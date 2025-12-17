Doi foști judecători implicați în dosarul „Laundromat” au fost recunoscuți vinovați, dar scapă de pedeapsă
Ziar.md, 17 decembrie 2025 14:30
Colegiul penal al Curții de Apel Centru a recunoscut vinovați doi foști judecători implicați în dosarul „Laundromat”, însă instanța i-a scutit de pedeapsă din cauză că termenul de tragere la
• • •
Alte ştiri de Ziar.md
Acum 5 minute
15:00
Șaisprezece artiști s-au calificat în Finala Națională Eurovision 2026, în urma audițiilor live desfășurate pe 16 decembrie, în cadrul Selecției Naționale. La audiții au fost înscriși 37
Acum 30 minute
14:40
Cetățenii vor putea cumpăra apartamente, mașini și alte bunuri confiscate de stat la prețuri mai mici decât pe piață, chiar și cu -50% # Ziar.md
Cei care sunt în căutarea unor achiziții la preț redus ar putea avea, în curând, o opțiune nouă. Persoanele fizice vor putea cumpăra bunuri confiscate de stat în baza unor contracte de vânzare-cump&
Acum o oră
14:30
Doi foști judecători implicați în dosarul „Laundromat” au fost recunoscuți vinovați, dar scapă de pedeapsă # Ziar.md
Colegiul penal al Curții de Apel Centru a recunoscut vinovați doi foști judecători implicați în dosarul „Laundromat”, însă instanța i-a scutit de pedeapsă din cauză că termenul de tragere la
Acum 2 ore
14:00
Undă verde de la Guvern! Din 1 ianuarie, indemnizația unică la naștere va fi majorată cu peste 500 de lei # Ziar.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, indemnizația unică la naștere va constitui 21.886 de lei, cu 536 de lei mai mult față de nivelul actual. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâ
13:20
Prețurile la carburanți înregistrează o nouă scădere. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru 18 decembrie 2025 prețuri maximale mai mici atât pentru benzină, cât
Acum 4 ore
12:50
De ce nu există „fast track” pentru Republica Moldova, chiar dacă negocierile cu UE au început? # Ziar.md
Deși Republica Moldova a intrat recent în faza tehnică a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE) pe primele domenii-cheie, nu există o procedură de tip „fast track” (n.red. - procedură rapidă) care să permită o
12:50
Guvernul va oferi granturi: energia verde este soluția pentru a reduce facturile cu până la 20% # Ziar.md
Începând cu data de 1 ianuarie 2026, întreprinderile mici și mijlocii (IMM) vor fi sprijinite de Guvern pentru a-și dezvolta soluții de energie regenerabilă, care le-ar putea ajuta să-și reducă facturile la energie cu p&
12:50
Procesul de obținere a autorizațiilor de mediu - mai simplu. Executivul a aprobat un nou regulament # Ziar.md
Executivul a aprobat astăzi un nou regulament privind emiterea autorizației integrate de mediu și a autorizației de mediu. Autoritățile susțin că documentul va simplifica procedura pentru agenții economici, prevederile lui având drept scop
12:10
Autoritățile analizează posibilitatea convertirii datoriilor statului față de fermieri în obligațiuni de stat # Ziar.md
Autoritățile Republicii Moldova discută posibilitatea convertirii datoriilor pe care statul le are față de fermieri în obligațiuni de stat, instrumente financiare care ar putea fi folosite de agricultori în calitate de garanții pentru accesarea creditelor bancare, a declarat
11:50
Documentul Consiliului UE: Toate cele șase grupuri de capitole sunt pregătite pentru deschiderea negocierilor cu R. Moldova # Ziar.md
Președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene a publicat concluziile reuniunii Consiliului pentru Afaceri Generale, în care este evaluat parcursul Republicii Moldova pe calea integrării europene. Documentul transmite un mesaj de susținere pentru Chișinău și confirm&
11:40
Tragedie în satul Ruseștii Noi din Ialoveni: un bărbat de 65 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu # Ziar.md
Un bărbat de 65 de ani a murit în urma unui incendiu produs într-o casă din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Incidentul a fost cauzat de nerespectarea regulilor de utilizare a aparatelor electrice, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgenț
