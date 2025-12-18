Dolarul se scumpește cu aproape șapte bani, iar euro se ieftinește ușor. Cursul valutar pentru 18 decembrie
Ziar.md, 18 decembrie 2025 06:30
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu dolarul american și se apreciază ușor față de euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Astăzi, 17 decembrie, dolarul american este cotat la 16 lei și
Prognoza meteo, 18 decembrie: Cod galben de ceață dimineața și maxime de până la +9°C pe parcursul zilei # Ziar.md
Ziua de joi începe cu ceață în toată țara, dar aduce temperaturi peste media perioadei. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 18 decembrie, vântul va sufla slab din sud, cu o viteză de nouă kilometri pe oră
Primăria municipiului Chișinău anunță suspendarea temporară a traficului rutier pe strada 31 August 1989, tronsonul cuprins între străzile Maria Cebotari și Nicolae Iorga. Restricțiile vor fi aplicate între 17 decembrie, ora 20:00 -
Moratoriu la angajările bugetare: peste 9.500 de posturi vacante, blocate până la sfârșitul lui 2026 # Ziar.md
Guvernul pregătește o înghețare temporară a angajărilor în sectorul bugetar, măsură care ar urma să se aplice până la sfârșitul anului 2026. Inițiativa aparține
VIDEO / Cu trenul, peste Prut: Specialiștii CFM au efectuat o testare tehnică pe podul Cantemir - Fălciu # Ziar.md
După o pauză îndelungată, un tren al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” a traversat din nou Prutul pe segmentul feroviar Prut - Fălciu. Specialiștii CFM au a efectuat o testare tehnică pentru a verifica starea
Chiveri: Întreruperile de gaze din regiunea transnistreană nu sunt politice. Chișinăul avertizează asupra unei crize recurente # Ziar.md
Întreruperile recente în livrarea gazelor naturale către regiunea transnistreană nu au o cauză politică, ci una tehnică, legată de schimbarea agentului de plată și de noua schemă de decontare. Precizarea a fost făcută astă
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță cod galben de ceață, valabil în toată țara. Potrivit meteorologilor, avertizarea e valabilă de astăzi, 17 decembrie, ora 16:30, până mâine, 18 decembrie, ora 11:00.
Autoritățile vor continua plantarea salcâmilor, în pofida petiției semnate deja de peste 50 de organizații de mediu, experți și cercetători. Decizia este motivată de incompatibilitatea mai multor terenuri cu speciile autohtone de arbori. Anun&
Punctul de trecere a frontierei moldo-române „Leușeni-Albița” și-a sistat temporar activitatea # Ziar.md
Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Leușeni-Albița, și-a sistat temporar activitatea, din motive tehnice la sistemul informațional al Poliției de Frontieră Română. Autoritățile întreprind măsuri pentru a înlătura
Legea PACCO, în analiză după avizul Comisiei de la Veneția: reacția ministrului Justiției la avertizările experților internaționali # Ziar.md
Ministerul Justiției analizează în prezent avizul Comisiei de la Veneția referitor la așa-numita Lege PACCO, care prevede fuziunea Procuraturii Anticorupție (PA) cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Ministrul Justiției, Vladislav
Oportunități pentru tinerii din R. Moldova: Programul de burse „Stipendium Hungaricum” a fost prelungit # Ziar.md
Studenții, masteranzii și doctoranzii din R. Moldova vor beneficia și în perioada 2026-2028 de burse oferite de Guvernul Ungariei în cadrul programului „Stipendium Hungaricum”. Oportunitatea este prevăzută într-un memorandum de înțelegere dintre Ministerul Educa&
După vizita în R. Moldova, FMI estimează o creștere economică de 2,7% în 2025 și avertizează asupra riscurilor externe # Ziar.md
Fondul Monetar Internațional (FMI) estimează că economia Republicii Moldova va crește cu 2,7% în 2025, pe fondul revenirii consumului, al investițiilor și al unui an agricol mai bun decât se anticipa. În același timp,
Șaisprezece artiști s-au calificat în Finala Națională Eurovision 2026, în urma audițiilor live desfășurate pe 16 decembrie, în cadrul Selecției Naționale. La audiții au fost înscriși 37
Cetățenii vor putea cumpăra apartamente, mașini și alte bunuri confiscate de stat la prețuri mai mici decât pe piață, chiar și cu -50% # Ziar.md
Cei care sunt în căutarea unor achiziții la preț redus ar putea avea, în curând, o opțiune nouă. Persoanele fizice vor putea cumpăra bunuri confiscate de stat în baza unor contracte de vânzare-cump&
Doi foști judecători implicați în dosarul „Laundromat” au fost recunoscuți vinovați, dar scapă de pedeapsă # Ziar.md
Colegiul penal al Curții de Apel Centru a recunoscut vinovați doi foști judecători implicați în dosarul „Laundromat”, însă instanța i-a scutit de pedeapsă din cauză că termenul de tragere la
Undă verde de la Guvern! Din 1 ianuarie, indemnizația unică la naștere va fi majorată cu peste 500 de lei # Ziar.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, indemnizația unică la naștere va constitui 21.886 de lei, cu 536 de lei mai mult față de nivelul actual. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâ
Prețurile la carburanți înregistrează o nouă scădere. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru 18 decembrie 2025 prețuri maximale mai mici atât pentru benzină, cât
