nouă studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova vor primi burse de studii din partea statului pentru performanțe academice și participare activă în activități extracurriculare. Potrivit Ordinului Ministrului Educației și Cercetării al Republicii Moldova nr. 1485. Deținători ai Bursei Republicii și Bursei Guvernului în anul de studii 2025-2026
Acum 30 minute
14:50
Acum 6 ore
10:20
Nouă studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova vor primi burse de studii din partea statului pentru performanțe academice și participare activă în activități extracurriculare. Potrivit Ordinului Ministrului Educației și Cercetării al Republicii Moldova nr. 1485. Deținători ai Bursei Republicii și Bursei Guvernului în anul de studii 2025-2026
Acum 24 ore
19:30
În spațiul online circulă în aceste zile linkuri care promovează presupuse „cadouri de Crăciun" oferite de Linella, direcționând utilizatorii către site-uri neoficiale, precum okmac.buzz. Reprezentanții companiei nu au anunțat nicio campanie de acest tip prin platforme externe. Promoțiile și ofertele reale ale rețelei Linella sunt comunicate exclusiv prin site-ul oficial și canalele oficiale de social
17:30
La 13 decembrie 2025, în jurul orei 12:57, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a activat semnalul „Exploziv BRAVO" la Sectorul Otaci, ca urmare a unei alerte primite prin Centrul Regional de Coordonare Nord privind o posibilă amenințare cu explozive. Incidentul a avut loc în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, unde un tren internațional
Ieri
12:30
Moneda este emisă în memoria Reginei Maria a României (1875-1938) – o personalitate de excepție, cu un rol crucial în unificarea Principatelor Române și în construirea identității naționale. Activitatea sa a fost polivalentă, prin implicarea în viața politică, socială și culturală. Regina Maria s-a dedicat cu pasiune realizării idealului național al Marii Uniri, aducând Basarabia,
11:20
Avertizorii de integritate în Republica Moldova: între lege și realitatea din comunități # Est Curier
Deși legislația Republicii Moldova prevede mecanisme clare de protecție pentru avertizorii de integritate, realitatea din comunitățile locale rămâne plină de provocări. Participanți din mai multe raioane, implicați recent în ateliere dedicate integrității și eticii la nivel local, organizate de Transparency International-Moldova, spun că sesizarea neregulilor rareori este o opțiune reală din cauza fricii, a lipsei
12 decembrie 2025
17:00
Produse lactate de import reținute la frontieră de ANSA din cauza etichetării necorespunzătoare # Est Curier
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au reținut la Postul de inspecție la frontiera Leușeni un lot de aproximativ 1 800 kg de produse lactate de import, după ce, în urma controalelor oficiale, s-a stabilit că ambalajul acestora nu respectă cerințele legale privind etichetarea produselor alimentare. Verificările efectuate au arătat că, deși pe ambalaj
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
În tradiția populară, sărbătoarea Sfântului Andrei (30 noiembrie sau 13 decembrie stil vechi) sau Sântandreiul marca începutul iernii. De aceea ea mai poartă și numele de „Andrei-de-iarnă" sau „cap-de-iarnă". În credința populară, noaptea spre Sf. Andrei marchează hotarul dintre lumi, când răul este mai activ, iar norocul se poate pierde sau câștiga în funcție de
14:10
Fost procuror la Criuleni, acum – procuror general interimar, audiat de comisia vetting. Ce clarificări a solicitat comisia # Est Curier
La 10 decembrie 2025, Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, care a dedicat cei mai mulți ani de carieră Procuraturii r. Criuleni (2008-2023), a fost evaluat de către comisia vetting, privind integritatea financiară. În cadrul procedurii de evaluare prevăzute de Legea nr. 252/2023, Comisia a colectat și analizat informații despre procurorii evaluați din numeroase surse: Autoritatea
13:00
Două persoane au decedat în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon într-o gospodărie din satul Molovata, raionul Dubăsari. Cazul a fost înregistrat în seara zilei de 11 decembrie 2025. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:20. Potrivit informațiilor IGSU, victimele- un bărbat în vârstă de 67 de ani și o femeie