11:30
Numire nouă, nume cunoscut. Inspectoratul Național de Supraveghere Tehnică va fi condus de Sergiu Chircu # Ziar.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi eliberarea lui Ion Moraru din funcția de șef al Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST) și numirea unui alt conducător. Astfel, fotoliul i-a revenit adjunctului lui Ion Moraru, Sergiu Chircu. Conform
11:10
Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu - audiat în calitate de martor al apărării în dosarul „Frauda bancară” # Ziar.md
Fostul președinte al Parlamentului R. Moldova, Andrian Candu, este audiat astăzi ca martor al apărării în dosarul numită generic „Frauda bancară”. Este a doua persoană audiată din cele 27 acceptate de instanța de
Acum 6 ore
10:40
Decis! În 2026, angajatorii nu vor mai avea dreptul să-și plătească salariații cu mai puțin de 298 de lei pe zi # Ziar.md
Veniturile cetățenilor va crește anul viitor, însă modest. Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim va fi de 6.300 de lei pe lună pentru angajații care lucrează cu program deplin, ceea ce înseamnă
10:40
Circa 500 de kilograme de biscuiți de import au fost reținuți și interziși spre comercializare # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și interzicerea de la comercializare a 495 de kilograme de biscuiți de import. Potrivit instituției, lotul conținea cantități alarmante de acizi
10:20
Directorul Agenției de Mediu, Dorin Poverjuc, preia funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM). Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat în această dimineață că va propune numirea în cadrul ședinței
10:20
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, împreună cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, au lansat astăzi apelul pentru autoritățile publice locale de nivelul I, inclusiv municipiile Chișinău și Bălți,
10:00
Amenzi de circa 360 de mii de lei și plăcuțe ridicate, în urma unor controale la prestatorii de servicii de taxi # Ziar.md
Autoritățile au intensificat verificările în rândul celor care prestează servicii de transport în regim taxi. În perioada 4–7 noiembrie, Serviciul Fiscal de Stat, împreună cu Agenția Națională Transport Auto ș
09:50
Președinta organizației teritoriale Călărași a fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării formaț
Acum 8 ore
08:50
Ambasada R. Moldova din SUA va presta temporar servicii consulare în cadrul unei biserici românești din statul Maryland # Ziar.md
Ambasada R. Moldova din SUA va presta temporar servicii consulare în cadrul bisericii ortodoxe românești „Sfântul Apostol Andrei” din Potomac, statul Maryland. Măsura a fost luată în contextul incendiului de la sediul misiunii diplomatice și se
08:20
Valuta națională continuă să câștige teren în raport cu euro și dolarul american, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Astăzi, 17 decembrie, un euro costă 19 lei și 80 de
08:00
Săptămâna continuă cu vreme relativ blândă pentru această perioadă și cer variabil pe întreg teritoriul țării. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), astăzi, 17 decembrie, temperaturile maxime vor urca pân&
Acum 24 ore
22:00
Comisia de la Veneția avertizează asupra riscurilor reformei procuraturilor specializate din R. Moldova # Ziar.md
Comisia de la Veneția avertizează că planul autorităților de a lichida cele două procuraturi specializate, Procuratura Anticorupție (PA) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), și de a crea o nou&
18:30
Autoritățile vor înăspri răspunsul la criminalitatea organizată, atât offline, cât și în mediul online # Ziar.md
Autoritățile moldovenești și-au propus să înăsprească răspunsul la criminalitatea organizată, atât offline, cât și în mediul online. Subiectul a fost discutat într-o ședință a Consiliului na&
17:50
Dosarul „Banca de Economii” - două persoane au fost condamnate la închisoare pentru escrocherie și spălare de bani # Ziar.md
Două persoane au fost condamnate la nouă și, respectiv, cinci ani de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie în proporții mari, într-un dosar ce vizează SA „Banca de Economii”, potrivit unei hotărâ