De ce nu există „fast track” pentru Republica Moldova, chiar dacă negocierile cu UE au început? # Ziar.md
Deși Republica Moldova a intrat recent în faza tehnică a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE) pe primele domenii-cheie, nu există o procedură de tip „fast track” (n.red. - procedură rapidă) care să permită o
Guvernul va oferi granturi: energia verde este soluția pentru a reduce facturile cu până la 20% # Ziar.md
Începând cu data de 1 ianuarie 2026, întreprinderile mici și mijlocii (IMM) vor fi sprijinite de Guvern pentru a-și dezvolta soluții de energie regenerabilă, care le-ar putea ajuta să-și reducă facturile la energie cu p&
Procesul de obținere a autorizațiilor de mediu - mai simplu. Executivul a aprobat un nou regulament # Ziar.md
Executivul a aprobat astăzi un nou regulament privind emiterea autorizației integrate de mediu și a autorizației de mediu. Autoritățile susțin că documentul va simplifica procedura pentru agenții economici, prevederile lui având drept scop
Autoritățile analizează posibilitatea convertirii datoriilor statului față de fermieri în obligațiuni de stat # Ziar.md
Autoritățile Republicii Moldova discută posibilitatea convertirii datoriilor pe care statul le are față de fermieri în obligațiuni de stat, instrumente financiare care ar putea fi folosite de agricultori în calitate de garanții pentru accesarea creditelor bancare, a declarat
Documentul Consiliului UE: Toate cele șase grupuri de capitole sunt pregătite pentru deschiderea negocierilor cu R. Moldova # Ziar.md
Președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene a publicat concluziile reuniunii Consiliului pentru Afaceri Generale, în care este evaluat parcursul Republicii Moldova pe calea integrării europene. Documentul transmite un mesaj de susținere pentru Chișinău și confirm&
Tragedie în satul Ruseștii Noi din Ialoveni: un bărbat de 65 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu # Ziar.md
Un bărbat de 65 de ani a murit în urma unui incendiu produs într-o casă din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Incidentul a fost cauzat de nerespectarea regulilor de utilizare a aparatelor electrice, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgenț
Numire nouă, nume cunoscut. Inspectoratul Național de Supraveghere Tehnică va fi condus de Sergiu Chircu # Ziar.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi eliberarea lui Ion Moraru din funcția de șef al Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST) și numirea unui alt conducător. Astfel, fotoliul i-a revenit adjunctului lui Ion Moraru, Sergiu Chircu. Conform
Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu - audiat în calitate de martor al apărării în dosarul „Frauda bancară” # Ziar.md
Fostul președinte al Parlamentului R. Moldova, Andrian Candu, este audiat astăzi ca martor al apărării în dosarul numită generic „Frauda bancară”. Este a doua persoană audiată din cele 27 acceptate de instanța de
Decis! În 2026, angajatorii nu vor mai avea dreptul să-și plătească salariații cu mai puțin de 298 de lei pe zi # Ziar.md
Veniturile cetățenilor va crește anul viitor, însă modest. Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim va fi de 6.300 de lei pe lună pentru angajații care lucrează cu program deplin, ceea ce înseamnă
Circa 500 de kilograme de biscuiți de import au fost reținuți și interziși spre comercializare # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și interzicerea de la comercializare a 495 de kilograme de biscuiți de import. Potrivit instituției, lotul conținea cantități alarmante de acizi
Directorul Agenției de Mediu, Dorin Poverjuc, preia funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM). Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat în această dimineață că va propune numirea în cadrul ședinței
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, împreună cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, au lansat astăzi apelul pentru autoritățile publice locale de nivelul I, inclusiv municipiile Chișinău și Bălți,
Amenzi de circa 360 de mii de lei și plăcuțe ridicate, în urma unor controale la prestatorii de servicii de taxi # Ziar.md
Autoritățile au intensificat verificările în rândul celor care prestează servicii de transport în regim taxi. În perioada 4–7 noiembrie, Serviciul Fiscal de Stat, împreună cu Agenția Națională Transport Auto ș
Președinta organizației teritoriale Călărași a fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării formaț
Ambasada R. Moldova din SUA va presta temporar servicii consulare în cadrul unei biserici românești din statul Maryland # Ziar.md
Ambasada R. Moldova din SUA va presta temporar servicii consulare în cadrul bisericii ortodoxe românești „Sfântul Apostol Andrei” din Potomac, statul Maryland. Măsura a fost luată în contextul incendiului de la sediul misiunii diplomatice și se
Valuta națională continuă să câștige teren în raport cu euro și dolarul american, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Astăzi, 17 decembrie, un euro costă 19 lei și 80 de