12:10
Mai mult de jumătate dintre acestea, sau 53 la sută, vor primi compensația maximă. Banii vor fi direcționați începând cu ziua de astăzi, 12 decembrie 2025, către persoanele care au indicat că vor să-i primească pe card, iar restul beneficiarilor vor putea primi plățile începând cu ziua de luni, 15 decembrie, la oficiile poștale. Informațiile
11:40
Încălcări au fost înregistrate în 18 instituții de învățământ din 8 raioane: Briceni, Criuleni, Edineț, Fălești, Orhei, Rezina, Sîngerei și Taraclia, precum și din municipiile Bălți și Chișinău, comunică Ministerul Educației și Cercetării. Abaterile au fost constatate după ce Comisiile Republicane de Evaluare au sesizat Comisia Națională de Examene (CNE) despre testele care prezentau indici
11:20
În cadrul efectuării controlului neintruziv cu raze X al bagajelor pasagerilor, într-o valiză au fost depistate 3 arme pneumatice, ce nu au fost declarate autorității vamale. Bunurile aparțineau unui cetățean israelian, în vârstă de 36 de ani. Armele au fost ridicate și sunt pasibile confiscării speciale, iar persoana riscă să fie sancționată contravențional în conformitate
11:10
Șoferii sunt îndemnați să evite centrul capitalei mâine din cauza restricțiilor de circulație # Est Curier
Poliția informează participanții la trafic despre instituirea unor restricții temporare de circulație în sectorul Centru al municipiului Chișinău, în contextul desfășurării acțiunii social-sportive „Maratonul de Crăciun, ediția 2025". Potrivit autorităților, restricțiile vor fi aplicate sâmbătă, 13 decembrie 2025, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, după cum urmează: Între orele 06:00 – 15:00, traficul rutier
10:50
Guvernul Republicii Moldova va continua programul de compensații pentru sezonul rece și în perioada 2025-2026, oferind sprijin financiar pentru peste 605.000 de gospodării din întreaga țară. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă susținute de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care a prezentat datele privind înregistrarea și eligibilitatea beneficiarilor. Potrivit
10:30
În preajma sărbătorilor de iarnă, Poliția Republicii Moldova avertizează asupra pericolelor asociate utilizării articolelor pirotehnice, în special atunci când acestea sunt folosite necorespunzător sau sunt procurate din surse neautorizate. În acest context, polițiștii din capitală au intensificat acțiunile de control în magazine, piețe și alte spații comerciale, cu scopul de a preveni incidentele și de
11 decembrie 2025
19:50
Nestlé SRL a anunțat o rechemare voluntară pentru o cantitate limitată de produse destinate alimentației sugarilor din gamele NAN 1 Optipro și Nestogen 1, comercializate în Republica Moldova. Măsura are caracter preventiv și vizează doar anumite loturi, după ce, pe o linie de producție din fabrica de origine, a fost detectată bacteria Bacillus cereus. Produse
17:10
Mai multe organizații de mediu cer stoparea extinderii plantațiilor de salcâm. Vezi care e motivul # Est Curier
Mai multe organizații de mediu, experți(e) și cercetători(oare) au transmis o petiție colectivă către Președinția Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Mediului și Agenția Moldsilva, solicitând revizuirea urgentă a practicilor actuale din cadrul Programului Național de Împădurire 2023–2032. Autorii petiției avertizează asupra predominării tot mai accentuate a plantațiilor de salcâm (Robinia pseudoacacia) în acțiunile de împădurire derulate în ultima
16:40
De Ziua Drepturilor Omului, la Criuleni s-a vorbit despre drepturi și violența psihologică # Est Curier
Ziua Internațională a Drepturilor Omului și finalul campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen", care au coincis pe data de 10 decembrie, au fost prilejul cu care asociațiile obștești „Fiecare Contribuie pentru Schimbare" și Centrul de Justiție Socială „Echitate" din Criuleni au organizat un eveniment comun care a avut scopul promovarea drepturilor
14:10