17:30
DOC/ Dodon, Costiuc, Usatîi, Caraman și Vartanean au semnat o declarație comună împotriva PAS # Ziar.md
Modificările propuse de majoritatea parlamentară PAS la Regulamentul Legislativului au declanșat un val de critici din partea opoziției parlamentare. Toate fracțiunile de opoziție au semnat o declarație comună prin care condamnă inițiativa, acuz&
17:20
VIDEO/ Cât te poate costa o vizită la Târgul de Crăciun din Chișinău. Plăcintele și vinul fiert s-au scumpit # Ziar.md
Deschis pe 5 decembrie, Târgul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale se bucură zilnic de vizitatori. Aceștia pot admira instalațiile pline de luminițe decorative, se pot distra pe patinoar sau la caruselele
17:00
A doua oară - cu noroc? Compania airBaltic revine cu planurile de lansare a rutei Chișinău-Vilnius # Ziar.md
Începând cu 1 aprilie 2026, compania aeriană letonă airBaltic va lansa o cursă care va face legătura dintre Chișinău și Vilnius - capitala Lituaniei. Acest lucru urma să se întâmple încă
17:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că în perioada 8-14 decembrie, au fost înregistrate 2.357 de cazuri de cazuri de infecții virale ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la
15:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a lansat un nou serviciu digital care le permite cetățenilor și companiilor să obțină rapid informația despre cursul oficial de schimb al leului moldovenesc. Până acum, aceste date erau
Ieri
15:00
VIDEO/ Subvenționarea agriculturii, în impas? Sunt necesare circa patru miliarde de lei pentru subvenții # Ziar.md
Restanțele acumulate la plata subvențiilor în agricultură a fost unul dintre subiectele discutate astăzi, în cadrul ședinței Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Suma necesară pentru a acoperi subvențiile pentru anii
14:50
Un membru al organizației neguvernamentale Garda Națională de Mediu a fost lovit aseară cu patul unei arme, iar în mașina echipei a fost tras un glonț. Incidentul s-a produs pe traseul Chișinău-Leușeni, lâ
14:30
Benzina și motorina înregistrează noi ieftiniri - miercuri șoferii vor scoate mai puțini bani din buzunar # Ziar.md
Șoferii din R. Moldova au parte de noi ieftiniri la carburanți miercuri, 17 decembrie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de comercializare pentru principalele produse petroliere. Astfel, benzina 95 va costa cel
14:00
VIDEO/ Maia Sandu și Volodimir Zelenski, discuții despre pace, securitate și parcursul european comun al R. Moldova și Ucrainei # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, situația de pe front și eforturile internaționale pentru pace, cu ocazia instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, la Haga. Liderul de la Kiev
13:20
Uniunea Europeană va aloca 14 milioane de euro pentru digitalizarea justiției din Republica Moldova # Ziar.md
Uniunea Europeană (UE) va oferi, în anul următor, 14 milioane de euro Republicii Moldova pentru digitalizarea sistemului de justiție, în cadrul sprijinului acordat pentru consolidarea statului de drept și combaterea corupției. Despre asta a vorbit ambasadoarea Uniunii Europene la Chi&
13:10
Cumpărăturile de pe Temu și Joom ar urma să fie taxate din vară. Ministrul Finanțelor a anunțat cu cât # Ziar.md
Din vara anului 2026, moldovenii ar urma să achite TVA, taxe vamale și o taxă pentru ambalaj pentru fiecare colet comandat din străinătate, inclusiv din China. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță
13:10
Acceptă sau ba? Ucraina are timp limitat pentru a oferi un răspuns Casei Albe cu privire la garanțiile de securitate - Ce spune Zelenski # Ziar.md
Statele Unite sunt pregătite să ofere Ucrainei garanții de securitate similare cu cele prevăzute de articolul 5 al NATO, însă țara aflată în război ar trebui să renunțe, cel puțin temporar,
12:30
VIDEO/ Premierul Alexandru Munteanu: „Dacă aș putea schimba un singur lucru în R. Moldova, asta ar fi reforma justiției” # Ziar.md