Săptămâna continuă cu vreme relativ blândă pentru această perioadă și cer variabil pe întreg teritoriul țării. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), astăzi, 17 decembrie, temperaturile maxime vor urca pân&
Comisia de la Veneția avertizează asupra riscurilor reformei procuraturilor specializate din R. Moldova # Ziar.md
Comisia de la Veneția avertizează că planul autorităților de a lichida cele două procuraturi specializate, Procuratura Anticorupție (PA) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), și de a crea o nou&
Autoritățile vor înăspri răspunsul la criminalitatea organizată, atât offline, cât și în mediul online # Ziar.md
Autoritățile moldovenești și-au propus să înăsprească răspunsul la criminalitatea organizată, atât offline, cât și în mediul online. Subiectul a fost discutat într-o ședință a Consiliului na&
Dosarul „Banca de Economii” - două persoane au fost condamnate la închisoare pentru escrocherie și spălare de bani # Ziar.md
Două persoane au fost condamnate la nouă și, respectiv, cinci ani de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie în proporții mari, într-un dosar ce vizează SA „Banca de Economii”, potrivit unei hotărâ
DOC/ Dodon, Costiuc, Usatîi, Caraman și Vartanean au semnat o declarație comună împotriva PAS # Ziar.md
Modificările propuse de majoritatea parlamentară PAS la Regulamentul Legislativului au declanșat un val de critici din partea opoziției parlamentare. Toate fracțiunile de opoziție au semnat o declarație comună prin care condamnă inițiativa, acuz&
VIDEO/ Cât te poate costa o vizită la Târgul de Crăciun din Chișinău. Plăcintele și vinul fiert s-au scumpit # Ziar.md
Deschis pe 5 decembrie, Târgul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale se bucură zilnic de vizitatori. Aceștia pot admira instalațiile pline de luminițe decorative, se pot distra pe patinoar sau la caruselele
A doua oară - cu noroc? Compania airBaltic revine cu planurile de lansare a rutei Chișinău-Vilnius # Ziar.md
Începând cu 1 aprilie 2026, compania aeriană letonă airBaltic va lansa o cursă care va face legătura dintre Chișinău și Vilnius - capitala Lituaniei. Acest lucru urma să se întâmple încă
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că în perioada 8-14 decembrie, au fost înregistrate 2.357 de cazuri de cazuri de infecții virale ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la
Banca Națională a Moldovei (BNM) a lansat un nou serviciu digital care le permite cetățenilor și companiilor să obțină rapid informația despre cursul oficial de schimb al leului moldovenesc. Până acum, aceste date erau
VIDEO/ Subvenționarea agriculturii, în impas? Sunt necesare circa patru miliarde de lei pentru subvenții # Ziar.md
Restanțele acumulate la plata subvențiilor în agricultură a fost unul dintre subiectele discutate astăzi, în cadrul ședinței Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Suma necesară pentru a acoperi subvențiile pentru anii
Un membru al organizației neguvernamentale Garda Națională de Mediu a fost lovit aseară cu patul unei arme, iar în mașina echipei a fost tras un glonț. Incidentul s-a produs pe traseul Chișinău-Leușeni, lâ
Benzina și motorina înregistrează noi ieftiniri - miercuri șoferii vor scoate mai puțini bani din buzunar # Ziar.md
Șoferii din R. Moldova au parte de noi ieftiniri la carburanți miercuri, 17 decembrie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de comercializare pentru principalele produse petroliere. Astfel, benzina 95 va costa cel
VIDEO/ Maia Sandu și Volodimir Zelenski, discuții despre pace, securitate și parcursul european comun al R. Moldova și Ucrainei # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, situația de pe front și eforturile internaționale pentru pace, cu ocazia instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, la Haga. Liderul de la Kiev
Uniunea Europeană va aloca 14 milioane de euro pentru digitalizarea justiției din Republica Moldova # Ziar.md
Uniunea Europeană (UE) va oferi, în anul următor, 14 milioane de euro Republicii Moldova pentru digitalizarea sistemului de justiție, în cadrul sprijinului acordat pentru consolidarea statului de drept și combaterea corupției. Despre asta a vorbit ambasadoarea Uniunii Europene la Chi&
Cumpărăturile de pe Temu și Joom ar urma să fie taxate din vară. Ministrul Finanțelor a anunțat cu cât # Ziar.md
Din vara anului 2026, moldovenii ar urma să achite TVA, taxe vamale și o taxă pentru ambalaj pentru fiecare colet comandat din străinătate, inclusiv din China. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță
Acceptă sau ba? Ucraina are timp limitat pentru a oferi un răspuns Casei Albe cu privire la garanțiile de securitate - Ce spune Zelenski # Ziar.md
Statele Unite sunt pregătite să ofere Ucrainei garanții de securitate similare cu cele prevăzute de articolul 5 al NATO, însă țara aflată în război ar trebui să renunțe, cel puțin temporar,
VIDEO/ Premierul Alexandru Munteanu: „Dacă aș putea schimba un singur lucru în R. Moldova, asta ar fi reforma justiției” # Ziar.md
Reforma justiției este prioritatea-cheie a Guvernului și condiția esențială pentru viitorul european al Republicii Moldova. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu la cea de-a șaptea ediție a Forumului dedicat reformei justiției și combaterii corup&