În anul curent, ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare este data de 30 decembrie 2025, informează Serviciul Fiscal de Stat . În ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se efectuează operațiuni de încasări și plăți, ci doar operațiuni interne și de încheiere a anului bugetar. Astfel, în vederea evitării situațiilor imprevizibile, autoritatea fiscală
13:00
Un lot de margarină de 10720 kg a fost nimicit din cauza depășirii cantității de 3-MCPD, comunică Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. 3-MCPD și esterii săi cu acizi grași sunt contaminanți de proces care se formează, în principal, în timpul rafinării uleiurilor și grăsimilor vegetale, la temperaturi ridicate. Grăsimile vegetale, precum margarina, cu depășirea contaminantului
12:20
Angajații IP Criuleni s-au implicat în campania de informare de prevenire a violenței (foto) # Est Curier
Începând cu 1 decembrie 2025, angajații Inspectoratului de poliție Criuleni au desfășurat activități de informare și prevenire în cadrul campaniei „16 Zile de Activism împotriva Violenței Digitale". Acțiunile au fost organizate în comun cu colegii de la IGSU, asistenții sociali comunitari și reprezentanții administrației publice locale, comunică Andreev Irina, angajată IP Criuleni.
10 decembrie 2025
22:00
Achiziția automobilului pentru care consilierii orașului Criuleni au votat m la 13 noiembrie 2025 cu 12 voturi „pro", un vot „împotrivă", și 3 abțineri. alocarea a 615 mii lei s-a produs. Ce-i drept în cererea de oferte primăria Criuleni a indicat prețul de 620 mii lei, dar se anunța că se va lua în considerație
13:30
Centrul de Sănătate Criuleni are o șefă nouă. Este vorba de dna Maria Moșneguț, medic din cadrul aceleiași instituții, care o va înlocui pe dna Violeta Panico. Anunțul privind concursul pentru ocuparea funcției vacante de șef IMSP „Centrul de Sănătate Criuleni" a fost publicat pe data de 11 noiembrie pe pagina web a fondatorului instituției
12:00
Conflictul dintre doi beneficiari ai Centrului de plasament s-a soldat cu o tragedie. Un bărbat de 74 ani a decedat după ce a fost lovit de un alt beneficiar de 60 ani. „La data de 9 decembrie Inspectoratul de Poliție Dubăsari a fost sesizat despre acest incident. Victima ar fi fost lovită în zona capului
08:10
Inaugurarea recentă a postului de pompieri și salvatori voluntari din satul Scoreni, raionul Strășeni, este o mărturie a investițiilor europene în securitatea și bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova prin modernizarea infrastructurii de intervenție. În rezultat echipa locală de salvatori beneficiază acum de condiții mai bune. Lucrările de renovare au inclus construirea unei camere de odihnă, a
9 decembrie 2025
20:00
De Ziua Internațională Anticorupție, marcată anual pe 9 decembrie, președintele Grupului Statelor împotriva Corupției (GRECO) din cadrul Consiliului Europei, David Meyer, a transmis de la Strasbourg un mesaj ferm privind necesitatea consolidării integrității și responsabilității în viața publică. Potrivit acestuia, corupția subminează încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și afectează statul de drept, mai ales în
16:20
BNS testează cercetarea „Bunăstarea și securitatea femeilor” înainte de lansarea națională din 2026 # Est Curier
În perioada 1-21 decembrie 2025, în Republica Moldova se pilotează cercetarea statistică „Bunăstarea și securitatea femeilor" (BSF). Biroul Național de Statistică (BNS) explică că e un exercițiu esențial pentru testarea metodologiei, a chestionarului și a aplicației electronice ce vor sta la baza studiului național din 2026. Interviurile sunt realizate față în față, direct
13:40
Ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA), alături de procurorii municipiului Chișinău, au demarat o operațiune ce include peste 30 de percheziții într-un dosar penal ce vizează corupția la eliberarea permiselor de conducere. Ancheta este legată de o schemă de corupere activă, corupere pasivă și trafic de influență, privind circa 23 de persoane, printre care candidați la … Articolul Percheziții masive în dosar de corupție privind permisele auto apare prima dată în Est Curier.
13:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență comunică despre o explozie ce s-a produs în raionul Șoldănești. Incidentul a fost raportat la 7 decembrie în satul Curătura. Proprietarul unei case a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă. Potrivit primelor informații, deflagrația s-a produs în interiorul locuinței în momentul în care bărbatul în vârstă de 46 … Articolul A băgat benzină în sobă și a provocat o deflagrație apare prima dată în Est Curier.
12:30
Mâine, 10 decembrie 2025, la ora 10:30, în fața sediului Guvernului de pe strada Pușkin, Asociația Obștească „Forța Fermierilor” va organiza un protest preventiv, inițiat de agricultorii din sudul țării, una dintre regiunile cele mai afectate de secetele din ultimii ani. Fermierii avertizează că sectorul agricol se află într-o situație fără precedent și reclamă lipsa … Articolul Protest preventiv al fermierilor, mâine, în fața guvernului apare prima dată în Est Curier.
8 decembrie 2025
19:10
Ministerul Sănătății al Republicii Moldova anunță că vor fi incluse, de la începutul anului viitor, trei noi denumiri comune internaționale în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie. Măsura va îmbunătăți accesul la tratament pentru pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni ce necesită terapie anticoagulantă. Potrivit instituției, pentru diabetul zaharat de … Articolul Lista medicamentelor compensate se extinde: beneficii pentru mii de pacienți din 2026 apare prima dată în Est Curier.
17:30
În anul 2026, prețul de referință pentru un pachet ce conține 20 de unități de țigări constituie 46,59 lei, informează Serviciul Fiscal de Stat contribuabilii care activează în domeniul comerțului cu țigarete și țigări de foi. Vânzarea de către orice persoană a țigaretelor şi a ţigărilor de foi (cigarillos) la preţ mai mic decât … Articolul Prilej de a renunța la viciu: se scumpesc țigările apare prima dată în Est Curier.
17:20
Una dintre cele mai înalte distincții ale Ucrainei a ajuns la al treilea destinatar din Republica Moldova # Est Curier
Luni, 8 decembrie,2025, la Ambasada Ucrainei din Chișinău, ambasadorul Paun Rohovei i-a înmânat oficial, în numele președintelui Volodimir Zelenski și al poporului ucrainean, Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept” de gradul I, ex-prim-ministrului Dorin Recean. Ordinul a fost acordat prin Decretul Președintelui Ucrainei nr. 617 din 23 august 2025, ca recunoaștere a contribuției personale semnificative … Articolul Una dintre cele mai înalte distincții ale Ucrainei a ajuns la al treilea destinatar din Republica Moldova apare prima dată în Est Curier.
15:20
Inspectoratul de Poliție Criuleni anunță că, în seara zilei de 6 decembrie, un bărbat de 64 de ani a fost depistat fără viață în apropierea unei stații PECO din orașul Criuleni. La fața locului au intervenit imediat echipajele de poliție și medicii de urgență, însă persoana era deja decedată. Examinarea vizuală preliminară nu a indicat … Articolul Bărbat de 64 de ani, găsit decedat lângă o stație PECO din Criulen apare prima dată în Est Curier.
14:44
Vești bune pentru sportivii și antrenorii din Republica Moldova: Guvernul a aprobat noi norme financiare pentru activitatea sportivă # Est Curier
Sportivii, antrenorii și structurile sportive din Republica Moldova vor beneficia de un cadru financiar actualizat, după ce Guvernul a aprobat un set de Norme financiare pentru activitatea sportivă. Documentul are ca obiectiv oferirea unui sprijin mai adecvat pentru pregătirea și participarea la competiții, precum și pentru recompensarea performanțelor. O noutate importantă este structurarea competițiilor sportive … Articolul Vești bune pentru sportivii și antrenorii din Republica Moldova: Guvernul a aprobat noi norme financiare pentru activitatea sportivă apare prima dată în Est Curier.