Reforma justiției este prioritatea-cheie a Guvernului și condiția esențială pentru viitorul european al Republicii Moldova. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu la cea de-a șaptea ediție a Forumului dedicat reformei justiției și combaterii corup&
12:20
Campania „Hai Acasă de Crăciun” revine cu o nouă ediție. Pe scenă vor urca „Lăutarii”, Anișoara Puică și mulți alții # Ziar.md
În perioada 18 decembrie 2025 – 15 ianuarie 2026, în 27 de localități din țară vor fi organizate spectacole muzicale. Acțiunile fac parte din campania „Hai Acasă de Crăciun”, lansată de Ministerul Culturii și
11:50
Un bărbat în vârstă de 69 de ani a ajuns la spital cu arsuri, după incendiul produs luni, 15 decembrie, într-o parcare individuală de pe strada Ginta Latină 20 din municipiul Chișinău. Potrivit salvatorilor, flă
11:40
Schema „ruda implicată în accident”: O tânără a fost condamnată în lipsă la patru ani de închisoare cu executare # Ziar.md
O tânără în vârstă de 19 ani a fost condamnată în lipsă la patru ani de închisoare cu executare pentru escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”. De asemenea, inculpata a fost
11:10
Mașini fantomă vândute pe 999.md - escrocherie care a păgubit 28 de persoane. Un bărbat - trimis în judecată # Ziar.md
Un bărbat din Tighina a ajuns pe banca acuzaților după ce, împreună cu mai mulți complici, ar fi pus la cale o schemă de înșelăciune prin care 28 de persoane au fost convinse să
10:50
Igor Grosu confirmă că în 2026 vor fi aprobate taxe pentru coletele de până la 150 de euro: „Acum mărimea nu o cunosc” # Ziar.md
Președintele Parlamentului a anunțat că în 2026 vor fi aprobate taxe pentru coletele cu o valoare de până la 150 de euro, însă nu cunoaște cât va constitui aceasta. Igor Grosu a declarat acest lucru
10:30
Reacția ministrului Finanțelor la manifestul profesorilor - când vor fi majorate salariile cadrelor didactice # Ziar.md
Solicitările sindicatelor privind majorările salariale sunt justificate, însă actuala situație bugetară nu permite creșteri de salarii. Aceasta este reacția ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, la acțiunea de sensibilizare a cadrelor didactice organizat&
09:10
Timp de o săptămână, oamenii legii au scos din circuit droguri în valoare de peste 6,4 milioane de lei # Ziar.md
Oamenii legii continuă acțiunile de prevenire și combatere a traficului de droguri la nivel național. Inspectoratului General al Poliției (IGP) informează că sunt vizate activitățile de consum, distribuire, transportare și promovare a substanțelor narcotice,
08:50
Vești bune pentru cei cu ipotecă: statul le întoarce până la 16.100 de lei pentru dobânda achitată - actele necesare # Ziar.md
Persoanele care și-au cumpărat prima locuință prin credit au posibilitatea să își întoarcă o parte din bani. Deputata PAS, Victoria Belous, a anunțat că dobânda achitată pentru creditul ipotecar va putea fi scă
08:40
Inspectoratul Național de Supraveghere Tehnică a rămas fără șef. Ce spune ministrul Infrastructurii # Ziar.md
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST), Ion Moraru, și-a depus ieri demisia. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a venit cu un anunț în acest sens pe rețelele sociale, precizând că a semnat
08:20
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu principalele valute internaționale, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Astăzi, 16 decembrie, un euro costă 19 lei și 83 de bani, cu doi bani mai puțin fa&
08:00
Nimic nou pe frontul atmosferic. Cerul se menține variabil, iar ninsoarea ocolește R. Moldova # Ziar.md
Astăzi, 16 decembrie, cerul va alterna între perioade senine și înnorări, fără precipitații. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între +4 și +9°C, iar vântul va sufla slab
07:50
Incendiu la ambasada R. Moldova din SUA. Misiunea diplomatică a sistat temporar prestarea serviciilor consulare # Ziar.md
Ambasada R. Moldova din SUA a sistat temporar prestarea serviciilor consulare, în urma unui incident. Misiunea diplomatică a comunicat despre acest lucru acum câteva ore, publicând anterior o fotografie în care sunt surprinse mai multe mașini de pompieri. Ambasadorul Vladislav Kulminski
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.